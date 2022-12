MCD election result 2022: Full list of Congress winners/leading candidates

MCD election result 2022: The counting of votes for the Municipal Corporation of Delhi (MCD) election 2022 began at 8am on Tuesday and a clear picture of the results is expected to emerge by noon. The fate of 1,349 candidates were sealed in the polling machines. While early trends showed a neck-and-neck battle between the BJP and AAP, the Congress – a hopeful third leading in a handful of seats – is seeking to regain a lost turf. This year's MCD election is crucial for the incumbent Bharatiya Janata Party (BJP), as the spirited Aam Aadmi Party (AAP) – the ruling government in Delhi – eyes at overtaking the saffron party's 15-year rule.

The high-stake elections for Delhi's now unified municipal corporation were held on December 4. A voter turnout of 50.48 per cent was registered in the polls. In 2017, the BJP bagged 181 of the 270 wards, while the AAP won 48 and the Congress 27.

Wards Congress Candidates Winner/Leading Candidate Abul Fazalenclave Ariba Khan Winner Adarsh Nagar Virender Kumar Goel Alipur Rai Singh Mann Aman Vihar Suresh Chand Gupta Amar Colony Devendra Basoya Anand Vihar Rajiv Chaudhary Anarkali Madhu Rani Andrews Ganj Pooja Yadav Ashok Nagar Niti Garg Ashok Vihar Manisha Aya Nagar Sheetal Azad Nagar Varyam Kaur Azadpur Ritu Singh Badarpur Rainoo Kumari Bakhtawarpur Jyoti Upadhyay Baljeet Nagar Uma Ballimaran Salik Khan Bankner Anand Kumar Khatri Baprola Jatin Sehrawat Bawana Kuldeep Sehrawat Bazar Sita Ram Seema Tahira Begumpur Sonu Tomar Bhajanpura Ajeet SIngh Bhalswa Ashok Yadav Bhati Joginder Tanwar Bijwasan Satyendar Rana Binda Pur Preeti Kumari Braham Puri Priyanka Rawat Brij Puri Nazia Khatoon Budh Vihar Vinod Dabas Burari Nitin Tyagi Chandani Mahal Mohd. Hamid Chandni Chowk Rahul Sharma Chauhan Banger Shagufta Chaudhary Chaukhandi Nagar Ramesh Yadav Chhatarpur Manisha Khatana Chhawala Sukhbir Singh Chhitranjan Park Bhawna Gupta Chirag Delhi Vandana Saini Civil Lines Charan Dass Dabri Sameer Tiwari Dakshin Puri Anil Khairwal Daryaganj Farhad Suri Dayalpur Tara Singh Delhi Gate Dipti Deoli Manju Singhal Dev Nagar Sushila Madan Khorwal Dhirpur Chanchal Chabra Dichaon Kalan Komal Prakash Dev Dilshad Colony Santosh Sunil Mittal Dilshad Garden Vinod Kumar Dwarka-A Manoj Kumar Gupta Dwarka-B Sunita Mallik Dwarka-C Neha Lamba East Patel Nagar --- Fateh Nagar Anuheet Kaur Gandhi Nagar Anjana Sharma Gautam Puri Mohd Riyasat Geeta Colony Kanika Kwatra Gharoli Vidhya Devi Ghonda Reetu Chaudhary Gokal Puri Savita Gorakh Park Arti Govind Puri Manpreet Singh Greater Kailash Shakuntala Dahima Green Park Hawa Singh Tokas Guru Harkishan Nagar Anu Gulati Hari Nagar Dinesh Jain Hari Nagar Extension Rajender Sindwani Harkesh Nagar Vineeta Harsh Vihar Tarawati Hastsal Sunita Yadav Hauz Khas Pawan Vashishth Holambi Kalan Monika choudhary Inder Puri Sunil Bagri IP Extension Arti Mehrol Isapur Pooja Kaushik Jagat Puri Mustkeem Khan Jahangir Puri Sunita Devi Jaitpur Sana Fatima Jama Masjid Shahin Parveen Janakpuri South Geeta Janakpuri West Anushree Khutel Jawalapuri Veena Chauhan Jharoda Surender Singh Jhilmil Puneet Manchanda Joharipur Munesh Kumar Kabir Nagar Mohd. Shahnawaz Kadipur Ruma Rana Kakrola Indrawati Singh Kalkaji Narindra Kaur Captain Kalyanpuri Bhola Singh Kamla Nagar Ashima Gandhi Kanjhawala Joginder Kapashera Laxmi Devi Karam Pura Satdev Goyal Karawal Nagar - East Saroj Baghel Karawal Nagar-West Dharmender Bhaiya Kardam Puri Sanjay Gour Karol Bagh Pooja Keshav Puram Pankaj Sharma Keshopur Mahinder Khera Khanpur Deepika Khyala Rajwati Chandela Kirari Rahul Mathur Kishan Ganj Prerna Singh Kohat Enclave Dushyant Kumar Kondli Jyoti Kotla Mubarakpur Renu Krishna Nagar Pradeep Kumar Kunwar Singh Nagar Krishna Devi Lado Sarai Anita Lajpat Nagar Bala Subramanyam Lalita Park Chandani Siddiqui Laxmi Nagar Sunita Dhawan Madangir Doli Madanpur Khadar East Jeewan Singh Madanpur Khadar West Vijay Pal Madhu Vihar Esha Bishnoi Madipur Sant Prakash Gangwal Mahaveer Enclave Amar Tiwari Mahavir Enclave Jai kiran Mahipalpur Kunal Sehrawat Malka Ganj Mamta Malviya Nagar Vandana Saini Mandawali Usha Chaudhary Manglapuri Joginder Kishor (Singhal) Mangol Puri Deepak Kumar Mangolpuri-A Om Prakash Mangolpuri-B Pooja Matiala Neelam Vats Maujpur Vinod Kumar Mayur Vihar Phase-1 Ranjna Kumar Bhati Mayur Vihar Phase-2 Heera Singh Rawat Meethapur Amiri Devi Mehrauli Pushpa Singh Model Town JK Dabar Mohan Garden Pardeep Kumar Karhana Molarband Rajvir Sharma Moti Nagar Neelam Nijhawan Mubarikpur Diwakar Mittal Mukherjee Nagar Rajeev Khurana Mukundpur Shyam Singh Sisodiya Mundka Surendra Kumar Lakra Munirka Anita Tokas Mustafabad Sabila Beghum Najafgarh Satbir Sharma Nand Nagri Mohan Nangal Thakran Komal Nangli Sakrawati Kranti Jha Nangloi Sangeeta Singh Nangloi Jat Kaushilya Naraina Ram Kumar Tanwar Narela Nirmala Devi Nawada Sarla Chaudhary Nehru Vihar Aleem New Ashok Nagar Vishal Kumar Nihal Vihar Mandeep Singh Nilothi Poonam Sharma Nithari Haseena Pahar Ganj Dharmesh Raikwar Palam Dilbag Singh Solanki Pandav Nagar Praveen Sharma Paschim Vihar Dushyant Yadav Patparganj Ratna Sharma Pitampura Rajiv Kumar Sharma Pooth Kalan Raj Bala Dabas Pooth Kurd Nirmala Preet Vihar Chander Mohan Sharma Prem Nagar Muskan Pul Pehladpur Satish Kumar Punjabi Bagh Shivani Mendiratta Pushp Vihar Lakhmi Chand Quraish Nagar Arfa Raghubir Nagar Pinki Valmiki Raj Nagar Krishna Sharma Rajinder Nagar Cheena Malik Rajouri Garden Vandana Singh Ram Nagar Sulakshna Ram Nagar East Parmanand Sharma Ramesh Nagar Gurpreet Singh (Raja) Rani Bagh Anju Khurana Rani Khera Nirmala Vats Ranjeet Nagar Rajesh Kumar Chillar Rithala Ajay Kumar Singh RK Puram Shanti Swaroop Rohini-A Jagdish Jain Rohini-B Shagun Bhadana Rohini-C Jitender Ahuja Rohini-D Poonam Rohilla Rohini-E Ajay Sherawat Rohini-F Suman Kaushik Rohtash Nagar Sarita Roshan Pura Jasbir Dabas Sabapur Praveen Kumar Saboli Naresh Pal Sadar Bazar Manisha Sharma Sadatpur Varsha Sadh Nagar Praveen Dogra Sagarpur Geeta Rajput Said-Ul-Ajaib Surender Balhar Sainik Enclave Arti Samaypur Badli Seema Yadav Sangam Park Manoj Kumar Machhla Sangam Vihar-A Rahisuddin Sangam Vihar-B Sandhya Aggarwal Sangam Vihar-C Tarun Raj Sant Nagar Uma Sharma Saraswati Vihar Deepika Deshwal Sarita Vihar Zaberia Mehfooz Sarup Nagar Jai Prakash Seelampur Mumtaz Shahbaad Dairy Sraddhanand Sangwan Shahdara Goldy Sood Shakarpur Sundar Nagar Shakur Pur Murari Lal Shalimar Bagh-A Gopeshwar Yadav Shalimar Bagh-B Mona Shokeen Shastri Nagar Pankaj Rana Shastri Park Sameer Ahmed Sidhartha Nagar Darshna Sonia Vihar Preeti Sri Niwas Puri Kanta Sharma Sriram Colony Zulfekar Ali Subhash Mohalla Nazara Begum Subhash Nagar Sneh Lata Tripathi Sultanpuri-A Varuna Dhaka Sultanpuri-B Manhar Lal Sundar Nagri Pooja Rani Tigri Rajani Tilak Nagar Harish Chander Lamba Timarpur Priya Gulati Jayant Tri Nagar Juhi Goel Trilokpuri Amar Deep Tughlakabad Pooja Bhiduri Tughlakabad Extension Chandra Kant Giri Uttam Nagar Ajay Rajput Vasant Kunj Naveen Yadav Vasant Vihar Jyoti Gaur Vijay Vihar Rekha Rani Vikas Nagar Babita Agnihotri Vikas Puri Vijay Verma Vinod Nagar Vinay Shankar Dubey Vishnu Garden Pradeep Kumar Lohia Vishwas Nagar Sunita Devi Wazirpur Mamta Verma Welcome Colony Sanjay Gupta West Patel Nagar Sandhya Kumari Yamuna Vihar Raj Kumar Sharma Zakir Nagar Nazia Danish Winner

