Raini outside? These footwear picks can handle wet roads better than your regular shoes

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WOMENS WATERPROOF BOOTS
Huairdum Womens Waterproof Woman Rain Boots, Anti-Slip Rain Boots, Hospital And Daily Use For Garden, Factories, Industry Mine(38 Yards)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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WOMENS WATERPROOF BOOTS
Hillson Welcome Gumboot | Waterproof, Anti-Skid, Comfortable Sole, Full Black, Protection against Oil, Acid, Chemicals | Size 09 INDIA/UKView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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WOMENS WATERPROOF BOOTS
ROBUSTT Steel Toe Lightweight Gum Boots | Standard Steel Safety Shoes | UK 6 | Anti Slip, Waterpoof | Breathable Printed Leather Shoes | Puncture and Tear Resistant | For Industrial Use (YELLOW)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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YOHO SLIDES
YOHO Tropica Printed Comfortable Women Slides | Stylish Rainy Footwear & Waterproof Monsoon Sandals | Soft Inner Lining On Strap | Beige - UK 3View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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YOHO SLIDES
DOCTOR HEALTH SUPER SOFT Women’s Orthopedic Sandals And Slippers | Lightweight Anti-Skid Comfort Slides for Heel Pain Relief | Soft Cushion Sole Footwear for Everyday UseView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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YOHO SLIDES
DOCTOR EXTRA SOFT Women’s EVA Slide Slip-On with Adjustable Triple Buckle Straps| Lightweight & Comfortable| Waterproof Summer Beach Pool Sandals for Indoor/Outdoor Casual Daily Walking Slippers D-548View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OFF LIMITS SNEAKER
OFF LIMITS Women Gladiator EXPLOREX W Casual Sneakers, Off White, 7 UKView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OFF LIMITS SNEAKER
Campus Womens Birdie BLK/Rani Sneakers - 7UK/India 6L-840View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OFF LIMITS SNEAKER
Bata Selah Womens Navy Casual Shoes - 3 UK (5519313)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MARC LOIRE FLATS
Marc Loire Woman Embellished Ballerina Flat Shoes| Slip-On Footwear with Stylish Design Suitable for Daily & Casual Wear BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MARC LOIRE FLATS
ADISA Wear Women Girls Slip On Ballet Flats (WS1013-BEI-40)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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MARC LOIRE FLATS
FitFusion Womens ARIA Bellies Casual Slip-On Footwear, Comfortable Flats, Beige, Size 6View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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KHADIM'S SHOES
Khadims 4132129 Stylish Lightweight All-Day Comfort & Breathable Durable Outdoor Slip-On Casual Shoes for Women BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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KHADIM'S SHOES
YOHO SLR 102 Slip-Ons for Women | One-Piece EVA Build | Lightweight & Water-Resistant | Ergonomic Contour Design | Bold Fashion Silhouette | Sculpted Footbed | All-Day Ease | Classic Black - UK 8View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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KHADIM'S SHOES
Heleey Womens Clogs Sandals with Adjustable Strap | Lightweight EVA Slip-On Slippers | Comfortable Casual Footwear for Women | Anti-Slip, Water Resistant (Brown, UK Footwear Size System, Adult, Women, Numeric, Medium, 9)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CASSIEY CLOGS
CASSIEY Slip on Sandals Women Comfortable EVA Closed Toe Clogs- CreamView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CASSIEY CLOGS
YOHO Women Lace Up Clogs Sandals with Charms | Comfortable, Lightweight & Soft Shoes | Waterproof Monsoon Footwear & Rainy Slip ons for Girls | Wanderz CL | Beige - UK 5View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CASSIEY CLOGS
SVAAR Fashionable Comfortable Lightweight Platform Heels Clogs for Womens | Cushioned Footwear | Lightweight Slip-ons | Waterproof Sandals for WomenView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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FRIDO SLIPPER
Frido Cloud Comfort Arch Support Slippers for Women & Men | Orthopedic Soft Home Chappal - Unisex Slipper| House Slipper with Anti-Skid Sole for Home Use & Casual (UK-3), Charcoal BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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FRIDO SLIPPER
Flite Womens Fl0291l Nbpk Navy Blue & Pink Rubber Flip-Flops - 8 UK/India (42 EU)(FL0291L)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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FRIDO SLIPPER
Aqualite NEO-354 Womens Slides Slippers | Slip-On Comfort Flat Base Flipflop Anti-Skid, Lightweight & Easy to Wear | Casual Home & Outdoor Sandals for WomenView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASIAN SLIPPER
ASIAN Womens INDIGO-09 Comfortable & Light Weight clogs for women | Stylish & Anti-Skid Chappals for Adult | Waterproof & Everyday Use Slipper Floats for Girls and Ladies,UK 6View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASIAN SLIPPER
DOCTOR EXTRA SOFT Womens Classic Ultra Soft Flip Flops/Slippers with Cushion FootBed for Adult | Comfortable & Light Weight| Stylish & Anti-Skid| Waterproof & Everyday Use Slip-on Ladies Girls D-541View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASIAN SLIPPER
Yoho Drizzle Soft Slippers for Women, Mild Acupressure, Lightweight, Anti Skid & Slip, Diabetic Footwear for Woman, Home Wear Bathroom Chappal for ladies | Waterproof Monsoon & Rainy Footwear | Mystery Blue - UK 7View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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