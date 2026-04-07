Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Full list of Congress candidates for 2026 West Bengal assembly elections

    West Bengal elections: Ghulam Ahmed Mir, AICC in-charge in West Bengal, said that anyone who contests from Bhabanipur "will be a big leader for us".

    Updated on: Apr 07, 2026 12:12 PM IST
    By HT News Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    The Indian National Congress has announced all the names of its candidates for the 2026 West Bengal assembly elections, scheduled to take place in two phases -- April 23 and April 29. The counting of votes for the polls to the 294-member Assembly is set for May 4.

    The Congress is contesting all 294 assembly seats in West Bengal, leaving none vacant. (ANI)

    The party has decided to contest the 2026 elections independently, without forming an alliance with other blocs like the Left Front. Prominent leaders in the list include former state unit chief Adhir Ranjan Chowdhury, contesting from Baharampur, and Mausam Noor contesting from Malatipur.

    "Every ordinary worker is also a big leader. Anyone who contests from Bhabanipur will be a big leader for us," Ghulam Ahmed Mir, AICC in-charge in West Bengal, was quoted as saying by news agency PTI.

    The decision to contest independently reflects Congress’s shift to a multi-pronged approach, swiftly moving away from the traditional TMC vs BJP dynamic in the state.

    “We will contest all 294 assembly seats in West Bengal, leaving none vacant. This was the wish of our workers and rank and file in the state since the beginning,” Mir added.

    Full list of INC candidates Contesting West Bengal Elections 2026-

    ConstituencyCandidate

    1 Mekliganj (SC)

    Ila Rani Roy

    2 Mathabhanga (SC)Khitendra Nath Barman
    3 Coochbehar Uttar (SC)Partha Pratim Ishore
    4 Coochbehar DakshinKhokan Mian
    5 Sitalkuchi (SC)Sukamal Barman
    6 Sitai (SC)Rabin Roy
    7 DinhataHarihar Ray Singha
    8 NatabariBiswajit Sarkar
    9 TufanganjDebendra Nath Barma
    10 Kumargram (ST)Sudham Lama
    11 Kalchini (ST)Anjan Chik Baraik
    12 AlipurduarMrinmoy Sarkar
    13 Falakata (SC)Akshoy Kumar Barman
    14 Madarihat (ST)Dr. Joy Prafulla Lakra
    15 Dhupguri (SC)Harish Chandra Roy
    16 Maynaguri (SC)Jogen Sarkar
    17 Jalpaiguri (SC)Sudipto Mohonto
    18 Rajganj (SC)Tushar Kanti Roy
    19 Dabgram-FulbariRohit Singh Sisodiya (Guddu)
    20 Mal (ST)Rakesh Kujur
    21 Nagrakata (ST)Shinu Munda
    22 KalimpongSanta Kumar Pradhan
    23 DarjeelingMadhap Rai
    24 KurseongSaroj Kumar Khatri
    25 Matigara-Naxalbari (SC)Amitava Sarkar
    26 SiliguriAloke Dhara
    27 Phansidewa (ST)Nabanita Tirkey
    28 ChopraZakir Abedin
    29 IslampurGuddi Riaz
    30 GoalpokharMasood Md Naseem Ahsen
    31 ChakuliaAli Imran Ramz (Victor)
    32 KarandighiMurshid Alam
    33 Hemtabad (SC)Anamika Roy
    34 Kaliaganj (SC)Girdhari Pramanik
    35 RaiganjMohit Sengupta
    36 ItaharAmal Acharya
    37 Kushmandi (SC)Bablu Sarkar
    38 KumarganjGulam Martuja Mandal
    39 BalurghatPradip Kumar Mitra
    40 Tapan (ST)Bankim Chandra Toppo
    41 Gangarampur (SC)Jui Barman
    42 HarirampurSubhasish Pal (Sona)
    43 Habibpur (ST)Rajen Soren
    44 Gazole (SC)Prem Chowdhury
    45 ChanchalAsif Mehbub
    46 HarischandrapurMostaque Alam
    47 MalatipurMausam Noor
    48 RatuaMottakin Alam
    49 ManikchakMd. Ansarul Hoque
    50 Maldaha (SC)Bhupendra Nath Haldar (Arjun)
    51 English BazarMasud Alam
    52 MothabariSayem Chowdhury
    53 SujapurMd Abdul Hannan
    54 BaisnabnagarMamuni Mandal
    55 FarakkaMd. Mahatab Sk
    56 SamserganjNazme Alam
    57 SutiAlfazuddin Biswas
    58 JangipurMohammad Imran Ali
    59 RaghunathganjNasir Saikh
    60 SagardighiManoj Chakraborty
    61 LalgolaMd. Touhidur Rahaman
    62 BhagawangolaAnju Begum
    63 RaninagarZulfikur Ali
    64 MurshidabadSiddiqi Ali
    65 Nabagram (SC)Hiru Haldar
    66 Khargram (SC)Dr. Mandar Kanti Mandal
    67 Burwan (SC)Sujit Das
    68 KandiDr. Shamim Rana
    69 BharatpurAzharudddin Sizar
    70 RejinagarJillu Sk.
    71 BeldangaMohd. Saharuddin Seikh
    72 BaharampurAdhir Ranjan Chowdhury
    73 HariharparaMousumi Begum
    74 NaodaMotiur Rahaman
    75 DomkalSahnaz Begum
    76 JalangiAbdul Rezzak Molla
    77 KarimpurPooja Roy Chowdhury
    78 TehattaJyotirmoy Sarkar
    79 PalashiparaHamidul Haque
    80 KaliganjKabil Uddin Shaikh
    81 NakashiparaGolam Kibria Mandal
    82 ChapraRahidul Mandal
    83 Krishnanagar UttarArghya Gon
    84 NabadwipSamir Saha
    85 Krishnanagar DakshinAbdur Rahim Shaikh
    86 SantipurAlok Chatterjee
    87 Ranaghat Uttar PaschimNaba Kumar Mondal
    88 Krishnaganj (SC)Sankar Kumar Sarkar
    89 Ranaghat Uttar Purba (SC)Nitya Gopal Mondal
    90 Ranaghat Dakshin (SC)Rita Pal Das
    91 ChakdahaMalay Saha
    92 Kalyani (SC)Asimananda Majumder
    93 Haringhata (SC)Himanti Das
    94 Bagda (SC)Prabir Kirtania
    95 Bangaon Uttar (SC)Nilanjan Saha
    96 Bangaon Dakshin (SC)Kishor Biswas
    97 Gaighata (SC)Anil Kumar Pandey
    98 Swarupnagar (SC)Ritesh Mondal
    99 BaduriaQuazi Abdur Rahim
    100 HabraTo be Announced
    101 AshoknagarAngshuman Roy
    102 AmdangaGopal Ghosh
    103 BijpurSibabrata Guha Roy
    104 NaihatiPradip Kumar Kundu
    105 BhatparaDharmendra Shaw
    106 JagatdalMandira Chakraborty
    107 NoaparaAsoke Bhattacharya (Raja)
    108 BarrackpurSambhu Das
    109 KhardahaJoydev Ghosh
    110 Dum Dum UttarDhananjoy Moitra
    111 PanihatiSubhashis Bhattacharya
    112 KamarhatiKallol Mukherjee
    113 BaranagarKalyani Chakraborty
    114 Dum DumSusmita Biswas
    115 Rajarhat NewtownSK Nijamuddin
    116 BidhannagarRanajit Mukherjee
    117 Rajarhat GopalpurPartha Bhaumik
    118 MadhyamgramAnanta Roy
    119 BarasatTarak Mukherjee
    120 DegangaMiaraj Baidya
    121 HaroaMd Rabiul Molla
    122 Minakhan (SC)Barnali Naskar
    123 Sandeshkhali (ST)Judhisthir Bhumiji
    124 Basirhat DakshinAbu Ishak Gazi (Babu)
    125 Basirhat UttarMusa Haque Mondal
    126 Hingalganj (SC)Biswajit Roy
    127 Gosaba (SC)Bhupal Chandra Das
    128 Basanti (SC)Gopinath Naiya
    129 Kultali (SC)Rupa Halder
    130 PatharpratimaSubhrangshu Nayek
    131 KakdwipNasiruddin Ahamed
    132 SagarPrasanta Khutia
    133 KulpiKutub Uddin Molla
    134 RaidighiAsish Kumar Mandal
    135 Mandirbazar (SC)Prof. Dr. Kaushik Baidya
    136 Jaynagar (SC)Tapas Baidya
    137 Baruipur Purba (SC)Pratap Chandra Mondal
    138 Canning Paschim (SC)Haran Chandra Mistry
    139 Canning PurbaSabir Ali Sardar
    140 Baruipur PaschimAsitlal Nag
    141 Magrahat Purba (SC)Dr. Atanu Halder
    142 Magrahat PaschimAbdul Majid Halder
    143 Diamond HarbourGoutam Bhattacharya
    144 FaltaAbdur Rajjak Molla
    145 SatgachhiaPravash Ghosh
    146 Bishnupur (SC)Arghya Naskar
    147 Sonarpur DakshinSubrata Datta
    148 BhangarMahabubul Islam
    149 KasbaMd. Hasim Zeshan Ahmad
    150 JadavpurShyamali Mandal
    151 Sonarpur UttarDr. Jagannath Kumir
    152 TollyganjManas Sinha Roy
    153 Behala PurbaAbhijit Raha
    154 Behala PaschimSaibal Roy
    155 MaheshtalaHaji Abdul Hannan
    156 Budge BudgeMujibar Rahaman Kayal
    157 MetiaburuzMd. Mukhtar
    158 Kolkata PortAquib Gulzar
    159 BhabanipurPradip Prasad
    160 RashbehariAshutosh Chatterjee
    161 BallygungeRohan Mitra
    162 ChowrangeeManash Sarkar
    163 EntallyKashif Reza
    164 BeleghataShahina Javed
    165 JorasankoDeepak Singh
    166 ShyampukurPurna Ghosh
    167 ManiktalaSuman Roy Chowdhury
    168 Kashipur-BelgachhiaTarak Pal
    169 BallyPriyanka Choudhury
    170 Howrah UttarOm Prakash Jaiswal
    171 Howrah MadhyaAparna Bose
    172 ShibpurShrabanti Singh
    173 Howrah DakshinDeepsikha Bhowmick
    174 Sankrail (SC)Bechu Ram Malik
    175 PanchlaRahul Pandey
    176 Uluberia PurbaAlam Deiyan SK
    177 Uluberia Uttar (SC)Kalyani Haldar
    178 Uluberia DakshinIntaz Ali Shah
    179 ShyampurSK. Manjur Alam
    180 BagnanSk. Hafizur Rahaman
    181 AmtaTapan Das
    182 UdaynarayanpurAsit Bakuly
    183 JagatballavpurKoushik Roy
    184 DomjurAloke Koley
    185 UttarparaSubrata Mukherjee
    186 SreerampurSubhankar Sarkar
    187 ChampdaniPritam Ghosh
    188 SingurBarun Kumar Malik
    189 ChandannagarRatan Kumar Goldar
    190 ChunchuraMoinul Haque
    191 Balagarh (SC)Ashok Biswas
    192 PanduaSanatan Mand
    193 SaptagramSougata Ghosh
    194 ChanditalaSk Abu Abbasuddin
    195 JangiparaSubhashis Datta
    196 HaripalSaif Azad
    197 Dhanekhali (SC)Jyoti Kumari Das
    198 TarakeswarBhabani Prasad Mondal
    199 PursurahSk. Habibar Rahaman
    200 Arambag (SC)Sushil Kumar Santra
    201 Goghat (SC)Haradhan Santra
    202 KhanakulPradip Kumar Kar
    203 TamlukHaradhan Mazumder
    204 Panskura PurbaDipak Patra
    205 Panskura PaschimKalyan Roy
    206 MoynaNimai Barman
    207 NandakumarSekh Matin
    208 MahisadalKajal Nayek Das
    209 Haldia (SC)Abhimanyu Mandal
    210 NandigramSK Jariatul Hossain
    211 ChandipurSK Taslim Ahmed
    212 PatashpurPranab Kumar Mahapatra
    213 Kanthi UttarSubrata Mahapatra
    214 BhagabanpurBiswajit Panigrahi
    215 Khejuri (SC)Asit Pramanik
    216 Kanthi DakshinSk. Masud Malik
    217 RamnagarManas Kumar Dutta
    218 EgraAnjan Kumar Pattnayak
    219 DantanUtpal Dutta
    220 Nayagram (ST)Prasanta Murmu
    221 GopiballavpurSourav Ghosh
    222 JhargramPrasenjit Dey
    223 Keshiary (ST)Kaluchand Tudu
    224 Kharagpur SadarDr. Papiya Chakraborty
    225 NarayangarhSk Alam Hossain
    226 SabangAloke Kumar Samui
    227 PinglaSushanta Mandal
    228 KharagpurUjjal Mukherjee
    229 DebraChittaranjan Jana
    230 DaspurKousik Goswami
    231 Ghatal (SC)Kaberi Dolu
    232 Chandrakona (SC)Manika Middya
    233 GarbetaSiddhartha Bishoyee
    234 SalboniArup Mukherjee
    235 Keshpur (SC)Kamal Kishore Khanna
    236 MedinipurSambhunath Chattopadhyay
    237 Binpur (ST)Golapi Soren
    238 Bandwan (ST)Siten Mandi
    239 BalarampurSukanta Mahato
    240 BaghmundiNepal Chandra Mahato
    241 JoypurPhani Bhushan Kumar
    242 PuruliaDibyajyoti Prasad Singh Deo
    243 Manbazar (ST)Sombari Mahali
    244 KashipurSubhas Mahato
    245 Para (SC)Phalguni Bauri
    246 Raghunathpur (SC)Sandhya Bauri
    247 Saltora (SC)Amar Kanti Mandal
    248 ChhatnaPartha Pratim Bose
    249 Ranibandh (ST)Gurupada Sardar
    250 Raipur (ST)Subhra Hembram Murmu
    251 TaldangraNayan Das Chakraborty
    252 BankuraArup Banerjee
    253 BarjoraVivekananda Keora
    254 OndaPaban Salampuria
    255 BishnupurUjjal Chandra
    256 Katulpur (SC)Sumitra Mallick Santra
    257 Indus (SC)Mou Mandal Samanta
    258 Sonamukhi (SC)Rahul Bauri
    259 Khandaghosh (SC)Arup Kumar Saha
    260 Bardhaman DakshinGourab Samaddar
    261 Raina (SC)Anik Saha
    262 Jamalpur (SC)Rajib Saha
    263 MonteswarJyotirmoy Mondal
    264 Kalna (SC)Amal Kumar Saha
    265 MemariPrabir Ganguly
    266 Bardhaman Uttar (SC)Sandip Das
    267 BhatarDhurjati Bijoy Maji
    268 Purbasthali DakshinRabindranath Mondal
    269 Purbasthali UttarAmitava Bhattacharya
    270 KatwaRanajit Chatterjee
    271 KetugramMd. Mofirul Kassem
    272 MangalkotJagadish Dutta
    273 Ausgram (SC)Nisha Boral
    274 Galsi (SC)Debasish Biswas
    275 PandabeswarUttam Kumar Roy
    276 Durgapur PurbaDebesh Chakraborty
    277 Durgapur PaschimTarun Roy
    278 RaniganjFaiz Ahmed
    279 JamuriaTarun Kumar Ganguly
    280 Asansol DakshinSouvik Mukherjee
    281 Asansol UttarPrasenjit Puitandi
    282 KultiRabi Yadav
    283 BarabaniJoydev Roy
    284 Dubrajpur (SC)Sanjoy Byapari
    285 SuriSanjoy Adhikary
    286 BolpurRathin Sen
    287 Nanoor (SC)Abhay Das
    288 LabpurRatna Sen
    289 Sainthia (SC)Archana Ankur
    290 MayureswarSyed Kasafoddoza (Chandan)
    291 RampurhatVivekananda Shaw
    292 HansanMilton Rashid
    293 NalhatiDr. Abdul Karim
    294 MuraraiSanjibur Rahaman
    • HT News Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT News Desk

      Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.Read More

    recommendedIcon
    Check India news real-time updates, latest news from India and RBSE Rajasthan 12th Result 2026, latest at HindustanTime
    Home/India News/Full List Of Congress Candidates For 2026 West Bengal Assembly Elections
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    • shineLogo
    © 2026 HindustanTimes