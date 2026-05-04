TVK surprise grips Tamil Nadu election results. Full list of winners
Vijay will become the first non-DMK non-AIADMK Tamil Nadu chief minister since 1967. His path to victory went through a host of welfare promises.
The Tamil Nadu assembly elections 2026 results threw a surprise for many as actor-turned-politician Vijay is poised to become the state’s next chief minister.
Vijay's Tamilaga Vetri Kazhagam (TVK) is leading or has won 130 seats in the 234 member assembly. The incumbent DMK alliance has 42 leads and wins whereas the NDA, comprising of AIADMK and the BJP among others, has managed 56 wins and leads.
Vijay will become the first non-DMK non-AIADMK Tamil Nadu chief minister since 1967. His path to victory went through a host of welfare promises.
The incumbent-DMK was contesting on the plank of state autonomy, the anti-delimitation drive, apart from positioning CM MK Stalin as the only one standing up against delimitation exercise.
The AIADMK attacked the DMK for the alleged corruption, while the incumbent hit back, calling the opposition party “slaves of the BJP”. Both had largely dismissed TVK as a serious threat.
Tamil Nadu assembly election results: Full list of winners
Coonoor- M. Raju (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won
Gudalur- Dhravidamani M (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won
Melur- P. Viswanathan (Indian National Congress) - Won
Thanjavur- R. Vijaysaravanan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won
Valparai- Kutty (Alias) Sudhakar A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Won
Alandur- M. Harish (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Alangudi- Siva V. Meyyanathan (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Alangulam- Paul Manoj Pandian (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Ambasamudram- Dr. Esakki Subaya (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Ambattur- Balamurugan G (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Ambur- Imthiyaz Pandarattudu Abdu (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Anaikattu- D. Velazhagan (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Andipatti- Maharajan A (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Anna Nagar- V. K. Ramkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Won
Anthiyur- Haribaskar P (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Arakkonam- V. Gandhiraj (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Arani- Jayasudha L (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Aranthangi- Kavitha Srikanth (Bharatiya Janata Party) - Leading
Aravakurichi- Elango R (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Arcot- S. M. Sukumar (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Ariyalur- Rajendran S (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Athoor- I. Periasamy (Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Attur- Jayasankaran A. P. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Avadi- R. Ramesh Kumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Avanashi- Kamali S (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bargur- E. Muralidharan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bhavani- Karuppanan K. C. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Bhavanisagar- V. P. Tamilselvi (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bhuvanagiri- Mahalingam T (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Bodinayakanur- Narayanasamy V. T. (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Chengalpattu- S. Thiyagarajan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Chengam- S. Velu (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) - Leading
Chepauk Thiruvallikeni- Selvam D (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Cheyyar- Dusi K Mohan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Cheyyur- Mohan Raja M. G. K (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Chidambaram- Nedunchezhiyan (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
Coimbatore (North)- V. Sampathkumar (Tamilaga Vettri Kazhagam) - Leading
- ABOUT THE AUTHORHT News Desk
Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.Read More