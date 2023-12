Telangana Assembly Election Results 2023: The Bharatiya Janata Party (BJP) has fielded candidates for all the 119 seats - out of which eight seats are for its NDA ally Janasena of actor-turned-politician Pawan Kalyan. The saffron party's key candidates include three Lok Sabha MPs, including its former Telangana president Bandi Sanjay Kumar.

Here is the full list of BJP's winning candidates:

Telangana Assembly Election Results 2023: Full list of BJP winning candidates

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

Constituency Candidate Leading / Trailing Sirpur Dr Palvai Harish Babu Belllampalli Amarajula Sridevi Khanapur Ramesh Rathod Adilabad Payal Shankar Leading Boath Soyam Bapu Rao Nirmal Aleti Maheshwar Reddy Mudhole Ramarao Patel Armur Paidi Rakesh Reddy Leading Jukkal Kum. T Aruna Tara Kamareddy K Venkata Ramana Reddy Nizamabad Urban Dhanpal Suryanaryana Gupta Balkonda Annapurna Aleti Koratla Dharmapuri Arvind Jagtial Dr Boga Sravani Dharmapuri S Kumar Ramagundam Kandula Sandhya Rani Karimnagar Bandi Sanjay Kumar Choppadandi Bodiga Shobha Sircilla Rani Rudrama Reddy Manakondur Arepalli Mohan Huzurabad Eatala Rajender Narsapur Erragolla Murali Yadav Patancheru T Nandhishwar Goud Kalwakurthy Thalloju Achary Dubbak Madavaneni Raghunandan Rao Gajwel Eatala Rajender Quthbhullapur Kuna Srisailam Goud Ibrahimpatnam Nomula Dayanand Goud Maheshwaram Andela Sri Ramulu Yadav Khairatabad Chinthala Ramachandra Reddy Karwan Amar Singh Goshamahal T Raja Singh Charminar Megha Rani Chandrayangutta Satyanarayana Mudiraj Yakutpura Veerander Yadav Bahdurpura Y Naresh Kumar Kollapur Aelleni Sudhakar Rao Nagarjuna Sagar Kankanala Niveditha Reddy Suryapet Sankineni Venkateshwar Rao Bhongir Gudur Narayana Reddy Thungathurthy Kadiyam Ramchandraiah Jangaon Dr Artula Dashmanth Reddy Ghanpur Station Dr Gunde Vijaya Ramarao Palakurthi Lega Ramohan Reddy Dornakal Bhukya Sangeetha Mahabubabad Jathoth Hussain Naik Warangal West Rao Padma Warangal East Errabelli Pradeep Rao Wardhannapet Kondeti Sridhar Bhupalpalle Chandupatla Keerthi Reddy Yellandu Ravindra Naik Bhandrachalam Kunja Dharma Rao Mancherial Verabelli Raghunath Asifabad (ST) Ajmeera Athmaram Naik Bodhan Vaddi Mohan Reddy Banswada Endala Laxminaryana Nizamabad Rural Dinesh Kulachari Manthani Chandupatla Sunil Reddy Medak Panja Vijay Kumar Narayankhed Jenawade Sangappa Andole (SC) Pally Babu Mohan Zahirabad (SC) Ramchandra Raja Narasimha Uppal NVSS Prabkhar Lal Bahadur Nagar Sama Ranga Reddy Rajendranagar Tokala Srinivas Reddy Chevella (SC) KS Ratnam Pargi Booneti Maruthi Kiran Musheerabad Poosa Raju Malakpet Samreddy Surender Reddy Amberpet Krishna Yadav Jubilee Hills Lankala Deepak Reddy Sanathnagar Marri Shashidhar Reddy Secunderabad Mekala Sarangapani Narayanpet K Rathang Pandu Reddy Jadcherla Chittaranjan Das Makthal Jalandhar Reddy Wanaparthy Ashwathama Reddy Achampet (SC) Devani Sathish Madiga Shadnagar Ande Babaiah Devarakonda (ST) Kethavath Lalu Naik Huzurnagar Challa Srilatha Reddy Nalgonda Madagani Srinivas Goud Alair Padala Srinivas Parkal Dr. P Kali Prasad Rao Pinapaka (ST) Podiyam Balaraju Palair Nunna Ravikumar Sathupalli (SC) Ramalingeshwar Rao Mahbubnagar AP Mithun Kumar Reddy Chennur (SC) Durgam Ashok Yellareddy Veddapally Subhash Reddy Vemulawada Tula Uma Husnabad Bomma Sriram Chakravarthy Siddipet Doodi Srikanth Reddy Vikarabad (SC) Peddinti Naveen Kumar Kodangal Bantu Ramesh Kumar Gadwal Boya Shiva Miryalguda Sadineni Srinivas Munugode Chalamalla Krishna Reddy Nakrekal (SC) Nakarakanti Mogulaiah Mulug (ST) Azmeera Prahlad Naik Bellampalli SC A Sridevi Peddapalli Dugyala Pradeep Sangareddy Deshpande Rajeshwar Rao Medchal Yenugu Sudarshan Reddy Serilingampally Ravi Kumar Yadav Nampalli Rahul Chandra Chandrayangutta K Mahender Secunderabad Cantonment-SC Sri Ganesh Narayan Devarkadra Konda Prashant Reddy Wanaparthy Anugna Reddy Alampur SC Rajagopal Narsampet K Pulla Rao Madhira SC Perumarpally Vijaya Raju Malkajgiri SC N Ramachander Rao