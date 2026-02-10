Govinda addresses cheating rumours, reacts to wife Sunita Ahuja’s Bollywood debut: ‘Pyaar ke mamle mein mera…’
Govinda reacts to cheating allegations by wife Sunita Ahuja, breaks silence on affair rumours with newcomer Komal
Since the last few months, Bollywood actor Govinda has been in the news regarding cheating rumours. But buzz about his alleged affair became even more prominent on the internet when his wife Sunita Ahuja herself opened up about it in interviews. During one such interaction, Sunita even told an interviewer to change her name from Komal to something else, making netizens speculate if Govinda is involved with someone of the same name. Well, Govinda has now addressed cheating rumours in a new interview.
In a chat with ANI, when asked if accusations of the actor having an affair are true, Govinda replied, “Dekhiye, kab nahi laga yeh aarop mujhpe? Shuru shuru mein ladkiyon ko touch krne ke liye haath kaanpte the mere naa, tab bhi mera chala diya tha logo ne. Toh jo aarop laga rahe hain, woh mere bachpan ka pyaar hai. Yeh pyaar ke mamle mein mera, kabhi proper nahi chala. Jawani ka pyaar bhi mujhe chhod gaya. Ab jo yeh pyaar ho raha hai, kisi ke sochne ke mutabik, yeh budhape ka hai. Jiss wakt saand jo hai, usko poori zindagi log istemaal karte hain, phir woh khet ke jote ke layak nahi rehta aise logo ko lagne lagta hai, toh isko bhej do katal khaane mein. Kya farak padhta hai?”
He went on to explain, “Main 4-4 superstar, Miss Universe heroine ke saath kaam kiya, main woh log ki taraf kabhi dekha nahi... ek meri heroine mujhe aisa nahi keh sakti ki maine kabhi tang kiya ho, maine kisi ke liye aisa abshabd keh diya ho. Toh jo heroine mere ghar mein aa rahi hain, mere ghar ki film se shuru ho rahi hai career, main kabhi galat nahi kahunga. Main sab artist, heroine log ka specially dhanyawad deta hun. Meri jo chitrapath chalein hain, varsho varsh raj kar paya hun, usmein music director, film ke gaane aur mere heroine.”
Recently it was reported that Sunita Ahuja has signed her debut film with Ektaa Kapoor's production house. Reacting to the same, Govinda shared, “Haan toh woh achha hai. Ghar mein baithe rahengi aur toh yeh bohot zyada interview dengi (laughs). Toh yeh bahar nikle, puja prarthana karti hain achha hai, Bhagwan se jaake sab achha achha kahein…” Referring to newcomer Komal, who Govinda was linked to, the actor went on to add, “Aage nikliye, bina mera naam liye, bina mere baare mein galat kahiye, kisi artist ke liye galat nahi kahiye. Khaas taur pe jo newcomer aa rahe hain. Main sabka dhanyawad dena chahunga. Khaas taur pe Komal ka dhanyawad deta hun, ki aap ek shabd galat nahi keh rahi hain, aur yeh vishay se jud kar aap charcha mein aa jaayein ya prachalikta paayein, aisa aapka swabhav nahi hai.”
