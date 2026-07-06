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HT City Delhi Junction: Catch It Live on 6 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Monday, July 6 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!

Published on: Jul 06, 2026 12:00 am IST
By HT Correspondent
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#DelhiTalkies

Gram it: Delhiites are reliving their childhood in full form! Wondering how? The 17th Toy Biz International Expo 2026 is ongoing at Bharat Mandapam, Pragati Maidan and giving all the valid reasons to not just the young but even the old visitors to indulge in their love for toys and games. Details about the event are mentioned below. (Photo: Amit/ANI)

What: 17th Toy Biz International 2026

Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan, Mathura Road

When: July 4 to 7

Timing: 10am to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

#CineCall

What: Khoyi Hui Aawazein: Saptak – Screening of Poetry Readings by late Hindi poets Kirti Chaudhary, Shriram Verma, Chandrakant Deotale, Bhagwat Rawat, Jyotsna Milan, Vinod Kumar Shukla & Mangalesh Dabral

Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road

When: July 6

Timing: 6.30pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

#DelhiTalkies

What: Japan Star Festival

Where: The Japan Foundation, A-13, Green Park, Sri Aurobindo Marg

When: July 6

Timing: 2pm to 5pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Line)

#TuneIn

What: Naman Live

Where: Studio XO, BPTP Capital City, Plot No 2, Sector 94, Noida

 
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Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 6 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
Home / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 6 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
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