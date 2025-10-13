Search
Amazon Great Indian Festival: Save up to 65% on the best tablets from top brands like Lenovo, Samsung and others

ByIqbal
Published on: Oct 13, 2025 02:25 pm IST

Upgrade smartly in the Amazon Great Indian Festival with up to 65% off on the best tablets offering great performance, design, and unbeatable value.

Lenovo Tab| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue

₹7,990

₹7,990
Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal

₹47,990

₹47,990
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray

₹48,999

₹48,999
Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Graphite Grey

₹12,999

₹12,999
Nokia T20 1200 x 2000, LCD 8200mAh Battery, 3GB Ram Bluetooth, Wi-Fi 10.36 inches(26cm) 2K Screen with Low Blue Light, Wi-Fi Tab (Blue)

₹16,130.38

₹16,130.38
HONOR Pad X8a (Smartchoice) Wi-Fi Tablet with Free Flip-Cover 27.94Cm (11 Inch),4GB Ram 128 GB ROM Expandable Up to 1TB FHD Display 90Hz,8300Mah Battery,Quad Speakers,Snapdragon 680,Android 14,Grey

₹9,999

₹9,999
Lenovo Tab M9| WiFi+4G Tablet| 9 Inch (22.86 cm) HD Display| 4GB RAM, 64GB Storage (Expandable Upto 128 GB)| Dual Speaker with Dolby Atmos| Arctic Grey (ZAC60016IN)

₹8,600

₹8,600
Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey

₹9,499

₹9,499
Lenovo Tab M11| Wi-Fi | 4 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Grey

₹9,990

₹9,990
DOMO Slate SL39 10.1-Inch 4G Tablet PC, 4GB RAM + 32GB Storage |1TB Expandable, Dual SIM Slot, Bluetooth, Octa Core CPU, GPS, (Grey)

₹6,799

₹6,799
Lenovo Tab M8, 8 Inch with HD | 4GB Ram 64 GB ROM| Wi-Fi + LTE| Mediatek Processor, Black

₹8,799

₹8,799
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11 (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue

₹13,999

₹13,999
Lenovo Idea Tab Smartchoice |11 Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

₹13,990

₹13,990
HONOR Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 2K Display, Snapdragon 685, 7GB (4GB+3GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android 13, WiFi Tablet, Metal Body, Gray

₹10,999

₹10,999
Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

₹14,990

₹14,990
realme Pad 2 6 GB RAM 128 GB ROM 29.21 CM (11.5 inch) Large Display, 8360mAh Mega Battery, 7.2mm Ultra-Slim Design,MediaTek G99 Processor, 33W SUPERVOOC Charge, Wi-Fi Only Tablet (Inspiration Green)

₹11,999

₹11,999
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue

₹14,999

₹14,999
Chuwi Aupad Android 14 Tablet 10.95, 128GB ROM 8GB LPDDR4, Snapdragon 685 Tablet PC, FHD IPS 2K Display,1TB Expand, Triple Cameras, Widevine L1,7000Mah, 4G LTE/5G Wifi/BT 5.0/GPS, With Case, Grey

₹14,990

₹14,990
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, 4G LTE(Calling) + Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

₹17,999

₹17,999
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey

₹16,999

₹16,999
Lenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11 Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna Grey

₹16,990

₹16,990
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Mist Blue

₹18,999

₹18,999
Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey

₹16,990

₹16,990
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green

₹15,999

₹15,999
Samsung Galaxy Tab S9 FE 27.69 cm (10.9 inch) Display, RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray

₹24,420

₹24,420
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|8 GB RAM, 128 GB ROM|AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300| Quad JBL Speakers| 10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

₹23,990

₹23,990
XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16) Display |8GB, 128GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6 |Graphite Grey

₹24,999

₹24,999
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

₹23,999

₹23,999
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

₹21,999

₹21,999
Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) TFT LCD Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + 5G Tablet, Gray

₹33,999

₹33,999
XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos | Graphite Grey

₹29,999

₹29,999
OnePlus Pad 2(12.1 Inch)LCD Display,12GB RAM, 256GB Storage,Snapdragon 8 Gen 3,144Hz Refresh Rate,Dolby Vision & Atmos,Open Canvas,AI features,6 speakers,Wi-Fi with Cellular Data Sharing [Nimbus Gray]

₹34,999

₹34,999
Redmi Pad Pro 5G |Snapdragon 7s Gen 2|30.7cm(12.1

₹28,900

amazonLogo
Samsung Galaxy Tab S9, S Pen in-Box, 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Gray View Details checkDetails

₹39,999

amazonLogo
The Amazon Great Indian Festival brings an incredible chance to own the best tablets at up to 65% off. The Amazon sale showcases a wide collection of models offering superb performance, sleek designs, and impressive display quality. From powerful devices ideal for multitasking to affordable tablets suited for students and travellers, the variety ensures everyone finds their match.

Amazon Great Indian Festival: Explore the best tablets at irresistible discounts of up to 65%

These tablets boast strong processors, ample storage, and efficient battery life for smooth day-long use. Some models also support smart accessories like stylus pens and detachable keyboards for added flexibility. The sale makes high-end features more accessible, turning premium technology into a great-value purchase. It’s the right time to upgrade your digital gear and enjoy a modern, portable device built for all your daily needs.

Top tablets under 10000

Tablets under 10000 are an excellent choice for those looking for basic functionality at a minimal price. During the Amazon sale, this range offers good options for reading, online learning, browsing, and streaming light content. Many of these devices feature compact displays, making them easy to carry and handle. The best tablets in this category often come with HD screens, quad-core processors, and efficient batteries that last through study or travel hours. While they are not designed for heavy gaming or multitasking, they perform everyday activities without lag. Some also support expandable storage, allowing users to save more content conveniently. The lightweight build makes them comfortable to use for long durations, especially for children and learners. If you want a simple, affordable, and reliable device for online classes, entertainment, or e-books, these tablets under 10000 are a worthy pick during the sale.

Top tablets under 15000

When performance and affordability meet, tablets under 15000 become the most practical choice for everyday users. The Amazon sale brings several impressive options in this range that offer sharp displays, long battery life, and improved processing power. These devices are perfect for online meetings, attending virtual classes, watching OTT shows, or working on the go. The best tablets in this segment often include 4G LTE variants, providing seamless connectivity without depending entirely on Wi-Fi. Many models also feature dual speakers and eye-comfort displays for extended usage. If you want a value-for-money option that covers entertainment, education, and productivity, this is the category worth exploring.

Top tablets under 20000

The Amazon sale features some of the most versatile and stylish tablets under 20000, catering to users who demand better visuals and faster performance. The best tablets in this price range are equipped with full HD displays, octa-core processors, and large batteries, ensuring a well-rounded experience for both work and entertainment. These tablets are capable of handling multiple apps smoothly, making them suitable for students, professionals, and casual gamers alike. Many come with support for stylus pens and detachable keyboards, adding to their functionality. The audio quality also sees an improvement, with stereo speakers delivering clear sound for movies or video calls. Build quality in this range tends to be more premium, with slim designs and durable materials. For those seeking a tablet that balances performance, design, and value, the 20000 segment during the sale offers some exceptional choices.

Top tablets under 25000

If you are looking for a device that combines practicality with premium design, tablets under 25000 during the Amazon sale make an appealing category. These tablets deliver strong processing power, crisp display quality, and enhanced multitasking performance. The best tablets in this range often include features such as 2K screens, dual speakers, and fast-charging batteries. Ideal for professionals, students, and digital creators, these devices handle presentations, streaming, and creative work effortlessly. Some models come with advanced stylus and keyboard compatibility, making them suitable for light design or note-taking.

Top tablets under 40000

Tablets under 40000 stand out for their near-premium specifications, offering performance close to flagship devices. During the Amazon sale, this category becomes highly sought after for users who value speed, clarity, and versatility. The best tablets in this segment feature high-resolution displays, superior refresh rates, and powerful chipsets capable of heavy multitasking. They are ideal for designers, professionals, or entertainment enthusiasts who require seamless graphics and faster app response. Many models include advanced stylus and keyboard support, making them suitable for sketching, editing, and note-taking. Build quality is typically metallic, ensuring both durability and elegance. Long battery life, fast charging, and enhanced sound make these tablets reliable travel companions. This range offers a near-laptop experience without sacrificing portability, making it a smart investment for those who want advanced performance and elegant design in one compact form.

  • What features make a tablet one of the best tablets?

    High-resolution display, long battery life, efficient processor, and ample storage make a tablet stand out for everyday and professional use.

  • Are tablets suitable for online classes and work meetings?

  • How much RAM is ideal for smooth tablet performance?

    At least 4GB RAM ensures smooth multitasking, though 6GB or more is better for gaming or intensive applications.

  • Do tablets support expandable storage?

    Many tablets come with a microSD card slot that allows easy storage expansion up to 1TB.

  • Can I use a keyboard or stylus with a tablet?

