BJP eyes historic win in Mamata turf: Full list of winners in West Bengal elections 2026

|Alipurduars
|Bharatiya Janata Party
|Paritosh Das
|LEADING
|Amdanga
|All India Trinamool Congress
|Mohammad Kasem Siddique
|LEADING
|Amta
|Bharatiya Janata Party
|Amit Samanta
|LEADING
|Arambag
|Bharatiya Janata Party
|Bag Hemanta
|LEADING
|Asansol Dakshin
|Bharatiya Janata Party
|Agnimitra Paul
|WON
|Asansol Uttar
|Independent
|Krishnendu Chatterjee
|LEADING
|Ashoknagar
|All India Trinamool Congress
|Narayan Goswami
|LEADING
|Ausgram
|Bharatiya Janata Party
|Kalita Maji
|LEADING
|Baduria
|All India Trinamool Congress
|Burhanul Mukaddim (Liton)
|LEADING
|Bagda
|Bharatiya Janata Party
|Soma Thakur
|LEADING
|Baghmundi
|Bharatiya Janata Party
|Rahidas Mahato
|LEADING
|Bagnan
|Bharatiya Janata Party
|Pramanshu Rana
|LEADING
|Baharampur
|Bharatiya Janata Party
|Subrata Maitra (Kanchan)
|LEADING
|Baisnabnagar
|Bharatiya Janata Party
|Raju Karmakar
|LEADING
|Balagarh
|Bharatiya Janata Party
|Sumana Sarkar
|LEADING
|Balarampur
|Bharatiya Janata Party
|Jaladhar Mahato
|LEADING
|Bally
|All India Trinamool Congress
|Kailash Kumar Mishra
|LEADING
|Ballygunge
|All India Trinamool Congress
|Sobhandeb Chattopadhyay
|LEADING
|Balurghat
|Bharatiya Janata Party
|Bidyut Kumar Roy
|LEADING
|Bandwan
|Bharatiya Janata Party
|Labsen Baskey
|LEADING
|Bangaon Dakshin
|Bharatiya Janata Party
|Swapan Majumder
|LEADING
|Bangaon Uttar
|Bharatiya Janata Party
|Ashok Kirtania
|LEADING
|Bankura
|All India Trinamool Congress
|Dr. Anup Mandal
|LEADING
|Barabani
|Bharatiya Janata Party
|Arijit Roy
|LEADING
|Baranagar
|Bharatiya Janata Party
|Sajal Ghosh
|LEADING
|Barasat
|Bharatiya Janata Party
|Sankar Chatterjee
|LEADING
|Bardhaman Dakshin
|Bharatiya Janata Party
|Moumita Biswas Misra
|LEADING
|Bardhaman Uttar
|All India Trinamool Congress
|Nisith Kumar Malik
|LEADING
|Barjora
|Bharatiya Janata Party
|Billeswar Sinha
|LEADING
|Barrackpur
|Bharatiya Janata Party
|Kaustuv Bagchi
|LEADING
|Baruipur Paschim
|All India Trinamool Congress
|Biman Banerjee
|LEADING
|Baruipur Purba
|All India Trinamool Congress
|Bivas Sardar
|LEADING
|Basanti
|Indian National Congress
|Gopinath Naiya
|LEADING
|Basirhat Dakshin
|All India Trinamool Congress
|Surajit Mitra (Badal)
|LEADING
|Basirhat Uttar
|All India Trinamool Congress
|Md. Tauseffur Rahman
|LEADING
|Behala Paschim
|Bharatiya Janata Party
|Dr. Indranil Khan
|LEADING
|Behala Purba
|Bharatiya Janata Party
|Sankar Sikder
|LEADING
|Beldanga
|All India Trinamool Congress
|Rabiul Alam Chowdhury
|LEADING
|Beleghata
|All India Trinamool Congress
|Kunal Kumar Ghosh
|LEADING
|Bhabanipur
|All India Trinamool Congress
|Mamata Banerjee
|LEADING
|Bhagabanpur
|Bharatiya Janata Party
|Santanu Pramanik
|LEADING
|Bhagawangola
|All India Trinamool Congress
|Reyat Hossain Sarkar
|WON
|Bhangar
|All India Trinamool Congress
|Saokat Molla
|LEADING
|Bharatpur
|All India Trinamool Congress
|Mustafijur Rahaman (Suman)
|LEADING
|Bhatar
|Bharatiya Janata Party
|Karfa Soumen
|WON
|Bhatpara
|All India Trinamool Congress
|Amit Gupta
|LEADING
|Bidhannagar
|Bharatiya Janata Party
|Sharadwat Mukherjee
|LEADING
|Bijpur
|Bharatiya Janata Party
|Sudipta Das
|LEADING
|Binpur
|Bharatiya Janata Party
|Dr. Pranat Tudu
|LEADING
|Bishnupur
|Bharatiya Janata Party
|Shukla Chatterjee
|LEADING
|Bolpur
|All India Trinamool Congress
|Chandranath Sinha
|LEADING
|Budge Budge
|All India Trinamool Congress
|Ashok Kumar Deb
|LEADING
|Burwan
|Bharatiya Janata Party
|Sukhen Kumar Bagdi
|LEADING
|Canning Paschim
|All India Trinamool Congress
|Paresh Ram Das
|LEADING
|Canning Purba
|All India Trinamool Congress
|Praloy Mukherjee
|LEADING
|Chakdaha
|Bharatiya Janata Party
|Bankim Chandra Ghosh
|LEADING
|Chakulia
|All India Trinamool Congress
|Azad Minhajul Arfin
|LEADING
|Champdani
|Bharatiya Janata Party
|Dilip Singh
|LEADING
|Chanchal
|All India Trinamool Congress
|Prasun Banerjee
|LEADING
|Chandannagar
|Bharatiya Janata Party
|Deepanjan Kumar Guha
|LEADING
|Chandipur
|Bharatiya Janata Party
|Pijush Kanti Das
|LEADING
|Chanditala
|All India Trinamool Congress
|Swati Khandoker
|LEADING
|Chandrakona
|Bharatiya Janata Party
|Sukanta Dolui
|LEADING
|Chapra
|Bharatiya Janata Party
|Saikat Sarkar
|LEADING
|Chhatna
|Bharatiya Janata Party
|Satyanarayan Mukhopadhyay
|LEADING
|Chopra
|All India Trinamool Congress
|Hamidul Rahaman
|LEADING
|Chowrangee
|All India Trinamool Congress
|Bandyopadhyay Nayna
|LEADING
|Chunchura
|Bharatiya Janata Party
|Subir Nag
|LEADING
|Coochbehar Dakshin
|All India Trinamool Congress
|Avijit De Bhowmik
|LEADING
|Coochbehar Uttar
|All India Trinamool Congress
|Partha Pratim Ray
|LEADING
|Dabgram-Fulbari
|Bharatiya Janata Party
|Sikha Chatterjee
|LEADING
|Dantan
|Bharatiya Janata Party
|Ajit Kumar Jana
|LEADING
|Daspur
|Bharatiya Janata Party
|Tapan Kumar Dutta
|LEADING
|Debra
|Bharatiya Janata Party
|Subhashis Om
|LEADING
|Deganga
|All India Trinamool Congress
|Anisur Rahaman Bidesh
|LEADING
|Dhanekhali
|All India Trinamool Congress
|Asima Patra
|LEADING
|Dhupguri
|Bharatiya Janata Party
|Naresh Roy
|LEADING
|Diamond Harbour
|Bharatiya Janata Party
|Dipak Kumar Halder
|LEADING
|Dinhata
|Bharatiya Janata Party
|Ajay Ray
|LEADING
|Domjur
|All India Trinamool Congress
|Tapas Maity
|LEADING
|Domkal
|Communist Party of India (Marxist)
|Md. Mostafijur Rahaman
|LEADING
|Dubrajpur
|Bharatiya Janata Party
|Anup Kumar Saha
|LEADING
|Dum Dum
|Bharatiya Janata Party
|Arijit Bakshi
|LEADING
|Dum Dum Uttar
|Bharatiya Janata Party
|Sourav Sikdar
|LEADING
|Durgapur Paschim
|All India Trinamool Congress
|Kabi Dutta
|LEADING
|Durgapur Purba
|Bharatiya Janata Party
|Chandra Sekhar Banerjee
|LEADING
|Egra
|Bharatiya Janata Party
|Adhikari Dibyendu
|LEADING
|English Bazar
|Bharatiya Janata Party
|Amlan Bhaduri (Buro)
|LEADING
|Entally
|All India Trinamool Congress
|Sandipan Saha
|LEADING
|Falakata
|Bharatiya Janata Party
|Dipak Barman
|LEADING
|Farakka
|Bharatiya Janata Party
|Sunil Chowdhuri
|LEADING
|Gaighata
|Bharatiya Janata Party
|Subrata Thakur
|LEADING
|Galsi
|Bharatiya Janata Party
|Raju Patra
|LEADING
|Gangarampur
|Bharatiya Janata Party
|Satyendra Nath Roy
|LEADING
|Garbeta
|Bharatiya Janata Party
|Pradip Lodha
|LEADING
|Gazole
|Bharatiya Janata Party
|Chinmoy Deb Barman
|LEADING
|Ghatal
|Bharatiya Janata Party
|Sital Kapat
|LEADING
|Goalpokhar
|All India Trinamool Congress
|Md Ghulam Rabbani
|LEADING
|Goghat
|Bharatiya Janata Party
|Prasanta Digar
|LEADING
|Gopiballavpur
|Bharatiya Janata Party
|Rajesh Mahata
|LEADING
|Gosaba
|Bharatiya Janata Party
|Bikarna Naskar
|LEADING
|Habibpur
|Bharatiya Janata Party
|Joyel Murmu
|LEADING
|Habra
|Bharatiya Janata Party
|Debdas Mondal
|LEADING