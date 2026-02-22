Railways to run six more Holi special trains via Ludhiana
Earlier on Friday, the Railways had also announced two Holi special trains between Ferozepur and Danapur (Bihar), and Amritsar and Katihar (Bihar)
To manage the festive rush ahead of Holi, the Northern Railways will operate six additional special trains connecting Punjab with Bihar and Uttar Pradesh, primarily benefiting migrant passengers travelling home for the festival.
Two of these trains will pass through Ludhiana Junction. Train No. 04616 will operate between Ferozepur and Ara (Bihar) on February 26, March 2 and March 6. It will arrive at Ludhiana Junction at 3 pm and depart at 3:30 pm. Train No. 04604 will run between Katra and Varanasi (Uttar Pradesh) on February 22, 26, March 2 and March 8. It will reach Ludhiana at 12:45 am and leave at 12:55 am.
Four trains will pass via Dhandari Kalan station. Train No. 04614 will operate from Amritsar to Katihar (Bihar) on February 24, 28 and March 4, arriving at 4:30 pm and departing at 4:40 pm. Train No. 04610 will run from Amritsar to Mansi (Bihar) on February 25, March 1 and March 5. Train No. 05006 will operate from Amritsar to Barhni (Bihar) on Wednesday, reaching Dhandari Kalan at 3:05 pm and departing at 3:15 pm. Train No. 05735 will run from Amritsar to Katihar on February 27, March 6 and March 13, arriving at 3:45 pm and leaving at 3:55 pm.
Train No. 04616/04615 will undertake six trips. While Train No. 04616 (Ferozepur to Danapur) will run on February 26, March 2 and March 6, Train No. 04615 (Danapur to Ferozepur) will operate on February 27, March 3 and March 7.
Similarly, Train No. 04614/04613 will complete six trips between Amritsar and Katihar. The Amritsar–Katihar service will run on February 25, March 1 and March 5, while the return service (Katihar–Amritsar) will operate on February 27, March 3 and March 7 via Dhandari Kalan station, arriving at 4:30 pm and departing at 4:40 pm.