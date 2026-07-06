HT City Delhi Junction: Catch It Live on 6 July 2026 in Delhi, Noida and Gurugram
Monday, July 6 has some amazing events lined up. Want to explore Delhi-NCR's art and culture? Must check out HT City Delhi Junction's recommendations here!
#DelhiTalkies
What: 17th Toy Biz International 2026
Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan, Mathura Road
When: July 4 to 7
Timing: 10am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#CineCall
What: Khoyi Hui Aawazein: Saptak – Screening of Poetry Readings by late Hindi poets Kirti Chaudhary, Shriram Verma, Chandrakant Deotale, Bhagwat Rawat, Jyotsna Milan, Vinod Kumar Shukla & Mangalesh Dabral
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: July 6
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#DelhiTalkies
What: Japan Star Festival
Where: The Japan Foundation, A-13, Green Park, Sri Aurobindo Marg
When: July 6
Timing: 2pm to 5pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Green Park (Yellow Line)
#TuneIn
What: Naman Live
Where: Studio XO, BPTP Capital City, Plot No 2, Sector 94, Noida
When: July 6{{/usCountry}}
When: July 6{{/usCountry}}
Timing: 9pm{{/usCountry}}
Timing: 9pm{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Okhla Bird Sanctuary (Magenta Line)
#PlayDate{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Okhla Bird Sanctuary (Magenta Line)
#PlayDate{{/usCountry}}
What: Jhumka Making Workshop{{/usCountry}}
What: Jhumka Making Workshop{{/usCountry}}
Where: Barista, Ground Floor, M3M Urbana Premium, R-6/21, Golf Course Extension Road, Sector 67, Gurugram{{/usCountry}}
Where: Barista, Ground Floor, M3M Urbana Premium, R-6/21, Golf Course Extension Road, Sector 67, Gurugram{{/usCountry}}
When: July 6{{/usCountry}}
When: July 6{{/usCountry}}
Timing: 5.30pm & 6.30pm{{/usCountry}}
Timing: 5.30pm & 6.30pm{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Sector 55-56 (Rapid Metro)
#JustForLaughs{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Sector 55-56 (Rapid Metro)
#JustForLaughs{{/usCountry}}
What: Aise Kaise Ft. Amit Tandon{{/usCountry}}
What: Aise Kaise Ft. Amit Tandon{{/usCountry}}
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram{{/usCountry}}
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram{{/usCountry}}
When: July 6{{/usCountry}}
When: July 6{{/usCountry}}
Timing: 7pm & 9.30pm{{/usCountry}}
Timing: 7pm & 9.30pm{{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro){{/usCountry}}
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro){{/usCountry}}
For more, follow @htcity.delhijunction{{/usCountry}}
For more, follow @htcity.delhijunction{{/usCountry}}