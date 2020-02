West Indies Women vs Pakistan Women live score, Women’s T20 World Cup

cricket

Updated: Feb 26, 2020 13:57 IST

Live Updates: West Indies opted to bat after winning the toss against Pakistan in the Women’s T20 World Cup.

Pakistan Women (Playing XI): Javeria Khan, Muneeba Ali, Bismah Maroof(c), Nida Dar, Omaima Sohail, Iram Javed, Aliya Riaz, Sidra Nawaz(w), Aiman Anwer, Diana Baig, Anam Amin

West Indies Women (Playing XI): Hayley Matthews, Lee-Ann Kirby, Stafanie Taylor(c), Deandra Dottin, Shemaine Campbelle(w), Chedean Nation, Chinelle Henry, Shakera Selman, Anisa Mohammed, Afy Fletcher, Shamilia Connell