    Weekend Planner (Oct 25 & 26): Delhi-NCR residents, you must check this out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for October 25 and 26.

    Published on: Oct 23, 2025 3:19 PM IST
    By HT Correspondent
    FLICK FIX

    Saturday-Sunday

    Anubhav Bassi
    Anubhav Bassi

    Where: In theatres

    Time: All day

    Thamma

    Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui

    Ek Deewane Ki Deewaniyat

    Cast: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa

    BITE STOP

    Saturday-Sunday

    Goa to Gurugram

    Where: Hosa Restaurant & Bar, One Horizon Centre, Golf Course Road, Gurugram

    Time: Noon to Midnight

    A Taste of Korea

    Where: EEST, The Westin Gurgaon, New Delhi

    Time: Noon to 3.30pm & 6.30pm to 11.30pm

    PLAY DATE

    Saturday

    Kisi Ko Batana Mat ft Anubhav Singh Bassi

    Where: Talkatora Stadium, President’s Estate

    Time: 5pm

    Sunday

    Bali Aur Shambhu

    Where: Alliance Francaise, Lodhi Road

    When: 7.30pm

    HorrorCon 2025

    Where: NSIC Exhibition Grounds, Okhla

    When: 2pm

    GROOVE IT

    Saturday

    O Gaanewali

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7.30pm

    Music In The Park 2025

    Where: Nehru Park, Chanakyapuri

    Time: 6pm

    Sunday

    Aaj Rang Hai – A Musical Baithak

    Where: Museo Camera, Sector 28, Gurugram

    When: 6pm

    POWER HOUR

    Sunday

    Paint with Puppies

    Where: BeeYoung Brewgarden, 61/7, Block C, Panchsheel Park, Malviya Nagar

    Time: 2pm

