Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Xiaomi Pad 8 with Snapdragon 8s Gen 4 SoC and 9,200mAh battery launched in India

    Xiaomi has introduced the Pad 8 in India, bringing a new Android tablet with a 144Hz display, Snapdragon 8s Gen 4 chip and 9,200mAh battery.

    Published on: Mar 10, 2026 3:19 PM IST
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    You may be interested in

    Discount

    10% OFF

    OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

    OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

    • CheckOnePlus Pad Go 2
    • Check30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display
    • CheckDolby Vision™
    mazon

    ₹26999

    ₹29999

    Check Details

    Discount

    17% OFF

    Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch, 2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB,128GB |Graphite Grey

    Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch, 2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB,128GB |Graphite Grey

    • CheckRedmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch
    • Check2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB
    • Check128GB |Graphite Grey
    mazon

    ₹24999

    ₹29999

    Check Details

    Discount

    18% OFF

    OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

    OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

    • CheckOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
    • CheckDolby Atmos Quad Speakers
    • CheckWi-Fi Connectivity Tablet
    mazon

    ₹16499

    ₹19999

    Check Details

    Discount

    75% OFF

    ProElite Cover for Xiaomi Mi Pad 7/7 Pro 11.2 inch Cover, Soft Flexible Flip Case Cover with Pen Holder for Xiaomi Pad 7/7 Pro 11.2 inch, Support Auto Sleep Wake, [Recoil Series] - Black

    ProElite Cover for Xiaomi Mi Pad 7/7 Pro 11.2 inch Cover, Soft Flexible Flip Case Cover with Pen Holder for Xiaomi Pad 7/7 Pro 11.2 inch, Support Auto Sleep Wake, [Recoil Series] - Black

    • CheckProElite Cover for Xiaomi Mi Pad 7/7 Pro 11.2 inch Cover
    • CheckSoft Flexible Flip Case Cover with Pen Holder for Xiaomi Pad 7/7 Pro 11.2 inch
    • CheckSupport Auto Sleep Wake
    mazon

    ₹499

    ₹1999

    Check Details

    Discount

    40% OFF

    Xiaomi Pad 7 Cover | Magnetic Double Sided | Xiaomi Orignal Cover

    Xiaomi Pad 7 Cover | Magnetic Double Sided | Xiaomi Orignal Cover

    • CheckXiaomi Pad 7 Cover | Magnetic Double Sided | Xiaomi Orignal Cover
    mazon

    ₹1499

    ₹2499

    Check Details

    Xiaomi has expanded its tablet portfolio in India with the launch of the Xiaomi Pad 8. The new device follows earlier models such as the Xiaomi Pad 6 and Xiaomi Pad 7 series. With this latest release, the company aims to target users who rely on Android devices for work, content viewing and digital tasks.

    Xiaomi has launched the Pad 8 tablet in India with a 144Hz display and Snapdragon 8s Gen 4 chipset. (Xiaomi)
    Xiaomi has launched the Pad 8 tablet in India with a 144Hz display and Snapdragon 8s Gen 4 chipset. (Xiaomi)
    MD Ijaj Khan
    By MD Ijaj Khan

    Ijaj Khan is a tech journalist and Senior Content Producer at HT Tech, where he translates the fast-paced world of consumer tech, gaming, and AI into stories that spark curiosity and connection. Always on the lookout for the next big trend, he believes technology should be as relatable as your everyday conversations. When he’s not decoding gadgets and innovations, you’ll likely find him hopping across cities, chasing new adventures, and sampling cuisines that tell their own stories.

    Xiaomi Pad 8: Configurations, Price in India and Availability

    The Xiaomi Pad 8 comes in several configurations in India. The base model with 8GB RAM and 128GB storage is priced at Rs. 33,999, the 12GB RAM and 256GB storage variant costs Rs. 36,999, while the same configuration with a nanotexture display is priced at Rs. 38,999.

    Xiaomi is also offering bundled options that include a stylus. The standard bundle with the pen is priced at Rs. 41,999, while the nanotexture version with the pen is priced at Rs. 43,999. The nanotexture display is designed to reduce glare and reflections, which may help during writing, sketching, or reading for long periods.

    The tablet will be available for purchase in India starting March 17 through Xiaomi’s official website and Amazon India, along with offline retail stores.

    Xiaomi Pad 8: Specifications and Features

    The Xiaomi Pad 8 features an 11.2-inch display with a 3.2K resolution and a 144Hz refresh rate. The screen supports DC dimming and TÜV Rheinland eye protection certification to help reduce strain during extended use. The display is designed to support activities such as streaming video, playing games, writing notes, and working with documents.

    Under the hood, the device is powered by a Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 processor. It also marks an upgrade compared to the Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 processor used in the previous Xiaomi Pad 7. Furthermore, the Xiaomi Pad 8 houses a 9,200mAh battery with 45W charging support. According to the company, the capacity is designed to support extended usage across tasks such as media playback, browsing, and gaming. The battery is larger than the 8,850mAh unit used in the Xiaomi Pad 7.

    As for the optics, the device sports a 13MP rear sensor and an 8MP front camera, mainly intended for video calls, online classes, and basic photography. The device also includes a quad-speaker system with support for Dolby Atmos for audio output. Connectivity options on the tablet include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, and a USB Type-C port.

    • MD Ijaj Khan
      ABOUT THE AUTHOR
      MD Ijaj Khan

      Ijaj Khan is a tech journalist and Senior Content Producer at HT Tech, where he translates the fast-paced world of consumer tech, gaming, and AI into stories that spark curiosity and connection. Always on the lookout for the next big trend, he believes technology should be as relatable as your everyday conversations. When he’s not decoding gadgets and innovations, you’ll likely find him hopping across cities, chasing new adventures, and sampling cuisines that tell their own stories.Read More

    recommendedIcon
    News/Technology/Xiaomi Pad 8 With Snapdragon 8s Gen 4 SoC And 9,200mAh Battery Launched In India
    News/Technology/Xiaomi Pad 8 With Snapdragon 8s Gen 4 SoC And 9,200mAh Battery Launched In India
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes