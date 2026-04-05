    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Highlights: Multan Sultans beat Quetta Gladiators by 6 wickets

    By hindustantimes.com
    Updated on: Apr 05, 2026 10:37:16 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans beat Quetta Gladiators by 6 wickets

    Key Events
    • 5:07 PM IST, Apr 5Multan Sultans beat Quetta Gladiators by 6 wickets
    • 5:02 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 164/4 after 17 overs
    • 4:58 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 156/4 after 16 overs
    • 4:55 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Arafat Minhas is out and Multan Sultans at 148/4 after 15.3 overs
    • 4:53 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 143/3 after 15 overs
    • 4:49 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 137/3 after 14 overs
    • 4:43 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 133/2 after 13 overs
    • 4:31 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 114/2 after 11 overs
    • 4:29 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 106/2 after 10 overs
    • 4:24 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 100/2 after 9 overs
    • 4:20 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 96/2 after 8 overs
    • 4:20 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Josh Philippe is out and Multan Sultans at 96/2 after 7.6 overs
    • 4:13 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 83/1 after 6 overs
    • 3:53 PM IST, Apr 5Multan Sultans at 31/0 after 2 overs
    • 3:32 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 166/7 after 20 overs
    • 3:32 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Bevon Jacobs is out and Quetta Gladiators at 166/7 after 19.6 overs
    • 3:31 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 166/6 after 20 overs
    • 3:17 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 123/6 after 17 overs
    • 3:17 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Tom Curran is out and Quetta Gladiators at 122/6 after 16.5 overs
    • 3:08 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 119/4 after 16 overs
    • 3:00 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 108/4 after 15 overs
    • 2:53 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 85/4 after 13 overs
    • 2:50 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 82/4 after 12 overs
    • 2:46 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 77/4 after 11 overs
    • 2:43 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 73/4 after 10 overs
    • 2:42 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Rilee Rossouw is out and Quetta Gladiators at 72/4 after 9.5 overs
    • 2:35 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 70/2 after 9 overs
    • 2:30 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 47/2 after 6 overs
    • 2:13 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 18/2 after 3 overs
    • 2:11 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Shamyl Hussain is out and Quetta Gladiators at 15/2 after 2.1 overs
    • 2:09 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 15/1 after 2 overs
    • 2:04 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators at 9/0 after 1 overs
    • 1:50 PM IST, Apr 5Multan Sultans Playing XI
    • 1:47 PM IST, Apr 5Quetta Gladiators Playing XI
    • 1:37 PM IST, Apr 5Toss Update
    • 1:09 PM IST, Apr 5Welcome to the live coverage of Match 13 of Pakistan Super League, 2026
    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score, Match 13 of Pakistan Super League, 2026
    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:

    First Innings

    Quetta Gladiators Score - 166/7 in 20.0 overs


    Quetta Gladiators batting performance
    Saud Shakeel 56(41)
    Bevon Jacobs 49(31)
    Mohammad Nawaz 4-30-3
    Arafat Minhas 4-14-2

    Second Innings

    Multan Sultans Score - 167/4 in 17.3 overs


    Multan Sultans batting performance
    Steve Smith 53(35)
    Shan Masood 46(30)
    Hasan Nawaz 2-17-2
    Saud Shakeel 3-25-1

    ...Read More

    Follow all the updates here:
    Apr 05, 2026 10:37:16 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans beat Quetta Gladiators by 6 wickets

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: 1 run.

    Apr 05, 2026 10:32:46 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 164/4 after 17 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Ashton Turner 4 (3)
    Shan Masood 43 (27)
    Quetta Gladiators
    Tom Curran 0/24 (2)

    Apr 05, 2026 10:28:46 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 156/4 after 16 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Shan Masood 39 (23)
    Ashton Turner 1 (1)
    Quetta Gladiators
    Hasan Nawaz 2/17 (2)

    Apr 05, 2026 10:25:46 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: It’s a Wicket. Arafat Minhas is out and Multan Sultans at 148/4 after 15.3 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: OUT! lbw b Hasan Nawaz.

    Apr 05, 2026 10:23:16 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 143/3 after 15 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Arafat Minhas 6 (7)
    Shan Masood 27 (19)
    Quetta Gladiators
    Abrar Ahmed 0/46 (4)

    Apr 05, 2026 10:19:15 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 137/3 after 14 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Arafat Minhas 1 (3)
    Shan Masood 26 (17)
    Quetta Gladiators
    Hasan Nawaz 1/4 (1)

    Apr 05, 2026 10:13:15 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 133/2 after 13 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Shan Masood 23 (15)
    Steve Smith 53 (34)
    Quetta Gladiators
    Usman Tariq 0/25 (4)

    Apr 05, 2026 10:01:45 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 114/2 after 11 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Steve Smith 50 (29)
    Shan Masood 8 (8)
    Quetta Gladiators
    Abrar Ahmed 0/40 (3)

    Apr 05, 2026 9:59:15 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 106/2 after 10 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Steve Smith 46 (26)
    Shan Masood 4 (5)
    Quetta Gladiators
    Saud Shakeel 1/12 (2)

    Apr 05, 2026 9:54:15 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 100/2 after 9 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Steve Smith 42 (23)
    Shan Masood 2 (2)
    Quetta Gladiators
    Usman Tariq 0/19 (3)

    Apr 05, 2026 9:50:45 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 96/2 after 8 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Josh Philippe 18 (15)
    Steve Smith 39 (19)
    Quetta Gladiators
    Saud Shakeel 1/6 (1)

    Apr 05, 2026 9:50:45 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: It’s a Wicket. Josh Philippe is out and Multan Sultans at 96/2 after 7.6 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: OUT! c Abrar Ahmed b Saud Shakeel.

    Apr 05, 2026 9:43:45 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 83/1 after 6 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Josh Philippe 7 (5)
    Steve Smith 37 (17)
    Quetta Gladiators
    Alzarri Joseph 1/26 (2)

    Apr 05, 2026 9:23:44 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Multan Sultans at 31/0 after 2 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Multan Sultans
    Steve Smith 19 (7)
    Sahibzada Farhan 11 (5)
    Quetta Gladiators
    Abrar Ahmed 0/16 (1)

    Apr 05, 2026 9:02:44 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 166/7 after 20 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Bevon Jacobs 49 (31)
    Alzarri Joseph 0 (0)
    Multan Sultans
    Mohammad Wasim 0/24 (2)

    Apr 05, 2026 9:02:44 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: It’s a Wicket. Bevon Jacobs is out and Quetta Gladiators at 166/7 after 19.6 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: OUT! run out (Josh Philippe).

    Apr 05, 2026 9:01:44 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 166/6 after 20 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Bevon Jacobs 49 (31)
    Alzarri Joseph 0 (0)
    Multan Sultans
    Mohammad Wasim 0/24 (2)

    Apr 05, 2026 8:47:14 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 123/6 after 17 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Ahmed Daniyal 1 (1)
    Bevon Jacobs 28 (21)
    Multan Sultans
    Mohammad Nawaz 3/30 (4)

    Apr 05, 2026 8:47:14 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: It’s a Wicket. Tom Curran is out and Quetta Gladiators at 122/6 after 16.5 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: OUT! c Ashton Turner b Mohammad Nawaz.

    Apr 05, 2026 8:38:13 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 119/4 after 16 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Saud Shakeel 56 (40)
    Bevon Jacobs 27 (20)
    Multan Sultans
    Peter Siddle 0/22 (2)

    Apr 05, 2026 8:30:13 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 108/4 after 15 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Saud Shakeel 54 (38)
    Bevon Jacobs 18 (16)
    Multan Sultans
    Arafat Minhas 2/14 (4)

    Apr 05, 2026 8:23:13 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 85/4 after 13 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Bevon Jacobs 6 (10)
    Saud Shakeel 44 (32)
    Multan Sultans
    Arafat Minhas 2/9 (3)

    Apr 05, 2026 8:20:13 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 82/4 after 12 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Saud Shakeel 42 (30)
    Bevon Jacobs 5 (6)
    Multan Sultans
    Faisal Akram 0/13 (2)

    Apr 05, 2026 8:16:43 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 77/4 after 11 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Saud Shakeel 39 (26)
    Bevon Jacobs 3 (4)
    Multan Sultans
    Ashton Turner 1/16 (3)

    Apr 05, 2026 8:13:43 PM IST

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score: Quetta Gladiators at 73/4 after 10 overs

    Multan Sultans vs Quetta Gladiators Live Score:
    Quetta Gladiators
    Bevon Jacobs 1 (1)
    Saud Shakeel 37 (23)
    Multan Sultans
    Arafat Minhas 2/6 (2)

