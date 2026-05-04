BJP eyes historic win in Mamata turf: Full list of winners in West Bengal elections 2026

The Bharatiya Janata Party (BJP) has crossed the majority mark and is set to form a government independently in West Bengal.

Updated on: May 04, 2026 04:39 pm IST
Edited by Aryan Mudgal
The Bharatiya Janata Party (BJP) has crossed the majority mark and is set to form a government independently in West Bengal, as per Election Commission of India (ECI) trends at 3:45 pm.

BJP supporters celebrate the party's majority in West Bengal, Assam, and Puducherry on the counting day of the Assembly Elections 2026, in New Delhi. (ANI)

According to the latest trends, the BJP has won three seats and is leading in 194 others, while the All India Trinamool Congress (AITC) has won one seat and is leading in 89 seats. The Congress party is leading in 2 seats, AJUP in 2 seats, CPI(M) in 1 seat, and AISF in 1 seat.

Bengal election result: Full list of winners

Here’s the full list of winners in West Bengal:

ConstituencyPartyCandidateStatus
AlipurduarsBharatiya Janata PartyParitosh DasLEADING
AmdangaAll India Trinamool CongressMohammad Kasem SiddiqueLEADING
AmtaBharatiya Janata PartyAmit SamantaLEADING
ArambagBharatiya Janata PartyBag HemantaLEADING
Asansol DakshinBharatiya Janata PartyAgnimitra PaulWON
Asansol UttarIndependentKrishnendu ChatterjeeLEADING
AshoknagarAll India Trinamool CongressNarayan GoswamiLEADING
AusgramBharatiya Janata PartyKalita MajiLEADING
BaduriaAll India Trinamool CongressBurhanul Mukaddim (Liton)LEADING
BagdaBharatiya Janata PartySoma ThakurLEADING
BaghmundiBharatiya Janata PartyRahidas MahatoLEADING
BagnanBharatiya Janata PartyPramanshu RanaLEADING
BaharampurBharatiya Janata PartySubrata Maitra (Kanchan)LEADING
BaisnabnagarBharatiya Janata PartyRaju KarmakarLEADING
BalagarhBharatiya Janata PartySumana SarkarLEADING
BalarampurBharatiya Janata PartyJaladhar MahatoLEADING
BallyAll India Trinamool CongressKailash Kumar MishraLEADING
BallygungeAll India Trinamool CongressSobhandeb ChattopadhyayLEADING
BalurghatBharatiya Janata PartyBidyut Kumar RoyLEADING
BandwanBharatiya Janata PartyLabsen BaskeyLEADING
Bangaon DakshinBharatiya Janata PartySwapan MajumderLEADING
Bangaon UttarBharatiya Janata PartyAshok KirtaniaLEADING
BankuraAll India Trinamool CongressDr. Anup MandalLEADING
BarabaniBharatiya Janata PartyArijit RoyLEADING
BaranagarBharatiya Janata PartySajal GhoshLEADING
BarasatBharatiya Janata PartySankar ChatterjeeLEADING
Bardhaman DakshinBharatiya Janata PartyMoumita Biswas MisraLEADING
Bardhaman UttarAll India Trinamool CongressNisith Kumar MalikLEADING
BarjoraBharatiya Janata PartyBilleswar SinhaLEADING
BarrackpurBharatiya Janata PartyKaustuv BagchiLEADING
Baruipur PaschimAll India Trinamool CongressBiman BanerjeeLEADING
Baruipur PurbaAll India Trinamool CongressBivas SardarLEADING
BasantiIndian National CongressGopinath NaiyaLEADING
Basirhat DakshinAll India Trinamool CongressSurajit Mitra (Badal)LEADING
Basirhat UttarAll India Trinamool CongressMd. Tauseffur RahmanLEADING
Behala PaschimBharatiya Janata PartyDr. Indranil KhanLEADING
Behala PurbaBharatiya Janata PartySankar SikderLEADING
BeldangaAll India Trinamool CongressRabiul Alam ChowdhuryLEADING
BeleghataAll India Trinamool CongressKunal Kumar GhoshLEADING
BhabanipurAll India Trinamool CongressMamata BanerjeeLEADING
BhagabanpurBharatiya Janata PartySantanu PramanikLEADING
BhagawangolaAll India Trinamool CongressReyat Hossain SarkarWON
BhangarAll India Trinamool CongressSaokat MollaLEADING
BharatpurAll India Trinamool CongressMustafijur Rahaman (Suman)LEADING
BhatarBharatiya Janata PartyKarfa SoumenWON
BhatparaAll India Trinamool CongressAmit GuptaLEADING
BidhannagarBharatiya Janata PartySharadwat MukherjeeLEADING
BijpurBharatiya Janata PartySudipta DasLEADING
BinpurBharatiya Janata PartyDr. Pranat TuduLEADING
BishnupurBharatiya Janata PartyShukla ChatterjeeLEADING
BolpurAll India Trinamool CongressChandranath SinhaLEADING
Budge BudgeAll India Trinamool CongressAshok Kumar DebLEADING
BurwanBharatiya Janata PartySukhen Kumar BagdiLEADING
Canning PaschimAll India Trinamool CongressParesh Ram DasLEADING
Canning PurbaAll India Trinamool CongressPraloy MukherjeeLEADING
ChakdahaBharatiya Janata PartyBankim Chandra GhoshLEADING
ChakuliaAll India Trinamool CongressAzad Minhajul ArfinLEADING
ChampdaniBharatiya Janata PartyDilip SinghLEADING
ChanchalAll India Trinamool CongressPrasun BanerjeeLEADING
ChandannagarBharatiya Janata PartyDeepanjan Kumar GuhaLEADING
ChandipurBharatiya Janata PartyPijush Kanti DasLEADING
ChanditalaAll India Trinamool CongressSwati KhandokerLEADING
ChandrakonaBharatiya Janata PartySukanta DoluiLEADING
ChapraBharatiya Janata PartySaikat SarkarLEADING
ChhatnaBharatiya Janata PartySatyanarayan MukhopadhyayLEADING
ChopraAll India Trinamool CongressHamidul RahamanLEADING
ChowrangeeAll India Trinamool CongressBandyopadhyay NaynaLEADING
ChunchuraBharatiya Janata PartySubir NagLEADING
Coochbehar DakshinAll India Trinamool CongressAvijit De BhowmikLEADING
Coochbehar UttarAll India Trinamool CongressPartha Pratim RayLEADING
Dabgram-FulbariBharatiya Janata PartySikha ChatterjeeLEADING
DantanBharatiya Janata PartyAjit Kumar JanaLEADING
DaspurBharatiya Janata PartyTapan Kumar DuttaLEADING
DebraBharatiya Janata PartySubhashis OmLEADING
DegangaAll India Trinamool CongressAnisur Rahaman BideshLEADING
DhanekhaliAll India Trinamool CongressAsima PatraLEADING
DhupguriBharatiya Janata PartyNaresh RoyLEADING
Diamond HarbourBharatiya Janata PartyDipak Kumar HalderLEADING
DinhataBharatiya Janata PartyAjay RayLEADING
DomjurAll India Trinamool CongressTapas MaityLEADING
DomkalCommunist Party of India (Marxist)Md. Mostafijur RahamanLEADING
DubrajpurBharatiya Janata PartyAnup Kumar SahaLEADING
Dum DumBharatiya Janata PartyArijit BakshiLEADING
Dum Dum UttarBharatiya Janata PartySourav SikdarLEADING
Durgapur PaschimAll India Trinamool CongressKabi DuttaLEADING
Durgapur PurbaBharatiya Janata PartyChandra Sekhar BanerjeeLEADING
EgraBharatiya Janata PartyAdhikari DibyenduLEADING
English BazarBharatiya Janata PartyAmlan Bhaduri (Buro)LEADING
EntallyAll India Trinamool CongressSandipan SahaLEADING
FalakataBharatiya Janata PartyDipak BarmanLEADING
FarakkaBharatiya Janata PartySunil ChowdhuriLEADING
GaighataBharatiya Janata PartySubrata ThakurLEADING
GalsiBharatiya Janata PartyRaju PatraLEADING
GangarampurBharatiya Janata PartySatyendra Nath RoyLEADING
GarbetaBharatiya Janata PartyPradip LodhaLEADING
GazoleBharatiya Janata PartyChinmoy Deb BarmanLEADING
GhatalBharatiya Janata PartySital KapatLEADING
GoalpokharAll India Trinamool CongressMd Ghulam RabbaniLEADING
GoghatBharatiya Janata PartyPrasanta DigarLEADING
GopiballavpurBharatiya Janata PartyRajesh MahataLEADING
GosabaBharatiya Janata PartyBikarna NaskarLEADING
HabibpurBharatiya Janata PartyJoyel MurmuLEADING
HabraBharatiya Janata PartyDebdas MondalLEADING
HaldiaBharatiya Janata PartyPradip Kumar BijaliLEADING
HansanAll India Trinamool CongressFayezul Haque (Kajal Sk)LEADING
HariharparaAll India Trinamool CongressNiamot SheikhLEADING
HaringhataBharatiya Janata PartyAsim Kumar SarkarLEADING
HaripalBharatiya Janata PartyMadhumita GhoshLEADING
HarirampurAll India Trinamool CongressBiplab MitraLEADING
HarischandrapurAll India Trinamool CongressMd. Matibur RahamanLEADING
HaroaBharatiya Janata PartyBhaskar Kumar MondalLEADING
HemtabadAll India Trinamool CongressSatyajit BarmanLEADING
HingalganjBharatiya Janata PartyRekha PatraLEADING
Howrah DakshinAll India Trinamool CongressNandita ChowdhuryLEADING
Howrah MadhyaBharatiya Janata PartyBiplab Kumar MandalLEADING
Howrah UttarBharatiya Janata PartyUmesh RaiLEADING
IndusBharatiya Janata PartyNirmal Kumar DharaLEADING
IslampurAll India Trinamool CongressAgarwal Kanaia LalLEADING
ItaharAll India Trinamool CongressMosaraf HussenLEADING
JadavpurBharatiya Janata PartySarbori MukherjeeLEADING
JagatballavpurBharatiya Janata PartyAnupam GhoshLEADING
JagatdalBharatiya Janata PartyDr. Rajesh KumarLEADING
JalangiAll India Trinamool CongressBabar AliLEADING
JalpaiguriAll India Trinamool CongressKrishna DasLEADING
JamalpurBharatiya Janata PartyArun HalderLEADING
JamuriaBharatiya Janata PartyDr. Bijan MukherjeeLEADING
JangiparaBharatiya Janata PartyProsenjit BagLEADING
JangipurBharatiya Janata PartyChitta MukherjeeLEADING
JaynagarAll India Trinamool CongressBiswanath DasLEADING
JhargramBharatiya Janata PartyLakshmi Kanta SauLEADING
JorasankoBharatiya Janata PartyVijay OjhaLEADING
JoypurBharatiya Janata PartyBiswajit MahatoLEADING
KakdwipBharatiya Janata PartyDipankar JanaLEADING
KalchiniBharatiya Janata PartyBishal LamaLEADING
KaliaganjAll India Trinamool CongressNitai BaishyaLEADING
KaliganjAll India Trinamool CongressAlifa AhmedLEADING
KalnaBharatiya Janata PartySiddhartha MajumdarLEADING
KalyaniBharatiya Janata PartyAnupam BiswasLEADING
KamarhatiAll India Trinamool CongressMadan MitraLEADING
KandiAll India Trinamool CongressApurba Sarkar (David)LEADING
Kanthi DakshinBharatiya Janata PartyArup Kumar DasLEADING
Kanthi UttarBharatiya Janata PartySumita SinhaLEADING
KarandighiBharatiya Janata PartyBiraj BiswasLEADING
KarimpurAll India Trinamool CongressSoham ChakrabortyLEADING
KasbaAll India Trinamool CongressAhmed Javed KhanLEADING
KashipurBharatiya Janata PartyKamala Kanta HansdaLEADING
Kashipur-BelgachhiaBharatiya Janata PartyRitesh TiwariLEADING
KatulpurBharatiya Janata PartyLakshmi Kanta MajumdarLEADING
KatwaBharatiya Janata PartyKrishna GhoshLEADING
KeshiaryBharatiya Janata PartyBhadra HemramLEADING
KeshpurAll India Trinamool CongressSeuli SahaLEADING
KetugramAll India Trinamool CongressSekh SahonawezLEADING
KhanakulBharatiya Janata PartySusanta GhoshLEADING
KhandaghoshBharatiya Janata PartyGoutam DharaLEADING
KharagpurAll India Trinamool CongressDinen RoyLEADING

 
Check India news real-time updates, latest news from India and Election Result 2026 LIVE, West Bengal Election Result 2026, Kerala Election Result 2026, Assam Election Result 2026, TamilNadu Election Result 2026, Mamata vs Suvendu, on Hindustan Times and more across India.
