Tamil Nadu election results: Full list of winners from Vijay's TVK, AIADMK, DMK, BJP and Congress
Of the 234-seat Tamil Nadu Assembly, TVK won 108, the ruling DMK won 59, and the AIADMK won 47, Election Commission's data showed on Monday.
Years of Dravidian rule in Tamil Nadu suffered a big shock on Monday as actor-politician Vijay's party Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) emerged victorious, registering a win on over 100 seats. While the outcome was nothing short of spectacular, the party didn't manage to secure an absolute majority, falling just short of the 118 mark. This has cast a shadow on Tamil Nadu's political future and on TVK's next steps, possibly an alliance.
Of the 234-seat Assembly, TVK won 108, the ruling Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 59, and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) won 47. Among some notable seats was Tiruchirapalli (East) and Perambur, both of which Vijay won. Besides, chief minister MK Stalin lost from the Kolathur seat.
A look at all the seats and names of candidates who won. Full list:
|Seat
|Candidate
|Party
|Alandur
|M. Harish
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Alangudi
|Siva V. Meyyanathan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Alangulam
|Paul Manoj Pandian
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Ambasamudram
|Dr. Esakki Subaya
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Ambattur
|Balamurugan G
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Ambur
|Vilwanathan A.C.
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Anaikattu
|D. Velazhagan
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Andipatti
|Maharajan A
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Anna Nagar
|V.K. Ramkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Anthiyur
|Haribaskar P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Arakkonam
|V. Gandhiraj
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Arani
|Jayasudha L
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Aranthangi
|Mohamed Farvas J
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Aravakurichi
|Elango R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Arcot
|S.M. Sukumar
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Ariyalur
|Rajendran S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Aruppukkottai
|Ramachandran K.K.S.S.R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Athoor
|I. Periasamy
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Attur
|Jayasankaran A.P.
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Avadi
|R. Ramesh Kumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Avanashi
|Kamali S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Bargur
|E.C. Govindarasan
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Bhavani
|Karuppanan K.C
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Bhavanisagar
|V.P. Tamilselvi
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Bhuvanagiri
|Arunmozhithevan A
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Bodinayakanur
|Panneerselvam O
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Chengalpattu
|S. Thiyagarajan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Chengam
|S. Velu
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Chepauk-Thiruvallikeni
|Udhayanidhi Stalin
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Cheyyar
|Mukkur N. Subramanian
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Cheyyur
|Rajasekar E
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Chidambaram
|Thamimun Ansari M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Coimbatore (North)
|V. Sampathkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Coimbatore (South)
|V. Senthilbalaji
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Colachal
|Tharahai Cuthbert
|Indian National Congress
|Coonoor
|M. Raju
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Cuddalore
|B. Rajkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Cumbum
|Jeganathmishra Pla
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Dharapuram
|Sathyabama P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Dharmapuri
|Sowmiya Anbumani
|Pattali Makkal Katchi
|Dindigul
|Senthilkumar I.P
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|N. Marie Wilson
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Edappadi
|Edappadi Palaniswami K
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Egmore
|Rajmohan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Erode (East)
|M. Vijay Balaji
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Erode (West)
|Ananth Moghan K.K.
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Gandharvakottai
|N. Subramanian
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Gangavalli
|Nallathambi A
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Gingee
|Ganeshkumar A
|Pattali Makkal Katchi
|Gobichettipalayam
|Sengottaiyan K.A
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Gudalur
|Dhravidamani M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Gudiyattam
|K. Sindhu
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Gummidipoondi
|S. Vijayakumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Harbour
|P.K. Sekarbabu
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Harur
|Sampathkumar V
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Hosur
|Balakrishnareddy P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Jayankondam
|Vaithilingam G
|Pattali Makkal Katchi
|Jolarpet
|Veeramani K.C.
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Kadayanallur
|Rajendran T.M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Kalasapakkam
|Agri Krishnamurthy S S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Kallakurichi
|Arul Vignesh C
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kancheepuram
|R.V. Ranjithkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kangayam
|NSN Nataraj
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Kanniyakumari
|Thalavai Sundaram N
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Karaikudi
|Dr. Prabhu TK
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Karur
|M.R. Vijayabhaskar
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Katpadi
|Dr M Sudhakar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kattumannarkoil
|L.E. Jothimani
|Viduthalai Chiruthaigal Katchi
|Kavundampalayam
|Kanimozhi Santhosh
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Killiyoor
|Rajesh Kumar S
|Indian National Congress
|Kilpennathur
|Ramachandran S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Kilvaithinankuppam
|Thenral Kumar E
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kilvelur
|Latha T
|Communist Party of India (Marxist)
|Kinathukadavu
|Vignesh K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kolathur
|V.S. Babu
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kovilpatti
|Karunanithi K
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Krishnagiri
|Mukundhan P
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Krishnarayapuram
|Sathya M
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kulithalai
|Suriyanur A. Chandran
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Kumarapalayam
|C. Vijayalakshmi
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kumbakonam
|Vinoth
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kunnam
|Sivasankar S.S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Kurinjipadi
|M.R.K. Panneerselvam
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Lalgudi
|Leemarose Martin
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Madathukulam
|R. Jayaramakrishnan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Madavaram
|M.L. Vijayprabhu
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Madurai Central
|Madhar Badhurudeen
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Madurai East
|Karthikeyan S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Madurai North
|A. Kallanai
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Madurai South
|M.M. Gopison
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Madurai West
|Thangapandi SR
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Madurantakam
|Maragatham Kumaravel K
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Maduravoyal
|Rhevanth Charan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Mailam
|Shanmugam C VE
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Manachanallur
|Kathiravan S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Manamadurai
|Elangovan D
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Manapparai
|R. Kathiravan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Mannargudi
|Kamaraj S
|Amma Makkal Munnetra Kazagam
|Mayiladuthurai
|Jamal Mohamed Younoos Y.N
|Indian National Congress
|Melur
|P. Viswanathan
|Indian National Congress
|Mettuppalayam
|Sunilanand
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Mettur
|Venkatachalam G
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Modakkurichi
|D. Shanmugan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Mudhukulathur
|R.S. Rajakannappan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Musiri
|M. Vignesh
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Mylapore
|Venkataramanan P
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Nagapattinam
|M.H. Jawahirullah
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Nagercoil
|Austin
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Namakkal
|Dilip C S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Nanguneri
|Reddiarpatti V. Narayanan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Nannilam
|Kamaraj R
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Natham
|Natham Viswanathan R
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Neyveli
|Rajendran R
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Nilakkottai
|Ayyanar R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Oddanchatram
|Sakkarapani R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Omalur
|Mani R
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Orathanadu
|R. Vaithilingam
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Ottapidaram
|P. Mathanraja
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Padmanabhapuram
|Chellaswamy R
|Communist Party of India (Marxist)
|Palacodu
|Anbalagan K.P.
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Palani
|Ravimanoharan K
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Palayamkottai
|M. Abdul Wahab
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Palladam
|K. Ramkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Pallavaram
|J. Kamatchi
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Panruti
|Mohan K
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Papanasam
|A.M. Shahjahan
|Indian Union Muslim League
|Pappireddipatti
|Maragatham Vetrivel
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Paramakudi
|K. Kathiravan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Paramathi-Velur
|Sekar S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Pattukkottai
|Annadurai K
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Pennagaram
|Gajendran S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Perambalur
|Sivakumar K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Perambur
|C. Joseph Vijay
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Peravurani
|Ashokkumar N
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Periyakulam
|Sabari Iyngaran G
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Perundurai
|Jayakumar S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Pollachi
|K. Nithyanandhan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Polur
|Abishek R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Ponneri
|Dr. Ravi M.S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Poompuhar
|Nivedha M Murugan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Poonamallee
|Prakasam R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Pudukkottai
|V. Muthuraja
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Radhapuram
|Dr. Sathish Christopher
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Rajapalayam
|Jegadeshwari K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Ramanathapuram
|Katharbatcha Muthuramalingam
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Ranipet
|Thahira
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Rasipuram
|Logesh Tamilselvan D
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Rishivandiyam
|Karthikeyan K
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Royapuram
|K.V. Vijay Damu
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Saidapet
|Arul Prakasam M
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Salem (North)
|Sivakumar K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Salem (South)
|Vijay Tamilan Parthiban A
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Salem (West)
|Lakshmanan S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sankarankovil
|Dr. Dhilipan Jaishankar
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Sankarapuram
|Rakesh R
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Sankari
|Vetrivel S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Sattur
|Kadarkararaj A
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Senthamangalam
|P. Chandrasekar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sholavandan
|Karuppaiah M.V
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sholingur
|G. Kapil
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Shozhinganallur
|ECR P. Saravanan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Singanallur
|K.S. Sri Giri Prasath
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sirkazhi
|Senthilselvan R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Sivaganga
|Kulanthai Rani A
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sivakasi
|Keerthana S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sriperumbudur
|Thennarasu K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Srirangam
|Ramesh
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Srivaikuntam
|Saravanan G
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Srivilliputhur
|Karthik A
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sulur
|NM Sukumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tambaram
|D. Sarathkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tenkasi
|Dr. Kalai Kathiravan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Thalli
|Ramachandran T
|Communist Party of India
|Thanjavur
|R. Vijaysaravanan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thiru-Vi-Ka-Nagar
|M.R. Pallavi
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thirumangalam
|Manimaran M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Thirumayam
|Regupathy S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Thiruparankundram
|Nirmalkumar R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thiruporur
|B. Vijayaraj
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thiruthuraipoondi
|Marimuthu K
|Communist Party of India
|Thiruvaiyaru
|Durai Chandrasekaran
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Thiruvallur
|Dr. T. Arunkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thiruvarur
|Kalaivanan Poondi K
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Thiruverumbur
|Vijayakumar (A) Navalpattu S. Viji
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thiruvidaimarudur
|Govi Chezhiaan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Thiruvottiyur
|Senthil Kumar N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thiyagarayanagar
|Anand N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thondamuthur
|S.P. Velumani
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Thoothukkudi
|Srinath
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thousand Lights
|Prabhakar J.C.D
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thuraiyur
|Ravisankar M
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tindivanam
|Vanni Arasu
|Viduthalai Chiruthaigal Katchi
|Tiruchendur
|Anitha R. Radhakrishnan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Tiruchengodu
|Arunraj K G
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tiruchirappalli (East)
|C. Joseph Vijay
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tiruchirappalli (West)
|K.N. Nehru
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Tiruchuli
|Thangam Thenarasu
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Tirukkoyilur
|Palanisamy S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Tirunelveli
|Murughan R.S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tiruppattur
|Dr. Thirupathi N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tiruppur (North)
|V. Sathyabama
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tiruppur (South)
|Balamurugan S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tiruttani
|G. Hari
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Tiruvadanai
|Rajeev
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Tiruvannamalai
|Velu E.V
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Tittakudi
|Ganesan C.V
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Udhagamandalam
|Bhojarajan M
|Bharatiya Janata Party
|Udumalaipettai
|Jayakumar M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Ulundurpettai
|Vasanthavel G R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Usilampatti
|Vijay M
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Uthangarai
|N. Elaiyaraja
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Uthiramerur
|Munirathinam J
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Valparai
|Kutty (Alias) Sudhakar A
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vandavasi
|Ambethkumar S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vaniyambadi
|Syed Farooq Basha SSB
|Indian Union Muslim League
|Vanur
|Gowtham D
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vasudevanallur
|E. Raja
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vedaranyam
|Manian O.S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Vedasandur
|Saminathan T
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Veerapandi
|Palanivel M.S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Velachery
|Kumar R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Vellore
|M.M. Vinoth Kannan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Veppanahalli
|Srinivasan P.S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vikravandi
|Sivakumar C
|Pattali Makkal Katchi
|Vilathikulam
|Markandayan G V
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vilavancode
|Praveen T.T
|Indian National Congress
|Villivakkam
|Aadhav Arjuna
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Viluppuram
|Lakshmanan R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Viralimalai
|Vijayabaskar C
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Virudhunagar
|Selvam P
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Virugampakkam
|Sabarinathan R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Vriddhachalam
|Premallatha Vijayakant
|Desiya Murpokku Dravida Kazhagam
|Yercaud
|Usharani P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam