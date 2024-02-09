 Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets | Hindustan Times
close_game
close_game
News / Cricket / Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets

Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets

Feb 09, 2024 10:23 AM IST
OPEN APP

Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets

Saudi Arabia vs Japan Highlights :

First Innings

Japan Score - 97/8 in 20.0 overs


Japan batting performance
Declan Suzuki 26(21)
Alex Patmore 19(22)

Saudi Arabia bowling performance
Usman Najeeb 4-13-3
Ishtiaq Ahmad 4-15-3

Second Innings

Saudi Arabia Score - 98/0 in 9.0 overs


Saudi Arabia batting performance
Faisal Khan 72(33)
Abdul Waheed 23(21)

Japan bowling ...Read More performance
Charles Hinze 2-13-0
Ibrahim Takahashi 1-7-0

Saudi Arabia vs Japan Live Score, 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Challenger Cup, 2024
Saudi Arabia vs Japan Live Score, 1st Semi-Final of ACC Men's T20I Challenger Cup, 2024

Follow all the updates here:

  • Feb 09, 2024 10:23 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: 1 run, played towards mid wicket.

  • Feb 09, 2024 10:23 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 98/0 after 9 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 23 (21)
    Faisal Khan 72 (33)
    Japan
    Ryan Drake 0/33 (2)

  • Feb 09, 2024 10:22 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 96/0 after 8.4 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid off.

  • Feb 09, 2024 10:17 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 89/0 after 8 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 22 (20)
    Faisal Khan 65 (28)
    Japan
    Charles Hinze 0/13 (2)

  • Feb 09, 2024 10:16 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Charles Hinze bowling . Saudi Arabia at 86/0 after 7.1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid wicket.

  • Feb 09, 2024 10:15 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 80/0 after 7 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 21 (17)
    Faisal Khan 57 (25)
    Japan
    Ibrahim Takahashi 0/7 (1)

  • Feb 09, 2024 10:13 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ibrahim Takahashi bowling . Saudi Arabia at 79/0 after 6.2 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid wicket.

  • Feb 09, 2024 10:10 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 73/0 after 6 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Faisal Khan 52 (21)
    Abdul Waheed 20 (15)
    Japan
    Sabaorish Ravichandran 0/14 (1)

  • Feb 09, 2024 10:10 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Sabaorish Ravichandran bowling . Saudi Arabia at 73/0 after 5.5 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards covers.

  • Feb 09, 2024 10:10 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Sabaorish Ravichandran bowling . Saudi Arabia at 69/0 after 5.3 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid off.

  • Feb 09, 2024 10:09 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Sabaorish Ravichandran bowling . Saudi Arabia at 63/0 after 5.2 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid on.

  • Feb 09, 2024 10:09 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 59/0 after 5 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Faisal Khan 38 (15)
    Abdul Waheed 20 (15)
    Japan
    Ryan Drake 0/24 (1)

  • Feb 09, 2024 10:07 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 58/0 after 4.5 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards point.

  • Feb 09, 2024 10:07 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 54/0 after 4.4 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards fine leg.

  • Feb 09, 2024 10:06 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 50/0 after 4.3 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid on.

  • Feb 09, 2024 10:05 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 43/0 after 4.2 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid on.

  • Feb 09, 2024 10:04 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 39/0 after 4.1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards covers.

  • Feb 09, 2024 10:02 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 35/0 after 4 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 20 (15)
    Faisal Khan 15 (9)
    Japan
    Piyush Kumbhare 0/15 (2)

  • Feb 09, 2024 10:02 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Four on Piyush Kumbhare bowling . Saudi Arabia at 35/0 after 3.6 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards third man.

  • Feb 09, 2024 10:00 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Piyush Kumbhare bowling . Saudi Arabia at 30/0 after 3.2 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards covers.

  • Feb 09, 2024 10:00 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Piyush Kumbhare bowling . Saudi Arabia at 26/0 after 3.1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid wicket.

  • Feb 09, 2024 09:59 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 22/0 after 3 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 16 (12)
    Faisal Khan 6 (6)
    Japan
    Reo Sakurano 0/16 (1)

  • Feb 09, 2024 09:59 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Four on Reo Sakurano bowling . Saudi Arabia at 22/0 after 2.6 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid off.

  • Feb 09, 2024 09:57 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Reo Sakurano bowling . Saudi Arabia at 17/0 after 2.3 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid off.

  • Feb 09, 2024 09:56 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Six on Reo Sakurano bowling . Saudi Arabia at 12/0 after 2.1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards square leg.

  • Feb 09, 2024 09:54 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 6/0 after 2 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 5 (8)
    Faisal Khan 1 (4)
    Japan
    Piyush Kumbhare 0/2 (1)

  • Feb 09, 2024 09:52 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 4/0 after 1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 4 (6)
    Faisal Khan 0 (0)
    Japan
    Charles Hinze 0/4 (1)

  • Feb 09, 2024 09:49 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Four on Charles Hinze bowling . Saudi Arabia at 4/0 after 0.1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards point.

  • Feb 09, 2024 09:37 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 97/8 after 20 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Reo Sakurano 10 (8)
    Ryan Drake 1 (4)
    Saudi Arabia
    Atif-Ur-Rehman 0/22 (4)

  • Feb 09, 2024 09:33 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 90/8 after 19 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Ryan Drake 0 (2)
    Reo Sakurano 5 (4)
    Saudi Arabia
    Usman Najeeb 3/13 (4)

  • Feb 09, 2024 09:32 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Charles Hinze is out and Japan at 90/8 after 18.4 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! b Usman Najeeb.

  • Feb 09, 2024 09:30 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Ibrahim Takahashi is out and Japan at 90/7 after 18.3 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! c Haseeb Ghafoor b Usman Najeeb.

  • Feb 09, 2024 09:27 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 88/6 after 18 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Reo Sakurano 4 (3)
    Ibrahim Takahashi 4 (12)
    Saudi Arabia
    Atif-Ur-Rehman 0/15 (3)

  • Feb 09, 2024 09:22 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 84/6 after 17 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Reo Sakurano 1 (1)
    Ibrahim Takahashi 3 (8)
    Saudi Arabia
    Ishtiaq Ahmad 3/15 (4)

  • Feb 09, 2024 09:21 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Declan Suzuki is out and Japan at 83/6 after 16.5 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! c Usman Khalid b Ishtiaq Ahmad.

  • Feb 09, 2024 09:18 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Ishtiaq Ahmad bowling . Japan at 83/5 after 16.3 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards third man.

  • Feb 09, 2024 09:16 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 77/5 after 16 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Declan Suzuki 20 (16)
    Ibrahim Takahashi 3 (8)
    Saudi Arabia
    Waji Ul Hassan 0/10 (2)

  • Feb 09, 2024 09:11 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 72/5 after 15 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Ibrahim Takahashi 1 (5)
    Declan Suzuki 18 (13)
    Saudi Arabia
    Usman Khalid 0/1 (1)

  • Feb 09, 2024 09:08 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 71/5 after 14 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Ibrahim Takahashi 1 (2)
    Declan Suzuki 17 (10)
    Saudi Arabia
    Abdul Waheed 1/10 (1)

  • Feb 09, 2024 09:07 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Abdul Waheed bowling . Japan at 70/5 after 13.4 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid off.

  • Feb 09, 2024 09:07 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Abdul Waheed bowling . Japan at 66/5 after 13.3 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid wicket.

  • Feb 09, 2024 09:05 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Alex Patmore is out and Japan at 61/5 after 13.1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! c Haseeb Ghafoor b Abdul Waheed.

  • Feb 09, 2024 09:04 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 61/4 after 13 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Alex Patmore 19 (21)
    Declan Suzuki 8 (7)
    Saudi Arabia
    Mohammed Shaikh 1/23 (4)

  • Feb 09, 2024 09:02 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Mohammed Shaikh bowling . Japan at 59/4 after 12.4 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards fine leg.

  • Feb 09, 2024 09:01 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 52/4 after 12 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Alex Patmore 16 (18)
    Declan Suzuki 2 (4)
    Saudi Arabia
    Waji Ul Hassan 0/6 (1)

  • Feb 09, 2024 08:59 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Alex Patmore smashed a Four on Waji Ul Hassan bowling . Japan at 51/4 after 11.4 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid on.

  • Feb 09, 2024 08:56 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 46/4 after 11 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score:
    Japan
    Declan Suzuki 1 (1)
    Alex Patmore 11 (15)
    Saudi Arabia
    Mohammed Shaikh 1/14 (3)

  • Feb 09, 2024 08:56 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Sabaorish Ravichandran is out and Japan at 45/4 after 10.5 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! b Mohammed Shaikh.

  • Feb 09, 2024 08:52 AM IST
    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Sabaorish Ravichandran smashed a Four on Mohammed Shaikh bowling . Japan at 43/3 after 10.1 overs

    Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards third man.

Newer Updates Older Updates
View More
SHARE THIS ARTICLE ON
Share this article
Topics
Saudi Arabia Japan ACC Men's T20I Challenger Cup 2024 + 2 more
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
© 2024 HindustanTimes
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
New Delhi 0C
Friday, February 09, 2024
Start 14 Days Free Trial Subscribe Now
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On