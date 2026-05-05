Tamil Nadu election results: Full list of winners from Vijay's TVK, AIADMK, DMK, BJP and Congress

Of the 234-seat Tamil Nadu Assembly, TVK won 108, the ruling DMK won 59, and the AIADMK won 47, Election Commission's data showed on Monday.

Published on: May 05, 2026 09:11 am IST
By HT News Desk
Years of Dravidian rule in Tamil Nadu suffered a big shock on Monday as actor-politician Vijay's party Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) emerged victorious, registering a win on over 100 seats. While the outcome was nothing short of spectacular, the party didn't manage to secure an absolute majority, falling just short of the 118 mark. This has cast a shadow on Tamil Nadu's political future and on TVK's next steps, possibly an alliance.

Chennai: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) chief and candidate from the Tiruchirappalli East constituency, Vijay, shows an election certificate outside a centre.(PTI)

Of the 234-seat Assembly, TVK won 108, the ruling Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 59, and the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) won 47. Among some notable seats was Tiruchirapalli (East) and Perambur, both of which Vijay won. Besides, chief minister MK Stalin lost from the Kolathur seat.

A look at all the seats and names of candidates who won. Full list:

SeatCandidateParty
AlandurM. HarishTamilaga Vettri Kazhagam
AlangudiSiva V. MeyyanathanDravida Munnetra Kazhagam
AlangulamPaul Manoj PandianDravida Munnetra Kazhagam
AmbasamudramDr. Esakki SubayaAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
AmbatturBalamurugan GTamilaga Vettri Kazhagam
AmburVilwanathan A.C.Dravida Munnetra Kazhagam
AnaikattuD. VelazhaganAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
AndipattiMaharajan ADravida Munnetra Kazhagam
Anna NagarV.K. RamkumarTamilaga Vettri Kazhagam
AnthiyurHaribaskar PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
ArakkonamV. GandhirajTamilaga Vettri Kazhagam
AraniJayasudha LAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
AranthangiMohamed Farvas JTamilaga Vettri Kazhagam
AravakurichiElango RDravida Munnetra Kazhagam
ArcotS.M. SukumarAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
AriyalurRajendran SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
AruppukkottaiRamachandran K.K.S.S.RDravida Munnetra Kazhagam
AthoorI. PeriasamyDravida Munnetra Kazhagam
AtturJayasankaran A.P.All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
AvadiR. Ramesh KumarTamilaga Vettri Kazhagam
AvanashiKamali STamilaga Vettri Kazhagam
BargurE.C. GovindarasanAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
BhavaniKaruppanan K.CAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
BhavanisagarV.P. TamilselviTamilaga Vettri Kazhagam
BhuvanagiriArunmozhithevan AAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
BodinayakanurPanneerselvam ODravida Munnetra Kazhagam
ChengalpattuS. ThiyagarajanTamilaga Vettri Kazhagam
ChengamS. VeluAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
Chepauk-ThiruvallikeniUdhayanidhi StalinDravida Munnetra Kazhagam
CheyyarMukkur N. SubramanianAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
CheyyurRajasekar EAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
ChidambaramThamimun Ansari MDravida Munnetra Kazhagam
Coimbatore (North)V. SampathkumarTamilaga Vettri Kazhagam
Coimbatore (South)V. SenthilbalajiDravida Munnetra Kazhagam
ColachalTharahai CuthbertIndian National Congress
CoonoorM. RajuDravida Munnetra Kazhagam
CuddaloreB. RajkumarTamilaga Vettri Kazhagam
CumbumJeganathmishra PlaTamilaga Vettri Kazhagam
DharapuramSathyabama PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
DharmapuriSowmiya AnbumaniPattali Makkal Katchi
DindigulSenthilkumar I.PDravida Munnetra Kazhagam
Dr. Radhakrishnan NagarN. Marie WilsonTamilaga Vettri Kazhagam
EdappadiEdappadi Palaniswami KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
EgmoreRajmohanTamilaga Vettri Kazhagam
Erode (East)M. Vijay BalajiTamilaga Vettri Kazhagam
Erode (West)Ananth Moghan K.K.Tamilaga Vettri Kazhagam
GandharvakottaiN. SubramanianTamilaga Vettri Kazhagam
GangavalliNallathambi AAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
GingeeGaneshkumar APattali Makkal Katchi
GobichettipalayamSengottaiyan K.ATamilaga Vettri Kazhagam
GudalurDhravidamani MDravida Munnetra Kazhagam
GudiyattamK. SindhuTamilaga Vettri Kazhagam
GummidipoondiS. VijayakumarTamilaga Vettri Kazhagam
HarbourP.K. SekarbabuDravida Munnetra Kazhagam
HarurSampathkumar VAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
HosurBalakrishnareddy PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
JayankondamVaithilingam GPattali Makkal Katchi
JolarpetVeeramani K.C.All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
KadayanallurRajendran T.MDravida Munnetra Kazhagam
KalasapakkamAgri Krishnamurthy S SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
KallakurichiArul Vignesh CTamilaga Vettri Kazhagam
KancheepuramR.V. RanjithkumarTamilaga Vettri Kazhagam
KangayamNSN NatarajAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
KanniyakumariThalavai Sundaram NAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
KaraikudiDr. Prabhu TKTamilaga Vettri Kazhagam
KarurM.R. VijayabhaskarAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
KatpadiDr M SudhakarTamilaga Vettri Kazhagam
KattumannarkoilL.E. JothimaniViduthalai Chiruthaigal Katchi
KavundampalayamKanimozhi SanthoshTamilaga Vettri Kazhagam
KilliyoorRajesh Kumar SIndian National Congress
KilpennathurRamachandran SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
KilvaithinankuppamThenral Kumar ETamilaga Vettri Kazhagam
KilvelurLatha TCommunist Party of India (Marxist)
KinathukadavuVignesh KTamilaga Vettri Kazhagam
KolathurV.S. BabuTamilaga Vettri Kazhagam
KovilpattiKarunanithi KDravida Munnetra Kazhagam
KrishnagiriMukundhan PTamilaga Vettri Kazhagam
KrishnarayapuramSathya MTamilaga Vettri Kazhagam
KulithalaiSuriyanur A. ChandranDravida Munnetra Kazhagam
KumarapalayamC. VijayalakshmiTamilaga Vettri Kazhagam
KumbakonamVinothTamilaga Vettri Kazhagam
KunnamSivasankar S.SDravida Munnetra Kazhagam
KurinjipadiM.R.K. PanneerselvamDravida Munnetra Kazhagam
LalgudiLeemarose MartinAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
MadathukulamR. JayaramakrishnanDravida Munnetra Kazhagam
MadavaramM.L. VijayprabhuTamilaga Vettri Kazhagam
Madurai CentralMadhar BadhurudeenTamilaga Vettri Kazhagam
Madurai EastKarthikeyan STamilaga Vettri Kazhagam
Madurai NorthA. KallanaiTamilaga Vettri Kazhagam
Madurai SouthM.M. GopisonTamilaga Vettri Kazhagam
Madurai WestThangapandi SRTamilaga Vettri Kazhagam
MadurantakamMaragatham Kumaravel KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
MaduravoyalRhevanth CharanTamilaga Vettri Kazhagam
MailamShanmugam C VEAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
ManachanallurKathiravan SDravida Munnetra Kazhagam
ManamaduraiElangovan DTamilaga Vettri Kazhagam
ManapparaiR. KathiravanTamilaga Vettri Kazhagam
MannargudiKamaraj SAmma Makkal Munnetra Kazagam
MayiladuthuraiJamal Mohamed Younoos Y.NIndian National Congress
MelurP. ViswanathanIndian National Congress
MettuppalayamSunilanandTamilaga Vettri Kazhagam
MetturVenkatachalam GAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
ModakkurichiD. ShanmuganTamilaga Vettri Kazhagam
MudhukulathurR.S. RajakannappanDravida Munnetra Kazhagam
MusiriM. VigneshTamilaga Vettri Kazhagam
MylaporeVenkataramanan PTamilaga Vettri Kazhagam
NagapattinamM.H. JawahirullahDravida Munnetra Kazhagam
NagercoilAustinDravida Munnetra Kazhagam
NamakkalDilip C STamilaga Vettri Kazhagam
NanguneriReddiarpatti V. NarayananTamilaga Vettri Kazhagam
NannilamKamaraj RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
NathamNatham Viswanathan RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
NeyveliRajendran RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
NilakkottaiAyyanar RTamilaga Vettri Kazhagam
OddanchatramSakkarapani RDravida Munnetra Kazhagam
OmalurMani RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
OrathanaduR. VaithilingamDravida Munnetra Kazhagam
OttapidaramP. MathanrajaTamilaga Vettri Kazhagam
PadmanabhapuramChellaswamy RCommunist Party of India (Marxist)
PalacoduAnbalagan K.P.All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
PalaniRavimanoharan KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
PalayamkottaiM. Abdul WahabDravida Munnetra Kazhagam
PalladamK. RamkumarTamilaga Vettri Kazhagam
PallavaramJ. KamatchiTamilaga Vettri Kazhagam
PanrutiMohan KAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
PapanasamA.M. ShahjahanIndian Union Muslim League
PappireddipattiMaragatham VetrivelAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
ParamakudiK. KathiravanDravida Munnetra Kazhagam
Paramathi-VelurSekar SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
PattukkottaiAnnadurai KDravida Munnetra Kazhagam
PennagaramGajendran STamilaga Vettri Kazhagam
PerambalurSivakumar KTamilaga Vettri Kazhagam
PeramburC. Joseph VijayTamilaga Vettri Kazhagam
PeravuraniAshokkumar NDravida Munnetra Kazhagam
PeriyakulamSabari Iyngaran GTamilaga Vettri Kazhagam
PerunduraiJayakumar SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
PollachiK. NithyanandhanDravida Munnetra Kazhagam
PolurAbishek RTamilaga Vettri Kazhagam
PonneriDr. Ravi M.STamilaga Vettri Kazhagam
PoompuharNivedha M MuruganDravida Munnetra Kazhagam
PoonamalleePrakasam RTamilaga Vettri Kazhagam
PudukkottaiV. MuthurajaDravida Munnetra Kazhagam
RadhapuramDr. Sathish ChristopherTamilaga Vettri Kazhagam
RajapalayamJegadeshwari KTamilaga Vettri Kazhagam
RamanathapuramKatharbatcha MuthuramalingamDravida Munnetra Kazhagam
RanipetThahiraTamilaga Vettri Kazhagam
RasipuramLogesh Tamilselvan DTamilaga Vettri Kazhagam
RishivandiyamKarthikeyan KDravida Munnetra Kazhagam
RoyapuramK.V. Vijay DamuTamilaga Vettri Kazhagam
SaidapetArul Prakasam MTamilaga Vettri Kazhagam
Salem (North)Sivakumar KTamilaga Vettri Kazhagam
Salem (South)Vijay Tamilan Parthiban ATamilaga Vettri Kazhagam
Salem (West)Lakshmanan STamilaga Vettri Kazhagam
SankarankovilDr. Dhilipan JaishankarAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
SankarapuramRakesh RAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
SankariVetrivel SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
SatturKadarkararaj ADravida Munnetra Kazhagam
SenthamangalamP. ChandrasekarTamilaga Vettri Kazhagam
SholavandanKaruppaiah M.VTamilaga Vettri Kazhagam
SholingurG. KapilTamilaga Vettri Kazhagam
ShozhinganallurECR P. SaravananTamilaga Vettri Kazhagam
SinganallurK.S. Sri Giri PrasathTamilaga Vettri Kazhagam
SirkazhiSenthilselvan RDravida Munnetra Kazhagam
SivagangaKulanthai Rani ATamilaga Vettri Kazhagam
SivakasiKeerthana STamilaga Vettri Kazhagam
SriperumbudurThennarasu KTamilaga Vettri Kazhagam
SrirangamRameshTamilaga Vettri Kazhagam
SrivaikuntamSaravanan GTamilaga Vettri Kazhagam
SrivilliputhurKarthik ATamilaga Vettri Kazhagam
SulurNM SukumarTamilaga Vettri Kazhagam
TambaramD. SarathkumarTamilaga Vettri Kazhagam
TenkasiDr. Kalai KathiravanDravida Munnetra Kazhagam
ThalliRamachandran TCommunist Party of India
ThanjavurR. VijaysaravananTamilaga Vettri Kazhagam
Thiru-Vi-Ka-NagarM.R. PallaviTamilaga Vettri Kazhagam
ThirumangalamManimaran MDravida Munnetra Kazhagam
ThirumayamRegupathy SDravida Munnetra Kazhagam
ThiruparankundramNirmalkumar RTamilaga Vettri Kazhagam
ThiruporurB. VijayarajTamilaga Vettri Kazhagam
ThiruthuraipoondiMarimuthu KCommunist Party of India
ThiruvaiyaruDurai ChandrasekaranDravida Munnetra Kazhagam
ThiruvallurDr. T. ArunkumarTamilaga Vettri Kazhagam
ThiruvarurKalaivanan Poondi KDravida Munnetra Kazhagam
ThiruverumburVijayakumar (A) Navalpattu S. VijiTamilaga Vettri Kazhagam
ThiruvidaimarudurGovi ChezhiaanDravida Munnetra Kazhagam
ThiruvottiyurSenthil Kumar NTamilaga Vettri Kazhagam
ThiyagarayanagarAnand NTamilaga Vettri Kazhagam
ThondamuthurS.P. VelumaniAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
ThoothukkudiSrinathTamilaga Vettri Kazhagam
Thousand LightsPrabhakar J.C.DTamilaga Vettri Kazhagam
ThuraiyurRavisankar MTamilaga Vettri Kazhagam
TindivanamVanni ArasuViduthalai Chiruthaigal Katchi
TiruchendurAnitha R. RadhakrishnanDravida Munnetra Kazhagam
TiruchengoduArunraj K GTamilaga Vettri Kazhagam
Tiruchirappalli (East)C. Joseph VijayTamilaga Vettri Kazhagam
Tiruchirappalli (West)K.N. NehruDravida Munnetra Kazhagam
TiruchuliThangam ThenarasuDravida Munnetra Kazhagam
TirukkoyilurPalanisamy SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
TirunelveliMurughan R.STamilaga Vettri Kazhagam
TiruppatturDr. Thirupathi NTamilaga Vettri Kazhagam
Tiruppur (North)V. SathyabamaTamilaga Vettri Kazhagam
Tiruppur (South)Balamurugan STamilaga Vettri Kazhagam
TiruttaniG. HariAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
TiruvadanaiRajeevTamilaga Vettri Kazhagam
TiruvannamalaiVelu E.VDravida Munnetra Kazhagam
TittakudiGanesan C.VDravida Munnetra Kazhagam
UdhagamandalamBhojarajan MBharatiya Janata Party
UdumalaipettaiJayakumar MDravida Munnetra Kazhagam
UlundurpettaiVasanthavel G RDravida Munnetra Kazhagam
UsilampattiVijay MTamilaga Vettri Kazhagam
UthangaraiN. ElaiyarajaTamilaga Vettri Kazhagam
UthiramerurMunirathinam JTamilaga Vettri Kazhagam
ValparaiKutty (Alias) Sudhakar ADravida Munnetra Kazhagam
VandavasiAmbethkumar SDravida Munnetra Kazhagam
VaniyambadiSyed Farooq Basha SSBIndian Union Muslim League
VanurGowtham DDravida Munnetra Kazhagam
VasudevanallurE. RajaDravida Munnetra Kazhagam
VedaranyamManian O.SAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
VedasandurSaminathan TDravida Munnetra Kazhagam
VeerapandiPalanivel M.STamilaga Vettri Kazhagam
VelacheryKumar RTamilaga Vettri Kazhagam
VelloreM.M. Vinoth KannanTamilaga Vettri Kazhagam
VeppanahalliSrinivasan P.SDravida Munnetra Kazhagam
VikravandiSivakumar CPattali Makkal Katchi
VilathikulamMarkandayan G VDravida Munnetra Kazhagam
VilavancodePraveen T.TIndian National Congress
VillivakkamAadhav ArjunaTamilaga Vettri Kazhagam
ViluppuramLakshmanan RDravida Munnetra Kazhagam
ViralimalaiVijayabaskar CAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
VirudhunagarSelvam PTamilaga Vettri Kazhagam
VirugampakkamSabarinathan RTamilaga Vettri Kazhagam
VriddhachalamPremallatha VijayakantDesiya Murpokku Dravida Kazhagam
YercaudUsharani PAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
 
