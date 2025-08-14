Search
Thu, Aug 14, 2025
NFL Preseason Week 2: Check full schedule

ByHT News Desk
Published on: Aug 14, 2025 08:39 am IST

The NFL preseason has wrapped up its first week, showcasing Shedeur Sanders's debut and various injuries.

The NFL preseason has already finished its first week and teams have given plenty to deliver and discuss on. From Shedeur Sanders’s eye-catching debut in the Cleveland Browns to multiple injuries and deals, this build-up to the regular season has already intrigues fans.

(Representational images) The NFL preseason has begun with exciting highlights, including Shedeur Sanders's debut. (AP Photo/Lindsey Wasson)(AP)
Here’s a look at the full schedule for week 2 of the NFL 2025 preseason, as listed out by Dazn:

Tennessee Titans @ Atlanta Falcons

Saturday, August 16 (BST) / Friday, August 15 (ET)

12am (BST) / 7pm (ET)

Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks

Saturday, August 16 (BST) / Friday, August 15 (ET)

3am (BST) / 10pm (ET)

Miami Dolphins @ Detroit Lions

Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

6pm (BST) / 1pm (ET)

Carolina Panthers @ Houston Texans

Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

6pm (BST) / 1pm (ET)

Green Bay Packers @ Indianapolis Colts

Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

6pm (BST) / 1pm (ET)

New England Patriots @ Minnesota Vikings

Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

6pm (BST) / 1pm (ET)

Cleveland Browns @ Philadelphia Eagles

Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

6pm (BST) / 1pm (ET)

San Francisco 49ers @ Las Vegas Raiders

Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

9pm (BST) / 4pm (ET)

Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys

Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

12am (BST) / 7pm (ET)

Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams

Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

12am (BST) / 7pm (ET)

New York Jets @ New York Giants

Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

12am (BST) / 7pm (ET)

Tampa Bay Buccaneers @ Pittsburgh Steelers

Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

12am (BST) / 7pm (ET)

Arizona Cardinals @ Denver Broncos

Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)

2.30am (BST) / 9.30pm (ET)

Jacksonville Jaguars @ New Orleans Saints

Sunday, August 17 (BST) / Sunday, August 17 (ET)

6pm (BST) / 1pm (ET)

Buffalo Bills @ Chicago Bears

Monday, August 18 (BST) / Sunday, August 17 (ET)

1am (BST) / 8pm (ET)

Cincinnati Bengals @ Washington Commanders

Monday, August 18 (BST) / Sunday, August 17 (ET)

1am (BST) / 8pm (ET)

Stuti Gupta contributed to this story

