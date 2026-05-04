    TVK surprise grips Tamil Nadu election results. Full list of winners

    Vijay will become the first non-DMK non-AIADMK Tamil Nadu chief minister since 1967. His path to victory went through a host of welfare promises.

    Published on: May 04, 2026 4:02 PM IST
    By HT News Desk
    The Tamil Nadu assembly elections 2026 results threw a surprise for many as actor-turned-politician Vijay is poised to become the state’s next chief minister.

    No one saw TVK coming in at pole position, but internal surveys indicated that Vijay would get a sizable chunk of the votes. (PTI File)

    Vijay's Tamilaga Vetri Kazhagam (TVK) is leading or has won 130 seats in the 234 member assembly. The incumbent DMK alliance has 42 leads and wins whereas the NDA, comprising of AIADMK and the BJP among others, has managed 56 wins and leads.

    The incumbent-DMK was contesting on the plank of state autonomy, the anti-delimitation drive, apart from positioning CM MK Stalin as the only one standing up against delimitation exercise.

    The AIADMK attacked the DMK for the alleged corruption, while the incumbent hit back, calling the opposition party “slaves of the BJP”. Both had largely dismissed TVK as a serious threat.

    Tamil Nadu assembly election results: Full list of winners

    Coonoor- M. Raju (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won

    Gudalur- Dhravidamani M (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won

    Melur- P. Viswanathan (Indian National Congress) - Won

    Thanjavur- R. Vijaysaravanan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won

    Valparai- Kutty (Alias) Sudhakar A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won

    Alandur- M. Harish (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Alangudi- Siva V. Meyyanathan (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Alangulam- Paul Manoj Pandian (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Ambasamudram- Dr. Esakki Subaya (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Ambattur- Balamurugan G (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Ambur- Imthiyaz Pandarattudu Abdu (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Anaikattu- D. Velazhagan (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Andipatti- Maharajan A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Anna Nagar- V. K. Ramkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won

    Anthiyur- Haribaskar P (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Arakkonam- V. Gandhiraj (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Arani- Jayasudha L (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Aranthangi- Kavitha Srikanth (Bharatiya Janata Party) - Leading

    Aravakurichi- Elango R (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Arcot- S. M. Sukumar (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Ariyalur- Rajendran S (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Athoor- I. Periasamy (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Attur- Jayasankaran A. P. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Avadi- R. Ramesh Kumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Avanashi- Kamali S (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Bargur- E. Muralidharan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Bhavani- Karuppanan K. C. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Bhavanisagar- V. P. Tamilselvi (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Bhuvanagiri- Mahalingam T (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Bodinayakanur- Narayanasamy V. T. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Chengalpattu- S. Thiyagarajan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Chengam- S. Velu (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading

    Chepauk Thiruvallikeni- Selvam D (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Cheyyar- Dusi K Mohan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Cheyyur- Mohan Raja M. G. K (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Chidambaram- Nedunchezhiyan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    Coimbatore (North)- V. Sampathkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading

    News/India News/TVK Surprise Grips Tamil Nadu Election Results. Full List Of Winners
