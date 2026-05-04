    BJP eyes historic win in Mamata turf: Full list of winners in West Bengal elections 2026

    The Bharatiya Janata Party (BJP) has crossed the majority mark and is set to form a government independently in West Bengal.

    Updated on: May 04, 2026 4:39 PM IST
    Edited by Aryan Mudgal
    The Bharatiya Janata Party (BJP) has crossed the majority mark and is set to form a government independently in West Bengal, as per Election Commission of India (ECI) trends at 3:45 pm.

    BJP supporters celebrate the party's majority in West Bengal, Assam, and Puducherry on the counting day of the Assembly Elections 2026, in New Delhi. (ANI)

    According to the latest trends, the BJP has won three seats and is leading in 194 others, while the All India Trinamool Congress (AITC) has won one seat and is leading in 89 seats. The Congress party is leading in 2 seats, AJUP in 2 seats, CPI(M) in 1 seat, and AISF in 1 seat.

    Bengal election result: Full list of winners

    Here’s the full list of winners in West Bengal:

    ConstituencyPartyCandidateStatus
    AlipurduarsBharatiya Janata PartyParitosh DasLEADING
    AmdangaAll India Trinamool CongressMohammad Kasem SiddiqueLEADING
    AmtaBharatiya Janata PartyAmit SamantaLEADING
    ArambagBharatiya Janata PartyBag HemantaLEADING
    Asansol DakshinBharatiya Janata PartyAgnimitra PaulWON
    Asansol UttarIndependentKrishnendu ChatterjeeLEADING
    AshoknagarAll India Trinamool CongressNarayan GoswamiLEADING
    AusgramBharatiya Janata PartyKalita MajiLEADING
    BaduriaAll India Trinamool CongressBurhanul Mukaddim (Liton)LEADING
    BagdaBharatiya Janata PartySoma ThakurLEADING
    BaghmundiBharatiya Janata PartyRahidas MahatoLEADING
    BagnanBharatiya Janata PartyPramanshu RanaLEADING
    BaharampurBharatiya Janata PartySubrata Maitra (Kanchan)LEADING
    BaisnabnagarBharatiya Janata PartyRaju KarmakarLEADING
    BalagarhBharatiya Janata PartySumana SarkarLEADING
    BalarampurBharatiya Janata PartyJaladhar MahatoLEADING
    BallyAll India Trinamool CongressKailash Kumar MishraLEADING
    BallygungeAll India Trinamool CongressSobhandeb ChattopadhyayLEADING
    BalurghatBharatiya Janata PartyBidyut Kumar RoyLEADING
    BandwanBharatiya Janata PartyLabsen BaskeyLEADING
    Bangaon DakshinBharatiya Janata PartySwapan MajumderLEADING
    Bangaon UttarBharatiya Janata PartyAshok KirtaniaLEADING
    BankuraAll India Trinamool CongressDr. Anup MandalLEADING
    BarabaniBharatiya Janata PartyArijit RoyLEADING
    BaranagarBharatiya Janata PartySajal GhoshLEADING
    BarasatBharatiya Janata PartySankar ChatterjeeLEADING
    Bardhaman DakshinBharatiya Janata PartyMoumita Biswas MisraLEADING
    Bardhaman UttarAll India Trinamool CongressNisith Kumar MalikLEADING
    BarjoraBharatiya Janata PartyBilleswar SinhaLEADING
    BarrackpurBharatiya Janata PartyKaustuv BagchiLEADING
    Baruipur PaschimAll India Trinamool CongressBiman BanerjeeLEADING
    Baruipur PurbaAll India Trinamool CongressBivas SardarLEADING
    BasantiIndian National CongressGopinath NaiyaLEADING
    Basirhat DakshinAll India Trinamool CongressSurajit Mitra (Badal)LEADING
    Basirhat UttarAll India Trinamool CongressMd. Tauseffur RahmanLEADING
    Behala PaschimBharatiya Janata PartyDr. Indranil KhanLEADING
    Behala PurbaBharatiya Janata PartySankar SikderLEADING
    BeldangaAll India Trinamool CongressRabiul Alam ChowdhuryLEADING
    BeleghataAll India Trinamool CongressKunal Kumar GhoshLEADING
    BhabanipurAll India Trinamool CongressMamata BanerjeeLEADING
    BhagabanpurBharatiya Janata PartySantanu PramanikLEADING
    BhagawangolaAll India Trinamool CongressReyat Hossain SarkarWON
    BhangarAll India Trinamool CongressSaokat MollaLEADING
    BharatpurAll India Trinamool CongressMustafijur Rahaman (Suman)LEADING
    BhatarBharatiya Janata PartyKarfa SoumenWON
    BhatparaAll India Trinamool CongressAmit GuptaLEADING
    BidhannagarBharatiya Janata PartySharadwat MukherjeeLEADING
    BijpurBharatiya Janata PartySudipta DasLEADING
    BinpurBharatiya Janata PartyDr. Pranat TuduLEADING
    BishnupurBharatiya Janata PartyShukla ChatterjeeLEADING
    BolpurAll India Trinamool CongressChandranath SinhaLEADING
    Budge BudgeAll India Trinamool CongressAshok Kumar DebLEADING
    BurwanBharatiya Janata PartySukhen Kumar BagdiLEADING
    Canning PaschimAll India Trinamool CongressParesh Ram DasLEADING
    Canning PurbaAll India Trinamool CongressPraloy MukherjeeLEADING
    ChakdahaBharatiya Janata PartyBankim Chandra GhoshLEADING
    ChakuliaAll India Trinamool CongressAzad Minhajul ArfinLEADING
    ChampdaniBharatiya Janata PartyDilip SinghLEADING
    ChanchalAll India Trinamool CongressPrasun BanerjeeLEADING
    ChandannagarBharatiya Janata PartyDeepanjan Kumar GuhaLEADING
    ChandipurBharatiya Janata PartyPijush Kanti DasLEADING
    ChanditalaAll India Trinamool CongressSwati KhandokerLEADING
    ChandrakonaBharatiya Janata PartySukanta DoluiLEADING
    ChapraBharatiya Janata PartySaikat SarkarLEADING
    ChhatnaBharatiya Janata PartySatyanarayan MukhopadhyayLEADING
    ChopraAll India Trinamool CongressHamidul RahamanLEADING
    ChowrangeeAll India Trinamool CongressBandyopadhyay NaynaLEADING
    ChunchuraBharatiya Janata PartySubir NagLEADING
    Coochbehar DakshinAll India Trinamool CongressAvijit De BhowmikLEADING
    Coochbehar UttarAll India Trinamool CongressPartha Pratim RayLEADING
    Dabgram-FulbariBharatiya Janata PartySikha ChatterjeeLEADING
    DantanBharatiya Janata PartyAjit Kumar JanaLEADING
    DaspurBharatiya Janata PartyTapan Kumar DuttaLEADING
    DebraBharatiya Janata PartySubhashis OmLEADING
    DegangaAll India Trinamool CongressAnisur Rahaman BideshLEADING
    DhanekhaliAll India Trinamool CongressAsima PatraLEADING
    DhupguriBharatiya Janata PartyNaresh RoyLEADING
    Diamond HarbourBharatiya Janata PartyDipak Kumar HalderLEADING
    DinhataBharatiya Janata PartyAjay RayLEADING
    DomjurAll India Trinamool CongressTapas MaityLEADING
    DomkalCommunist Party of India (Marxist)Md. Mostafijur RahamanLEADING
    DubrajpurBharatiya Janata PartyAnup Kumar SahaLEADING
    Dum DumBharatiya Janata PartyArijit BakshiLEADING
    Dum Dum UttarBharatiya Janata PartySourav SikdarLEADING
    Durgapur PaschimAll India Trinamool CongressKabi DuttaLEADING
    Durgapur PurbaBharatiya Janata PartyChandra Sekhar BanerjeeLEADING
    EgraBharatiya Janata PartyAdhikari DibyenduLEADING
    English BazarBharatiya Janata PartyAmlan Bhaduri (Buro)LEADING
    EntallyAll India Trinamool CongressSandipan SahaLEADING
    FalakataBharatiya Janata PartyDipak BarmanLEADING
    FarakkaBharatiya Janata PartySunil ChowdhuriLEADING
    GaighataBharatiya Janata PartySubrata ThakurLEADING
    GalsiBharatiya Janata PartyRaju PatraLEADING
    GangarampurBharatiya Janata PartySatyendra Nath RoyLEADING
    GarbetaBharatiya Janata PartyPradip LodhaLEADING
    GazoleBharatiya Janata PartyChinmoy Deb BarmanLEADING
    GhatalBharatiya Janata PartySital KapatLEADING
    GoalpokharAll India Trinamool CongressMd Ghulam RabbaniLEADING
    GoghatBharatiya Janata PartyPrasanta DigarLEADING
    GopiballavpurBharatiya Janata PartyRajesh MahataLEADING
    GosabaBharatiya Janata PartyBikarna NaskarLEADING
    HabibpurBharatiya Janata PartyJoyel MurmuLEADING
    HabraBharatiya Janata PartyDebdas MondalLEADING
    HaldiaBharatiya Janata PartyPradip Kumar BijaliLEADING
    HansanAll India Trinamool CongressFayezul Haque (Kajal Sk)LEADING
    HariharparaAll India Trinamool CongressNiamot SheikhLEADING
    HaringhataBharatiya Janata PartyAsim Kumar SarkarLEADING
    HaripalBharatiya Janata PartyMadhumita GhoshLEADING
    HarirampurAll India Trinamool CongressBiplab MitraLEADING
    HarischandrapurAll India Trinamool CongressMd. Matibur RahamanLEADING
    HaroaBharatiya Janata PartyBhaskar Kumar MondalLEADING
    HemtabadAll India Trinamool CongressSatyajit BarmanLEADING
    HingalganjBharatiya Janata PartyRekha PatraLEADING
    Howrah DakshinAll India Trinamool CongressNandita ChowdhuryLEADING
    Howrah MadhyaBharatiya Janata PartyBiplab Kumar MandalLEADING
    Howrah UttarBharatiya Janata PartyUmesh RaiLEADING
    IndusBharatiya Janata PartyNirmal Kumar DharaLEADING
    IslampurAll India Trinamool CongressAgarwal Kanaia LalLEADING
    ItaharAll India Trinamool CongressMosaraf HussenLEADING
    JadavpurBharatiya Janata PartySarbori MukherjeeLEADING
    JagatballavpurBharatiya Janata PartyAnupam GhoshLEADING
    JagatdalBharatiya Janata PartyDr. Rajesh KumarLEADING
    JalangiAll India Trinamool CongressBabar AliLEADING
    JalpaiguriAll India Trinamool CongressKrishna DasLEADING
    JamalpurBharatiya Janata PartyArun HalderLEADING
    JamuriaBharatiya Janata PartyDr. Bijan MukherjeeLEADING
    JangiparaBharatiya Janata PartyProsenjit BagLEADING
    JangipurBharatiya Janata PartyChitta MukherjeeLEADING
    JaynagarAll India Trinamool CongressBiswanath DasLEADING
    JhargramBharatiya Janata PartyLakshmi Kanta SauLEADING
    JorasankoBharatiya Janata PartyVijay OjhaLEADING
    JoypurBharatiya Janata PartyBiswajit MahatoLEADING
    KakdwipBharatiya Janata PartyDipankar JanaLEADING
    KalchiniBharatiya Janata PartyBishal LamaLEADING
    KaliaganjAll India Trinamool CongressNitai BaishyaLEADING
    KaliganjAll India Trinamool CongressAlifa AhmedLEADING
    KalnaBharatiya Janata PartySiddhartha MajumdarLEADING
    KalyaniBharatiya Janata PartyAnupam BiswasLEADING
    KamarhatiAll India Trinamool CongressMadan MitraLEADING
    KandiAll India Trinamool CongressApurba Sarkar (David)LEADING
    Kanthi DakshinBharatiya Janata PartyArup Kumar DasLEADING
    Kanthi UttarBharatiya Janata PartySumita SinhaLEADING
    KarandighiBharatiya Janata PartyBiraj BiswasLEADING
    KarimpurAll India Trinamool CongressSoham ChakrabortyLEADING
    KasbaAll India Trinamool CongressAhmed Javed KhanLEADING
    KashipurBharatiya Janata PartyKamala Kanta HansdaLEADING
    Kashipur-BelgachhiaBharatiya Janata PartyRitesh TiwariLEADING
    KatulpurBharatiya Janata PartyLakshmi Kanta MajumdarLEADING
    KatwaBharatiya Janata PartyKrishna GhoshLEADING
    KeshiaryBharatiya Janata PartyBhadra HemramLEADING
    KeshpurAll India Trinamool CongressSeuli SahaLEADING
    KetugramAll India Trinamool CongressSekh SahonawezLEADING
    KhanakulBharatiya Janata PartySusanta GhoshLEADING
    KhandaghoshBharatiya Janata PartyGoutam DharaLEADING
    KharagpurAll India Trinamool CongressDinen RoyLEADING

