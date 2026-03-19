BJP releases 2nd list of 111 candidates for West Bengal polls, fields Rekha Patra from Hingalganj
The Bharatiya Janata Party (BJP) on Thursday released its second list of 111 candidates for the upcoming West Bengal Assembly elections, intensifying the contest with the ruling Trinamool Congress (TMC) across all 294 seats in the state.
According to the list, Rekha Patra has been fielded from Hingalganj (SC), Kalyan Chakraborty from Khardaha, and Roopa Ganguly from Sonarpur Dakshin.
The party has also nominated Nisith Pramanik from Mathabhanga, Shankar Adhikari from Chopra, Koustav Bagchi from Barrackpur, and Arup Choudhury from Kamarhati. Among other key names, Priyanka Tibrewal will contest from Entally, while Tapas Roy has been fielded from Maniktala.
|S. No.
|Constituency
|Candidate Name
|1
|Mekliganj (SC)
|Shri Dadhiram Roy
|2
|Mathabhanga (SC)
|Shri Nisith Pramanik
|3
|Madarihat (ST)
|Shri Lakshman Limbu
|4
|Maynaguri (SC)
|Shri Kaushik Roy
|5
|Jalpaiguri (SC)
|Shri Ananta Deb Adhikary
|6
|Mal (ST)
|Shri Sukra Munda
|7
|Kalimpong
|Shri Bharat Chetri
|8
|Kurseong
|Shri Sonam Lama
|9
|Chopra
|Shri Shankar Adhikari
|10
|Itahar
|Smt. Sabita Barman
|11
|Harishchandrapur
|Shri Ratan Das
|12
|Baishnabnagar
|Shri Raju Karmakar
|13
|Farakka
|Shri Sunil Chowdhury
|14
|Samserganj
|Shri Shashthi Charan Ghosh
|15
|Jangipur
|Adv. Chitto Mukherjee
|16
|Sagardighi
|Shri Tapas Chakraborty
|17
|Raninagar
|Shri Rana Pratap Singh Roy
|18
|Nabagram (SC)
|Shri Dilip Saha
|19
|Khargram (SC)
|Smt. Mitali Mal
|20
|Burwan (SC)
|Shri Sukhen Kumar Bagdi
|21
|Kandi
|Smt. Gargi Das Ghosh
|22
|Bharatpur
|Smt. Anamika Ghosh
|23
|Tehatta
|Shri Subrata Kabiraj
|24
|Nakashipara
|Shri Shantanu Dey
|25
|Chapra
|Shri Saikat Sarkar
|26
|Nabadwip
|Shri Sruti Sekhar Goswami
|27
|Krishnanagar Dakshin
|Shri Sadhan Ghosh
|28
|Krishnaganj (SC)
|Shri Sukanta Biswas
|29
|Ranaghat Dakshin (SC)
|Dr. Ashim Kumar Biswas
|30
|Bongaon Uttar (SC)
|Shri Ashok Kirtania
|31
|Bongaon Dakshin (SC)
|Shri Swapan Majumder
|32
|Gaighata (SC)
|Shri Subrata Thakur
|33
|Swarupnagar (SC)
|Shri Tarak Saha
|34
|Habra
|Shri Debdas Mandal
|35
|Ashoknagar
|Dr. Somoy Hira
|36
|Bijpur
|Shri Sudipta Das
|37
|Jagatdal
|Dr. Rajesh Kumar, IPS
|38
|Noapara
|Shri Arjun Singh
|39
|Barrackpur
|Shri Koustav Bagchi
|40
|Khardaha
|Dr. Kalyan Chakraborty
|41
|Kamarhati
|Shri Arup Choudhury
|42
|Dum Dum
|Adv. Arijit Bakshi
|43
|Rajarhat New Town
|Shri Piyush Kanodia
|44
|Bidhannagar
|Dr. Sharadwat Mukhopadhyay
|45
|Rajarhat Gopalpur
|Shri Tarun Jyoti Tiwari
|46
|Barasat
|Shri Sankar Chatterjee
|47
|Haroa
|Shri Bhaskar Mondal
|48
|Minakhan (SC)
|Shri Rudrendra Patra
|49
|Sandeshkhali (ST)
|Shri Sanat Sardar
|50
|Basirhat Dakshin
|Dr. Suraj (Shourya) Banerjee
|51
|Hingalganj (SC)
|Smt. Rekha Patra
|52
|Gosaba (SC)
|Shri Vikarno Naskar
|53
|Sagar
|Shri Sumanta Mandal
|54
|Kulpi
|Shri Abni Naskar
|55
|Mandirbazar (SC)
|Smt. Mallika Paik
|56
|Jaynagar (SC)
|Shri Alok Halder
|57
|Baruipur Purba (SC)
|Smt. Tumpa Sardar
|58
|Canning Paschim (SC)
|Shri Prasanta Bayen
|59
|Baruipur Paschim
|Shri Biswajit Paul
|60
|Magrahat Paschim
|Shri Gour Sundar Ghosh
|61
|Satgachhia
|Shri Agniswar Naskar
|62
|Sonarpur Dakshin
|Smt. Roopa Ganguly
|63
|Bhangar
|Shri Jayanta Gayen
|64
|Kasba
|Shri Sandeep Banerjee
|65
|Jadavpur
|Smt. Sarbori Mukherjee
|66
|Tollygunge
|Smt. Papiya (Dey) Adhikari
|67
|Behala Purba
|Shri Sunil Maharaj
|68
|Behala Paschim
|Dr. Indranil Khan
|69
|Maheshtala
|Shri Tamanath Bhowmik
|70
|Ballygunge
|Dr. Shatrupa
|71
|Entally
|Smt. Priyanka Tibrewal
|72
|Beleghata
|Dr. Partha Choudhary
|73
|Jorasanko
|Shri Vijay Ojha
|74
|Shyampukur
|Smt. Poornima Chakraborty
|75
|Maniktala
|Shri Tapas Roy
|76
|Kashipur-Belgachhia
|Shri Ritesh Tiwari
|77
|Bally
|Shri Sanjay Singh
|78
|Sankrail (SC)
|Smt. Barnali Dhali
|79
|Uluberia Uttar (SC)
|Shri Chiran Bera
|80
|Shyampur
|Dr. Hiranmoy Chattopadhyay
|81
|Bagnan
|Shri Premangshu Rana
|82
|Udaynarayanpur
|Shri Prabhakar Pandit
|83
|Jagatballavpur
|Shri Anupam Ghosh
|84
|Shibpur
|Shri Bikas Bhattacharya
|85
|Champdani
|Shri Dilip Singh
|86
|Balagarh (SC)
|Smt. Sumana Sarkar
|87
|Pandua
|Shri Tushar Kumar Majumdar
|88
|Chanditala
|Shri Debashis Mukherjee
|89
|Jangipara
|Shri Prasenjit Bag
|90
|Dhaniakhali (SC)
|Smt. Barnali Das
|91
|Nandakumar
|Shri Nirmal Khanra
|92
|Bhagabanpur
|Shri Santanu Pramanik
|93
|Khejuri (SC)
|Shri Subrata Paik
|94
|Egra
|Shri Dibyendu Adhikari
|95
|Pingla
|Smt. Swagata Manna
|96
|Baghmundi
|Shri Rahidas Mahato
|97
|Purulia
|Shri Sudip Kumar Mukherjee
|98
|Bankura
|Shri Niladri Sekhar Dana
|99
|Bishnupur
|Smt. Shukla Chatterjee
|100
|Khandaghosh (SC)
|Shri Gautam Dhara
|101
|Bardhaman Dakshin
|Smt. Moumita Biswas Misra
|102
|Kalna (SC)
|Shri Siddharth Majumdar
|103
|Purbasthali Uttar
|Shri Gopal Ghosh
|104
|Mangalkot
|Shri Ritesh Ghosh
|105
|Galsi (SC)
|Shri Raju Patra
|106
|Raniganj
|Adv. Partho Ghosh
|107
|Labpur
|Shri Debasis Ojha
|108
|Rampurhat
|Shri Dhruva Saha
|109
|Murarai
|Smt. Rinki Ghosh
Focus on high-profile contests
The second list builds on the BJP’s earlier announcement of 144 candidates. In the first list, Leader of Opposition Suvendu Adhikari was named from Nandigram, where he defeated Mamata Banerjee in 2021, as well as from Bhabanipur, currently represented by the TMC chief.
Other candidates announced earlier include BJP MLA Agnimitra Paul from Asansol Dakshin, actor-turned-politician Rudranil Ghosh from Shibpur, and Bankim Chandra Ghosh from Chakdaha.
Key timeline in West Bengal election 2026
Polling for the West Bengal Assembly elections will be conducted in two phases, on April 23 and April 29, with counting of votes scheduled for May 4.
As per the Election Commission of India (ECI), the first phase covering 152 constituencies will begin with the issuance of the gazette notification on March 30, 2026. The last date for filing nominations is April 6, scrutiny will take place on April 7, and candidates can withdraw nominations until April 9. Voting for this phase is slated for April 23.
For the second phase, covering 142 constituencies, the notification will be issued on April 2, 2026. The last date for filing nominations is April 9, scrutiny will be held on April 10, and the withdrawal deadline is April 13. Polling for this phase will take place on April 29.
