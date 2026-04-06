Namibia vs Scotland Live Score: It’s a Wicket. JJ Smit is out
Namibia vs Scotland Live Score: JJ Smit out on Jack Jarvis bowling.Namibia at 189/8 after 46.4 overs
- 10:45 AM IST, Apr 6It’s a Wicket. JJ Smit is out and Namibia at 189/8 after 46.4 overs
- 10:42 AM IST, Apr 6Namibia at 185/7 after 46 overs
- 10:41 AM IST, Apr 6It’s a Wicket. Zane Green is out and Namibia at 185/7 after 45.4 overs
- 10:37 AM IST, Apr 6Namibia at 184/6 after 45 overs
- 10:32 AM IST, Apr 6Namibia at 179/5 after 44 overs
- 10:29 AM IST, Apr 6Namibia at 175/5 after 43 overs
- 10:26 AM IST, Apr 6Zane Green smashed a Four on Brandon McMullen bowling . Namibia at 172/5 after 42.2 overs
- 10:24 AM IST, Apr 6Namibia at 166/5 after 42 overs
- 10:21 AM IST, Apr 6Namibia at 164/5 after 41 overs
- 10:17 AM IST, Apr 6Namibia at 161/5 after 40 overs
- 10:15 AM IST, Apr 6It’s a Wicket. Louren Steenkamp is out and Namibia at 160/5 after 39.3 overs
- 10:12 AM IST, Apr 6Namibia at 159/4 after 39 overs
- 10:07 AM IST, Apr 6Namibia at 156/4 after 38 overs
- 10:07 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Six on Oliver Davidson bowling . Namibia at 156/4 after 37.6 overs
- 10:04 AM IST, Apr 6Namibia at 146/4 after 37 overs
- 10:02 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Six on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 145/4 after 36.2 overs
- 10:00 AM IST, Apr 6Namibia at 139/4 after 36 overs
- 9:53 AM IST, Apr 6Namibia at 136/4 after 35 overs
- 9:52 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Four on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 135/4 after 34.4 overs
- 9:52 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Four on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 131/4 after 34.3 overs
- 9:48 AM IST, Apr 6Namibia at 125/4 after 34 overs
- 9:48 AM IST, Apr 6Zane Green smashed a Four on Oliver Davidson bowling . Namibia at 125/4 after 33.6 overs
- 9:45 AM IST, Apr 6Namibia at 118/4 after 33 overs
- 9:41 AM IST, Apr 6Namibia at 112/4 after 32 overs
- 9:39 AM IST, Apr 6Namibia at 110/4 after 31 overs
- 9:35 AM IST, Apr 6Namibia at 105/4 after 30 overs
- 9:33 AM IST, Apr 6Zane Green smashed a Four on Oliver Davidson bowling . Namibia at 103/4 after 29.1 overs
- 9:33 AM IST, Apr 6Namibia at 99/4 after 29 overs
- 9:28 AM IST, Apr 6Namibia at 96/4 after 28 overs
- 9:26 AM IST, Apr 6Namibia at 92/4 after 27 overs
- 9:22 AM IST, Apr 6Namibia at 88/4 after 26 overs
- 9:18 AM IST, Apr 6Namibia at 84/4 after 25 overs
- 9:17 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Four on Christopher McBride bowling . Namibia at 81/4 after 24.3 overs
- 9:15 AM IST, Apr 6Namibia at 76/4 after 24 overs
- 9:14 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Four on Mark Watt bowling . Namibia at 76/4 after 23.5 overs
- 9:12 AM IST, Apr 6Namibia at 72/4 after 23 overs
- 9:07 AM IST, Apr 6Zane Green smashed a Four on Christopher McBride bowling . Namibia at 70/4 after 22.1 overs
- 9:06 AM IST, Apr 6Namibia at 66/4 after 22 overs
- 9:03 AM IST, Apr 6Namibia at 66/4 after 21 overs
- 8:59 AM IST, Apr 6Namibia at 61/4 after 20 overs
- 8:56 AM IST, Apr 6Namibia at 58/4 after 19 overs
- 8:55 AM IST, Apr 6Zane Green smashed a Four on Jack Jarvis bowling . Namibia at 56/4 after 18.5 overs
- 8:53 AM IST, Apr 6Namibia at 51/4 after 18 overs
- 8:50 AM IST, Apr 6Namibia at 50/4 after 17 overs
- 8:41 AM IST, Apr 6Namibia at 48/4 after 16 overs
- 8:40 AM IST, Apr 6Zane Green smashed a Four on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 48/4 after 15.5 overs
- 8:37 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Four on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 43/4 after 15.1 overs
- 8:36 AM IST, Apr 6Namibia at 39/4 after 15 overs
- 8:32 AM IST, Apr 6Namibia at 37/4 after 14 overs
- 8:28 AM IST, Apr 6It’s a Wicket. Gerhard Erasmus is out and Namibia at 36/4 after 13.3 overs
- 8:27 AM IST, Apr 6Namibia at 36/3 after 13 overs
- 8:23 AM IST, Apr 6Namibia at 32/3 after 12 overs
- 8:18 AM IST, Apr 6Namibia at 28/3 after 11 overs
- 8:14 AM IST, Apr 6Namibia at 27/3 after 10 overs
- 8:14 AM IST, Apr 6Louren Steenkamp smashed a Four on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 27/3 after 9.6 overs
- 8:12 AM IST, Apr 6It’s a Wicket. Jan Frylinck is out and Namibia at 23/3 after 9.4 overs
- 8:09 AM IST, Apr 6Namibia at 22/2 after 9 overs
- 8:06 AM IST, Apr 6Jan Frylinck smashed a Four on Brandon McMullen bowling . Namibia at 22/2 after 8.1 overs
- 8:05 AM IST, Apr 6Namibia at 18/2 after 8 overs
- 8:00 AM IST, Apr 6Namibia at 15/2 after 7 overs
- 7:56 AM IST, Apr 6It’s a Wicket. Malan Kruger is out and Namibia at 15/2 after 6.2 overs
- 7:53 AM IST, Apr 6Jan Frylinck smashed a Four on Jack Jarvis bowling . Namibia at 13/1 after 5.3 overs
- 7:50 AM IST, Apr 6Namibia at 8/1 after 5 overs
- 7:46 AM IST, Apr 6Namibia at 8/1 after 4 overs
- 7:44 AM IST, Apr 6Jan Frylinck smashed a Four on Jack Jarvis bowling . Namibia at 7/1 after 3.2 overs
- 7:42 AM IST, Apr 6Namibia at 2/1 after 3 overs
- 7:34 AM IST, Apr 6Namibia at 0/0 after 1 overs
- 6:39 AM IST, Apr 6Welcome to the live coverage of Match 94 of ICC CWC League 2, 2023-27
Namibia vs Scotland Live Score: Welcome to the live coverage of Match 94 of ICC CWC League 2, 2023-27. Match will start on 06 Apr 2026 at 01:00 PM
Venue : Wanderers Cricket Ground, Windhoek
Namibia squad -
Jan Nicol Loftie-Eaton, Jan Frylinck, JJ Smit, Gerhard Erasmus, Bernard Scholtz, Malan Kruger, JP Kotze, Zane Green, Tangeni Lungameni, Ruben Trumpelmann, Louren Steenkamp, Jan-Izak de Villiers, Ben Shikongo, Jan Balt, Dylan Leicher, Zacheo Van Vuuren, Jack Brassell, Max Heingo, Willem Myburgh, William Lottering
Scotland squad -
Richie Berrington, Ollie Hairs, Safyaan Sharif, Matthew Cross, Gavin Main, Andrew Umeed, Michael Leask, Michael English, Chris Sole, Mark Watt, George Munsey, Brad Wheal, Finlay McCreath, Hamza Tahir, Chris Greaves, Christopher McBride, Jasper Davidson, Oliver Davidson, Jack Jarvis, Charlie Tear, Brad Currie, Brandon McMullen, Mackenzie Jones, Owen Gould, Charlie Cassell, Zainullah Ihsan
Namibia vs Scotland Live Score: It’s a Wicket. JJ Smit is out and Namibia at 189/8 after 46.4 overs
Namibia vs Scotland Live Score: OUT! c Oliver Davidson b Jack Jarvis.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 185/7 after 46 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Ruben Trumpelmann 0 (2)
JJ Smit 3 (6)
Scotland
Mark Watt 2/25 (10)
Namibia vs Scotland Live Score: It’s a Wicket. Zane Green is out and Namibia at 185/7 after 45.4 overs
Namibia vs Scotland Live Score: OUT! c George Munsey b Mark Watt.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 184/6 after 45 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
JJ Smit 2 (3)
Zane Green 62 (86)
Scotland
Jack Jarvis 2/31 (8)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 179/5 after 44 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Zane Green 59 (84)
Dylan Leicher 9 (16)
Scotland
Mark Watt 1/24 (9)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 175/5 after 43 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Dylan Leicher 6 (13)
Zane Green 58 (81)
Scotland
Brandon McMullen 1/22 (9)
Namibia vs Scotland Live Score: Zane Green smashed a Four on Brandon McMullen bowling . Namibia at 172/5 after 42.2 overs
Namibia vs Scotland Live Score: Four! Played towards covers.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 166/5 after 42 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Dylan Leicher 4 (10)
Zane Green 52 (78)
Scotland
Mark Watt 1/20 (8)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 164/5 after 41 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Dylan Leicher 3 (7)
Zane Green 51 (75)
Scotland
Brandon McMullen 1/14 (8)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 161/5 after 40 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Dylan Leicher 1 (3)
Zane Green 50 (73)
Scotland
Mark Watt 1/18 (7)
Namibia vs Scotland Live Score: It’s a Wicket. Louren Steenkamp is out and Namibia at 160/5 after 39.3 overs
Namibia vs Scotland Live Score: OUT! c Oliver Davidson b Mark Watt.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 159/4 after 39 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Zane Green 49 (72)
Louren Steenkamp 78 (97)
Scotland
Safyaan Sharif 2/39 (7)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 156/4 after 38 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Louren Steenkamp 77 (95)
Zane Green 47 (68)
Scotland
Oliver Davidson 0/28 (5)
Namibia vs Scotland Live Score: Louren Steenkamp smashed a Six on Oliver Davidson bowling . Namibia at 156/4 after 37.6 overs
Namibia vs Scotland Live Score: Six! Played towards mid wicket.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 146/4 after 37 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Louren Steenkamp 68 (91)
Zane Green 46 (66)
Scotland
Safyaan Sharif 2/36 (6)
Namibia vs Scotland Live Score: Louren Steenkamp smashed a Six on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 145/4 after 36.2 overs
Namibia vs Scotland Live Score: Six! Played towards mid wicket.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 139/4 after 36 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Zane Green 46 (66)
Louren Steenkamp 61 (85)
Scotland
Oliver Davidson 0/18 (4)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 136/4 after 35 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Zane Green 46 (65)
Louren Steenkamp 58 (80)
Scotland
Safyaan Sharif 2/29 (5)
Namibia vs Scotland Live Score: Louren Steenkamp smashed a Four on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 135/4 after 34.4 overs
Namibia vs Scotland Live Score: Four! Played towards square leg.
Namibia vs Scotland Live Score: Louren Steenkamp smashed a Four on Safyaan Sharif bowling . Namibia at 131/4 after 34.3 overs
Namibia vs Scotland Live Score: Four! Played towards mid wicket.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 125/4 after 34 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Zane Green 45 (63)
Louren Steenkamp 49 (76)
Scotland
Oliver Davidson 0/15 (3)
Namibia vs Scotland Live Score: Zane Green smashed a Four on Oliver Davidson bowling . Namibia at 125/4 after 33.6 overs
Namibia vs Scotland Live Score: Four! Played towards covers.
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 118/4 after 33 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Louren Steenkamp 47 (72)
Zane Green 40 (61)
Scotland
Michael Leask 0/18 (4)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 112/4 after 32 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Louren Steenkamp 43 (69)
Zane Green 38 (58)
Scotland
Oliver Davidson 0/8 (2)
Namibia vs Scotland Live Score: Namibia at 110/4 after 31 overs
Namibia vs Scotland Live Score:
Namibia
Louren Steenkamp 42 (65)
Zane Green 37 (56)
Scotland
Michael Leask 0/12 (3)