Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets
Saudi Arabia vs Japan Highlights :
First Innings
Japan Score - 97/8 in 20.0 overs
Japan batting performance
Declan Suzuki 26(21)
Alex Patmore 19(22)
Saudi Arabia bowling performance
Usman Najeeb 4-13-3
Ishtiaq Ahmad 4-15-3
Second Innings
Saudi Arabia Score - 98/0 in 9.0 overs
Saudi Arabia batting performance
Faisal Khan 72(33)
Abdul Waheed 23(21)
Japan bowling ...Read More performance
Charles Hinze 2-13-0
Ibrahim Takahashi 1-7-0
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- Feb 09, 2024 10:23 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia beat Japan by 10 wickets
Saudi Arabia vs Japan Live Score: 1 run, played towards mid wicket.Feb 09, 2024 10:23 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 98/0 after 9 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Abdul Waheed 23 (21)
Faisal Khan 72 (33)
Japan
Ryan Drake 0/33 (2)Feb 09, 2024 10:22 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 96/0 after 8.4 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid off.Feb 09, 2024 10:17 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 89/0 after 8 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Abdul Waheed 22 (20)
Faisal Khan 65 (28)
Japan
Charles Hinze 0/13 (2)Feb 09, 2024 10:16 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Charles Hinze bowling . Saudi Arabia at 86/0 after 7.1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid wicket.Feb 09, 2024 10:15 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 80/0 after 7 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Abdul Waheed 21 (17)
Faisal Khan 57 (25)
Japan
Ibrahim Takahashi 0/7 (1)Feb 09, 2024 10:13 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ibrahim Takahashi bowling . Saudi Arabia at 79/0 after 6.2 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid wicket.Feb 09, 2024 10:10 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 73/0 after 6 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Faisal Khan 52 (21)
Abdul Waheed 20 (15)
Japan
Sabaorish Ravichandran 0/14 (1)Feb 09, 2024 10:10 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Sabaorish Ravichandran bowling . Saudi Arabia at 73/0 after 5.5 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards covers.Feb 09, 2024 10:10 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Sabaorish Ravichandran bowling . Saudi Arabia at 69/0 after 5.3 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid off.Feb 09, 2024 10:09 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Sabaorish Ravichandran bowling . Saudi Arabia at 63/0 after 5.2 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid on.Feb 09, 2024 10:09 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 59/0 after 5 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Faisal Khan 38 (15)
Abdul Waheed 20 (15)
Japan
Ryan Drake 0/24 (1)Feb 09, 2024 10:07 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 58/0 after 4.5 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards point.Feb 09, 2024 10:07 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 54/0 after 4.4 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards fine leg.Feb 09, 2024 10:06 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Six on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 50/0 after 4.3 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards mid on.Feb 09, 2024 10:05 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 43/0 after 4.2 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid on.Feb 09, 2024 10:04 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Ryan Drake bowling . Saudi Arabia at 39/0 after 4.1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards covers.Feb 09, 2024 10:02 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 35/0 after 4 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Abdul Waheed 20 (15)
Faisal Khan 15 (9)
Japan
Piyush Kumbhare 0/15 (2)Feb 09, 2024 10:02 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Four on Piyush Kumbhare bowling . Saudi Arabia at 35/0 after 3.6 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards third man.Feb 09, 2024 10:00 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Piyush Kumbhare bowling . Saudi Arabia at 30/0 after 3.2 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards covers.Feb 09, 2024 10:00 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Piyush Kumbhare bowling . Saudi Arabia at 26/0 after 3.1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid wicket.Feb 09, 2024 09:59 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 22/0 after 3 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Abdul Waheed 16 (12)
Faisal Khan 6 (6)
Japan
Reo Sakurano 0/16 (1)Feb 09, 2024 09:59 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Four on Reo Sakurano bowling . Saudi Arabia at 22/0 after 2.6 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid off.Feb 09, 2024 09:57 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Faisal Khan smashed a Four on Reo Sakurano bowling . Saudi Arabia at 17/0 after 2.3 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid off.Feb 09, 2024 09:56 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Six on Reo Sakurano bowling . Saudi Arabia at 12/0 after 2.1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Six! Played towards square leg.Feb 09, 2024 09:54 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 6/0 after 2 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Abdul Waheed 5 (8)
Faisal Khan 1 (4)
Japan
Piyush Kumbhare 0/2 (1)Feb 09, 2024 09:52 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Saudi Arabia at 4/0 after 1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Saudi Arabia
Abdul Waheed 4 (6)
Faisal Khan 0 (0)
Japan
Charles Hinze 0/4 (1)Feb 09, 2024 09:49 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Abdul Waheed smashed a Four on Charles Hinze bowling . Saudi Arabia at 4/0 after 0.1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards point.Feb 09, 2024 09:37 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 97/8 after 20 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Reo Sakurano 10 (8)
Ryan Drake 1 (4)
Saudi Arabia
Atif-Ur-Rehman 0/22 (4)Feb 09, 2024 09:33 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 90/8 after 19 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Ryan Drake 0 (2)
Reo Sakurano 5 (4)
Saudi Arabia
Usman Najeeb 3/13 (4)Feb 09, 2024 09:32 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Charles Hinze is out and Japan at 90/8 after 18.4 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! b Usman Najeeb.Feb 09, 2024 09:30 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Ibrahim Takahashi is out and Japan at 90/7 after 18.3 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! c Haseeb Ghafoor b Usman Najeeb.Feb 09, 2024 09:27 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 88/6 after 18 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Reo Sakurano 4 (3)
Ibrahim Takahashi 4 (12)
Saudi Arabia
Atif-Ur-Rehman 0/15 (3)Feb 09, 2024 09:22 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 84/6 after 17 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Reo Sakurano 1 (1)
Ibrahim Takahashi 3 (8)
Saudi Arabia
Ishtiaq Ahmad 3/15 (4)Feb 09, 2024 09:21 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Declan Suzuki is out and Japan at 83/6 after 16.5 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! c Usman Khalid b Ishtiaq Ahmad.Feb 09, 2024 09:18 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Ishtiaq Ahmad bowling . Japan at 83/5 after 16.3 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards third man.Feb 09, 2024 09:16 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 77/5 after 16 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Declan Suzuki 20 (16)
Ibrahim Takahashi 3 (8)
Saudi Arabia
Waji Ul Hassan 0/10 (2)Feb 09, 2024 09:11 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 72/5 after 15 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Ibrahim Takahashi 1 (5)
Declan Suzuki 18 (13)
Saudi Arabia
Usman Khalid 0/1 (1)Feb 09, 2024 09:08 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 71/5 after 14 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Ibrahim Takahashi 1 (2)
Declan Suzuki 17 (10)
Saudi Arabia
Abdul Waheed 1/10 (1)Feb 09, 2024 09:07 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Abdul Waheed bowling . Japan at 70/5 after 13.4 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid off.Feb 09, 2024 09:07 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Abdul Waheed bowling . Japan at 66/5 after 13.3 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid wicket.Feb 09, 2024 09:05 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Alex Patmore is out and Japan at 61/5 after 13.1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! c Haseeb Ghafoor b Abdul Waheed.Feb 09, 2024 09:04 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 61/4 after 13 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Alex Patmore 19 (21)
Declan Suzuki 8 (7)
Saudi Arabia
Mohammed Shaikh 1/23 (4)Feb 09, 2024 09:02 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Declan Suzuki smashed a Four on Mohammed Shaikh bowling . Japan at 59/4 after 12.4 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards fine leg.Feb 09, 2024 09:01 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 52/4 after 12 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Alex Patmore 16 (18)
Declan Suzuki 2 (4)
Saudi Arabia
Waji Ul Hassan 0/6 (1)Feb 09, 2024 08:59 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Alex Patmore smashed a Four on Waji Ul Hassan bowling . Japan at 51/4 after 11.4 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards mid on.Feb 09, 2024 08:56 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Japan at 46/4 after 11 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score:
Japan
Declan Suzuki 1 (1)
Alex Patmore 11 (15)
Saudi Arabia
Mohammed Shaikh 1/14 (3)Feb 09, 2024 08:56 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: It’s a Wicket. Sabaorish Ravichandran is out and Japan at 45/4 after 10.5 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: OUT! b Mohammed Shaikh.Feb 09, 2024 08:52 AM ISTSaudi Arabia vs Japan Live Score: Sabaorish Ravichandran smashed a Four on Mohammed Shaikh bowling . Japan at 43/3 after 10.1 overs
Saudi Arabia vs Japan Live Score: Four! Played towards third man.Share this article
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