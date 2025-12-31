I wanted to tackle the sub-10 degrees in North India, here are the best geysers that provide uninterrupted hot water
Published on: Dec 31, 2025 12:01 pm IST
The best water heaters are expected to deliver steady warmth through multiple uses, especially during peak winter mornings.
Our Pick
BEST OVERALL
VALUE FOR MONEY
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
BEST OVERALLCrompton Arno Prime 25-L Geyser |Anti-Scale Technology |5 Star Energy Efficient Storage Water Heater |Advanced 3 Level Safety |Suitable for High Rise Buildings |8 Year Tank & 4 Year Element Warranty View Details
₹7,699
Racold CDR DLX Plus 35L Horizontal Energy Efficient Storage Water Heater(Geyser) with Free Standard Installation & Pipes|Temperature Display & Knob|Fits Under False Ceilings|Titanium Enameled Coating View Details
₹11,199
Haier Instant Water Heater 3 Litre Geyser 3000W Powerful Heating| Free Installation| Advanced Multi-Layered Safety|High Rise Compatible View Details
₹3,199
Havells Monza Pro 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable View Details
₹6,999
V-Guard Divino DG Geyser 25 Litre Water Heater with Digital Display | Suitable for Hard Water | BEE 5 Star Rating | Advanced 4 layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard View Details
AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star Rating (BEE), Vertical Water Heater | Geyser 25 Ltr For High Rise Building | 7 Year Tank Warranty, 2 Year Comprehensive Warranty | SDS-GREEN-025 View Details
₹10,599
VALUE FOR MONEYACTIVA 35 L Storage 2 KVA BEE 5Star Rating Geyser (0.8mm SS Tank) with Special Anti-Rust Coating Metal Body, Hotline/Crystal vory, Free Installation Kit, Adjustable Outer Thermostat, 5Year Warranty View Details
₹4,498
Longway Superb 10 Liters 5 Star Rated Automatic Instant Water Heater for Home | Water Geyser | Electric Geyser with Multiple Safety System & Anti-Rust Coating | 5 Years Warranty on Tank | Gray View Details
₹3,089
Venus Lyra 15R 15 Litre 2000-Watt Water Heater (White/Purple, BEE Star Rating - 5 Stars) | Porcelain Enamel Glass Lined Tank | Guarantee - 7 years on Inner Tank. View Details
₹10,655
Black+Decker Galerus Geyser 3 Litre | Instant Water Heater for Home & Kitchen | 3KW | High Grade Stainless Steel Tank I Copper Sheathed Heating Element I 5 Year Tank Warranty | Water Geyser White View Details
₹2,549
