HT City Delhi Junction: Catch It Live on 23 June 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
Tuesday, June 23 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!
#Staged
What: Yes No Maybe (Directors: Sufi Siddharth Kabir, Poorva Aggarwal & Krishna Agrawal)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: June 23
Timing: 6.45pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: Faces and Facets: Satyajit Ray in Colour – Artworks by Nemai Ghosh
Where: DAG, 22A, Windsor Place, Janpath
When: June 23 to July 4
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Janpath (Violet Line)
#TuneIn
What: Talli Tuesday Ft. DJ Mikie
Where: Drama, 14, 2nd Floor, Scindia House, Kasturba Gandhi (KG) Marg, Connaught Place (CP)
When: June 23
Timing: 8pm
Entry: www.district.in
Nearest Metro Station: Rajiv Chowk (Yellow Line)
#PlayDate
What: DIY Jellyfish Lamp Workshop
Where: Cafe Pink, Building No. 21, Ground Floor, Hauz Khas Village
When: June 23
Timing: 2.12pm{{/usCountry}}
Timing: 2.12pm{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Line)
#JustForLaughs{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Line)
#JustForLaughs{{/usCountry}}
What: New Club In Town – A StandUp Comedy LineUp Show Ft. Siddharth Sudhakar, Nishant Suri, Neeti Palta, Shreya Priyam Roy, Manik Mahna & Kaustubh Aggarwal{{/usCountry}}
What: New Club In Town – A StandUp Comedy LineUp Show Ft. Siddharth Sudhakar, Nishant Suri, Neeti Palta, Shreya Priyam Roy, Manik Mahna & Kaustubh Aggarwal{{/usCountry}}
Where: The Social House, Building no 18, Hauz Khas Village{{/usCountry}}
Where: The Social House, Building no 18, Hauz Khas Village{{/usCountry}}
When: June 23 to 28{{/usCountry}}
When: June 23 to 28{{/usCountry}}
Timing: 7.30 pm & 9pm{{/usCountry}}
Timing: 7.30 pm & 9pm{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Entry: www.bookmyshow.com{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Line)
#PowerHour{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Line)
#PowerHour{{/usCountry}}
What: Asian Fencing Championship 2026{{/usCountry}}
What: Asian Fencing Championship 2026{{/usCountry}}
Where: Hall 2FF & Hall 3FF, Bharat Mandapam, Pragati Mandapam{{/usCountry}}
Where: Hall 2FF & Hall 3FF, Bharat Mandapam, Pragati Mandapam{{/usCountry}}
When: June 19 to 24{{/usCountry}}
When: June 19 to 24{{/usCountry}}
Timing: 9am to 6pm{{/usCountry}}
Timing: 9am to 6pm{{/usCountry}}
Entry: Free{{/usCountry}}
Entry: Free{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line){{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line){{/usCountry}}
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