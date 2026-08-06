Amazon Great Freedom Sale 2026 is LIVE for Prime Members! Up to 50% off on laptops, tablets, smartwatches and more

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Dell Inspiron 15 DC15250 Laptop (Intel Core 3-100U, 8GB DDR5 RAM, 512GB SSD, 15.6 Full HD Display, Windows 11 Home, MS Office 2024 + Microsoft 365, Carbon Black, 1 Year NBD Warranty)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 with Pen Plus | 13 Display, 3.5K Resolution, 144 Hz Refresh |12GB, 256GB | Snapdragon 8s Gen 4 | 10200mAh | 4 JBL Speakers | USB 3.0 with DP-Out | Wi-Fi 7 | Luna GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 32GS60QC 80cm (32 Inch) Ultragear Curved (1000R) QHD (2560x1440) Gaming Monitor, 180Hz, 1ms, 3-Side Virtually Borderless, Anti-Glare, DP, HDMI X 2, HP Out, AMD FreeSync™, Tilt Adjustment (Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97 AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Amazfit Balance (Smartchoice) 46mm AMOLED Smart Watch, Body Composition, 14 Days Battery, Dual-Band GPS, BT Calling, VO₂ Max, Aluminium Alloy Frame, Temperature Sensor, AI Zepp Coach(Sunset Grey)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 3-7320U, 8GB LPDDR5 RAM/ 256GB SSD, 14.0/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASUS Zenbook 14,Smartchoice,Intel Core Ultra 5 (Series 2),16GB,1TB,3K OLED Touch Screen,14,120Hz,Win 11,M365 Basic (1Y)*,Office 2024, Silver,1.28 kg,UX3405CA-PZ345WS,Thin & Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP 14 Smartchoice, Intel Core Ultra 5 125H 12 TOPS, 24GB DDR5 (Upgradeable) 1TB SSD, Anti-Glare, FHD, 14/35.6cm,Win11, M365*Office24, Silver, 1.4kg, ep1180tu, FHD Camera w/Shutter, Backlit AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple 2026 MacBook Neo 13 Laptop with A18 Pro chip: Built for AI and Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID; CitrusView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell 15 SmartChoice (Previously Inspiron), Intel 13th Gen Core i5-1334U, 16GB, 1TB SSD, FHD,15.6/39.62cm, Win 11, MSO24, Silver, 1.62kg, [Dell 15], 12 Month McAfee, Backlit KB, Thin & Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI [Smartchoice], S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 Inch) Display, Object Eraser, 90Hz Refresh Rate, IP42 Rating, 6GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi Tablet, GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Moto Pad 60 Neo 5G, Pantone Bronze Green, 4GB RAM, 128GB StorageView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Tab | 10.1 Display, 4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM+64 GB ROM (Expandable up to 1 TB), MediaTek Helio G85,Metal Body, Dual Speakers with Dolby Atmos, Android 14, 5100mAh Battery, GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple iPad Air 13″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E + 5G Cellular, Touch ID, All-Day Battery Life — BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Pad 2 (12.1 Inch),12GB RAM, 256GB Storage Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate, 6 Speakers, 3K 12.1 Display, AI Features, 9610 mAh Battery, Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch6 Classic (Smartchoice) (Silver, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep and Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Garmin Venu Sq 2 GPS Smartwatch, All-Day Health Monitoring, Long-Lasting Battery Life, AMOLED Display, Slate and Shadow GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Huawei Band 10 Smartwatch with AI-Powered Fitness Monitoring, Pro-Level Sleep Analysis, Emotional Wellbeing Assistant,Streamlined Metallic Design,Fast Charging,iOS Android (Band 10, Matte Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Noise Pro 6R 1.46 AMOLED Smart Watch, 1000 NITS, Powered by AI Pro, Built-in GPS, Strava Integration, Stainless Steel Dial, Video Watch Faces, 3ATM, Emergency SOS, TWS Connectivity (Chrome Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Legion {Smartchoice} R27qe Gen 2 | 27 (68.58cm) QHD IPS 200Hz Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, 99%sRGB, 2xHDMI 2.1, TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 68C7GAC3INView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 34(86.42cm) Odyssey G5 Curved Gaming Monitor|WQHD 3440 x 1440|1000R|165Hz|1ms|21:9|Wall Mountable|FreeSync Premium|Ports-DP, HDMI, Headphone|DP Cable|Eye-Saver|LC34G55TWWWXXL|BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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BenQ EW270Q 27 (68.58 cm) 2K QHD 200Hz IPS Gaming Monitor | HDRi|1200:1 Contrast|90% P3 Gamut|350 nits|Built-in-Speakers(5W X2)|AMD FreeSync Premium|USB-C (65 W), HDMI|Game Color Mode(White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer EK240Y P6 P6 23.8 Inch IPS Full HD Backlit LED Monitor I 144Hz Refresh Rate, 1MS VRB Response Time, AMD FreeSync I 1 x VGA 1 x HDMI with Inbox HDMI Cable I Zero Frame Design I Eye Care I BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 34G600A Smartchoice 86.36cm(34 Inch) Ultragear Curved (1800R) WQHD (3440x1440) Gaming Monitor, 160Hz, 1ms, Speakers, Anti-Glare, AMD FreeSync Premium, DP, HDMI, Tilt/Height/Swivel Adjustment(Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell SE2726D 27 inch (68.58 cm) QHD IPS Display, 144Hz Refresh, AMD FreeSync, Eye Comfort Technology, Flicker-Free, HDMI/DP Connectivity, Elegant Design for Work & PlayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 108 cm (43 inches) U8 AI Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 43UA82006LA 2025View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5CView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 65 inches Crystal UHD 4K Samsung Vision AI Smart TV UA65UE85AHULXLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer 139 cm (55 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR55UDGGU2875BDView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bose New QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen), Wireless Headphones with Spatial Audio, Over Ear Noise Cancelling with Mic, Up to 30 Hours of Play time, Desert Gold - Limited Edition ColorView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Noise Master Buds 2 with Sound by Bose (2026),51dB Adaptive ANC, Hi-Res LHDC Audio,360° Spatial Audio with Head Tracking, 6-mic ENC, Dual Pairing, Fast Charge & BT v6.1 (Carbon)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL New Launch Tune 780NC Wireless Over Ear Headphones with Adaptive Noise Cancellation, Upto 76 Hrs Battery, Smart Ambient, Spatial Sound, Customized EQ, Google Fast Pair, Dual Pairing, BT 6.0 - BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch ControlsView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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