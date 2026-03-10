Xiaomi Pad 8 with Snapdragon 8s Gen 4 SoC and 9,200mAh battery launched in India
Xiaomi has introduced the Pad 8 in India, bringing a new Android tablet with a 144Hz display, Snapdragon 8s Gen 4 chip and 9,200mAh battery.
