BJP eyes historic win in Mamata turf: Full list of winners in West Bengal elections 2026

The Bharatiya Janata Party (
BJP) has crossed the majority mark and is set to form a government independently in West Bengal, as per Election Commission of India ( ECI) trends at 3:45 pm.
{{^htLoading}}
{{/htLoading}}
According to the latest trends, the BJP has won three seats and is leading in 194 others, while the All India Trinamool Congress (
AITC) has won one seat and is leading in 89 seats. The Congress party is leading in 2 seats, AJUP in 2 seats, CPI(M) in 1 seat, and AISF in 1 seat. Bengal election result: Full list of winners
Here’s the full list of winners in West Bengal:
Constituency Party Candidate Status Alipurduars Bharatiya Janata Party Paritosh Das LEADING Amdanga All India Trinamool Congress Mohammad Kasem Siddique LEADING Amta Bharatiya Janata Party Amit Samanta LEADING Arambag Bharatiya Janata Party Bag Hemanta LEADING Asansol Dakshin Bharatiya Janata Party Agnimitra Paul WON Asansol Uttar Independent Krishnendu Chatterjee LEADING Ashoknagar All India Trinamool Congress Narayan Goswami LEADING Ausgram Bharatiya Janata Party Kalita Maji LEADING Baduria All India Trinamool Congress Burhanul Mukaddim (Liton) LEADING Bagda Bharatiya Janata Party Soma Thakur LEADING Baghmundi Bharatiya Janata Party Rahidas Mahato LEADING Bagnan Bharatiya Janata Party Pramanshu Rana LEADING Baharampur Bharatiya Janata Party Subrata Maitra (Kanchan) LEADING Baisnabnagar Bharatiya Janata Party Raju Karmakar LEADING Balagarh Bharatiya Janata Party Sumana Sarkar LEADING Balarampur Bharatiya Janata Party Jaladhar Mahato LEADING Bally All India Trinamool Congress Kailash Kumar Mishra LEADING Ballygunge All India Trinamool Congress Sobhandeb Chattopadhyay LEADING Balurghat Bharatiya Janata Party Bidyut Kumar Roy LEADING Bandwan Bharatiya Janata Party Labsen Baskey LEADING Bangaon Dakshin Bharatiya Janata Party Swapan Majumder LEADING Bangaon Uttar Bharatiya Janata Party Ashok Kirtania LEADING Bankura All India Trinamool Congress Dr. Anup Mandal LEADING Barabani Bharatiya Janata Party Arijit Roy LEADING Baranagar Bharatiya Janata Party Sajal Ghosh LEADING Barasat Bharatiya Janata Party Sankar Chatterjee LEADING Bardhaman Dakshin Bharatiya Janata Party Moumita Biswas Misra LEADING Bardhaman Uttar All India Trinamool Congress Nisith Kumar Malik LEADING Barjora Bharatiya Janata Party Billeswar Sinha LEADING Barrackpur Bharatiya Janata Party Kaustuv Bagchi LEADING Baruipur Paschim All India Trinamool Congress Biman Banerjee LEADING Baruipur Purba All India Trinamool Congress Bivas Sardar LEADING Basanti Indian National Congress Gopinath Naiya LEADING Basirhat Dakshin All India Trinamool Congress Surajit Mitra (Badal) LEADING Basirhat Uttar All India Trinamool Congress Md. Tauseffur Rahman LEADING Behala Paschim Bharatiya Janata Party Dr. Indranil Khan LEADING Behala Purba Bharatiya Janata Party Sankar Sikder LEADING Beldanga All India Trinamool Congress Rabiul Alam Chowdhury LEADING Beleghata All India Trinamool Congress Kunal Kumar Ghosh LEADING Bhabanipur All India Trinamool Congress Mamata Banerjee LEADING Bhagabanpur Bharatiya Janata Party Santanu Pramanik LEADING Bhagawangola All India Trinamool Congress Reyat Hossain Sarkar WON Bhangar All India Trinamool Congress Saokat Molla LEADING Bharatpur All India Trinamool Congress Mustafijur Rahaman (Suman) LEADING Bhatar Bharatiya Janata Party Karfa Soumen WON Bhatpara All India Trinamool Congress Amit Gupta LEADING Bidhannagar Bharatiya Janata Party Sharadwat Mukherjee LEADING Bijpur Bharatiya Janata Party Sudipta Das LEADING Binpur Bharatiya Janata Party Dr. Pranat Tudu LEADING Bishnupur Bharatiya Janata Party Shukla Chatterjee LEADING Bolpur All India Trinamool Congress Chandranath Sinha LEADING Budge Budge All India Trinamool Congress Ashok Kumar Deb LEADING Burwan Bharatiya Janata Party Sukhen Kumar Bagdi LEADING Canning Paschim All India Trinamool Congress Paresh Ram Das LEADING Canning Purba All India Trinamool Congress Praloy Mukherjee LEADING Chakdaha Bharatiya Janata Party Bankim Chandra Ghosh LEADING Chakulia All India Trinamool Congress Azad Minhajul Arfin LEADING Champdani Bharatiya Janata Party Dilip Singh LEADING Chanchal All India Trinamool Congress Prasun Banerjee LEADING Chandannagar Bharatiya Janata Party Deepanjan Kumar Guha LEADING Chandipur Bharatiya Janata Party Pijush Kanti Das LEADING Chanditala All India Trinamool Congress Swati Khandoker LEADING Chandrakona Bharatiya Janata Party Sukanta Dolui LEADING Chapra Bharatiya Janata Party Saikat Sarkar LEADING Chhatna Bharatiya Janata Party Satyanarayan Mukhopadhyay LEADING Chopra All India Trinamool Congress Hamidul Rahaman LEADING Chowrangee All India Trinamool Congress Bandyopadhyay Nayna LEADING Chunchura Bharatiya Janata Party Subir Nag LEADING Coochbehar Dakshin All India Trinamool Congress Avijit De Bhowmik LEADING Coochbehar Uttar All India Trinamool Congress Partha Pratim Ray LEADING Dabgram-Fulbari Bharatiya Janata Party Sikha Chatterjee LEADING Dantan Bharatiya Janata Party Ajit Kumar Jana LEADING Daspur Bharatiya Janata Party Tapan Kumar Dutta LEADING Debra Bharatiya Janata Party Subhashis Om LEADING Deganga All India Trinamool Congress Anisur Rahaman Bidesh LEADING Dhanekhali All India Trinamool Congress Asima Patra LEADING Dhupguri Bharatiya Janata Party Naresh Roy LEADING Diamond Harbour Bharatiya Janata Party Dipak Kumar Halder LEADING Dinhata Bharatiya Janata Party Ajay Ray LEADING Domjur All India Trinamool Congress Tapas Maity LEADING Domkal Communist Party of India (Marxist) Md. Mostafijur Rahaman LEADING Dubrajpur Bharatiya Janata Party Anup Kumar Saha LEADING Dum Dum Bharatiya Janata Party Arijit Bakshi LEADING Dum Dum Uttar Bharatiya Janata Party Sourav Sikdar LEADING Durgapur Paschim All India Trinamool Congress Kabi Dutta LEADING Durgapur Purba Bharatiya Janata Party Chandra Sekhar Banerjee LEADING Egra Bharatiya Janata Party Adhikari Dibyendu LEADING English Bazar Bharatiya Janata Party Amlan Bhaduri (Buro) LEADING Entally All India Trinamool Congress Sandipan Saha LEADING Falakata Bharatiya Janata Party Dipak Barman LEADING Farakka Bharatiya Janata Party Sunil Chowdhuri LEADING Gaighata Bharatiya Janata Party Subrata Thakur LEADING Galsi Bharatiya Janata Party Raju Patra LEADING Gangarampur Bharatiya Janata Party Satyendra Nath Roy LEADING Garbeta Bharatiya Janata Party Pradip Lodha LEADING Gazole Bharatiya Janata Party Chinmoy Deb Barman LEADING Ghatal Bharatiya Janata Party Sital Kapat LEADING Goalpokhar All India Trinamool Congress Md Ghulam Rabbani LEADING Goghat Bharatiya Janata Party Prasanta Digar LEADING Gopiballavpur Bharatiya Janata Party Rajesh Mahata LEADING Gosaba Bharatiya Janata Party Bikarna Naskar LEADING Habibpur Bharatiya Janata Party Joyel Murmu LEADING Habra Bharatiya Janata Party Debdas Mondal LEADING
Haldia Bharatiya Janata Party Pradip Kumar Bijali LEADING
Hansan All India Trinamool Congress Fayezul Haque (Kajal Sk) LEADING
Hariharpara All India Trinamool Congress Niamot Sheikh LEADING
Haringhata Bharatiya Janata Party Asim Kumar Sarkar LEADING
Haripal Bharatiya Janata Party Madhumita Ghosh LEADING
Harirampur All India Trinamool Congress Biplab Mitra LEADING
Harischandrapur All India Trinamool Congress Md. Matibur Rahaman LEADING
Haroa Bharatiya Janata Party Bhaskar Kumar Mondal LEADING
Hemtabad All India Trinamool Congress Satyajit Barman LEADING
Hingalganj Bharatiya Janata Party Rekha Patra LEADING
Howrah Dakshin All India Trinamool Congress Nandita Chowdhury LEADING
Howrah Madhya Bharatiya Janata Party Biplab Kumar Mandal LEADING
Howrah Uttar Bharatiya Janata Party Umesh Rai LEADING
Indus Bharatiya Janata Party Nirmal Kumar Dhara LEADING
Islampur All India Trinamool Congress Agarwal Kanaia Lal LEADING
Itahar All India Trinamool Congress Mosaraf Hussen LEADING
Jadavpur Bharatiya Janata Party Sarbori Mukherjee LEADING
Jagatballavpur Bharatiya Janata Party Anupam Ghosh LEADING
Jagatdal Bharatiya Janata Party Dr. Rajesh Kumar LEADING
Jalangi All India Trinamool Congress Babar Ali LEADING
Jalpaiguri All India Trinamool Congress Krishna Das LEADING
Jamalpur Bharatiya Janata Party Arun Halder LEADING
Jamuria Bharatiya Janata Party Dr. Bijan Mukherjee LEADING
Jangipara Bharatiya Janata Party Prosenjit Bag LEADING
Jangipur Bharatiya Janata Party Chitta Mukherjee LEADING
Jaynagar All India Trinamool Congress Biswanath Das LEADING
Jhargram Bharatiya Janata Party Lakshmi Kanta Sau LEADING
Jorasanko Bharatiya Janata Party Vijay Ojha LEADING
Joypur Bharatiya Janata Party Biswajit Mahato LEADING
Kakdwip Bharatiya Janata Party Dipankar Jana LEADING
Kalchini Bharatiya Janata Party Bishal Lama LEADING
Kaliaganj All India Trinamool Congress Nitai Baishya LEADING
Kaliganj All India Trinamool Congress Alifa Ahmed LEADING
Kalna Bharatiya Janata Party Siddhartha Majumdar LEADING
Kalyani Bharatiya Janata Party Anupam Biswas LEADING
Kamarhati All India Trinamool Congress Madan Mitra LEADING
Kandi All India Trinamool Congress Apurba Sarkar (David) LEADING
Kanthi Dakshin Bharatiya Janata Party Arup Kumar Das LEADING
Kanthi Uttar Bharatiya Janata Party Sumita Sinha LEADING
Karandighi Bharatiya Janata Party Biraj Biswas LEADING
Karimpur All India Trinamool Congress Soham Chakraborty LEADING
Kasba All India Trinamool Congress Ahmed Javed Khan LEADING
Kashipur Bharatiya Janata Party Kamala Kanta Hansda LEADING
Kashipur-Belgachhia Bharatiya Janata Party Ritesh Tiwari LEADING
Katulpur Bharatiya Janata Party Lakshmi Kanta Majumdar LEADING
Katwa Bharatiya Janata Party Krishna Ghosh LEADING
Keshiary Bharatiya Janata Party Bhadra Hemram LEADING
Keshpur All India Trinamool Congress Seuli Saha LEADING
Ketugram All India Trinamool Congress Sekh Sahonawez LEADING
Khanakul Bharatiya Janata Party Susanta Ghosh LEADING
Khandaghosh Bharatiya Janata Party Goutam Dhara LEADING
Kharagpur All India Trinamool Congress Dinen Roy LEADING
View All
{{^htLoading}}
{{/htLoading}}
{{#usCountry}}
{{/usCountry}}