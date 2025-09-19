Search
Most popular dog breed of 2025 in US: It's not Golden Retriever

ByHT US Desk
Published on: Sept 19, 2025 08:24 pm IST

A recent study has revealed that 45.5% of households in America own a dog. Here’s all about the most popular dog breed in the country in 2025.

Dogs are truly man's best friend, and a recent study by the American Pet Product Association has revealed that approximately 68 million households in America have a dog.

Check out America’s most popular dog breed in 2025(via REUTERS)
In 2025, the dog breed you are most likely to find in American households is the Labrador Retriever, as reported by the U.S. News & World Report. The Labrador Retriever reclaimed the top spot, moving ahead of Chihuahuas, which was ranked No. 1 last year. They are dependable family dogs, easy to train and very affectionate.

Golden Retrievers are placed at No. 3. American Pit Bull Terriers climbed to No. 4, up from eighth. German Shepherds are placed fifth in the list with the French Bulldogs at No. 6. Goldendoodles are at No. 7, Shih Tzus are at No. 8 and Yorkshire Terriers are ranked ninth. In 10th place, we have the Dachshunds.

State-by-state breakdown

The Labrador Retriever remains on top across 17 US states and is tied in another. But regional differences stand out. In California and Hawaii, Chihuahuas and mixed breeds dominate. Alaska has the Alaskan Husky tied for third. Here’s the breakdown of the top three breeds in every state for 2025:

Alabama: Chihuahua, Shih Tzu, American Pit Bull Terrier

Alaska: German Shepherd, Labrador Retriever, Labrador mix/Alaskan Husky (tie)

Arizona: Chihuahua, French bulldog, Labrador Retriever

Arkansas: Chihuahua, American Pit Bull Terrier, Labrador Retriever

California: French Bulldog, Chihuahua, Chihuahua mix

Colorado: Golden Retriever, Labrador Retriever, Chihuahua

Connecticut: Labrador Retriever, Golden Retriever, Chihuahua

Delaware: Labrador Retriever, German Shepherd, Golden Retriever

Florida: French Bulldog, Chihuahua, Goldendoodle

Georgia: American Pit Bull Terrier, Yorkshire Terrier, Chihuahua

Hawaii: Chihuahua mix, Golden Retriever, French Bulldog

Idaho: Labrador Retriever, Golden Retriever, Goldendoodle

Illinois: German Shepherd, American Pit Bull Terrier, Labrador Retriever

Indiana: German Shepherd, American Pit Bull Terrier, Golden Retriever

Iowa: Labrador Retriever, Golden Retriever, German Shepherd

Kansas: Chihuahua, Labrador Retriever, Golden Retriever

Kentucky: Chihuahua, American Pit Bull Terrier, German Shepherd

Louisiana: American Pit Bull Terrier, Shih Tzu, Chihuahua

Maine: Labrador Retriever, Golden Retriever, American Pit Bull Terrier

Maryland: Labrador Retriever, Shih Tzu, American Pit Bull Terrier

Massachusetts: Labrador Retriever, Golden Retriever, Goldendoodle

Michigan: American Pit Bull Terrier, Labrador Retriever, Golden Retriever

Minnesota: Golden Retriever, Labrador Retriever, American Pit Bull Terrier

Mississippi: Chihuahua, Yorkshire Terrier, Labrador Retriever

Missouri: American Pit Bull Terrier, Chihuahua, German Shepherd

Montana: Golden Retriever, Labrador Retriever, German Shepherd

Nevada: Chihuahua, Chihuahua mix, French bulldog

New Hampshire: Labrador Retriever, Golden Retriever, German Shepherd

New Jersey: Shih Tzu, Golden Retriever, French Bulldog/Labrador Retriever(tie)

New Mexico: Chihuahua, Chihuahua mix, American Pit Bull Terrier

New York: Yorkshire Terrier, Shih Tzu, German Shepherd

North Carolina: American pit bull terrier, Chihuahua, Labrador Retriever

North Dakota: Golden Retriever/Goldendoodle (tie), Labrador Retriever, German Shepherd

Ohio: American Pit Bull Terrier, Golden Retriever, German Shepherd

Oklahoma: Chihuahua, American Pit Bull Terrier, Golden Retriever

Oregon: Chihuahua, Labrador Retriever, Golden Retriever

Pennsylvania: Labrador Retriever, Golden Retriever, American Pit Bull Terrier

Rhode Island: Chihuahua, Shih tzu, Labrador Retriever

South Carolina: Labrador Retriever, American Pit Bull Terrier, Chihuahua

South Dakota: Labrador Retriever, Chihuahua, German Shepherd

Tennessee: American Pit Bull Terrier, Labrador Retriever, Chihuahua

Texas: Chihuahua, German Shepherd, Labrador Retriever

Utah: Labrador Retriever, Goldendoodle, Golden Retriever

Vermont: Golden Retriever/Labrador Retriever(tie), Labrador mix, Chihuahua mix

Virginia: Labrador Retriever, German Shepherd, Golden Retriever

Washington: Labrador Retriever, Chihuahua, Golden Retriever

Washington, D.C.: Labrador Retriever, Goldendoodle, American Pit Bull Terrier

West Virginia: Chihuahua, American Pit Bull Terrier, German Shepherd

Wisconsin: Labrador Retriever, Golden Retriever, German Shepherd

Wyoming: German Shepherd, Labrador Retriever, Yorkshire Terrier

The Labrador Retriever remains the most preferred dog breed in American households, and that loyalty is not changing anytime soon.

FAQs:

What is the most popular dog breed in the US in 2025?

The Labrador Retriever is the most popular breed nationwide in 2025.

Which breeds round out the top three?

Chihuahuas are at No. 2, and Golden Retrievers are at No. 3.

Which breed made the top 10 list for the first time this year?

The Dachshund entered at No. 10.

