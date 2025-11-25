Search
Tue, Nov 25, 2025
Price drop on Delsey Paris trolleys: Pick your top choice at great discounts!

ByNeha Ravi Khandelwal
Published on: Nov 25, 2025 09:00 am IST

A sweet price drop on Delsey Paris trolleys, giving shoppers a chance to pick smart luggage at tempting discounts.

DELSEY PARIS Margot 78 cms Large Check-in Polycarbonate Hard Sided 8 Wheels and Expandable Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black View Details checkDetails

₹5,299

Delsey Paris Brisban 75 cms Large Size Check-in Polypropylene Hard Sided 8 Wheels Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black View Details checkDetails

₹5,199

DELSEY PARIS Tiphanie Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 66 Cms (Small) & Medium Size Polycarbonate 8 Spinner Wheels Steel Blue Hardside Trolley Bag, Suitcase, Lugguage View Details checkDetails

₹8,799

DELSEY PARIS Tiphanie Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 66 Cms (Small) & Medium Size Polycarbonate 8 Spinner Wheels Graphite Hardside Trolley Bag/Suitcase/Lugguage View Details checkDetails

₹8,799

Delsey Caracas Polyester Soft Medium (68 CM) Luggage Suitcase Night Blue View Details checkDetails

₹5,619

DELSEY PARIS Caracas Polyester 78 cm 4 Double Wheels Black Soft Suitcase View Details checkDetails

₹6,796

DELSEY PARIS IRINE 55 CM Small Cabin Polycarbonate 4 Double Wheels Navy Blue Hard-Sided Trolley Bag/Suitcase/Luggage View Details checkDetails

₹5,099

DELSEY PARIS Freestyle 55 cms Small Cabin Polycarbonate Hard Sided 8 Wheels Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Almond View Details checkDetails

₹9,600

I have seen many suitcase brands come and go, yet Delsey Paris keeps a certain quiet appeal that suits frequent travellers who want travel bags that feel reliable without any fuss. A price drop always pushes me to look again at pieces I may have missed earlier, and the ongoing Delsey sale does just that. When a brand known for style and steady build quality offers a clear discount, it becomes simple to shortlist a trolley that fits your pace.

Delsey Paris trolley cases come with smooth edges and are so good-looking that no one will notice your outfit.

I tend to focus on small details like wheel glide, interior layout and how easily the case moves beside me. A good pick should feel smooth to use and make the whole airport experience far less tiring. I have found the top deals and put them together according to the type of suitcase on offer. Scroll down and find the easiest shopping guide right here!

Price drop on large-sized suitcases

1.

DELSEY PARIS Margot 78 cms Large Check-in Polycarbonate Hard Sided 8 Wheels and Expandable Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black
This large Delsey Paris trolley offers a calm mix of strength and smooth use, giving travellers a steady suitcase that moves with ease across long routes. The shell feels firm without adding strain, and the roomy interior gives simple order to clothes and travel gear. The clear benefit comes from its quiet glide, making each carry-on moment in busy terminals feel far more relaxed during any extended trip today.

Specifications

Dimensions:
32 cm x 52.5 cm x 81 cm
Weight:
5280 grams
Capacity:
136.08 litres
Outer material:
Polycarbonate with a hard casing

2.

Delsey Paris Brisban 75 cms Large Size Check-in Polypropylene Hard Sided 8 Wheels Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Black
A sense of sturdiness comes through in this large trolley built for travellers who want luggage that feels steady on long routes. The shell keeps its shape through rough handling, and the smooth wheel flow makes airport lines feel less tiring. I like how the spacious layout gives clothes and travel gear a simple order while keeping the case light enough to move easily through busy terminals at peak times.

Specifications

Outer material:
Polycarbonate with a hard casing
Capacity:
119.25 litres
Weight:
5000 grams
Dimensions:
30 cm x 53 cm x 75 cm

Price drop on trolley sets of 2

3.

DELSEY PARIS Tiphanie Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 66 Cms (Small) & Medium Size Polycarbonate 8 Spinner Wheels Steel Blue Hardside Trolley Bag, Suitcase, Lugguage
Fresh colour and a clean shape give this set a pleasant appeal that suits travellers who like cases that look tidy and move smoothly. The twin sizes feel practical for quick breaks and longer plans, and the shell keeps its form through regular handling. Inside, the layout brings order to clothes and travel gear, helped along by a glide wheel that stays steady across terminals. The TSA lock adds simple reassurance.

Specifications

Outer material:
Polycarbonate with a hard casing
Capacity:
79.299 litres
Weight:
3670 grams
Dimensions:
27 cm x 44.5 cm x 66 cm
Warranty:
2 years

4.

DELSEY PARIS Tiphanie Range The Set of 2 Luggage 55 Cms + 66 Cms (Small) & Medium Size Polycarbonate 8 Spinner Wheels Graphite Hardside Trolley Bag/Suitcase/Lugguage
A patterned shell in a deep graphite tone gives this set a polished feel that suits travellers who want luggage that looks smart without fuss. The smaller case works well for short breaks, and the medium size carries clothes and travel gear with ease. The glide stays smooth through packed terminals, and the interior layout keeps everything tidy. A built-in TSA lock makes safety easy across any mode of travel.

Specifications

Outer material:
Polycarbonate with a hard casing
Capacity:
79.299 litres
Weight:
3670 grams
Dimensions:
27 cm x 44.5 cm x 66 cm
Warranty:
2 years

Price drop on soft case suitcases

5.

Delsey Caracas Polyester Soft Medium (68 CM) Luggage Suitcase Night Blue
This medium-sized suitcase comes with a soft shell, giving it an easygoing feel that suits travellers who prefer lighter luggage with an expandable option. The polyester shell keeps movement flexible while still holding shape through regular trips. I like how the interior sections are not as rigid as hard shells, making a little overpacking a lot easier. Perfect for trips when you might want to shop a little on your way back, but not exceed the 1 baggage only rule!

Specifications

Outer material:
Polyester with a soft casing
Capacity:
65 litres
Weight:
2900 grams
Dimensions:
26 cm x 44 cm x 68 cm
Warranty:
3 years

6.

DELSEY PARIS Caracas Polyester 78 cm 4 Double Wheels Black Soft Suitcase
A sense of practicality marks this large soft case, making it a comfortable choice for travellers who like luggage that bends slightly yet stays dependable. The polyester shell keeps movement light on the arms, and the interior layout gives clothes and travel gear a clear sense of order. Its smooth wheel flow helps during long airport stretches, and the TSA lock adds a safety net for all your belongings.

Specifications

Outer material:
Polyester with a soft casing
Capacity:
100 litres
Weight:
3400 grams
Dimensions:
30 cm x 50 cm x 78 cm
Warranty:
3 years

Price drop on cabin suitcases

7.

DELSEY PARIS IRINE 55 CM Small Cabin Polycarbonate 4 Double Wheels Navy Blue Hard-Sided Trolley Bag/Suitcase/Luggage
A compact cabin case like this brings a neat balance of firmness and light movement, giving travellers an easy companion for short trips. The shell feels steady in hand, and the interior layout keeps clothes and travel gear in order without any fuss. Wheel flow stays smooth across terminals, and the TSA lock adds a gentle sense of security. It works well for anyone who likes compact luggage with a clean, structured feel.

Specifications

Outer material:
Polycarbonate with a hard casing
Capacity:
48.38 litres
Weight:
2860 grams
Dimensions:
24 cm x 36 cm x 56 cm
Warranty:
2 years

8.

DELSEY PARIS Freestyle 55 cms Small Cabin Polycarbonate Hard Sided 8 Wheels Spinner Suitcase/Trolley Bag for Travel with TSA Lock- Almond
Soft curves and an easy glide give this compact case a very polished and premium look. The sturdy exterior works well for quick escapes and light packing days. The shell feels steady without extra weight, and the layout inside keeps clothes and travel gear in simple order. I like how smoothly it rolls through crowded terminals and how naturally it fits into overhead space. The TSA lock adds a quiet touch of safety during long routes.

Specifications

Outer material:
Polycarbonate with a hard casing
Capacity:
48.13 litres
Weight:
2.9 kg
Dimensions:
25 cm x 35 cm x 55 cm
Warranty:
3 years

  • Are Delsey Paris trolleys good for frequent travel?

    Yes, they hold up well on regular trips thanks to steady shells, smooth wheel flow and layouts that keep luggage tidy through long routes.

  • Do Delsey Paris trolleys glide smoothly in crowded terminals?

    Their spinner wheels move with an easy flow, which helps a lot when you are pulling travel gear through busy airports.

  • Do all Delsey Paris trolleys come with a TSA lock?

    Most current designs include a TSA combination lock for calm, secure travel, though it is always good to check the listing before buying.

  • Are Delsey Paris trolleys lightweight?

    Many of their polycarbonate cases feel light in hand while still keeping their shape, making them comfortable for carry-on needs and longer trips.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
