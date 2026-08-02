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Raini outside? These footwear picks can handle wet roads better than your regular shoes

Tired of slippery, itchy feet every monsoon? Switch to these rain-friendly footwear picks that keep you comfortable, stylish, and dry.

Published on: Aug 2, 2026, 12:01:07 IST
Our PickWomens Waterproof bootsWomens Waterproof bootsWomens Waterproof bootsYOHO slidesYOHO slidesYOHO slidesOFF LIMITS sneakerOFF LIMITS sneakerOFF LIMITS sneakerMarc Loire flatsMarc Loire flatsMarc Loire flatsKhadim's shoesKhadim's shoesKhadim's shoesCASSIEY clogsCASSIEY clogsCASSIEY clogsFrido slipperFrido slipperFrido slipperASIAN slipperASIAN slipperASIAN slipperFAQs

Our Picks

Research-Backed Choices

Every product we recommend is chosen through a combination of Primary Research and Secondary Research.

Wet feet, unpleasant odours, and slippery roads can make stepping out during the monsoon a hassle. Choosing the right footwear can help keep your feet dry, comfortable, and protected while reducing the risk of slips on rain-soaked streets. After all, while the monsoon brings much-needed relief from the heat, it also creates damp conditions that can lead to itchiness, fungal infections, and damaged shoes if you're not careful. That's why investing in monsoon-friendly footwear is a smart choice.

Monsoon Footwear That Are Stylish & Practical (Pinterest)
Monsoon Footwear That Are Stylish & Practical (Pinterest)
By Ishika Narang

Ishika Narang is a Multimedia Writer at the Hindustan Times, with over three years of experience in digital journalism, specialising in health, lifestyle, beauty, and consumer-focused reporting. Her primary coverage areas include evidence-based health journalism, preventive care, wellness trends, and affiliate-driven consumer guides tailored for digital audiences. She began her professional journey in digital media, where she developed expertise in multimedia storytelling and platform-optimised editorial strategies. Over the years, she has worked with reputed organisations such as Park+, Jagran, and Wavel.ai, steadily building credibility in health and consumer journalism. Her work reflects a strong progression in editorial responsibility, combining research-backed reporting with audience-focused content formats. At Hindustan Times, she produces in-depth health and lifestyle features, expert-led explainers, and data-informed consumer stories. She also focuses extensively on affiliate articles, creating well-researched buying guides, product comparisons, and recommendation-based content that balances commercial intent with editorial integrity. Alongside writing, she conceptualises and manages social media storytelling, ensuring content is informative, engaging, and optimised for platform-specific consumption. Her subject expertise includes preventive healthcare, nutrition, supplements, women’s health, beauty trends, consumer awareness, and affiliate commerce content. She integrates expert consultations, peer-reviewed research, verified product analysis, and transparent sourcing. Her strengths lie in evidence-based storytelling, simplifying complex information, and producing reader-first affiliate content that prioritises trust and value. Ishika holds a Bachelor of Commerce (B.Com) in Marketing from Guru Gobind Indraprastha University, which enhances her understanding of consumer behaviour, digital commerce, and audience engagement, skills that complement her specialisation in consumer and affiliate journalism. She is committed to ethical reporting, transparent affiliate disclosures, rigorous fact-checking, and maintaining editorial credibility, ensuring every story upholds reader trust and journalistic standards.

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Whether you're commuting to the office, running errands, or heading out for the weekend, these rain-ready footwear options offer the perfect balance of comfort, durability, and style.

How to choose the right monsoon footwear?

  • Before buying footwear, consider these points:
  • Choose waterproof or water-resistant materials like EVA, PVC, or rubber.
  • Look for anti-slip soles to improve grip on wet surfaces.
  • Go for lightweight footwear for greater comfort.
  • Choose the pattern that is easy to clean and quick to dry.

Rain Boots

For areas that experience heavy rainfall or waterlogging, rain boots are the best offer of the maximum protection. They help to keep your feet dry while offering excellent grip on slippery roads.

Slip-Resistant Slides

Slides are another great option for monsoon days. They're easy to wear, dry quickly, and their open design allows water to drain away instead of getting trapped inside.

Waterproof Sneakers

Waterproof sneakers with water-resistant uppers and non-slip soles can help to keep your feet comfortable while protecting your shoes from rain.

Options from Amazon:

PVC Ballet Flats

Love wearing flats? PVC ballet flats are waterproof, easy to wipe clean, and available in a variety of colours and designs while offering you the feel of wearing ballet.

Water-Resistant Slip-On Shoes

These kinds of shoes are the perfect balance of practicality and style. These are made with synthetic materials that dry faster than traditional canvas or leather.

Crocs-Style Clogs

Clogs are a go-to footwear option for the rainy season because of their waterproof construction and comfortable fit. Their slip-resistant soles also provide better grip on wet surfaces and prevent you from slipping.

Rubber Flip-Flops

A classic monsoon essential, rubber flip-flops are perfect for short trips and relaxed outings. They dry quickly and are ideal for keeping your feet comfortable during unexpected rain.

Waterproof Sandals

Choose the sandals that are made from materials like EVA or rubber, as they don't absorb water and are easy to clean after a rainy commute.

  • Which footwear is best for the monsoon season?

    Waterproof sandals, clogs, rubber flip-flops, waterproof sneakers, and rain boots are among the best footwear choices, which you can wear during the monsoon season.

  • What materials are best for monsoon footwear?

    Materials like EVA, PVC, rubber, and other waterproof synthetics are the ideal choices.

  • How can I prevent my footwear from smelling during the rainy season?

    Allow your footwear to dry completely after each use, clean it regularly, and avoid storing damp shoes in closed spaces.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

 
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Home/Lifestyle/Fashion/Raini outside? These footwear picks can handle wet roads better than your regular shoes
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