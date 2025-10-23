Weekend Planner (Oct 25 & 26): Delhi-NCR residents, you must check this out!

Where: In theatres
Time: All day
Thamma
Cast: Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna, Nawazuddin Siddiqui
Ek Deewane Ki Deewaniyat
Cast: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa
BITE STOP
Saturday-Sunday
Goa to Gurugram
Where: Hosa Restaurant & Bar, One Horizon Centre, Golf Course Road, Gurugram
Time: Noon to Midnight
A Taste of Korea
Where: EEST, The Westin Gurgaon, New Delhi
Time: Noon to 3.30pm & 6.30pm to 11.30pm
PLAY DATE
Saturday
Kisi Ko Batana Mat ft Anubhav Singh Bassi
Where: Talkatora Stadium, President’s Estate
Time: 5pm
Where: Alliance Francaise, Lodhi Road
When: 7.30pm
HorrorCon 2025
Where: NSIC Exhibition Grounds, Okhla
When: 2pm
GROOVE IT
Saturday
O Gaanewali
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
Music In The Park 2025
Where: Nehru Park, Chanakyapuri
Time: 6pm
Sunday
Aaj Rang Hai – A Musical Baithak
Where: Museo Camera, Sector 28, Gurugram
When: 6pm
POWER HOUR
Sunday
Paint with Puppies
Where: BeeYoung Brewgarden, 61/7, Block C, Panchsheel Park, Malviya Nagar
Time: 2pm