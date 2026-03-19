    BJP releases 2nd list of 111 candidates for West Bengal polls, fields Rekha Patra from Hingalganj

    According to the BJP's list, Rekha Patra has been fielded from Hingalganj (SC), Kalyan Chakraborty from Khardaha, and Roopa Ganguly from Sonarpur Dakshin.

    Published on: Mar 19, 2026 6:41 PM IST
    By HT News Desk
    The Bharatiya Janata Party (BJP) on Thursday released its second list of 111 candidates for the upcoming West Bengal Assembly elections, intensifying the contest with the ruling Trinamool Congress (TMC) across all 294 seats in the state.

    BJP's Rekha Patra is contesting from Hingalganj (SC), Roopa Ganguly is contesting from Sonarpur Dakshin. (File photos)
    BJP's Rekha Patra is contesting from Hingalganj (SC), Roopa Ganguly is contesting from Sonarpur Dakshin. (File photos)

    According to the list, Rekha Patra has been fielded from Hingalganj (SC), Kalyan Chakraborty from Khardaha, and Roopa Ganguly from Sonarpur Dakshin.

    The party has also nominated Nisith Pramanik from Mathabhanga, Shankar Adhikari from Chopra, Koustav Bagchi from Barrackpur, and Arup Choudhury from Kamarhati. Among other key names, Priyanka Tibrewal will contest from Entally, while Tapas Roy has been fielded from Maniktala.

    S. No.ConstituencyCandidate Name
    1Mekliganj (SC)Shri Dadhiram Roy
    2Mathabhanga (SC)Shri Nisith Pramanik
    3Madarihat (ST)Shri Lakshman Limbu
    4Maynaguri (SC)Shri Kaushik Roy
    5Jalpaiguri (SC)Shri Ananta Deb Adhikary
    6Mal (ST)Shri Sukra Munda
    7KalimpongShri Bharat Chetri
    8KurseongShri Sonam Lama
    9ChopraShri Shankar Adhikari
    10ItaharSmt. Sabita Barman
    11HarishchandrapurShri Ratan Das
    12BaishnabnagarShri Raju Karmakar
    13FarakkaShri Sunil Chowdhury
    14SamserganjShri Shashthi Charan Ghosh
    15JangipurAdv. Chitto Mukherjee
    16SagardighiShri Tapas Chakraborty
    17RaninagarShri Rana Pratap Singh Roy
    18Nabagram (SC)Shri Dilip Saha
    19Khargram (SC)Smt. Mitali Mal
    20Burwan (SC)Shri Sukhen Kumar Bagdi
    21KandiSmt. Gargi Das Ghosh
    22BharatpurSmt. Anamika Ghosh
    23TehattaShri Subrata Kabiraj
    24NakashiparaShri Shantanu Dey
    25ChapraShri Saikat Sarkar
    26NabadwipShri Sruti Sekhar Goswami
    27Krishnanagar DakshinShri Sadhan Ghosh
    28Krishnaganj (SC)Shri Sukanta Biswas
    29Ranaghat Dakshin (SC)Dr. Ashim Kumar Biswas
    30Bongaon Uttar (SC)Shri Ashok Kirtania
    31Bongaon Dakshin (SC)Shri Swapan Majumder
    32Gaighata (SC)Shri Subrata Thakur
    33Swarupnagar (SC)Shri Tarak Saha
    34HabraShri Debdas Mandal
    35AshoknagarDr. Somoy Hira
    36BijpurShri Sudipta Das
    37JagatdalDr. Rajesh Kumar, IPS
    38NoaparaShri Arjun Singh
    39BarrackpurShri Koustav Bagchi
    40KhardahaDr. Kalyan Chakraborty
    41KamarhatiShri Arup Choudhury
    42Dum DumAdv. Arijit Bakshi
    43Rajarhat New TownShri Piyush Kanodia
    44BidhannagarDr. Sharadwat Mukhopadhyay
    45Rajarhat GopalpurShri Tarun Jyoti Tiwari
    46BarasatShri Sankar Chatterjee
    47HaroaShri Bhaskar Mondal
    48Minakhan (SC)Shri Rudrendra Patra
    49Sandeshkhali (ST)Shri Sanat Sardar
    50Basirhat DakshinDr. Suraj (Shourya) Banerjee
    51Hingalganj (SC)Smt. Rekha Patra
    52Gosaba (SC)Shri Vikarno Naskar
    53SagarShri Sumanta Mandal
    54KulpiShri Abni Naskar
    55Mandirbazar (SC)Smt. Mallika Paik
    56Jaynagar (SC)Shri Alok Halder
    57Baruipur Purba (SC)Smt. Tumpa Sardar
    58Canning Paschim (SC)Shri Prasanta Bayen
    59Baruipur PaschimShri Biswajit Paul
    60Magrahat PaschimShri Gour Sundar Ghosh
    61SatgachhiaShri Agniswar Naskar
    62Sonarpur DakshinSmt. Roopa Ganguly
    63BhangarShri Jayanta Gayen
    64KasbaShri Sandeep Banerjee
    65JadavpurSmt. Sarbori Mukherjee
    66TollygungeSmt. Papiya (Dey) Adhikari
    67Behala PurbaShri Sunil Maharaj
    68Behala PaschimDr. Indranil Khan
    69MaheshtalaShri Tamanath Bhowmik
    70BallygungeDr. Shatrupa
    71EntallySmt. Priyanka Tibrewal
    72BeleghataDr. Partha Choudhary
    73JorasankoShri Vijay Ojha
    74ShyampukurSmt. Poornima Chakraborty
    75ManiktalaShri Tapas Roy
    76Kashipur-BelgachhiaShri Ritesh Tiwari
    77BallyShri Sanjay Singh
    78Sankrail (SC)Smt. Barnali Dhali
    79Uluberia Uttar (SC)Shri Chiran Bera
    80ShyampurDr. Hiranmoy Chattopadhyay
    81BagnanShri Premangshu Rana
    82UdaynarayanpurShri Prabhakar Pandit
    83JagatballavpurShri Anupam Ghosh
    84ShibpurShri Bikas Bhattacharya
    85ChampdaniShri Dilip Singh
    86Balagarh (SC)Smt. Sumana Sarkar
    87PanduaShri Tushar Kumar Majumdar
    88ChanditalaShri Debashis Mukherjee
    89JangiparaShri Prasenjit Bag
    90Dhaniakhali (SC)Smt. Barnali Das
    91NandakumarShri Nirmal Khanra
    92BhagabanpurShri Santanu Pramanik
    93Khejuri (SC)Shri Subrata Paik
    94EgraShri Dibyendu Adhikari
    95PinglaSmt. Swagata Manna
    96BaghmundiShri Rahidas Mahato
    97PuruliaShri Sudip Kumar Mukherjee
    98BankuraShri Niladri Sekhar Dana
    99BishnupurSmt. Shukla Chatterjee
    100Khandaghosh (SC)Shri Gautam Dhara
    101Bardhaman DakshinSmt. Moumita Biswas Misra
    102Kalna (SC)Shri Siddharth Majumdar
    103Purbasthali UttarShri Gopal Ghosh
    104MangalkotShri Ritesh Ghosh
    105Galsi (SC)Shri Raju Patra
    106RaniganjAdv. Partho Ghosh
    107LabpurShri Debasis Ojha
    108RampurhatShri Dhruva Saha
    109MuraraiSmt. Rinki Ghosh
    110RampurhatShri Dhruba Saha
    111MuraraiSmt. Rinki Ghosh

    Focus on high-profile contests

    The second list builds on the BJP’s earlier announcement of 144 candidates. In the first list, Leader of Opposition Suvendu Adhikari was named from Nandigram, where he defeated Mamata Banerjee in 2021, as well as from Bhabanipur, currently represented by the TMC chief.

    Other candidates announced earlier include BJP MLA Agnimitra Paul from Asansol Dakshin, actor-turned-politician Rudranil Ghosh from Shibpur, and Bankim Chandra Ghosh from Chakdaha.

    Key timeline in West Bengal election 2026

    Polling for the West Bengal Assembly elections will be conducted in two phases, on April 23 and April 29, with counting of votes scheduled for May 4.

    As per the Election Commission of India (ECI), the first phase covering 152 constituencies will begin with the issuance of the gazette notification on March 30, 2026. The last date for filing nominations is April 6, scrutiny will take place on April 7, and candidates can withdraw nominations until April 9. Voting for this phase is slated for April 23.

    For the second phase, covering 142 constituencies, the notification will be issued on April 2, 2026. The last date for filing nominations is April 9, scrutiny will be held on April 10, and the withdrawal deadline is April 13. Polling for this phase will take place on April 29.

