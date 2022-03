UP election 2022: Full list of BJP, SP-RLD, Congress & BSP candidates

Uttar Pradesh is electing its 403-member Assembly in the seven-phase elections. While the sixth round of voting is underway, the earlier phases were held on February 10, 14, 20, 23 and 27 respectively; the last leg of polling is scheduled for March 7.

The Bharatiya Janata Party (BJP) is eyeing a return to power in Uttar Pradesh for the second consecutive term. It is contesting the elections in an alliance with the Apna Dal and Nishad Party. The saffron party faces a stiff competition from the opposition Samajwadi Party. The Akhilesh Yadav-led party is contesting the polls in an alliance with the Rashtriya Lok Dal (RLD), a party that has a considerable influence on Jat voters in the sugarcane belt. The SP is also in alliance with Om Prakash Rajbhar's Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP).

Other major contenders in the fray are the Congress and the Mayawati-led Bahujan Samaj Party.

The counting of votes will take place on March 10.

Constituency Party Candidates from BJP Alliance Party Candidates from INC Party Candidates from SP Alliance Party Candidates from BSP AGRA CANTT. BJP Dr.G S Dharmesh INC Sikandar Singh S P Kunwar Chand BSP Dr.Bhartendra Kumar Arun AGRA NORTH BJP Purushottam Khandelwal INC Vinod Bansal S P Gyanendra BSP Shabbir Abbas AGRA RURAL BJP Baby Rani Maurya INC Upendra Singh RLD Mahesh Kumar BSP Kiran Prabha Keshari AGRA SOUTH BJP Yogendra Upadhyaya INC Anuj Sharma S P Vinay Agarwal BSP Ravi Bharawaj AJAGARA BJP Tribhuwan Ram INC Hema Devi SBSP Sunil Sonkar BSP Raghunath Chaudhari AKBARPUR BJP Dharmraj Nishad INC Priyanka S P Ram Achal Rajbhar BSP Chandra Prakash Verma AKBARPUR-RANIYA BJP Pratibha Shukl INC Ambrish Singh Gaur S P Dr.Ram Parkash Kushwaha BSP Vinod Kumar Pal ALAPUR BJP Triveniram INC Sattyambada S P Tribhuwan Dutt BSP Keshradevi Gautam ALIGANJ BJP Satyapal Singh Rathore INC Subhash Chandra S P Raneshwar Singh Yadav BSP Saood Ali Khan Urf Junaid Miyan ALIGARH BJP Mukta Raja INC Mohd.Salman Imtiaz S P Zafar Alam BSP Razia Khan ALLAHABAD NORTH BJP Harshvardhan Bajpai INC Anugrah Narain Singh S P Sandeep Yadav BSP Sanjay Goswami ALLAHABAD SOUTH BJP Nand Gopal Gupta"Nandi" INC Alpana Nishad S P Ravish Chandra Shukla BSP "Devendra Mishra Nagraha" ALLAHABAD WEST BJP Sidharthnath Singh INC Tasleem Uddin S P Richa Singh BSP Gulam Qadir AMANPUR BJP Hariom INC Divya Sharma S P Satyabhan BSP Subhash Chandra AMETHI BJP Dr.Sanjay Sinh INC Ashish Shukla S P Maharaji Prajapati BSP Ragini AMRITPUR BJP Sushil Kumar Shakya INC Shubham Tiwari S P Dr.Jitendra Singh Yadav BSP Amit Kumar Singh AMROHA BJP Ram Singh INC Lalan Kumar S P Gomti Yadav BSP Salauddin 'Mussan ANUPSHAHR BJP Sanjay Kumar Sharma INC Gajendra Singh S P BSP Rameshvar AONLA BJP Dharmpal Singh INC Omveer S P Pt.Radha Krishan Sharma BSP Laxman Prasad ARYA NAGAR BJP Suresh Awasthi INC Pramood Kumar S P Amitabh Bajpai BSP Toni Jaiswal ASMOLI BJP Harendra Kumar INC Marghoob Alam S P Pinki Singh BSP Harendra Kumar ATRAULI BJP Sandeep Kumar Singh INC Dharmendra Kumar S P Viresh Yadav BSP Dr.Omvir Singh ATRAULIYA NISHAD Prashant Singh (Nishad) INC Ramesh Chand S P Dr. Sangram BSP Saroj Kumar AURAI BJP Dinanath Bhashkar INC Sanjood Devi S P Anjani BSP Kamala Shankar AURAIYA BJP Gudiya Katheriya INC Sarita Dohare S P Jitendra Kumar Dohare BSP Ravi Shastri Dohrey AYAH SHAH BJP Vikas Gupta INC Hemlata S P Vishabhar Parsad Nishad BSP Chandan Singh AYODHYA BJP Ved Prakash INC Reeta S P Tej Narayan BSP Ravi Prakash AZAMGARH BJP Akhilesh Kumar Mishra INC Praveen Kumar Singh S P Durga Prasad Yadav BSP Sushil Kumar Singh BABAGANJ BJP Keshav Prasad INC Veena Rani S P Girish Chandra BSP Sushil Kumar Singh BABERU BJP Ajay Kumar INC Lalan Kumar S P Gomti Yadav BSP Salauddin 'Mussan BABINA BJP Rajeev Singh "Parichha" INC Chandra Shekher Tiwari S P Yashpal Singh Yadav BSP Dasharath Singh Rajpoot BACHHRAWAN ADS Laxmikant INC Sushil Kumar Pasi S P Shyam Sunder BSP Lajwanti Kuril BADAUN BJP Mahesh Chandra Gupta INC Rajni Singh S P Rais Ahmad BSP Rajesh Kumar Singh BADLAPUR BJP Ramesh Chandra Mishra INC Arti Singh S P Omprakash Baba Dubey BSP Manoj BAGHPAT BJP Yogesh Dhama INC Anil RLD Mohd Ahmed Hameed BSP Arun Kasana BAH BJP Rani Pakshalika Singh INC Lalan Kumar S P Gomti Yadav BSP Salauddin 'Mussan BAHERI BJP Chhatra Pal Singh INC Santosh S P Ataur Rehman BSP Asey Ram BAHRAICH BJP Anupma Jaiwal INC Jai Prakash Mishra S P Yasar Shah BSP Naeem BAIRIA BJP Anand Swarup Shukla INC Lalan Kumar S P Gomti Yadav BSP Salauddin 'Mussan BAKSHI KAA TALAB BJP Yogesh Shukla INC Lalan Kumar S P Gomti Yadav BSP Salauddin 'Mussan BALAMAU BJP Rampal Verma INC Surendra Kumar S P Rambali Verma BSP Tilak Chandra BALDEV BJP Puran Prakash INC Vinesh Kumar Sanwal RLD Babita Devi BSP Ashok Kumar BALHA BJP Saroj Sonkar INC Kiran Bharti S P Akshaybar Nath Kanaujiya BSP Ramchandra BALLIA NAGAR BJP Daya Shankar Singh INC Omprakash S P Narad Rai BSP Shivdas Prasad Verma BALRAMPUR BJP Paltoo Ram INC Babita S P Jagram Paswan BSP Hariram BANDA BJP Prakash Dwivedi INC Laxminarayan S P Manjula Singh BSP Dheeraj Prakash BANGERMAU BJP Shrikant Katiyar INC Arti Bajpai S P Dr.Munna BSP Ram Kishore Pal BANSDIH BJP Ketakee Singh INC Puneet S P Ram Govind BSP Manti BANSGAON BJP Dr.Vimlesh Paswan INC Poonam S P Dr.Sanjay Kumar BSP Ramnayan Azad BANSI BJP Jai Pratap Singh INC Kiran Shukla S P Naveen BSP Radheshyam BARA ADS Vachaspati INC Manju Sant S P Ajay BSP Dr Ajay Kumar BARABANKI BJP Dr.Ramkumari Maurya INC Roohi Arshad S P Dharmraj Singh Yadav BSP Dr.Vivek Singh Verma BARAULI BJP Thakur Jaiveer Singh INC Gaurang Dev RLD Pramod Gaur BSP Naerendra Kumar Sharma BARAUT BJP Krishan Pal Malik INC Rahul Kumar RLD Jaiveer BSP Ankit Shamar BAREILLY BJP Dr.Arun Kumar INC Krishna Kant Sharma S P Rajesh Kumar Agarwal BSP Brahama Nand Sharma BAREILLY CANTT. BJP Sanjeev Agarwal INC Mohd.Islam Ansari S P Supriya Aron BSP Anil Kumar BARHAJ BJP Deepak Kumar Mishr INC Ramjee Giri S P Murli Manohar Jaiswal BSP Vinay Lalsahab Tiwari BARHAPUR BJP Kunwar Sushant Singh INC Ahasan Ali S P Kapil Kumar BSP Mohammed Ghazi BARKHERA BJP Jaydrath Urf Pravaktanand INC Harpreet Pal Singh S P Hemraj Verma BSP Mohan Swaroop BASTI SADAR BJP Dayaram Chaudhary INC Devendra Kumar Srivastava S P Mahendra Nath Yadav BSP Alok Ranjan Verma BEHAT BJP Naresh Saini INC Poonam Kamboj S P Umar Ali Khan BSP Rais Malik BELTHARA ROAD BJP Chhathu Prakash INC Geeta SBSP Hansu Ram BSP Praveen Prakash BHADOHI BJP Ravindra Nath Tripathi INC Vasim Ansari S P Zahid BSP Harishankar (Dada Chauhan) BHAGWANTNAGAR BJP Ashutosh Shukla INC Jang Bahadur Singh S P Ankit Parihar BSP Brij Kishor BHARTHANA BJP Siddharth Shanker INC Sneh Lata S P Raghvendra Kumar Singh BSP Kamlesh BHATPAR RANI BJP Sabhakunwar INC Keshav Chahd Yadav S P Ashutosh Upadhyay BSP Ajay BHINGA BJP Padam Sen Chaudhary INC Gajala Chaudhary S P Indrani Devi BSP Alimuddin BHOGNIPUR BJP Rakesh Pal Singh INC Govind Kumar S P Narendra Pal Singh BSP Juned Khan BHOJIPURA BJP Bahoran Lal Maurya INC Sardar Khan S P Shazil Islam Ansari BSP Yogesh Kumar BHOJPUR BJP Nagendra Singh Rathour INC Archana Rathaur S P Arshad Jamal Siddiqui BSP Alok Verma BHONGAON BJP Ram Naresh Agnihotri INC Mamta Rajput S P Alok Kumar Shakya BSP Ashok Kumar BIDHUNA BJP Riya Shakya INC Suman Vyas S P Rekha Verma BSP Gaurav Raghuvanshi BIJNOR BJP Suchi INC RLD Neeraj Chaudhary BSP Ruchi Vira BIKAPUR BJP Amit Singh Chauhan INC Akhilesh Yadav S P Firoz Khan BSP Sunil BILARI BJP Parmeshwar Lal INC Kalpana Singh S P Mohammad Faheem Irfan BSP Anil Kumar BILASPUR BJP Baldev Singh Aulakh INC Sanjay Kapoor S P Amarjeet Singh BSP Ramautar Kashyap BILGRAM-MALLANWAN BJP Ashish Kumar Singh 'Ashu' INC Subhash Pal S P Brijesh Kumar Verma BSP Krishna Kumar Singh BILHAUR BJP Mohit Sonkar INC Usha Rani S P Rachna Singh BSP Madhu Singh Gautam BILSI BJP Harish Chandra INC Ankit Chauhan S P Chandra Prakash Maurya BSP Mamta Shakya BINDKI ADS Jay Kumar Singh Jaiki INC Abhimanyu Singh S P Rameshwar Dayal BSP Sushil Kumar Singh BISALPUR BJP Vivek Kumar Verma INC Shikha Pandey S P Divya Gangwar BSP Anis Ahmed Khan Phool Babu BISAULI BJP Kushagra Sagar INC Pragya Yashoda S P Ashutosh Maurya Urf Raj BSP Jaypal Singh BISWAN BJP Nirmal Verma INC Vandana Bharrgava S P Afzaal Kausar BSP Hashim Ali BITHARI CHAINPUR BJP Dr.Raghavendra Sharma INC Alka Singh S P Agam Kumar Maurya BSP Ashish Patel BITHOOR BJP Abhijeet Singh INC Ashok Kumar S P Munindra Shukla BSP Ramesh Singh Yadav BUDHANA BJP Umesh Malik INC Devendra Kumar RLD Rajpal Singh Baliyan BSP Anees BULANDSHAHR BJP Pradeep Kumar Chaudhary INC Sushil Chaudhry RLD Mohammad Yunus BSP Mohd.Mobin Kallu Qureshi CAIMPIYARGANJ BJP Fateh Bahadur INC Surendra Kumar Nishad S P Kajal Nishad BSP Chandra Prakash Nishad CHAIL ADS Nagendra Pratap Singh Patel INC Talat Azim S P Pooja Pal BSP Atul Kumar Dwivedi CHAKIA BJP Kailash INC Ram Sumer Ram S P Jitendra Kumar BSP Vikas Azad CHAMRAUA BJP Mohan Kumar Lodhi INC Ali Yusuf Ali S P Naseer Ahmad Khan BSP Abdul Mustafa Husain CHANDAUSI BJP Gulab Debi INC Mithlesh Kumari S P Km Vimlesh Kumari BSP Ran Vijay Singh CHANDPUR BJP Kamlesh Saini INC Uday Tyagi S P Swami Omvesh BSP Shakeel Ahmad CHARKHARI BJP Brijbhushan Rajput INC Nirdosh Kumar Dixit S P Ramjeevan BSP Vinod Kumar Pal CHARTHAWAL BJP Sapna Kashyap INC Yasmeen Rao S P Pankaj Kumar Malik BSP Salman Sayeed CHAURI-CHAURA BJP Sarvan Kumar Nishad INC Jitendra S P Brijesh Chandra Lal BSP Virendra CHHANBEY ADS Rahul Prakash Kol INC Bhagwati Prasad Chaudhary S P Kirti BSP Dhaneshwar CHHAPRAULI BJP Sahender Singh Ramala INC Mohd. Yunus RLD Ajay Kumar BSP Sahik CHHARRA BJP Ravendra Pal Singh INC Akhilesh Kumar S P Laxmi Dhangar BSP Tilak Raj CHHATA BJP Laxmi Narayan INC Poonam Devi RLD Tejpal Singh BSP Sonpal CHHIBRAMAU BJP Archana Pandey INC Vijay Kumar S P Arvind Singh Yadav BSP Waheeda Bano Urf Juhi Sultan CHILLUPAR BJP Rajesh Tripathi INC Soniya Shukla S P Vinay Shankar BSP Rajendra Sehi CHITRAKOOT BJP Chandrika Prasad Upadhyay INC Nirmala S P Anil Kumar Anil Pradhan BSP Pushpendra Singh CHUNAR BJP Anurag Singh INC Seema Devi S P BSP Vijay Kumar Alias A.V.Nhaiya COLONELGANJ BJP Ajay INC Triloki Nath Tiwari S P Yogesh Pratap Singh Urf Yogesh Bhaiya BSP Ranjeet DADRAUL BJP Manvendra Singh INC Tanveer Khan S P Rajesh Kumar Verma BSP Chandraketu Maurya DADRI BJP Tejpal Singh Nagar INC Deepak Kumar Bhati Chotiwala S P Rajkumar Bhati BSP Manbir Singh DARIYABAD BJP Satish Chandra Sharma INC Chitra Verma S P Arvind Kumar Singh Gope BSP Jagprasad Rawat DATAGANJ BJP Rajeev Singh Urf Babbu Bhaiya INC Atif Khan S P Arjun Singh BSP Rachit Gupta DEBAI BJP Chandrapal Singh INC Sunita Devi S P Harish Kumar BSP Karan Pal Singh DEOBAND BJP Brijesh INC Rahat Khalil S P Kartikey Rana BSP Choudhary Rajendra Singh DEORIA BJP Shalabh Mani Tripathi INC Purooshottam Narain Singh S P Ajay Pratap Singh Alias Pintu BSP Ramsaran DHAMPUR BJP Ashok Kumar Rana INC Hussain Ahmad S P Naim Ul Hasan BSP Thakur Moolchand Chauhan DHANAURA BJP Rajeev Kumar INC Samar Pal Singh S P Vivrk Singh BSP Harpal Singh DHANGHATA BJP Ganesh Chandra INC Shanti Devi SBSP Alagu Prasad BSP Santosh DHAULANA BJP Dharmesh Singh Tomar INC Arvind Sharma S P Aslam Ali BSP Basid DHAURAHRA BJP Vinod Shankar INC Jitendri Devi S P Varun Singh BSP Anad Mohan Urf Dheer Mohan Trivedi DIBIYAPUR BJP Lakhan Singh Rajput INC Awadhesh Kumar Singh S P Kamalkant BSP Bhupendra DIBARGANJ BJP Krishnamurari INC Awadhesh Kumar Singh S P Kamalkant BSP Bhupendra DOMARIYAGANJ BJP Raghvendra Pratap Singh INC Kanti S P Saiyada Khatoon BSP Ashok Kumar Tewari DUDDHI BJP Ramdular INC Basanti Panika S P Vijay Singh BSP Hariram ETAH BJP Vipin Kumar David INC Gunjan Mishra S P Jugendra Singh Yadav BSP Ajay Singh ETAWAH BJP Sarita INC Mohd Rashid S P Sarvesh Kumar Shakya BSP Kuldeep Gupta ETMADPUR BJP Dr.Dharmpal Singh INC Shivanidevi Devi S P Dr.Virendra Singh Chauhan BSP Praval Pratap Singh FARIDPUR BJP Prof.Shyam Bihari Lal INC Vishal Sagar S P Vijay Pal Singh BSP Shalini Singh FARRUKHABAD BJP Major Sunil Dutt Dwivedi INC Louise Khurshid S P Suman Shakya BSP Vijay Kumar Katiyar FATEHABAD BJP Chhotey Lal Verma INC Hotam Singh Nishad S P Roopali Dixit BSP Shailendra Singh FATEHPUR BJP Vikram Singh INC Mohsin Ahmad S P Chandra Prakash BSP Ayuv Ahmad FATEHPUR SIKRI BJP Babulal INC Hemant Singh RLD Brijesh Kumar BSP Mukesh Kumar FAZILNAGAR BJP Surendra Kumar Khushwaha INC Sunil Urf Manoj Singh S P Swami Prasad Maurya BSP Iliyas FIROZABAD BJP Manish Asija INC Sandeep Tiwari S P Saifurrahaman Urf Chhtutan Bhai BSP Shazia Hasan GAINSARI BJP Shailesh Kumar Singh "Shailu" INC Dr.Ishtiyaq Ahamad Khan S P Dr.Shiv Pratap Yadav BSP Alauddin GANGOH BJP Kirat Singh INC Ashok Kumar Saini S P Inder Saini BSP Noman Masood GARAUTHA BJP Jawahar Lal Rajput INC Neha S P Deep Narayan Singh (Deepak Yadav) BSP Bira Singh GARHMUKTESHWAR BJP Harendra Singh INC Abha Chaudhary S P Ravinder Chaudhary BSP Madan Chauhan GAURA BJP Prabhat Kumar Verma INC Ram Pratap Singh S P Sanjay Kumar BSP Nigar Fatma GAURIGANJ BJP Chandra Prakash Mishra Matiyari INC Fateh Bahadur S P Rakesh Pratap Singh BSP Ramlakhan GHATAMPUR ADS Saroj INC Raj Narayan S P Bhagwati Prasad BSP Prashant Ahirwar GHAZIABAD BJP Atul Garg INC Sushant Goyal S P Vishal Verma BSP Krishna Kumar Singh GHAZIPUR BJP Dr. Sangeeta Balwant INC Lautan S P Jaikishan BSP Dr.Raj Kumar Singh Gautam GHORAWAL BJP Dr.Anil Kumar Maurya INC Videshwari Singh Rathore S P Ramesh Chandra Dubey BSP Mohan Singh Kushwaha GHOSI BJP Vijay Kumar Rajbhar INC Priyanka S P Dara Singh Chauhan BSP Vasim Ekbal Alias Chunnu GOLA GOKRANNATH BJP Arvind Giri INC Prahlad Patel S P Vinay Tiwari BSP Patel Shikha Ashok Kanaujiya GONDA BJP Prateek Bhushan Singh INC Rama Kashyap S P Suraj Singh BSP Mohd. Zaki GOPALPUR BJP Satyendra Rai INC Mirza Shan Alam Beg S P Nafees Ahmad BSP Ramesh Chand Yadav GOPAMAU BJP Shyam Prakash INC Suneeta Devi S P Rajeshwari BSP Sarvesh Kumar GORAKHPUR RURAL BJP Bipin Singh INC Devendra Nishad Mahara S P Vijay Bahadur Yadav BSP Dara Singh Nishad GORAKHPUR URBAN BJP Adityanath INC Dr.Chetna Pandey S P Subhawati Upendra Dutt Shukla BSP Khwaja Shamsuddin GOSHAINGANJ BJP Arti Tiwari INC Sharada Devi S P Abhay Singh BSP Ram Sagar GOVERDHAN BJP Meghsyam INC Deepak Chaudhary RLD Preetam Singh BSP Rajkumar Rawat GOVINDNAGAR BJP Surendra Maithani INC Karishma Thakur S P Vikas Yadav BSP Ashok Kumar Kaliya GUNNAUR BJP Ajeet Kumar Urf Raju Yadav INC Vijay Sharma S P Ramkhiladi Singh BSP Firoz GYANPUR NISHAD Vipul Dubey INC Suresh Chandra Mishra S P Ram Kishore Bind BSP Upendra Kumar Singh HAIDERGARH BJP Dinesh Rawat INC Nirmla Chaudhri S P Ram Manga BSP Shri Chandra HAMIRPUR BJP Dr.Manoj Kumar INC Rajkumari Singh S P Ram Prakash BSP Ram Phool Nishad HANDIA NISHAD Prashant Kumar Singh Rahul INC Reena Kumari Bind S P Hakim Lal Bind BSP Narendra Kumar Urf Munna Tripathi HAPUR BJP Vijaypal (Aadht) INC Bhavna RLD Gajraj Singh BSP Manish Singh HARCHANDPUR BJP Rakesh Singh INC Durendra Vikram Singh S P Rahul Rajpoot BSP Sher Bahadur HARDOI BJP Nitin Agarwal INC Ashish Singh Somvanshi S P Anil Verma BSP Shobhit Pathak HARGAON BJP Suresh Bharti INC Mamta Bharti S P Ramhet Bharti BSP Ranu Chaudhary HARRAIYA BJP Ajay Singh INC Laboin Singh S P Tarayambak Nath BSP Raj Kishor Singh HASANPUR BJP Mahendra INC Aasim Sabri S P Mukhya Gurjar BSP Phireram HASTINAPUR BJP Dinesh INC Archana Gautam S P Yogesh Verma BSP Sanjeev Kumar HATA BJP Mohan INC Amrendra S P Ranvijay Singh BSP Shivang Singh HATHRAS BJP Anjula Singh Mahaur INC Kuldeep Kumar Singh S P Braj Mohan Rahi BSP Sanjeev Kumar HUSAINGANJ BJP Ranvendra Pratap Singh INC Shivakant S P Usha Maurya BSP Fareed Ahmad IGLAS BJP Rajkumar Sahyogi INC Priti RLD Birpal Singh BSP Sushil Kumar ISAULI BJP Om Prakash Pandey INC Brimohan S P Mohd Tahir Khan BSP Yash Bhadra Singh ITWA BJP Satish Chandra INC Arshad Khursheed S P Mata Prasad Pandey BSP Hari Shankar Singh JAGDISHPUR BJP Suresh Kumar INC Vijay Kumar S P Vimlesh Kumari BSP Jitendar Kumar JAHANABAD BJP Rajendra Singh Patel INC Kamla Devi S P Madan Gopal BSP Aditya Pandey JAKHANIAN BJP Ramraj INC Sunil Kumar SBSP Bedi BSP Vijay Kumar JALALABAD BJP Hari Prakash Verma INC Gurmeet Kaur S P Neeraj Nalinish BSP Anuruddh Singh JALALPUR BJP Subash Chandra Rai INC Dr.Ragini Pathak S P Rakesh Pandey BSP Dr.Rajesh Singh JALESAR BJP Sanjeev Kumar INC Neelaama Raj S P Ranjeet Suman BSP Akash Singh JANGIPUR BJP Ram Naresh Kushwaha INC Ajay S P Virendra Kumar Yadav BSP Mukesh Kumar JASRANA BJP Manvendra Pratap Singh INC Vijay Nath Singh Verma (Chhotu) S P Sachin Yadav BSP Surya Pratap Singh JASWANTNAGAR BJP Vivek Shakya INC S P Shivpal Singh Yadav BSP Brajendra Pratap Singh JAUNPUR BJP Girish Chandra Yadav INC Nadeem Javed S P Mohd.Arshad Khan BSP Saleem Khan JEWAR BJP Dhirendra Singh INC Manoj RLD Avtar Singh Bhadana BSP Narender Kumar JHANSI NAGAR BJP Ravi Sharma INC Rahul Richhariya S P Sita Ram Kushwaha BSP Kailash Sahu KADIPUR BJP Rajesh Kumar Gautam INC Nikesh Saroj S P Bhagelu Ram BSP Heera Lal KAIMGANJ ADS Dr.Surabhi INC Shakuntala S P Sarvesh Ambedkar BSP Durga Prasad KAIRANA BJP Mriganka Singh INC Akhlak S P Nahid Hasan BSP Rajendera KAISERGANJ BJP Gaurav Verma INC Geeta Devi S P Anand Kumar BSP Baqaullah KALPI NISHAD Chhote Singh INC Umakanti S P Vinod Chaturvedi BSP Shyam Pal KALYANPUR BJP Neelima Katiyar INC Neha Tiwari S P Satish Kumar Nigam BSP Arun Mishra KANNAUJ BJP Asim Arun INC Vineeta Devi S P Anil Kumar Doharey BSP Samar Jeet Dohare KANPUR CANTT. BJP Raghunandan Singh Bhadauriya INC Sohil Akhtar Ansari S P Mohammad Hasan BSP Mohammad Shafi KANTH BJP Rajesh Kumar Singh INC Mohd Israr S P Kamal Akhtar BSP Afaq Ali Khan KAPILVASTU BJP Shyamdhani Rahi INC Devendra Kumar Guddu S P Vijay Kumar BSP Kanhaiya Prasad KAPTANGANJ BJP Chandra Prakash Shukla INC Ambika Singh S P Kavindra Chaudhary BSP Zaheer Ahmad KARACHHANA BJP Piyush Ranjan Nishad INC Rinki Patel S P Ujjwal Raman Singh BSP Arvind Kumar Shukla KARHAL BJP Prof. S.P.Singh Baghel INC S P Akhilesh Yadav BSP Kuladip Narayan KASGANJ BJP Devendra Singh INC Kuldeep Kumar S P Man Pal Singh BSP Mohd.Arif KASTA BJP Saurabh Singh INC Radhe Shyam S P Suneel Kumar Lala BSP Hemvati Devi KATEHARI NISHAD Avadhesh Kumar INC Nishat Fatima S P Lalji Verma BSP Prateek Pandey KATRA BJP Veer Vikram Singh INC Munna Singh S P Rajesh Yadav BSP Rajesh Kashyap KATRA BAZAR BJP Bawan Singh INC Tahir Vano S P Baijnath BSP Vinod Kumar KERAKAT BJP Dinesh Chaudhary INC Rajesh S P Tufani Saroj BSP Lalbahadur KHADDA NISHAD Viveka Nand Pandey INC Dhananjay SBSP Ashok Chauhan BSP Dr. Nisar Ahmad Siddique KHAGA BJP Krishna Paswan INC Om Prakash Gihar S P Ramthirth Paramhans BSP Dasharath Lal KHAIR BJP Anoop Singh Urf Anoop Pradhan Valmeeki INC Monika RLD Bhagwati Prasad BSP Charu Kain Kain KHAJANI BJP Shriram Chauhan INC Rajani S P Rupawati Belder BSP Vidyasagar KHALILABAD BJP Ankur Tiwari INC Amrendra Bhushan S P Digvijay Narayan BSP Aftab Alam KHATAULI BJP Vikram Singh INC Gaurav Kumar Urf Gaurav Bhati RLD Rajpal Singh Saini BSP Kartar Singh Bhadana KHERAGARH BJP Bhagwan Singh Kushwaha INC Ramnath Singh Sikarwar RLD Rohtan BSP Gangadhar Kushwah KHURJA BJP Minakshi Singh INC Tukki S P Banshi Singh BSP Vinod KIDWAI NAGAR BJP Mahesh Kumar Trivedi INC Ajay Kapoor S P Abhimanyu BSP Mohan Mishra KISHNI BJP Dr.Priya Ranjan Ashu Diwakar INC Dr.Vijay Narain Singh Asst.Professor S P Eng.Brajesh Katheriya BSP Prabhu Dayal KITHORE BJP Satyavir Tyagi INC Babita Gurjar S P Shahid Manzoor BSP Kushal Pal Mavi KOIL BJP Anil Parashar INC Vivek Bansal S P Shaz Ishaq BSP Mohd Bilal KORAON BJP Raj Mani INC Ramkripal S P Ram Deo BSP Rajbali Jaisal KUNDA BJP Sindhuja Mishra Senani INC Yogesh Kumar S P Gulshan Yadav BSP Mu Phaheem KUNDARKI BJP Kamal Kumar INC Daraksha Begum S P Zia Ur Rehman BSP Mohd.Rizwan KURSI BJP Sakendra Pratap INC Shrimati Urmila Patel S P Rakesh Kumar Verma BSP Kumari Meeta Gautam KUSHINAGAR BJP Panchanand Pathak (P.N. Pathak) INC Syamrati S P Rajesh Pratap Rao Urf Banti Bhaiya BSP Rajesh Pratap Urf Paapu Madheshiya LAHAPUR BJP Suneel Verma INC Anupama Dwivedi S P Anil Kumar Verma BSP Mo.Junaid Ansari LAKHIMPUR BJP Yogesh Verma INC Dr. Ravishankar Trivedi S P Utkarsh Verma Madhur BSP Mohan Bajpai LALGANJ BJP Neelam INC Pushpa Bhartiy S P Bechai BSP Azad Arimardan LALITPUR BJP Ramratan Kushwaha INC Balwant Singh Rajpoot S P Ramesh Prasad BSP Chandra Bhusan Singh Bundela (Guddu Raja) LAMBHUA BJP Sitaram Verma INC Vinay Vikram Singh S P Santosh Pandey BSP Avanish Kumar Singh LONI BJP Nandkishor INC Mohd Yamin Malik RLD Madan Kishor BSP Akil LUCKNOW CANTT. BJP Brajesh Pathak INC Dilpreet Singh Virk S P Surendra Singh Gandhi 'Raju Gandhi BSP Anil Pandey LUCKNOW CENTRAL. BJP Rajnish Kumar Gupta INC Sadaf Jafar S P Ravidas Mehrotra BSP Ashish Chandra LUCKNOW EAST BJP Ashutosh Tandon 'Gopal Ji' INC Manoj Tiwari S P Anurag Singh Bhadouriya BSP Aashish Kumar Sinha LUCKNOW NORTH BJP Dr. Neeraj Bora INC Ajay Kumar Srivastava S P Pooja Shukla BSP Mohd Sarwar Malik LUCKNOW WEST BJP Anjani Kumar Srivastava INC Shahana Siddiqui S P Armaan Khan BSP Kayam Raza Khan MACHHLISHAHR BJP Mehi Lal INC Mala Devi S P Dr.Ragini BSP Vijay Kumar MADHAUGARH BJP Mool Chandra Singh INC Siddarth Devolia S P Raghvendra Pratap Singh BSP Sheetal Kushwaha MADHUBAN BJP Ram Bilash Chauhan INC Amaresh Chand Pandey S P Umesh Pandey BSP Neelam Singh Kushwaha MAHADEWA BJP Ravi INC Brijesh Kumar SBSP Dudhram BSP Laxmi Chandra Kharvar MAHARAJGANJ BJP Jay Mangal INC Alok Prasad SBSP Geeta Ratan BSP Omprakash MAHARAJPUR BJP Satish Mahana INC Kanishka Pandey S P Fateh Bahadur Singh Gill BSP Surendra Pal Singh MAHASI BJP Sureshwar Singh INC Dr. Rajesh Tiwari S P Krishna Kumar Ojha BSP Dinesh Kumar Shukla MAHMOODABAD BJP Asha Maurya INC Usha Verma S P Narendra Singh Verma BSP Meesam Ammar Rizvi MAHOBA BJP Rakesh Kumar Goswami INC Sagar S P Manoj Tiwari BSP Sanjay Kumar Sahu MAHOLI BJP Shashank Trivedi INC Ashish Mishra S P Anoop Kumar Gupta BSP Dr Rajendra Prasad Verma MAINPURI BJP Jayveer Singh INC Vineeta S P Rajkumar Urf Raju Yadav BSP Gaurav Nand MAJHAWAN NISHAD Dr.Vinod Kumar Bind INC Shiv Shanker Chaubey S P Rohit Shukla BSP Pusplata Bind MALHANI BJP Krishna Pratap Singh K.P. INC Pushpa Shukla S P Lucky Yadav BSP Shailendra Yadav MALIHABAD BJP Jai Devi INC Indal Kumar S P Surendra Kumar BSP Jagdish MANIKPUR ADS Avinash Chandra Dwivedi INC Ranjana Baratilal Pandey S P Veer Singh Patel BSP Balveer Pal MANJHANPUR BJP Lal Bahadur INC Arun Vidyarthi Advocate S P Indrajeet Saroj BSP Neetu Kanojia MANKAPUR BJP Ramapati Shastri INC Santosh S P Ramesh Chandra BSP Shyam Narayan MANT BJP Rajesh Chaudhary INC Suman Chaudhary S P Dr.Sanjay Lathar BSP Shyam Sundar Sharma MARHARA BJP Virendra Singh Lodhi INC Tara Rajput S P Amit Gaurav BSP Yogesh Kumar MARIHAN BJP Rama Shankar Singh INC Gita Devi Kol S P Ravindra Bahadur Singh BSP Narendra Singh Kusawaha MARIYAHU ADS Dr.R.K.Patel INC Meera Pandey S P Sushma Patel BSP Anand Dubey MATERA BJP Arun Veer Singh INC Ali Akbar S P Mariya BSP Aqib Ulla Khan MATHURA BJP Shrikant Sharma INC Pradeep Mathur S P Davendra Agrawal BSP S.K.Sharma MAU BJP Ashok Kumar Singh INC Madhavendra Bahadur Singh SBSP Abbas Ansari BSP Bhim MAURANIPUR ADS Rashmi Arya INC Bhagwandas S P Tilak Chandra Ahirwar BSP Rohit Ratan MEERAPUR BJP Prashant Chaudhary INC Jamil Ahmad RLD Chandan Chauhan BSP Mo.Salim MEERGANJ BJP Dr.D.C.Verma INC Mu.Iliyas S P Sultan Beg BSP Kunwar Bhanu Pratap Singh Kunwar Pratap MEERUT BJP Kamal Dutt INC Ranjan Sharma S P Rafiq Ansari BSP Dilshad MEERUT CANTT. BJP Amit Agarwal INC Avnish Kajla SBSP Manisha Ahlawat BSP Amit Sharma MEERUT SOUTH BJP Dr.Somendra Singh Tomar INC Nafees S P Mohd Adil BSP Dilshad Ali MEHNAGAR BJP Manjoo Saroj INC Nirmala Bharti S P Puja BSP Pankaj Kumar MEHNAUN BJP Vinay Kumar INC Qutubuddin Khan Diamond S P Nandita Shukla BSP Shiv Kumar MEHRONI BJP Manohar Lal INC Brijlal Khabri S P Ram Vilas BSP Kiran Ramesh Khatik MEJA BJP Neelam Karvariya INC Shalini Dwivedi S P Sandeep Singh BSP Sarvesh Chandra Tiwari MENHDAWAL ADS Anil Kumar Tripathi INC Rafiqua Khatoon S P Jay Chand BSP Muhammad Tabish Khan MILAK BJP Rajbala Singh INC Kumar Ekavya S P Vijay Singh BSP Surendra Singh Sagar MILKIPUR BJP Baba Gorakhnath INC Brijesh Kumar S P Awadhesh Prasad BSP Mira Devi MIRZAPUR BJP Ratnakar Mishra INC Bhagwan Dutt Pathak Alias Rajan Pathak S P Kailash Chaursia BSP Rajesh Kumar Pandey MISRIKH BJP Ramkrishna Bhargava INC Subhash Rajvanshi SBSP Manoj Kumar Rajvanshi BSP Shyam Kishor MODI NAGAR BJP Dr.Manju Shiwach INC Neeraj Kumari RLD Sudesh Sharma BSP Dr. Poonam Garg MOHAMMADABAD BJP Alka Rai INC Dr.Arvind Kishor Rai S P Suhaib Alias Ansari BSP Madhvendra Rai MOHAMMDI BJP Lokendra Pratap Singh INC Reetu Singh S P Daud Ahmad BSP Shakeel Ahmad Siddiqui MOHAN BJP Brajesh Kumar INC Madhu Verma Alias Madhu Rawat S P Dr.Anchal BSP Sewak Lal Rawat MOHANLALGANJ BJP Amresh Kumar INC Mamta Choudhary S P Sushlia Saroj BSP Devendra Kumar MORADABAD NAGAR BJP Ritesh Kumar Gupta INC Rizwan Qureshi S P Mohd Yusuf Ansari BSP Irshad Hussain MORADABAD RURAL BJP K K Misra INC Haji Ikram Qureshi S P Mohd Nasir BSP Akeel Choudhary MUBARAKPUR BJP Arvind Jaiwal INC Parveen Bano S P Akhilesh BSP Abdussalam MUGHALSARAI BJP Ramesh Jaiswal INC Chhabbu S P Chandra Shekhar Yadav BSP Irshad Ahamad MUHAMMADABAD-GOHNA BJP Poonam Saroj INC Banvari Ram S P Rajendra Kumar BSP Dharm Singh Gautam MUNGRA BADSHAHPUR BJP Ajay Shankar Dubey INC Pramod Kumar Singh S P Pankaj BSP Dinesh Kumar Shukla MURADNAGAR BJP Ajit Pal Tyagi INC Vijendra Yadav RLD Surendra Kumar Munni BSP Ayyuv Khan MUZAFFAR NAGAR BJP Kapil Dev Agarwal INC Subhodh Sharma RLD Saurabh BSP Puspankar Deepak NAGINA BJP Dr Yashwant Singh INC Shrimati Henreita S P Manoj Kumar Paras BSP Brajpal NAJIBABAD BJP Raja Bharatendra Singh INC Mohd Saleem Ansari S P Tasleem Ahmad BSP Shahnawaz Alam NAKUR BJP Mukesh Choudhary INC Randheer Singh S P Dr.Dharam Singh Saini BSP Sahil Khan NANPARA ADS Ram Niwas Verma INC Dr.A.M. Siddiqui S P Madhuri Verma BSP Hakikat Ali NARAINI BJP Ommani Varma INC Pawan Devi S P Kiran Verma BSP Gayacharan Dinkar NAUGAWAN SADAT BJP Devender Nagpal INC Rekha Rani S P Samarpal Singh BSP Shadab Khan NAUTANWA NISHAD Rishi INC Sada Mohan S P Kunwar Kaushal Singh BSP Aman Mani Tripathi NAWABGANJ BJP Dr. M.P. Arya INC Usha Devi Gangwar S P Bhagwat Saran Gangwar BSP Yusuf Khan NEHTAUR BJP Omkumar INC Meenakshi RLD Munshiram BSP Priya Singh NIGHASAN BJP Shashank Verma INC Atal Kumar Shukla S P R S Kushwaha BSP R A Usmani NIZAMABAD BJP Manoj INC Anil Kumar Yadav S P Alam Badi BSP Piyush Kumar Singh NOIDA BJP Pankaj Singh INC Pankhuri Pathak S P Sunil Choudhary BSP Kripa Ram Sharma NOORPUR BJP Chandraprakash Singh INC Bala S P Ram Avatar Singh BSP Jiyauddin OBRA BJP Sanjeev Kumar INC Ramraj S P Arvind Kumar BSP Subhash Kumar ORAI BJP Gauri Shankar INC Urmila Devi Sonkar Khabri S P Dayashankar Verma BSP Satyendra Pratap PADRAUNA BJP Manish Kumar Urf Mantu INC Md Jahiruddin S P Vikrama Yadav BSP Pawan Kumar Upadhyay PALIA BJP Harvinder Kumar Sahni Alias Romi Sahni INC Rishal Ahamad S P Pritinder Singh Kakku BSP Dr.Jakir Husain PANIYRA BJP Gyanendra Singh INC Shardendu Kumar Pandey S P Krishnabhan BSP Omprakash Chaurasia PATHARDEVA BJP Surya Pratap Shahi INC Ambar Jahan S P Brahmashankar Tripathi BSP Parvej Alam PATIYALI BJP Mamtesh Shakya INC Mohd.Imran Ali S P Nadira Sultan BSP Neeraj Kishore Mishra PATTI BJP Rajendra Pratap Singh Urf Moti INC Sunita S P Ram Singh BSP Fulchandra PAYAGPUR BJP Subhash Tripathi INC Rana Shivam Singh S P Mukesh Srivastava BSP Geeta PHAPHAMAU BJP Guru Prasad Maurya INC Durgesh Pandey S P Ansar Ahmad BSP Om Prakash PHARENDA BJP Brirang Bahadur Singh INC Virendra Chaudhary S P Shankhlal BSP Ishoo Chaurasiya PHEPHANA BJP Upendra Tiwari INC Jainendra S P Sangram Singh BSP Kamal Dev PHOOLPUR-PAWAI BJP Ram Surat INC Mo Shahid S P Ramakant BSP Shakeel Ahmad PHULPUR BJP Praveen Patel INC Siddhanath Maurya S P Mohd. Mujataba Siddiqui BSP Ram Taulan Yadav PILIBHIT BJP Sanjay Singh Gangwar INC Shakeel Ahmad Noori S P Shailendra Singh Gangwar BSP Shane Ali PINDRA BJP Awadhesh Kumar Singh INC Ajay S P BSP Babulal PIPRAICH BJP Mahendra Pal Singh INC Suman Chauhan S P Amrendra Nishad BSP Deepak Kumar Agarwal POWAYAN BJP Chetram INC Anuj Kumri S P Upendra Pal Singh BSP Udayveer Singh PRATAPGARH BJP Rajendra Kumar INC Sanjay Tiwari S P Vijama Yadav BSP Ghanshyam Pandey PRATAAPUR ADS Rakesh Dhar Tripathi INC Sanjay Tiwari S P Vijama Yadav BSP Ghanshyam Pandey PURANPUR BJP Baburam INC Ishwar Dayal Paswan S P Arti BSP Ashok Kumar Raja PURQAZI BJP Pramod Utwal INC Deepak Kumar RLD Anil Kumar BSP Surendra Pal Singh PURWA BJP Anil Kumar Singh INC Uroosa Imran Rana S P Uday Raj BSP Vinod Kumar RAE BARELI BJP Aditi Singh INC Dr.Manish Chauhan S P Ram Pratap Yadav BSP Mo.Ashraf RAM NAGAR BJP Sharad Kumar Awasthi INC Gyanesh Shukla S P Fareed Mahfooz Kidwai BSP Ram Kishor RAMKOLA BJP Vinay Prakash INC Shambhu Chaudhry SBSP Purnmasi Dehati BSP Vijay Kumar RAMPUR BJP Akash Saxena (Honey) INC Nawab Kazim Ali Khan S P Mohammad Azam Khan BSP Sadaqat Hussain RAMPUR KARKHANA BJP Surendra Chaurasia INC Shahla Ahrari S P Fasiha Manzar Ghazala Lari BSP Pushpa Shahi RAMPUR KHAS BJP Nagesh Pratap Singh Urf Chhote Sarkar INC Aradhana Mishra,Moha S P BSP Bankelal Patel RAMPUR MANIHARAN BJP Devevder Kumar Nim INC Ompal Singh RLD Vivek Kant BSP Ravindra Kumar RANIGANJ BJP Abhay Kumar Alias Dhiraj Ojha INC Abdul Wahid S P Rakesh Kumar Verma Alias Dr. R.K.Verma BSP Ajay Yadav RASARA BJP Babban INC Raj Urf Omlata Raj SBSP Mahendra BSP Umashankar Singh RASULABAD BJP Poonam Sankhwar INC Manorama S P Kamlesh Chandra Diwakar BSP Sima Singh RATH BJP Manisha INC Kamlesh Kumar Verma S P Chansrawati Verma BSP Prasanna Bhushan ROBERTSGANJ BJP Bhupesh Chaubey INC Kamlesh Kumar S P Avinash Kushwaha BSP Avinash Shukla ROHANIYA ADS Abhay Patel INC Rajeshwar Singh Patel S P BSP Arun Singh Patel RUDAULI BJP Ram Chandra Yadav INC Dayanand Shukla S P Anand Sen BSP Abbas Ali Zaidi Alias Rushdi RUDHAULI BJP Saneeta Devi Urf Sangeeta Pratap Jaiwal INC Basant Chaudhary S P Rajendra Prasad Chaudhary BSP Ashok Kumar RUDRAPUR BJP Jai Prakash Nishad INC Akhilesh Pratap Singh S P Rambhual Nishad BSP Suresh Tiwari SADABAD BJP Ramveer Upadhyay INC Mathura Prasad RLD Pradeep Kumar Singh BSP Dr Avin Sharma SADAR BJP Raj Prasad Upadhyay INC Abhishek Singh Rana S P Arun Verma BSP Om Prakash Singh(O.P.Singh) SAFIPUR BJP Bamba Lal INC Shankar Lal Gautam S P Sudhir Kumar BSP Rajendra Kumar SAGRI BJP Bandana Singh INC Rana Khatoon S P Hriday Narayan Singh Patel BSP Shankar Yadav SAHAJANWA BJP Pradeep Shukla INC Manoj Yadav S P Yashpal Singh Rawat BSP Sudhir Singh SAHARANPUR BJP Jagpal Singh INC Sandeep Kumar S P Ashu Malik BSP Ajab Singh SAHARANPUR NAGAR BJP Rajeev Gumber INC Sukhwinder Kaur S P Sanjay Garg BSP Manish SAHASWAN BJP Dhirendra Kumar Bharawaj INC Rajveer Singh S P Brajesh Yadav BSP Musarrat Ali SAHIBABAD BJP Sunil Kumar Sharma INC Sangeeta Tyagi S P Amarpal Sharma BSP Ajit Kumar Pal SAIDPUR BJP Subhash Passi INC Seema Devi S P Ankit Bharti BSP Binod Kumar SAIYADRAJA BJP Sushil Singh INC Vimla S P Manoj Kumar BSP Amit Kumar Yadav Urf Lala SAKALDIHA BJP Suryamuni Tiwari INC Devendra Pratap S P Prabhu Narayan Yadav BSP Jayshyam SALEMPUR BJP Bijaylaxmi Gautam INC Dularu Devi SBSP Manbodh Prasad BSP Rajesh Bharti SALON BJP Ashok Kumar INC Arjun Kumar S P Jagdish Prasad BSP Svati Singh SAMBHAL BJP Rajesh Singhal INC Nida Ahmad S P Iqbal Mehmood BSP Shakil Ahamad SANDI BJP Prabhash Kumar INC Akanksha Verma S P Usha Verma BSP Kamal Verma S/O Sundar Lal Verma SANDILA BJP Alka Singh INC Mo.Haneef SBSP Sunil Arkvanshi BSP Abdul Mannan SARDHANA BJP Sangeet Singh Som INC Syed Rehanuddin S P Atul Pradhan BSP Sanjeev Dhama SARENI BJP Dhirendra Bahadur Singh INC Sudha Dwivedi S P Devendra Pratap Singh BSP Thakur Prasad Yadav SAROJINI NAGAR BJP Rajeshwar Singh INC Rudra Daman Singh S P Abhishek Mishra BSP Mohd. Jaleesh Khan SAWAYAZPUR BJP Madhavendra Pratap Singh INC Rajvardhan Singh S P Padamrag Singh Yadav BSP Dr. Rahul Tiwari SEVAPURI BJP Neel Ratan Singh INC Anju Anand Singh S P Surendra Singh Patel BSP Arvind Kumar Tripathi SEVATA BJP Gyan Tiwari INC Dr.Vijaynath Awasthi S P Mahendra Kumar Singh BSP Ashish Pratap Singh SHAHABAD BJP Rajni Tiwari INC Azimushan S P Mohd Asif Khan BSP Ahivran SHAHGANJ NISHAD Ramesh INC Parvez Alam S P Shailendra Yadav Lalai BSP Indar Dev SHAHJAHANPUR BJP Suresh Kumar Khanna INC Smt.Poonam S P Tanveer Khan BSP Sarvesh Chandra Dhandhu SHAMLI BJP Tejendra Singh INC Mohmmad Ayub Jang RLD Persann Kumar BSP Bijendra SHEKHUPUR BJP Dharmendra Kumar Singh Shakya INC Mamta Devi S P Himanshu Yadav BSP Muslim Khan SHIKARPUR BJP Anil Kumar INC Ziaurrahman RLD Kiranpal Singh BSP Mu Rafik SHIKOHABAD BJP Om Prakash Verma INC Shashi Sharma S P Mukesh Verma BSP Anil Kumar SHIVPUR BJP Anil Rajbhar INC Girish SBSP Arvind Rajbhar BSP Ravi Maurya SHOHRATGARH ADS Vinay Verma INC Chaudhary Ravindra Pratap SBSP Prem Chandra BSP Radharaman Tripathi SHRAWASTI BJP Ram Feran INC Muhammad Ramjan S P Mohhamad Aslam Rainee BSP Neetu Mishra SIDHAULI BJP Manish Rawat INC Kamla Rawat S P Dr.Hargovind Bharagava BSP Pushpendra Kumar Or Dr.Pushpendra Pasi SIKANDERPUR BJP Sanjay Yadav INC Brijesh Singh Gat S P Ziyauddin Rizvi BSP Sanjeev Kumar Verma SIKANDRA BJP Ajit Singh Pal INC Naresh Chandra S P Prabhakar Pandey BSP Lal Ji SIKANDRA RAO BJP Birendra Singh Rana INC Chhavi Varhney S P Dr.Lalit Pratap Baghel BSP Awdhesh Kumar Singh SIKANDRABAD BJP Lakshmi Raj INC Saleem Akhtar Khan S P Rahul Yadav BSP Manveer Singh SIRATHU BJP Keshav Prasad Maurya INC Seema Devi S P Dr.Pallavi Patel BSP Munsab Ali SIRSAGANJ BJP Hariom Yadav INC Pratima Pal S P Sarvesh Singh BSP Pankaj Mishra SISHAMAU BJP Salil Vishnoi INC Hajee Suhel Ahamad S P Haji Irfan Solanki BSP Rajnish Tiwari SISWA BJP Premsagar Patel INC Raju Kuamr Gupta S P Sushil Kumar Tibrewal BSP Dhirendra Pratap Singh SITAPUR BJP Rakesh Rathour INC Shamina Shafiq S P Radhey Shyam Jaiswal BSP Khurshid Ansari SIWALKHAS BJP Maninder Pal INC Jagdish Prasad RLD Ghulam Mohammad BSP Mukrram Ali Urf Nanhe Khatun SORAON ADS Dr. Jamuna Prasad Saroj INC Manoj Kumar Pasi S P Geeta Shastri (Pasi) BSP Anand Bharti SRI NAGAR BJP Manju Tyagi INC Chandni S P Ram Sharan BSP Meera Bano SUAR ADS Haidar Ali Khan Alias Hamza Mian INC Ram Rakash Pal Singh Alias Raja Thakur S P Mohammad Abdullah Azam Khan BSP Adhyapak Shanker Lal SULTANPUR BJP Vinod Singh INC Firoz Kan S P Anoop Sanda BSP Dr. Devi Sahay Mishra SYANA BJP Devendra Singh Lodhi INC Km.Poonam RLD Dilnawaz Khan BSP Sunil Kumar TAMKUHI RAJ BJP Asim Kumar INC Ajay Kumar Lallu S P Uday Narayan BSP Sanjay TANDA BJP Kapil Deo INC Merajuddhin S P Ram Murti Verma BSP Shabana Khatoon TARABGANJ BJP Prem Nrayan Pandey INC Tvarita Singh S P Ram Bhajan Chaubey BSP Lalji THAKURDWARA BJP Ajay Pratap Singh INC Salma Aaga S P Navab Jan BSP Mujahid Ali THANA BHAWAN BJP Suresh Kumar INC Satya Sanyam Bhuryan RLD Ashraf Ali Khan BSP Zaheer Malik TILHAR BJP Salona Kushhwaha INC Rajnish Gupta S P Roshan Lal Verma BSP Nawab Faizan Ali Khan TILOI BJP Mayankeshwar Sharan Singh INC Pradeep Singhal S P Mohd Naim BSP Raghuvansh TINDWARI BJP Ramkesh Nishad INC Adishakti S P Brajesh Kumar Prajapati BSP Jayram Singh TIRWA BJP Kailash Rajput INC S P Anil Kumar Pal BSP Ajay Kumar TULSIPUR BJP Kailash Nath INC Dipendra Singh Dipankar S P Abdul Mashhood Khan BSP Bhuwan Pratap Singh TUNDLA BJP Prem Pal Singh Dhangar INC Smt.Yogesh Diwakar S P Rakesh Babu BSP Amar Singh UNCHAHAR BJP Amarpal Maurya INC Atul Singh S P Manoj Kumar Pandey BSP Anjali Maurya UNNAO BJP Pankaj Gupta INC Asha Singh S P Abhinav Kumar BSP Devendra Singh UTRAULA BJP Rampratap Verma Urf Shashikant Verma INC Dhirendra Pratap Singh Urf Dhiru Singh S P Hasib Khan BSP Ram Pratap VARANASI CANTT. BJP Saurabh Srivastava INC Rajesh Kumar Mishra S P Pooja Yadav BSP Kaoshik Kumar Pandey VARANASI NORTH BJP Ravindra Jaiswal INC Gulerana Sabassum S P Ashfaque BSP Shyam Prakash VARANASI SOUTH BJP Dr. Neelkanth Tiwari INC Mudita Kapoor S P Kameshwar Alias Kishan Dixit BSP Dinesh Kasaudhan VISHWANATH GANJ ADS Jeet Lal INC Prashant Singh S P Saurabh Singh BSP Sanjay ZAFRABAD BJP Dr.Harendra Prasad Singh INC Laxmi Nagar SBSP Jagdish Narayan BSP Dr. Santosh Kumar Mishra ZAHOORABAD BJP Kalicharan INC Gyan Prakash SBSP Om Prakash Rajbhar BSP Saiyyada Shadab Fatima ZAIDPUR BJP Ambrish Rawat INC Tanuj Punia S P Gaurav Kumar BSP Usha Singh ZAMANIA BJP Sunita Singh INC Farajana S P Om Prakash BSP Mohammad Yusufe Ali Khan