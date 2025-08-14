NFL Preseason Week 2: Check full schedule
The NFL preseason has already finished its first week and teams have given plenty to deliver and discuss on. From Shedeur Sanders’s eye-catching debut in the Cleveland Browns to multiple injuries and deals, this build-up to the regular season has already intrigues fans.
Here’s a look at the full schedule for week 2 of the NFL 2025 preseason, as listed out by Dazn:
Tennessee Titans @ Atlanta Falcons
Saturday, August 16 (BST) / Friday, August 15 (ET)
12am (BST) / 7pm (ET)
Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks
Saturday, August 16 (BST) / Friday, August 15 (ET)
3am (BST) / 10pm (ET)
Miami Dolphins @ Detroit Lions
Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
6pm (BST) / 1pm (ET)
Carolina Panthers @ Houston Texans
Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
6pm (BST) / 1pm (ET)
Green Bay Packers @ Indianapolis Colts
Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
6pm (BST) / 1pm (ET)
New England Patriots @ Minnesota Vikings
Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
6pm (BST) / 1pm (ET)
Cleveland Browns @ Philadelphia Eagles
Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
6pm (BST) / 1pm (ET)
San Francisco 49ers @ Las Vegas Raiders
Saturday, August 16 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
9pm (BST) / 4pm (ET)
Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys
Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
12am (BST) / 7pm (ET)
Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams
Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
12am (BST) / 7pm (ET)
New York Jets @ New York Giants
Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
12am (BST) / 7pm (ET)
Tampa Bay Buccaneers @ Pittsburgh Steelers
Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
12am (BST) / 7pm (ET)
Arizona Cardinals @ Denver Broncos
Sunday, August 17 (BST) / Saturday, August 16 (ET)
2.30am (BST) / 9.30pm (ET)
Jacksonville Jaguars @ New Orleans Saints
Sunday, August 17 (BST) / Sunday, August 17 (ET)
6pm (BST) / 1pm (ET)
Buffalo Bills @ Chicago Bears
Monday, August 18 (BST) / Sunday, August 17 (ET)
1am (BST) / 8pm (ET)
Cincinnati Bengals @ Washington Commanders
Monday, August 18 (BST) / Sunday, August 17 (ET)
1am (BST) / 8pm (ET)
Stuti Gupta contributed to this story