West Bengal election results: Full list of winners from BJP, TMC and Congress

Updated on: May 05, 2026 10:06 am IST
By HT News Desk
Advertisement

The Bharatiya Janata Party recorded a stunning victory in West Bengal in the assembly polls held in April, coming to power for the first time in the state. According to the results declared on May 4, the BJP won in 206 out of the total 294 assembly constituencies, achieving a landslide victory in the state.

BJP's Suvendu Adhikari defeated Mamata Banerjee in Bhabanipur. He also won in Nandigram.(ANI)

With this stunning win, Narendra Modi is now the only sitting Prime Minister who has won in Bengal since Jawaharlal Nehru.

The state saw several key contests, one of the most important ones being between chief minister Mamata Banerjee and leader of opposition in Bengal Suvendu Adhikari, with the latter defeating Mamata in her bastion Bhabanipur. Adhikari also won in Nandigram against TMC's Pabitra Kar.

Here is the full list of West Bengal winners-

AlipurduarsPARITOSH DASBharatiya Janata PartyWON
AmdangaMOHAMMAD KASEM SIDDIQUEAll India Trinamool CongressWON
AmtaAMIT SAMANTABharatiya Janata PartyWON
ArambagBAG HEMANTABharatiya Janata PartyWON
Asansol DakshinAGNIMITRA PAULBharatiya Janata PartyWON
Asansol UttarKRISHNENDU MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
AshoknagarDR. SUMAY HIRABharatiya Janata PartyWON
AusgramKALITA MAJIBharatiya Janata PartyWON
BaduriaBURHANUL MUKADDIM (LITON)All India Trinamool CongressWON
BagdaSOMA THAKURBharatiya Janata PartyWON
BaghmundiRAHIDAS MAHATOBharatiya Janata PartyWON
BagnanARUNAVA SENAll India Trinamool CongressWON
BaharampurSUBRATA MAITRA (KANCHAN)Bharatiya Janata PartyWON
BaisnabnagarRAJU KARMAKARBharatiya Janata PartyWON
BalagarhSUMANA SARKARBharatiya Janata PartyWON
BalarampurJALADHAR MAHATOBharatiya Janata PartyWON
BallySANJAY KUMAR SINGHBharatiya Janata PartyWON
BallygungeSOBHANDEB CHATTOPADHYAYAll India Trinamool CongressWON
BalurghatBIDYUT KUMAR ROYBharatiya Janata PartyWON
BandwanLABSEN BASKEYBharatiya Janata PartyWON
Bangaon DakshinSWAPAN MAJUMDERBharatiya Janata PartyWON
Bangaon UttarASHOK KIRTANIABharatiya Janata PartyWON
BankuraNILADRI SEKHAR DANABharatiya Janata PartyWON
BarabaniARIJIT ROYBharatiya Janata PartyWON
BaranagarSAJAL GHOSHBharatiya Janata PartyWON
BarasatSANKAR CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
Bardhaman DakshinMOUMITA BISWAS MISRABharatiya Janata PartyWON
Bardhaman UttarSANJOY DASBharatiya Janata PartyWON
BarjoraBILLESWAR SINHABharatiya Janata PartyWON
BarrackpurKAUSTUV BAGCHIBharatiya Janata PartyWON
Baruipur PaschimBIMAN BANERJEEAll India Trinamool CongressWON
Baruipur PurbaBIVAS SARDARAll India Trinamool CongressWON
BasantiNILIMA MISTRY BISHALAll India Trinamool CongressWON
Basirhat DakshinSURAJIT MITRA (BADAL)All India Trinamool CongressWON
Basirhat UttarMD. TAUSEFFUR RAHMANAll India Trinamool CongressWON
Behala PaschimDR. INDRANIL KHANBharatiya Janata PartyWON
Behala PurbaSANKAR SIKDERBharatiya Janata PartyWON
BeldangaBHARAT KUMAR JHAWARBharatiya Janata PartyWON
BeleghataKUNAL KUMAR GHOSHAll India Trinamool CongressWON
BhabanipurADHIKARI SUVENDUBharatiya Janata PartyWON
BhagabanpurSANTANU PRAMANIKBharatiya Janata PartyWON
BhagawangolaREYAT HOSSAIN SARKARAll India Trinamool CongressWON
BhangarMD NAWSAD SIDDIQUEAll India Secular FrontWON
BharatpurMUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN)All India Trinamool CongressWON
BhatarKARFA SOUMENBharatiya Janata PartyWON
BhatparaPAWAN KUMAR SINGHBharatiya Janata PartyWON
BidhannagarSHARADWAT MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
BijpurSUDIPTA DASBharatiya Janata PartyWON
BinpurDR. PRANAT TUDUBharatiya Janata PartyWON
BishnupurSHUKLA CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
BishnupurDILIP MONDALAll India Trinamool CongressWON
BolpurCHANDRANATH SINHAAll India Trinamool CongressWON
Budge BudgeASHOK KUMAR DEBAll India Trinamool CongressWON
BurwanSUKHEN KUMAR BAGDIBharatiya Janata PartyWON
Canning PaschimPARESH RAM DASAll India Trinamool CongressWON
Canning PurbaPRALOY MUKHERJEEAll India Trinamool CongressWON
ChakdahaBANKIM CHANDRA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
ChakuliaAZAD MINHAJUL ARFINAll India Trinamool CongressWON
ChampdaniDILIP SINGHBharatiya Janata PartyWON
ChanchalPRASUN BANERJEEAll India Trinamool CongressWON
ChandannagarDEEPANJAN KUMAR GUHABharatiya Janata PartyWON
ChandipurPIJUSH KANTI DASBharatiya Janata PartyWON
ChanditalaSWATI KHANDOKERAll India Trinamool CongressWON
ChandrakonaSUKANTA DOLUIBharatiya Janata PartyWON
ChapraJEBER SEKHAll India Trinamool CongressWON
ChhatnaSATYANARAYAN MUKHOPADHYAYBharatiya Janata PartyWON
ChopraHAMIDUL RAHAMANAll India Trinamool CongressWON
ChowrangeeBANDYOPADHYAY NAYNAAll India Trinamool CongressWON
ChunchuraSUBIR NAGBharatiya Janata PartyWON
Coochbehar DakshinRATHINDRA BOSEBharatiya Janata PartyWON
Coochbehar UttarSUKUMAR RAYBharatiya Janata PartyWON
Dabgram-FulbariSIKHA CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
DantanAJIT KUMAR JANABharatiya Janata PartyWON
DarjeelingNOMAN RAIBharatiya Janata PartyWON
DaspurTAPAN KUMAR DUTTABharatiya Janata PartyWON
DebraSUBHASHIS OMBharatiya Janata PartyWON
DegangaANISUR RAHAMAN BIDESHAll India Trinamool CongressWON
DhanekhaliASIMA PATRAAll India Trinamool CongressWON
DhupguriNARESH ROYBharatiya Janata PartyWON
Diamond HarbourPANNA LAL HALDERAll India Trinamool CongressWON
DinhataAJAY RAYBharatiya Janata PartyWON
DomjurTAPAS MAITYAll India Trinamool CongressWON
DomkalMD. MOSTAFIJUR RAHAMANCommunist Party of India (Marxist)WON
DubrajpurANUP KUMAR SAHABharatiya Janata PartyWON
Dum DumARIJIT BAKSHIBharatiya Janata PartyWON
Dum Dum UttarSOURAV SIKDARBharatiya Janata PartyWON
Durgapur PaschimLAKSHMAN CHANDRA GHORUIBharatiya Janata PartyWON
Durgapur PurbaCHANDRA SEKHAR BANERJEEBharatiya Janata PartyWON
EgraADHIKARI DIBYENDUBharatiya Janata PartyWON
English BazarAMLAN BHADURI (BURO)Bharatiya Janata PartyWON
EntallySANDIPAN SAHAAll India Trinamool CongressWON
FalakataDIPAK BARMANBharatiya Janata PartyWON
FarakkaMOTAB SHAIKHIndian National CongressWON
GaighataSUBRATA THAKURBharatiya Janata PartyWON
GalsiRAJU PATRABharatiya Janata PartyWON
GangarampurSATYENDRA NATH ROYBharatiya Janata PartyWON
GarbetaPRADIP LODHABharatiya Janata PartyWON
GazoleCHINMOY DEB BARMANBharatiya Janata PartyWON
GhatalSITAL KAPATBharatiya Janata PartyWON
GoalpokharMD GHULAM RABBANIAll India Trinamool CongressWON
GoghatPRASANTA DIGARBharatiya Janata PartyWON
GopiballavpurRAJESH MAHATABharatiya Janata PartyWON
GosabaBIKARNA NASKARBharatiya Janata PartyWON
HabibpurJOYEL MURMUBharatiya Janata PartyWON
HabraDEBDAS MONDALBharatiya Janata PartyWON
HaldiaPRADIP KUMAR BIJALIBharatiya Janata PartyWON
HansanFAYEZUL HAQUE (KAJAL SK)All India Trinamool CongressWON
HariharparaNIAMOT SHEIKHAll India Trinamool CongressWON
HaringhataASIM KUMAR SARKARBharatiya Janata PartyWON
HaripalMADHUMITA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
HarirampurBIPLAB MITRAAll India Trinamool CongressWON
HarischandrapurMD. MATIBUR RAHAMANAll India Trinamool CongressWON
HaroaABDUL MATIN MUHAMMADAll India Trinamool CongressWON
HemtabadHARIPADA BARMANBharatiya Janata PartyWON
HingalganjREKHA PATRABharatiya Janata PartyWON
Howrah DakshinNANDITA CHOWDHURYAll India Trinamool CongressWON
Howrah MadhyaARUP ROYAll India Trinamool CongressWON
Howrah UttarUMESH RAIBharatiya Janata PartyWON
IndusNIRMAL KUMAR DHARABharatiya Janata PartyWON
IslampurAGARWAL KANAIA LALAll India Trinamool CongressWON
ItaharMOSARAF HUSSENAll India Trinamool CongressWON
JadavpurSARBORI MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
JagatballavpurANUPAM GHOSHBharatiya Janata PartyWON
JagatdalDR. RAJESH KUMARBharatiya Janata PartyWON
JalangiBABAR ALIAll India Trinamool CongressWON
JalpaiguriANANTA DEB ADHIKARYBharatiya Janata PartyWON
JamalpurARUN HALDERBharatiya Janata PartyWON
JamuriaDR. BIJAN MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
JangiparaPROSENJIT BAGBharatiya Janata PartyWON
JangipurCHITTA MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
JaynagarBISWANATH DASAll India Trinamool CongressWON
JhargramLAKSHMI KANTA SAUBharatiya Janata PartyWON
JorasankoVIJAY OJHABharatiya Janata PartyWON
JoypurBISWAJIT MAHATOBharatiya Janata PartyWON
KakdwipDIPANKAR JANABharatiya Janata PartyWON
KalchiniBISHAL LAMABharatiya Janata PartyWON
KaliaganjUTPAL BRAHMACHAROBharatiya Janata PartyWON
KaliganjALIFA AHMEDAll India Trinamool CongressWON
KalimpongBHARAT KUMAR CHETRIBharatiya Janata PartyWON
KalnaSIDDHARTHA MAJUMDARBharatiya Janata PartyWON
KalyaniANUPAM BISWASBharatiya Janata PartyWON
KamarhatiMADAN MITRAAll India Trinamool CongressWON
KandiGARGI DAS GHOSHBharatiya Janata PartyWON
Kanthi DakshinARUP KUMAR DASBharatiya Janata PartyWON
Kanthi UttarSUMITA SINHABharatiya Janata PartyWON
KarandighiBIRAJ BISWASBharatiya Janata PartyWON
KarimpurSAMARENDRANATH GHOSHBharatiya Janata PartyWON
KasbaAHMED JAVED KHANAll India Trinamool CongressWON
KashipurKAMALA KANTA HANSDABharatiya Janata PartyWON
Kashipur-BelgachhiaRITESH TIWARIBharatiya Janata PartyWON
KatulpurLAKSHMI KANTA MAJUMDARBharatiya Janata PartyWON
KatwaKRISHNA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
KeshiaryBHADRA HEMRAMBharatiya Janata PartyWON
KeshpurSEULI SAHAAll India Trinamool CongressWON
KetugramANADI GHOSHBharatiya Janata PartyWON
KhanakulSUSANTA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
KhandaghoshNABIN CHANDRA BAGAll India Trinamool CongressWON
KharagpurDINEN ROYAll India Trinamool CongressWON
Kharagpur SadarDILIP GHOSHBharatiya Janata PartyWON
KhardahaKALYAN CHAKRABORTIBharatiya Janata PartyWON
KhargramMITALI MALBharatiya Janata PartyWON
KhejuriSUBRATA PAIKBharatiya Janata PartyWON
Kolkata PortFIRHAD HAKIMAll India Trinamool CongressWON
KrishnaganjSUKANTA BISWASBharatiya Janata PartyWON
Krishnanagar DakshinSADHAN GHOSHBharatiya Janata PartyWON
Krishnanagar UttarTARAK NATH CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
KulpiBARNALI DHARAAll India Trinamool CongressWON
KultaliGANESH CHANDRA MONDALAll India Trinamool CongressWON
KultiAJAY KUMAR PODDARBharatiya Janata PartyWON
KumarganjTORAF HOSSAIN MANDALAll India Trinamool CongressWON
KumargramMANOJ KUMAR ORAONBharatiya Janata PartyWON
KurseongSONAM LAMABharatiya Janata PartyWON
KushmandiTAPAS CHANDRA ROYBharatiya Janata PartyWON
LabpurDEBASIS OJHA (HAKU DA)Bharatiya Janata PartyWON
LalgolaABDUL AZIZ DOCTORAll India Trinamool CongressWON
MadarihatLAXUMAN LIMBUBharatiya Janata PartyWON
MadhyamgramRATHIN GHOSHAll India Trinamool CongressWON
Magrahat PaschimMD. SAMIM AHAMED MOLLAAll India Trinamool CongressWON
Magrahat PurbaSARMISTHA PURKAITAll India Trinamool CongressWON
MaheshtalaSUBHASIS DASAll India Trinamool CongressWON
MahisadalSUBHAS CHANDRA PANJABharatiya Janata PartyWON
MalSUKRA MUNDABharatiya Janata PartyWON
MalatipurABDUR RAHIM BOXIAll India Trinamool CongressWON
MaldahaGOPAL CHANDRA SAHABharatiya Janata PartyWON
ManbazarMAYNA MURMUBharatiya Janata PartyWON
MandirbazarJOYDEB HALDERAll India Trinamool CongressWON
MangalkotSHISHIR GHOSHBharatiya Janata PartyWON
ManikchakGOUR CHANDRA MANDALBharatiya Janata PartyWON
ManiktalaTAPAS ROYBharatiya Janata PartyWON
MathabhangaNISHITH PRAMANIKBharatiya Janata PartyWON
Matigara-NaxalbariANANDAMAY BARMANBharatiya Janata PartyWON
MaynaguriDALIM CHANDRA ROYBharatiya Janata PartyWON
MayureswarDUDH KUMAR MONDALBharatiya Janata PartyWON
MedinipurSANKAR KUMAR GUCHHAITBharatiya Janata PartyWON
MekliganjDADHIRAM RAYBharatiya Janata PartyWON
MemariMANAB GUHABharatiya Janata PartyWON
MetiaburuzABDUL KHALEQUE MOLLAAll India Trinamool CongressWON
MinakhanUSHA RANI MONDALAll India Trinamool CongressWON
MonteswarSAIKAT PANJABharatiya Janata PartyWON
MothabariISLAM MD NAJRULAll India Trinamool CongressWON
MoynaASHOKE DINDABharatiya Janata PartyWON
MuraraiDR. MOSARRAF HOSSAINAll India Trinamool CongressWON
MurshidabadGOURI SANKAR GHOSHBharatiya Janata PartyWON
NabadwipSRUTISEKHAR GOSWAMIBharatiya Janata PartyWON
NabagramDILIP SAHABharatiya Janata PartyWON
NagrakataPUNA BHENGRABharatiya Janata PartyWON
NaihatiSUMITRO CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
NakashiparaSANTANU DEYBharatiya Janata PartyWON
NalhatiRAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH)All India Trinamool CongressWON
NandakumarKHANRA NIRMALBharatiya Janata PartyWON
NandigramADHIKARI SUVENDUBharatiya Janata PartyWON
NanoorBIDHAN CHANDRA MAJHIAll India Trinamool CongressWON
NarayangarhGIRI RAMAPRASADBharatiya Janata PartyWON
NatabariGIRIJA SHANKAR RAYBharatiya Janata PartyWON
NayagramAMIYA KISKUBharatiya Janata PartyWON
NoaparaARJUN SINGHBharatiya Janata PartyWON
NowdaHUMAYUN KABIRAam Janata Unnayan PartyWON
OndaAMARNATH SHAKHABharatiya Janata PartyWON
PalashiparaRUKBANUR RAHMANAll India Trinamool CongressWON
PanchlaGULSAN MULLICKAll India Trinamool CongressWON
PandabeswarJITENDRA KUMAR TEWARIBharatiya Janata PartyWON
PanduaTUSAR KUMAR MAJUMDARBharatiya Janata PartyWON
PanihatiRATNA DEBNATHBharatiya Janata PartyWON
Panskura PaschimSINTU SENAPATIBharatiya Janata PartyWON
Panskura PurbaSUBRATA MAITY (RANA)Bharatiya Janata PartyWON
ParaNADIAR CHAND BOURIBharatiya Janata PartyWON
PatashpurTAPAN MAITYBharatiya Janata PartyWON
PatharpratimaSAMIR KUMAR JANAAll India Trinamool CongressWON
PhansidewaDURGA MURMUBharatiya Janata PartyWON
PinglaSWAGATA MANNABharatiya Janata PartyWON
Purbasthali DakshinPRAN KRISHNA TAPADARBharatiya Janata PartyWON
Purbasthali UttarGOPAL CHATTOPADHYAYBharatiya Janata PartyWON
PursurahBIMAN GHOSHBharatiya Janata PartyWON
PuruliaSUDIP KUMAR MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
RaghunathganjAKHRUZZAMANAll India Trinamool CongressWON
RaghunathpurMAMONI BAURIBharatiya Janata PartyWON
RaidighiTAPAS MONDALAll India Trinamool CongressWON
RaiganjKOUSHIK CHOWDHURYBharatiya Janata PartyWON
RainaSUBHASH PATRABharatiya Janata PartyWON
RaipurKSHETRAMOHAN HANSDABharatiya Janata PartyWON
Rajarhat GopalpurTARUNJYOTI TEWARIBharatiya Janata PartyWON
RajganjDINESH SARKARBharatiya Janata PartyWON
RamnagarDR. CHANDRA SEKHAR MONDALBharatiya Janata PartyWON
RampurhatDHRUBA SAHABharatiya Janata PartyWON
Ranaghat DakshinASHIM KUMAR BISWASBharatiya Janata PartyWON
Ranaghat Uttar PaschimPARTHA SARATHI CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
Ranaghat Uttar PurbaASHIM BISWASBharatiya Janata PartyWON
RanibandhKSHUDIRAM TUDUBharatiya Janata PartyWON
RaniganjPARTHA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
RaninagarJULFIKAR ALIIndian National CongressWON
RashbehariDASGUPTA SWAPANBharatiya Janata PartyWON
RatuaSAMAR MUKHERJEEAll India Trinamool CongressWON
RejinagarHUMAYUN KABIRAam Janata Unnayan PartyWON
SabangAMAL KUMAR PANDABharatiya Janata PartyWON
SagarSUMANTA MANDALBharatiya Janata PartyWON
SagardighiBAYRON BISWASAll India Trinamool CongressWON
SainthiaKRISHNA KANTA SAHABharatiya Janata PartyWON
SalboniBIMAN MAHATABharatiya Janata PartyWON
SaltoraCHANDANA BAURIBharatiya Janata PartyWON
SamserganjMOHAMMED NOOR ALAMAll India Trinamool CongressWON
SankrailPRIYA PAULAll India Trinamool CongressWON
SantipurSWAPAN KUMAR DASBharatiya Janata PartyWON
SaptagramSWARAJ GHOSHBharatiya Janata PartyWON
SatgachhiaAGNISWAR NASKARBharatiya Janata PartyWON
ShibpurRUDRANIL GHOSHBharatiya Janata PartyWON
ShyampukurPURNIMA CHAKRABORTYBharatiya Janata PartyWON
ShyampurDR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYABharatiya Janata PartyWON
SiliguriSHANKAR GHOSHBharatiya Janata PartyWON
SingurARUP KUMAR DASBharatiya Janata PartyWON
SitaiSANGITA ROYAll India Trinamool CongressWON
SitalkuchiSABITRI BARMANBharatiya Janata PartyWON
SonamukhiDIBAKAR GHARAMIBharatiya Janata PartyWON
Sonarpur DakshinRUPA GANGULYBharatiya Janata PartyWON
Sonarpur UttarDEBASISH DHARBharatiya Janata PartyWON
SreerampurBHASKAR BHATTACHARYABharatiya Janata PartyWON
SujapurSABINA YEASMINAll India Trinamool CongressWON
SuriJAGANNATH CHATTOPADHYAYBharatiya Janata PartyWON
SutiEMANI BISWASAll India Trinamool CongressWON
SwarupnagarBINA MONDALAll India Trinamool CongressWON
TaldangraSOUVIK PATRABharatiya Janata PartyWON
TamlukHARE KRISHNA BERABharatiya Janata PartyWON
TapanBUDHRAI TUDUBharatiya Janata PartyWON
TarakeswarSANTU PANBharatiya Janata PartyWON
TehattaSUBRATA KABIRAJBharatiya Janata PartyWON
TollyganjPAPIA ADHIKARYBharatiya Janata PartyWON
TufanganjMALATI RAVA ROYBharatiya Janata PartyWON
UdaynarayanpurSAMIR KUMAR PANJAAll India Trinamool CongressWON
Uluberia DakshinPULAK ROYAll India Trinamool CongressWON
Uluberia PurbaRITABRATA BANERJEEAll India Trinamool CongressWON
Uluberia UttarCHIRAN BERABharatiya Janata PartyWON
UttarparaDIPANJAN CHAKRABORTYBharatiya Janata PartyWON
 
Check India news real-time updates, latest news from India on Hindustan Times and more across India.
