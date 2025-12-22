Celebrity birthdays for the week of Dec. 28-Jan. 3 includes Gayle King and Denzel Washington
Celebrity birthdays for the week of Dec. 28-Jan. 3 :
Dec. 28: Singer-keyboardist Edgar Winter is 79. TV personality Gayle King is 71. Actor Denzel Washington is 71. Drummer Mike McGuire of Shenandoah is 67. Country singer-guitarist Marty Roe of Diamond Rio is 65. Actor Malcolm Gets is 62. Political commentator Ana Navarro is 54. Comedian Seth Meyers is 52. Actor Brendan Hines is 49. Actor Joe Manganiello is 49. Actor Vanessa Ferlito is 48. Singer John Legend is 47. Actor Andre Holland is 46. Actor Sienna Miller is 44. Actor Beau Garrett is 43. Actor Thomas Dekker is 38. Actor Mackenzie Rosman is 36. “American Idol” runner-up David Archuleta is 35. Actor Mary-Charles Jones is 24. Actor Miles Brown is 21.
Dec. 29: Actor Jon Voight is 87. Actor Ted Danson is 78. Singer-actor Yvonne Elliman is 74. Actor Patricia Clarkson is 66. Comedian Paula Poundstone is 66. Guitarist-singer Jim Reid of The Jesus and Mary Chain is 64. Actor Michael Cudlitz is 61. Singer Dexter Holland of The Offspring is 60. Actor Jason Gould is 59. News anchor Ashleigh Banfield is 58. Director Lilly Wachowski is 58. Singer-guitarist Glen Phillips is 55. Actor Kevin Weisman is 55. Actor Jude Law is 53. Actor Maria Dizzia is 51. Actor Mekhi Phifer is 51. Actor Shawn Hatosy is 50. Actor Katherine Moennig is 48. Actor Alison Brie is 43. Country singer Jessica Andrews is 42. Actor Iain de Caestecker is 38. Actor Jane Levy is 36. Drummer Danny Wagner of Greta Van Fleet is 27.
Dec. 30: Actor Russ Tamblyn is 91. Singer Noel Paul Stookey of Peter, Paul and Mary is 88. Director James Burrows is 85. Actor Concetta Tomei is 80. Singer Patti Smith is 79. Musician Jeff Lynne is 78. TV host Meredith Vieira is 72. Actor Sheryl Lee Ralph is 70. Country singer Suzy Bogguss is 69. Actor Patricia Kalember is 69. Former “Today” show anchor Matt Lauer is 68. Actor-comedian Tracey Ullman is 66. TV host Sean Hannity is 64. Actor George Newbern is 62. Singer Jay Kay of Jamiroquai is 56. Drummer Byron McMackin of Pennywise is 56. Actor Meredith Monroe is 56. Actor Daniel Sunjata is 54. Actor Maureen Flanigan is 53. Actor Jason Behr is 52. Actor Lucy Punch is 48. Singer-actor Tyrese is 47. Actor Eliza Dushku is 45. Guitarist Tim Lopez of Plain White T’s is 45. Actor Kristin Kreuk is 43. Singer-guitarist Wesley Schultz of The Lumineers is 43. Singer Andra Day is 41. Actor Anna Wood is 40. Singer Ellie Goulding is 39. Actor Caity Lotz is 39. Actor Jeff Ward is 39. Guitarist Eric Steedly of LANCO is 35. Drummer Jamie Follese of Hot Chelle Rae is 34.
Dec. 31: Actor Anthony Hopkins is 88. Actor Sarah Miles is 84. Actor Barbara Carrera is 84. Guitarist Andy Summers of The Police is 83. Actor Ben Kingsley is 82. Singer Burton Cummings of The Guess Who is 78. Actor Tim Matheson is 78. Actor Joe Dallesandro is 77. Bassist Tom Hamilton of Aerosmith is 74. Actor James Remar is 72. Actor Bebe Neuwirth is 67. Singer Paul Westerberg is 66. Actor Val Kilmer is 66. Guitarist Ric Ivanisevich of Oleander is 63. Guitarist Scott Ian of Anthrax is 62. Actor Gong Li is 60. Singer-actor Joe McIntyre of New Kids on the Block is 53. Cellist Mikko Siren of Apocalyptica is 50. Singer Psy is 48. Drummer Jason Sechrist of Portugal. The Man is 46. Actor Ricky Whittle is 46. Actor Erich Bergen is 40. Musician Drew Taggart of The Chainsmokers is 36.
Jan. 1: Actor Frank Langella is 88. Singer-guitarist Country Joe McDonald of Country Joe and the Fish is 84. Comedian Don Novello is 83. Rapper Grandmaster Flash is 68. Actor Renn Woods is 68. Actor Dedee Pfeiffer is 62. Actor Morris Chestnut is 57. Singer Tank is 50. Actor Eden Riegel is 45. Bassist Noah Sierota of Echosmith is 30.
Jan. 2: TV host Jack Hanna is 79. Actor Wendy Phillips is 74. Actor Cynthia Sikes is 72. Actor Gabrielle Carteris is 65. Actor Tia Carrere is 59. Actor Cuba Gooding Jr. is 58. Model Christy Turlington is 57. Actor Taye Diggs is 55. Actor Renee Elise Goldsberry is 55. Singer Doug Robb of Hoobastank is 51. Actor Dax Shepard is 51. Sax player-guitarist Jerry DePizzo Jr. of O.A.R. is 47. Singer Kelton Kessee of Immature and of IMX is 45. Musician Ryan Merchant of Capital Cities is 45. Actor Kate Bosworth is 43. Actor Anthony Carrigan is 43. Musician Trombone Shorty is 40. Singer Bryson Tiller is 33.
Jan. 3: Singer-songwriter Van Dyke Parks is 83. Singer Stephen Stills is 81. Bassist John Paul Jones of Led Zeppelin is 80. Actor Victoria Principal is 76. Actor-director Mel Gibson is 70. Actor Shannon Sturges is 58. Jazz saxophonist James Carter is 57. Contemporary Christian singer Nichole Nordeman is 54. Musician Thomas Bangalter of Daft Punk is 51. Actor Jason Marsden is 51. Actor Danica McKellar is 51. Actor Nicholas Gonzalez is 50. Singer and former “American Idol” contestant Kimberley Locke is 48. Actor Kate Levering is 47. Actor Nicole Beharie is 41. Drummer Mark Pontius is 41. Singer Lloyd is 40. Guitarist Nash Overstreet of Hot Chelle Rae is 40. Actor Florence Pugh is 30.
