Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: It’s a Four. Punjab Kings at 209/4 after 17.4 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer hit a Four on Jaydev Unadkat bowling.Punjab Kings at 209/4 after 17.4 overs
- 2 Mins agoShreyas Iyer smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Punjab Kings at 209/4 after 17.4 overs
- 5 Mins agoPunjab Kings at 202/4 after 17 overs
- 10 Mins agoPunjab Kings at 197/3 after 16 overs
- 10 Mins agoShreyas Iyer smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 197/3 after 15.6 overs
- 11 Mins agoShreyas Iyer smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 191/3 after 15.4 overs
- 12 Mins agoShreyas Iyer smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 185/3 after 15.3 overs
- 16 Mins agoShreyas Iyer smashed a Four on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 173/3 after 14.5 overs
- 24 Mins agoPunjab Kings at 161/3 after 14 overs
- 26 Mins agoShreyas Iyer smashed a Four on Harsh Dubey bowling . Punjab Kings at 158/3 after 13.2 overs
- 27 Mins agoPunjab Kings at 154/3 after 13 overs
- 31 Mins agoPunjab Kings at 150/3 after 12 overs
- 31 Mins agoShreyas Iyer smashed a Four on Nitish Kumar Reddy bowling . Punjab Kings at 150/3 after 11.6 overs
- 32 Mins agoShreyas Iyer smashed a Six on Nitish Kumar Reddy bowling . Punjab Kings at 146/3 after 11.5 overs
- 36 Mins agoNehal Wadhera smashed a Six on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 136/3 after 10.6 overs
- 39 Mins agoIt’s a Wicket. Cooper Connolly is out and Punjab Kings at 128/3 after 10.2 overs
- 40 Mins agoCooper Connolly smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 128/2 after 10.1 overs
- 42 Mins agoPunjab Kings at 124/2 after 10 overs
- 47 Mins agoPunjab Kings at 118/2 after 9 overs
- 48 Mins agoIt’s a Wicket. Prabhsimran Singh is out and Punjab Kings at 117/2 after 8.5 overs
- 49 Mins agoPrabhsimran Singh smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 117/1 after 8.4 overs
- 52 Mins agoPunjab Kings at 109/1 after 8 overs
- 57 Mins agoPunjab Kings at 101/1 after 7 overs
- 1 Hr agoPriyansh Arya smashed a Six on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 99/0 after 6.1 overs
- 1 Hr 4 Mins agoPunjab Kings at 93/0 after 6 overs
- 1 Hr 4 Mins agoPriyansh Arya smashed a Four on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 92/0 after 5.4 overs
- 1 Hr 5 Mins agoPriyansh Arya smashed a Four on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 88/0 after 5.3 overs
- 1 Hr 7 Mins agoPriyansh Arya smashed a Six on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 84/0 after 5.2 overs
- 1 Hr 7 Mins agoPriyansh Arya smashed a Six on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 78/0 after 5.1 overs
- 1 Hr 9 Mins agoPunjab Kings at 72/0 after 5 overs
- 1 Hr 11 Mins agoPriyansh Arya smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 71/0 after 4.4 overs
- 1 Hr 11 Mins agoPriyansh Arya smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 67/0 after 4.3 overs
- 1 Hr 14 Mins agoPrabhsimran Singh smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 59/0 after 4.1 overs
- 1 Hr 16 Mins agoPunjab Kings at 55/0 after 4 overs
- 1 Hr 18 Mins agoPrabhsimran Singh smashed a Six on Jaydev Unadkat bowling . Punjab Kings at 52/0 after 3.3 overs
- 1 Hr 22 Mins agoPunjab Kings at 40/0 after 3 overs
- 1 Hr 23 Mins agoPrabhsimran Singh smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 39/0 after 2.3 overs
- 1 Hr 25 Mins agoPrabhsimran Singh smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 35/0 after 2.1 overs
- 1 Hr 27 Mins agoPunjab Kings at 29/0 after 2 overs
- 1 Hr 29 Mins agoPrabhsimran Singh smashed a Six on Jaydev Unadkat bowling . Punjab Kings at 28/0 after 1.3 overs
- 1 Hr 31 Mins agoPrabhsimran Singh smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Punjab Kings at 22/0 after 1.1 overs
- 1 Hr 37 Mins agoPriyansh Arya smashed a Four on Harsh Dubey bowling . Punjab Kings at 4/0 after 0.1 overs
- 1 Hr 53 Mins agoSunrisers Hyderabad at 219/6 after 20 overs
- 1 Hr 56 Mins agoIt’s a Wicket. Heinrich Klaasen is out and Sunrisers Hyderabad at 218/6 after 19.4 overs
- 11:41 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 214/5 after 19 overs
- 11:38 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Salil Arora is out and Sunrisers Hyderabad at 214/5 after 18.5 overs
- 11:36 AM IST, Apr 11Salil Arora smashed a Six on Arshdeep Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 212/4 after 18.1 overs
- 11:35 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 206/4 after 18 overs
- 11:35 AM IST, Apr 11Heinrich Klaasen smashed a Six on Marco Jansen bowling . Sunrisers Hyderabad at 206/4 after 17.6 overs
- 11:30 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 197/4 after 17 overs
- 11:29 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Aniket Verma is out and Sunrisers Hyderabad at 195/4 after 16.4 overs
- 11:29 AM IST, Apr 11Aniket Verma smashed a Four on Yuzvendra Chahal bowling . Sunrisers Hyderabad at 194/3 after 16.3 overs
- 11:27 AM IST, Apr 11Aniket Verma smashed a Six on Yuzvendra Chahal bowling . Sunrisers Hyderabad at 188/3 after 16.1 overs
- 11:25 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 182/3 after 16 overs
- 11:19 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 176/3 after 15 overs
- 11:13 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 169/3 after 14 overs
- 11:13 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Ishan Kishan is out and Sunrisers Hyderabad at 169/3 after 13.6 overs
- 11:12 AM IST, Apr 11Ishan Kishan smashed a Six on Arshdeep Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 167/2 after 13.2 overs
- 11:09 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 160/2 after 13 overs
- 11:09 AM IST, Apr 11Ishan Kishan smashed a Four on Vijaykumar Vyshak bowling . Sunrisers Hyderabad at 160/2 after 12.6 overs
- 11:04 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 151/2 after 12 overs
- 11:04 AM IST, Apr 11Ishan Kishan smashed a Four on Marco Jansen bowling . Sunrisers Hyderabad at 149/2 after 11.3 overs
- 11:01 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 143/2 after 11 overs
- 11:00 AM IST, Apr 11Heinrich Klaasen smashed a Four on Shashank Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 141/2 after 10.4 overs
- 10:58 AM IST, Apr 11Ishan Kishan smashed a Four on Shashank Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 136/2 after 10.1 overs
- 10:57 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 132/2 after 10 overs
- 10:52 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 123/2 after 9 overs
- 10:49 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Abhishek Sharma is out and Sunrisers Hyderabad at 122/2 after 8.3 overs
- 10:46 AM IST, Apr 11It’s a Wicket. Travis Head is out and Sunrisers Hyderabad at 120/1 after 8.1 overs
- 10:46 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 120/0 after 8 overs
- 10:46 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Six on Yuzvendra Chahal bowling . Sunrisers Hyderabad at 120/0 after 7.6 overs
- 10:41 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 111/0 after 7 overs
- 10:34 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 105/0 after 6 overs
- 10:34 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Six on Xavier Bartlett bowling . Sunrisers Hyderabad at 104/0 after 5.5 overs
- 10:32 AM IST, Apr 11Travis Head smashed a Four on Xavier Bartlett bowling . Sunrisers Hyderabad at 96/0 after 5.3 overs
- 10:30 AM IST, Apr 11Travis Head smashed a Four on Xavier Bartlett bowling . Sunrisers Hyderabad at 92/0 after 5.2 overs
- 10:28 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Six on Vijaykumar Vyshak bowling . Sunrisers Hyderabad at 84/0 after 4.6 overs
- 10:26 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Six on Vijaykumar Vyshak bowling . Sunrisers Hyderabad at 72/0 after 4.3 overs
- 10:25 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Six on Vijaykumar Vyshak bowling . Sunrisers Hyderabad at 66/0 after 4.1 overs
- 10:23 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 60/0 after 4 overs
- 10:23 AM IST, Apr 11Travis Head smashed a Four on Marco Jansen bowling . Sunrisers Hyderabad at 60/0 after 3.6 overs
- 10:23 AM IST, Apr 11Travis Head smashed a Six on Marco Jansen bowling . Sunrisers Hyderabad at 56/0 after 3.5 overs
- 10:21 AM IST, Apr 11Travis Head smashed a Four on Marco Jansen bowling . Sunrisers Hyderabad at 48/0 after 3.2 overs
- 10:19 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 44/0 after 3 overs
- 10:18 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Six on Arshdeep Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 44/0 after 2.5 overs
- 10:18 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Six on Arshdeep Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 38/0 after 2.4 overs
- 10:12 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Four on Arshdeep Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 24/0 after 2.1 overs
- 10:11 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 20/0 after 2 overs
- 10:11 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Four on Xavier Bartlett bowling . Sunrisers Hyderabad at 19/0 after 1.5 overs
- 10:07 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Four on Xavier Bartlett bowling . Sunrisers Hyderabad at 13/0 after 1.1 overs
- 10:06 AM IST, Apr 11Sunrisers Hyderabad at 9/0 after 1 overs
- 10:02 AM IST, Apr 11Abhishek Sharma smashed a Four on Arshdeep Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 5/0 after 0.1 overs
- 9:09 AM IST, Apr 11Welcome to the live coverage of Match 17 of Indian Premier League, 2026
Sunrisers Hyderabad Innings Highlights :
- Hyderabad 50/0 in 3.4 overs
- 1st wkt Partnership: 50 off 22 balls between A Sharma (35) and T Head (8)
- A Sharma T20: 50 runs in 18 balls (5x4) (5x6)
- Hyderabad 100/0 in 5.5 overs
- 1st wkt Partnership: 100 off 36 balls between A Sharma (66) and T Head (31)
- Mandatory Power play (1-6): Hyderabad 105/0
- Strategic Time-out: Hyderabad 105/0 in 6.0 overs
- Hyderabad 150/2 in 11.4 overs
- Strategic Time-out: Hyderabad 176/3 in 15.0 overs
- Hyderabad 200/4 in 17.4 overs
- Referral 1 (18.6 ovs): PUN against N Reddy (LBW) Unsuccessful (PUN: 1, HYD: 2)
- Referral 2 (19.3 ovs): PUN against H Klaasen (LBW) Unsuccessful (PUN: 0, HYD: 2)
- Innings Break: Hyderabad 219/6 in 20.0 overs
Punjab Kings Innings Highlights :
- Referral 1 (0.3 ovs): HYD against P Arya (LBW) Unsuccessful (PUN: 2, HYD: 1)
- Punjab 50/0 in 3.3 overs
- 1st wkt Partnership: 50 off 21 balls between P Arya (18) and P Singh (34)
- P Singh dropped on 34 by J Unadkat in 3.4 overs
- Mandatory Power play (1-6): Punjab 93/0
- P Arya T20: 50 runs in 16 balls (5x4) (4x6)
- Strategic Time-out: Punjab 93/0 in 6.0 overs
- Punjab 100/1 in 6.3 overs
- P Singh T20: 50 runs in 24 balls (5x4) (4x6)
- Punjab 150/3 in 11.6 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Punjab Kings at 209/4 after 17.4 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! Beautifully played!
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 202/4 after 17 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Shashank Singh 3 (3)
Shreyas Iyer 61 (28)
Sunrisers Hyderabad
Harsh Dubey 1/38 (4)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 197/3 after 16 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Shreyas Iyer 59 (26)
Nehal Wadhera 14 (13)
Sunrisers Hyderabad
Eshan Malinga 0/46 (3)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 197/3 after 15.6 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: SIX! Finishes the over in style!
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Six on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 191/3 after 15.4 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: SIX! FIFTY FOR IYER!
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Punjab Kings at 185/3 after 15.3 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! Connects this time!
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 173/3 after 14.5 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: MISFIELD AND FOUR! Length ball around off, Iyer takes a step across to the off side and hammers it flat and over the bowler's head. Heinrich Klaasen sprints to his right from long off and slides in but gets it on the half-volley and fails to get his body behind the ball, resulting in a boundary
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 161/3 after 14 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Shreyas Iyer 26 (17)
Nehal Wadhera 12 (10)
Sunrisers Hyderabad
Harsh Dubey 0/33 (3)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Harsh Dubey bowling . Punjab Kings at 158/3 after 13.2 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! On the charge is Shreyas Iyer.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 154/3 after 13 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Shreyas Iyer 20 (13)
Nehal Wadhera 11 (8)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 3/33 (4)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 150/3 after 12 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Shreyas Iyer 18 (10)
Nehal Wadhera 9 (5)
Sunrisers Hyderabad
Nitish Kumar Reddy 0/20 (2)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Four on Nitish Kumar Reddy bowling . Punjab Kings at 150/3 after 11.6 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! That's gone like a tracer bullet.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Shreyas Iyer smashed a Six on Nitish Kumar Reddy bowling . Punjab Kings at 146/3 after 11.5 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: SIX! One of the shots of the game.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Nehal Wadhera smashed a Six on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 136/3 after 10.6 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: SIX! Oh, that's a beauty.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: It’s a Wicket. Cooper Connolly is out and Punjab Kings at 128/3 after 10.2 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: OUT! TAKEN! He's only gone and done it again, has Shivang Kumar.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Cooper Connolly smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 128/2 after 10.1 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! Swung away into the gap. Tossed up on middle and leg, Cooper Connolly clears the front leg to go for the slog sweep but clofts it between deep backward square leg and deep mid-wicket for a boundary.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 124/2 after 10 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Shreyas Iyer 5 (5)
Cooper Connolly 7 (10)
Sunrisers Hyderabad
Nitish Kumar Reddy 0/6 (1)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 118/2 after 9 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Shreyas Iyer 1 (1)
Cooper Connolly 5 (8)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 2/17 (2)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: It’s a Wicket. Prabhsimran Singh is out and Punjab Kings at 117/2 after 8.5 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: OUT! c Heinrich Klaasen b Shivang Kumar.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Prabhsimran Singh smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 117/1 after 8.4 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! FIFTY FOR PRABHSIMRAN!
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 109/1 after 8 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Prabhsimran Singh 46 (22)
Cooper Connolly 3 (6)
Sunrisers Hyderabad
Harsh Dubey 0/26 (2)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 101/1 after 7 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Cooper Connolly 1 (3)
Prabhsimran Singh 42 (19)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 1/8 (1)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Priyansh Arya smashed a Six on Shivang Kumar bowling . Punjab Kings at 99/0 after 6.1 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: SIX! Field restrictions lifted? Does not matter for Priyansh Arya.
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Punjab Kings at 93/0 after 6 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score:
Punjab Kings
Priyansh Arya 51 (18)
Prabhsimran Singh 41 (18)
Sunrisers Hyderabad
Harshal Patel 0/21 (1)
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: Priyansh Arya smashed a Four on Harshal Patel bowling . Punjab Kings at 92/0 after 5.4 overs
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: FOUR! FIFTY FOR ARYA!