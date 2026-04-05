Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Highlights: Lucknow Super Giants beat Sunrisers Hyderabad by 5 wickets
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants beat Sunrisers Hyderabad by 5 wickets
- 1:42 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants beat Sunrisers Hyderabad by 5 wickets
- 1:41 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 156/5 after 19.2 overs
- 1:39 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 152/5 after 19.1 overs
- 1:36 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Mukul Choudhary is out and Lucknow Super Giants at 148/6 after 18.6 overs
- 1:30 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Harsh Dubey bowling . Lucknow Super Giants at 144/5 after 17.6 overs
- 1:27 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Lucknow Super Giants at 139/5 after 17.4 overs
- 1:24 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 138/4 after 17 overs
- 1:24 PM IST, Apr 5Abdul Samad smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Lucknow Super Giants at 136/4 after 16.3 overs
- 1:21 PM IST, Apr 5Abdul Samad smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Lucknow Super Giants at 132/4 after 16.1 overs
- 1:20 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 128/4 after 16 overs
- 1:18 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 124/4 after 15.3 overs
- 1:17 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 118/4 after 15.1 overs
- 1:12 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 114/4 after 15 overs
- 1:07 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 108/4 after 14 overs
- 1:04 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Nicholas Pooran is out and Lucknow Super Giants at 105/4 after 13.1 overs
- 1:03 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 105/3 after 13 overs
- 1:00 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Ayush Badoni is out and Lucknow Super Giants at 102/3 after 12.1 overs
- 12:58 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 102/2 after 12 overs
- 12:58 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Lucknow Super Giants at 102/2 after 11.6 overs
- 12:58 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Lucknow Super Giants at 98/2 after 11.5 overs
- 12:55 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 89/2 after 11 overs
- 12:52 PM IST, Apr 5Ayush Badoni smashed a Four on Harshal Patel bowling . Lucknow Super Giants at 86/2 after 10.2 overs
- 12:50 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 81/2 after 10 overs
- 12:44 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Aiden Markram is out and Lucknow Super Giants at 77/2 after 9.2 overs
- 12:42 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 76/1 after 9 overs
- 12:40 PM IST, Apr 5Rishabh Pant smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Lucknow Super Giants at 73/1 after 8.2 overs
- 12:34 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Lucknow Super Giants at 65/1 after 7.4 overs
- 12:31 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 57/1 after 7 overs
- 12:26 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 53/1 after 6 overs
- 12:26 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Six on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 53/1 after 5.6 overs
- 12:24 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 47/1 after 5.4 overs
- 12:23 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 43/1 after 5.2 overs
- 12:21 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 38/1 after 5 overs
- 12:18 PM IST, Apr 5It’s a Wicket. Mitchell Marsh is out and Lucknow Super Giants at 37/1 after 4.4 overs
- 12:18 PM IST, Apr 5Mitchell Marsh smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Lucknow Super Giants at 37/0 after 4.3 overs
- 12:15 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 33/0 after 4 overs
- 12:14 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Six on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 31/0 after 3.3 overs
- 12:10 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 24/0 after 3 overs
- 12:10 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Four on Harsh Dubey bowling . Lucknow Super Giants at 22/0 after 2.3 overs
- 12:09 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 16/0 after 2 overs
- 12:09 PM IST, Apr 5Mitchell Marsh smashed a Four on Nitish Kumar Reddy bowling . Lucknow Super Giants at 16/0 after 1.6 overs
- 12:08 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Four on Nitish Kumar Reddy bowling . Lucknow Super Giants at 11/0 after 1.4 overs
- 12:06 PM IST, Apr 5Aiden Markram smashed a Four on Nitish Kumar Reddy bowling . Lucknow Super Giants at 7/0 after 1.3 overs
- 12:03 PM IST, Apr 5Lucknow Super Giants at 2/0 after 1 overs
- 11:48 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 156/9 after 20 overs
- 11:48 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Aniket Verma is out and Sunrisers Hyderabad at 156/9 after 19.6 overs
- 11:45 AM IST, Apr 5Harshal Patel smashed a Four on Prince Yadav bowling . Sunrisers Hyderabad at 155/8 after 19.4 overs
- 11:43 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Shivang Kumar is out and Sunrisers Hyderabad at 151/8 after 19.3 overs
- 11:42 AM IST, Apr 5Shivang Kumar smashed a Four on Prince Yadav bowling . Sunrisers Hyderabad at 151/7 after 19.2 overs
- 11:40 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 146/7 after 19 overs
- 11:37 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Harsh Dubey is out and Sunrisers Hyderabad at 144/7 after 18.2 overs
- 11:35 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Heinrich Klaasen is out and Sunrisers Hyderabad at 144/6 after 18.1 overs
- 11:33 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 144/5 after 18 overs
- 11:32 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Nitish Kumar Reddy is out and Sunrisers Hyderabad at 142/5 after 17.4 overs
- 11:29 AM IST, Apr 5Heinrich Klaasen smashed a Four on Manimaran Siddharth bowling . Sunrisers Hyderabad at 138/4 after 17.1 overs
- 11:20 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 123/4 after 16 overs
- 11:17 AM IST, Apr 5Heinrich Klaasen smashed a Six on Prince Yadav bowling . Sunrisers Hyderabad at 120/4 after 15.1 overs
- 11:12 AM IST, Apr 5Nitish Kumar Reddy smashed a Six on Digvesh Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 99/4 after 14.2 overs
- 11:10 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 92/4 after 14 overs
- 11:10 AM IST, Apr 5Heinrich Klaasen smashed a Four on Avesh Khan bowling . Sunrisers Hyderabad at 91/4 after 13.5 overs
- 11:09 AM IST, Apr 5Heinrich Klaasen smashed a Four on Avesh Khan bowling . Sunrisers Hyderabad at 87/4 after 13.4 overs
- 11:07 AM IST, Apr 5Heinrich Klaasen smashed a Four on Avesh Khan bowling . Sunrisers Hyderabad at 81/4 after 13.2 overs
- 11:04 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 73/4 after 13 overs
- 11:00 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 65/4 after 12 overs
- 10:59 AM IST, Apr 5Nitish Kumar Reddy smashed a Four on Digvesh Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 60/4 after 11.3 overs
- 10:56 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 51/4 after 11 overs
- 10:56 AM IST, Apr 5Heinrich Klaasen smashed a Six on Prince Yadav bowling . Sunrisers Hyderabad at 50/4 after 10.5 overs
- 10:53 AM IST, Apr 5Nitish Kumar Reddy smashed a Six on Prince Yadav bowling . Sunrisers Hyderabad at 41/4 after 10.1 overs
- 10:50 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 35/4 after 10 overs
- 10:43 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 31/4 after 9 overs
- 10:39 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 29/4 after 8 overs
- 10:36 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Liam Livingstone is out and Sunrisers Hyderabad at 26/4 after 7.1 overs
- 10:34 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 26/3 after 7 overs
- 10:29 AM IST, Apr 5Liam Livingstone smashed a Six on Manimaran Siddharth bowling . Sunrisers Hyderabad at 22/3 after 5.5 overs
- 10:26 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 15/3 after 5 overs
- 10:21 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 11/3 after 4 overs
- 10:19 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Ishan Kishan is out and Sunrisers Hyderabad at 11/3 after 3.3 overs
- 10:16 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 10/2 after 3 overs
- 10:12 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Travis Head is out and Sunrisers Hyderabad at 8/2 after 2.1 overs
- 10:10 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 8/1 after 2 overs
- 10:08 AM IST, Apr 5Travis Head smashed a Four on Digvesh Singh bowling . Sunrisers Hyderabad at 5/1 after 1.1 overs
- 10:05 AM IST, Apr 5Sunrisers Hyderabad at 1/1 after 1 overs
- 10:05 AM IST, Apr 5It’s a Wicket. Abhishek Sharma is out and Sunrisers Hyderabad at 1/1 after 0.6 overs
First Innings
Sunrisers Hyderabad Score - 156/9 in 20.0 overs
Sunrisers Hyderabad batting performance
Heinrich Klaasen 62(41)
Nitish Kumar Reddy 56(33)
Mohammad Shami 4-9-2
Prince Yadav 4-34-2
Second Innings
Lucknow Super Giants Score - 160/5 in 19.5 overs
Lucknow Super Giants batting performance
Rishabh Pant 68(50)
Aiden Markram 45(27)
Harsh Dubey 4-18-2
Eshan Malinga 4-30-1
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants beat Sunrisers Hyderabad by 5 wickets
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! Rishabh Pant has done it!
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 156/5 after 19.2 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! SCORES LEVEL! This is special from the LSG skipper.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 152/5 after 19.1 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! Oh, that is a superb shot under pressure!
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: It’s a Wicket. Mukul Choudhary is out and Lucknow Super Giants at 148/6 after 18.6 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: OUT! lbw b Harshal Patel.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Rishabh Pant smashed a Four on Harsh Dubey bowling . Lucknow Super Giants at 144/5 after 17.6 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! That puts LSG ahead again!
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: It’s a Wicket. Abdul Samad is out and Lucknow Super Giants at 139/5 after 17.4 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: OUT! c Liam Livingstone b Harsh Dubey.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 138/4 after 17 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant 48 (39)
Abdul Samad 16 (11)
Sunrisers Hyderabad
Eshan Malinga 1/30 (4)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Abdul Samad smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Lucknow Super Giants at 136/4 after 16.3 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! Gets it over! Short of a length and well outside off, takes pace off again. That is just a hit-me ball with no protection in the deep. Abdul Samad hops on his toes, uses the width and cuts it over point for another boundary. 21 needed in 21 now.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Abdul Samad smashed a Four on Eshan Malinga bowling . Lucknow Super Giants at 132/4 after 16.1 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! Almost takes out his partner!
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 128/4 after 16 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Abdul Samad 7 (7)
Rishabh Pant 47 (37)
Sunrisers Hyderabad
Jaydev Unadkat 0/38 (3)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 124/4 after 15.3 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! This releases all the pressure!
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Rishabh Pant smashed a Four on Jaydev Unadkat bowling . Lucknow Super Giants at 118/4 after 15.1 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! Good start after the break!
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 114/4 after 15 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant 34 (32)
Abdul Samad 6 (6)
Sunrisers Hyderabad
Eshan Malinga 1/20 (3)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 108/4 after 14 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Abdul Samad 2 (2)
Rishabh Pant 32 (30)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 1/30 (4)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: It’s a Wicket. Nicholas Pooran is out and Lucknow Super Giants at 105/4 after 13.1 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: OUT! run out (Ishan Kishan).
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 105/3 after 13 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant 31 (27)
Nicholas Pooran 1 (3)
Sunrisers Hyderabad
Harsh Dubey 1/12 (3)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: It’s a Wicket. Ayush Badoni is out and Lucknow Super Giants at 102/3 after 12.1 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: OUT! STUMPED! That's very clever bowling from Harsh Dubey.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 102/2 after 12 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant 30 (25)
Ayush Badoni 12 (8)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 1/27 (3)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Rishabh Pant smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Lucknow Super Giants at 102/2 after 11.6 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! Overcorrection from Kumar and Pant pounces on it.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Rishabh Pant smashed a Four on Shivang Kumar bowling . Lucknow Super Giants at 98/2 after 11.5 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! That will make Pant feel a lot more at ease. Slightly overpitched and outside off, Rishabh Pant gets a good stride in and smacks it over covers for a boundary.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 89/2 after 11 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Ayush Badoni 8 (5)
Rishabh Pant 21 (22)
Sunrisers Hyderabad
Harshal Patel 0/12 (2)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Ayush Badoni smashed a Four on Harshal Patel bowling . Lucknow Super Giants at 86/2 after 10.2 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: FOUR! Lovely shot. On a hard length and outside off, Ayush Badoni opens the face of the bat and glides it away to the left of deep point for a boundary. The fielder over there puts in a dive but ends up palming it into the ropes.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 81/2 after 10 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant 19 (19)
Ayush Badoni 2 (2)
Sunrisers Hyderabad
Shivang Kumar 1/14 (2)
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: It’s a Wicket. Aiden Markram is out and Lucknow Super Giants at 77/2 after 9.2 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: OUT! c Liam Livingstone b Shivang Kumar.
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score: Lucknow Super Giants at 76/1 after 9 overs
Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Live Score:
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant 16 (16)
Aiden Markram 45 (26)
Sunrisers Hyderabad
Eshan Malinga 1/14 (2)