Assam assembly elections 2026: CM Himanta to contest from Jalukbari as BJP releases candidate list for polls

Himanta will contest from Jalukbari, which is a stronghold of the BJP in Assam. The CM has also won previous elections in 2001, 2006, 2011, 2016, and 2021.

Published on: Apr 08, 2026 09:17 pm IST
By Payal Kumari
The Bharatiya Janata Party has released the names of 90 candidates for the upcoming Assam Assembly Elections 2026. Chief Minister Himanta Biswa Sarma, a key figure in the Assam elections this year, is also in the list.

Kamrup: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma addresses a public rally in support of NDA candidate for Dimoria constituency Tapan Das, unseen, ahead of the Assam Assembly Election, in Kamrup Metropolitan district, Tuesday, March 31, 2026. (PTI Photo)(PTI)

He is contesting from his traditional constituency, Jalukbari, which is a stronghold of the BJP in Assam, as he has won all previous Assembly elections there in 2001, 2006, 2011, 2016, and 2021.

Another prominent candidate is Pradyut Bordoloi, who ended his lifelong association with Congress to join the BJP. He will now contest from the Dispur Assembly constituency. Meanwhile, another Congress leader, Bhupen Borah, also switched sides to the BJP and will contest for the Bihpuria constituency. The list has various key factors, like dropping 11 sitting MLAs and fielding only 5 women candidates.

This list will be updated as and when new names are announced for the upcoming elections in the state.

As per the Election Commission, voting for the 126-member Assam assembly will be held in a single phase on April 9. The counting of votes is scheduled for May 4.

 
Payal Kumari

Payal is a budding journalist currently pursuing her passion for storytelling at the Indian Institute of Mass Communication.

