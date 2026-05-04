...
...
...
Next StoryDown Arrow

Who won West Bengal election: Full list of BJP, TMC leads and trails in high-stakes battle

According to counting trends, the BJP was ahead in at least 190 of the total 293 seats being counted at around 2:30 pm.

Updated on: May 04, 2026 02:45 pm IST
By HT News Desk
Advertisement

Who won West Bengal election: Chief minister and Trinamool Congress (TMC) Mamata Banerjee asked her party supporters to wait for sunset as Bharatiya Janata Party (BJP) was briefly leading in a whopping 200 constituencies, according to trends of West Bengal election counting.

TMC flags and posters featuring Mamata Banerjee line a street leading to her residence on the day of assembly election results, in Kolkata(PTI)

According to counting trends, the BJP first briefly touched the 200-mark and then dropped to lead in over 190 of the total 293 seats where counting was underway, way ahead of the majority mark of 248, according to data by analytics portal PValue at around 2:30 pm. Track West Bengal election results live here

The TMC was ahead in 83 seats.

Mamata Banerjee was leading from the Bhabanipur constituency after trailing in very early trends against BJP candidate and her ex-aide Suvendu Adhikari.

Who won West Bengal election: Leads and trails

Alipurduars - Bharatiya Janata Party

Amdanga - All India Trinamool Congress

Amta - All India Trinamool Congress

Arambag - Bharatiya Janata Party

Bardhaman Dakshin - Bharatiya Janata Party

Bardhaman Uttar - All India Trinamool Congress

Barjora - All India Trinamool Congress

Barrackpur - All India Trinamool Congress

Baruipur Paschim - Bharatiya Janata Party

Baruipur Purba - Bharatiya Janata Party

Basirhat Dakshin - Bharatiya Janata Party

Basirhat Uttar - Bharatiya Janata Party

Behala Paschim - Bharatiya Janata Party

Behala Purba - Bharatiya Janata Party

Beldanga - All India Trinamool Congress

Beleghata - All India Trinamool Congress

Bhabanipur - All India Trinamool Congress

Bhagabanpur - All India Trinamool Congress

Bhagawangola - All India Trinamool Congress

Bhangar - All India Secular Front

Bharatpur - All India Trinamool Congress

Bhatar - Bharatiya Janata Party

Bhatpara - All India Trinamool Congress

Bidhannagar - Bharatiya Janata Party

Bijpur - Bharatiya Janata Party

Binpur - Bharatiya Janata Party

Bishnupur - Bharatiya Janata Party

Bishnupur - Bharatiya Janata Party

Bolpur - Bharatiya Janata Party

Budge Budge - Bharatiya Janata Party

Burwan - Bharatiya Janata Party

Canning Paschim - Bharatiya Janata Party

Canning Purba - Bharatiya Janata Party

Chakdaha - Bharatiya Janata Party

Chakulia - Bharatiya Janata Party

Champdani - Bharatiya Janata Party

Chanchal - Bharatiya Janata Party

Chandannagar - Bharatiya Janata Party

Chandipur - Bharatiya Janata Party

Chanditala - All India Trinamool Congress

Chandrakona - Bharatiya Janata Party

Chapra - Bharatiya Janata Party

Chhatna - Bharatiya Janata Party

Chopra - Bharatiya Janata Party

Chowrangee - Bharatiya Janata Party

Chunchura - Bharatiya Janata Party

Coochbehar Dakshin - All India Trinamool Congress

Coochbehar Uttar - Bharatiya Janata Party

Dabgram-Fulbari - Bharatiya Janata Party

Dantan - Bharatiya Janata Party

Darjeeling - Bharatiya Janata Party

Daspur - Bharatiya Janata Party

Debra - Bharatiya Janata Party

Deganga - All India Trinamool Congress

Dhanekhali - All India Trinamool Congress

Dhupguri - All India Trinamool Congress

Diamond Harbour - Bharatiya Janata Party

Dinhata - Bharatiya Janata Party

Domjur - All India Trinamool Congress

Domkal - Communist Party of India (Marxist)

Dubrajpur - All India Trinamool Congress

Dum Dum - All India Trinamool Congress

Dum Dum Uttar - All India Trinamool Congress

Durgapur Paschim - Bharatiya Janata Party

Durgapur Purba - Bharatiya Janata Party

Egra - All India Trinamool Congress

English Bazar - All India Trinamool Congress

Entally - All India Trinamool Congress

Falakata - Bharatiya Janata Party

Farakka - Bharatiya Janata Party

Gaighata - Bharatiya Janata Party

Galsi - Bharatiya Janata Party

Gangarampur - Bharatiya Janata Party

Garbeta - Bharatiya Janata Party

Gazole - Bharatiya Janata Party

Ghatal - Bharatiya Janata Party

Goalpokhar - Bharatiya Janata Party

Goghat - Bharatiya Janata Party

Gopiballavpur - Bharatiya Janata Party

Gosaba - Bharatiya Janata Party

Habibpur - Bharatiya Janata Party

Habra - Bharatiya Janata Party

Haldia - Bharatiya Janata Party

Hansan - Bharatiya Janata Party

Hariharpara - All India Trinamool Congress

Haringhata - Bharatiya Janata Party

Haripal - All India Trinamool Congress

Harirampur - All India Trinamool Congress

Harischandrapur - All India Trinamool Congress

Haroa - Bharatiya Janata Party

Hemtabad - Bharatiya Janata Party

Hingalganj - Bharatiya Janata Party

Howrah Dakshin - All India Trinamool Congress

Howrah Madhya - Bharatiya Janata Party

Howrah Uttar - Bharatiya Janata Party

Indus - Bharatiya Janata Party

Islampur - Bharatiya Janata Party

Itahar - All India Trinamool Congress

Jadavpur - Bharatiya Janata Party

Jagatballavpur - Bharatiya Janata Party

Jagatdal - Bharatiya Janata Party

Jalangi - All India Trinamool Congress

Jalpaiguri - Bharatiya Janata Party

Jamalpur - Bharatiya Janata Party

Jamuria - Indian National Congress

Jangipara - Bharatiya Janata Party

Jangipur - All India Trinamool Congress

Jaynagar - All India Trinamool Congress

Jhargram - Bharatiya Janata Party

Jorasanko - Independent

Joypur - Bharatiya Janata Party

Kakdwip - Bharatiya Janata Party

Kalchini - Bharatiya Janata Party

Kaliaganj - Bharatiya Janata Party

Kalimpong - Bharatiya Janata Party

Kalna - Bharatiya Janata Party

Kalyani - Bharatiya Janata Party

Kamarhati - All India Trinamool Congress

Kandi - All India Trinamool Congress

Kanthi Dakshin - Bharatiya Janata Party

Kanthi Uttar - All India Trinamool Congress

Karandighi - Bharatiya Janata Party

Karimpur - All India Trinamool Congress

Kasba - All India Trinamool Congress

Kashipur - Bharatiya Janata Party

Kashipur-Belgachhia - Bharatiya Janata Party

Katulpur - Bharatiya Janata Party

Katwa - Bharatiya Janata Party

Keshiary - Bharatiya Janata Party

Keshpur - All India Trinamool Congress

Ketugram - All India Trinamool Congress

Khanakul - Bharatiya Janata Party

Khandaghosh - Bharatiya Janata Party

Kharagpur - All India Trinamool Congress

Kharagpur Sadar - Bharatiya Janata Party

Khardaha - All India Trinamool Congress

Khargram - All India Trinamool Congress

Khejuri - All India Trinamool Congress

Kolkata Port - All India Trinamool Congress

Krishnaganj - All India Trinamool Congress

Krishnanagar Dakshin - Bharatiya Janata Party

Krishnanagar Uttar - Bharatiya Janata Party

Kulpi - All India Trinamool Congress

Kulti - Bharatiya Janata Party

Kumarganj - Bharatiya Janata Party

Kumargram - Bharatiya Janata Party

Kurseong - Bharatiya Janata Party

Kushmandi - Bharatiya Janata Party

Labpur - All India Trinamool Congress

Madarihat - Bharatiya Janata Party

Magrahat Paschim - All India Trinamool Congress

Mal - Bharatiya Janata Party

Malatipur - Bharatiya Janata Party

Maldaha - Bharatiya Janata Party

Manbazar - Bharatiya Janata Party

Mandirbazar - Bharatiya Janata Party

Mangalkot - Bharatiya Janata Party

Manikchak - Bharatiya Janata Party

Maniktala - Bharatiya Janata Party

Mathabhanga - Bharatiya Janata Party

Matigara-Naxalbari - Bharatiya Janata Party

Maynaguri - Bharatiya Janata Party

Mayureswar - Bharatiya Janata Party

Medinipur - Bharatiya Janata Party

Mekliganj - Bharatiya Janata Party

Memari - Bharatiya Janata Party

Metiaburuz - Bharatiya Janata Party

Minakhan - Bharatiya Janata Party

Monteswar - Bharatiya Janata Party

Mothabari - Bharatiya Janata Party

Moyna - Bharatiya Janata Party

Murarai - Bharatiya Janata Party

Murshidabad - Bharatiya Janata Party

Nabadwip - Bharatiya Janata Party

Nabagram - Bharatiya Janata Party

Nagrakata - Bharatiya Janata Party

Naihati - All India Trinamool Congress

Nakashipara - Bharatiya Janata Party

Nalhati - Bharatiya Janata Party

Nandakumar - Bharatiya Janata Party

Nandigram - Bharatiya Janata Party

Nanoor - All India Trinamool Congress

Narayangarh - Bharatiya Janata Party

Natabari - Bharatiya Janata Party

Nayagram - Bharatiya Janata Party

Noapara - Bharatiya Janata Party

Nowda - Aam Janata Unnayan party

Onda - Bharatiya Janata Party

Panchla - Bharatiya Janata Party

Pandabeswar - Bharatiya Janata Party

Pandua - Bharatiya Janata Party

Panihati - Bharatiya Janata Party

Panskura Paschim - Bharatiya Janata Party

Panskura Purba - All India Trinamool Congress

Para - Bharatiya Janata Party

Patashpur - Bharatiya Janata Party

Patharpratima - All India Trinamool Congress

Phansidewa - Bharatiya Janata Party

Pingla - Bharatiya Janata Party

Purbasthali Dakshin - Bharatiya Janata Party

Purbasthali Uttar - Bharatiya Janata Party

Pursurah - Bharatiya Janata Party

Purulia - Bharatiya Janata Party

Raghunathganj - All India Trinamool Congress

Raghunathpur - Bharatiya Janata Party

Raidighi - Bharatiya Janata Party

Raiganj - Bharatiya Janata Party

Raina - All India Trinamool Congress

Rajarhat Gopalpur - Bharatiya Janata Party

Rajarhat New Town - All India Trinamool Congress

Rajganj - Bharatiya Janata Party

Ramnagar - All India Trinamool Congress

Rampurhat - Bharatiya Janata Party

Ranaghat Dakshin - Bharatiya Janata Party

Ranaghat Uttar Paschim - Bharatiya Janata Party

Ranibandh - Bharatiya Janata Party

Raniganj - Bharatiya Janata Party

Raninagar - All India Trinamool Congress

Rashbehari - Bharatiya Janata Party

Ratua - Bharatiya Janata Party

Rejinagar - All India Trinamool Congress

Sabang - Bharatiya Janata Party

Sagar - Bharatiya Janata Party

Sagardighi - Bharatiya Janata Party

Sainthia - All India Trinamool Congress

Salboni - Bharatiya Janata Party

Saltora - Bharatiya Janata Party

Samserganj - Bharatiya Janata Party

Sandeshkhali - All India Trinamool Congress

Sankrail - All India Trinamool Congress

Santipur - All India Trinamool Congress

Saptagram - All India Trinamool Congress

Satgachhia - All India Trinamool Congress

Shibpur - Bharatiya Janata Party

Shyampukur - Bharatiya Janata Party

Shyampur - All India Trinamool Congress

Siliguri - Bharatiya Janata Party

Singur - Bharatiya Janata Party

Sitai - Bharatiya Janata Party

Sitalkuchi - Bharatiya Janata Party

Sonamukhi - All India Trinamool Congress

Sonarpur Dakshin - Bharatiya Janata Party

Sonarpur Uttar - Bharatiya Janata Party

Sreerampur - All India Trinamool Congress

Sujapur - All India Trinamool Congress

Suri - All India Trinamool Congress

Suti - All India Trinamool Congress

Swarupnagar - Bharatiya Janata Party

Taldangra - Bharatiya Janata Party

Tamluk - Bharatiya Janata Party

Tapan - Bharatiya Janata Party

Tarakeswar - Bharatiya Janata Party

Tehatta - Bharatiya Janata Party

Tollyganj - Bharatiya Janata Party

Tufanganj - Bharatiya Janata Party

Udaynarayanpur - All India Trinamool Congress

Uluberia Dakshin - All India Trinamool Congress

Uluberia Purba - All India Trinamool Congress

Uluberia Uttar - Bharatiya Janata Party

Uttarpara - Bharatiya Janata Party

The West Bengal elections 2026 is being seen as a contest mainly between the BJP and the ruling TMC, which is eyeing a fourth consecutive term. Voting for the Bengal elections took place in two phases - on April 23 and April 29 - and saw a record turnout of over 90 per cent.

The TMC has been in power since 2011, when it ended the 34-year long Left rule in the state.

The Congress and Left Front appeared to be pulling off a flop show in the West Bengal election result trends, with leads in single digits only.

 
ABOUT THE AUTHOR
HT News Desk

Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.

west bengal election 2026
Check India news real-time updates, latest news from India and Election Result 2026 LIVE, West Bengal Election Result 2026, Kerala Election Result 2026, Assam Election Result 2026, TamilNadu Election Result 2026, Mamata vs Suvendu, on Hindustan Times and more across India.
Check India news real-time updates, latest news from India and Election Result 2026 LIVE, West Bengal Election Result 2026, Kerala Election Result 2026, Assam Election Result 2026, TamilNadu Election Result 2026, Mamata vs Suvendu, on Hindustan Times and more across India.
Home / India News / Who won West Bengal election: Full list of BJP, TMC leads and trails in high-stakes battle
SHARE THIS ARTICLE ON
Sign in
Sign out
Subscribe Now
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.