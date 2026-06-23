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HT City Delhi Junction: Catch It Live on 23 June 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Tuesday, June 23 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!

Published on: Jun 23, 2026 12:00 am IST
By HT Correspondent
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#Staged

Gram it: A heat-induced mirage shimmers along the road leading to Rashtrapati Bhavan, on a hot summer day, in Delhi. According to the India Meteorological Department (IMD), Delhi-NCR is likely to witness isolated thunderstorms alongside lightening and gusty winds tomorrow.(Photo: Naveen Sharma/ANI)

What: Yes No Maybe (Directors: Sufi Siddharth Kabir, Poorva Aggarwal & Krishna Agrawal)

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

When: June 23

Timing: 6.45pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

#ArtAttack

What: Faces and Facets: Satyajit Ray in Colour – Artworks by Nemai Ghosh

Where: DAG, 22A, Windsor Place, Janpath

When: June 23 to July 4

Timing: 11am to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Janpath (Violet Line)

#TuneIn

What: Talli Tuesday Ft. DJ Mikie

Where: Drama, 14, 2nd Floor, Scindia House, Kasturba Gandhi (KG) Marg, Connaught Place (CP)

When: June 23

Timing: 8pm

Entry: www.district.in

Nearest Metro Station: Rajiv Chowk (Yellow Line)

#PlayDate

What: DIY Jellyfish Lamp Workshop

Where: Cafe Pink, Building No. 21, Ground Floor, Hauz Khas Village

When: June 23

For more, follow HT City Delhi Junction

 
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Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 23 June 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 23 June 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
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