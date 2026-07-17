NEET UG results 2026: Full list of 138 candidates who scored 690 marks or above

The results of the National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate) 2026 were announced by the National Testing Agency (NTA) on Thursday.
A total of 11.21 lakh candidates qualified for admission to undergraduate medical, dental, AYUSH and allied courses.
Nearly 20 lakh candidates appeared for the exam, which was held on June 21 at 5,440 centres across 551 cities in India and 14 cities abroad. The exam was conducted in 13 languages.
The NTA said more than 58 per cent of the qualified candidates are women. Candidates from every state and union territory secured qualifying marks.
It also said 138 candidates scored 690 marks or above out of 720. More than 93 per cent of them were first-time NEET (UG) candidates.
The NTA released the final answer key before announcing the results.
Toppers
Aryan Gupta of Punjab and Panshul Bansal of Haryana jointly topped the exam. Both scored 715 out of 720.
The NTA said the results were announced in time to keep the medical admission and counselling schedule on track.{{/usCountry}}
The NTA said the results were announced in time to keep the medical admission and counselling schedule on track.{{/usCountry}}
Candidates can download their scorecards from the official NEET website.
The agency also released the list of 138 candidates who scored 690 marks or above.
Full list
Aryan Gupta, Punjab
Panshul Bansal, Haryana
Uplakshya Goyal, Rajasthan
Ayush Bhalotia, Bihar
Kudale Shravani Krishna, Maharashtra
Riya Ranjan, Bihar
Aryan Dubey, Uttar Pradesh
Geetansh Sarin, Punjab
Gaurav Singh, Rajasthan
Mohanish Maruti Bhosale, Maharashtra
Abhilash, Rajasthan
Venkatapathi Velayutham V A, Tamil Nadu
Veeriahgari Sahyu, Telangana
Patil Sarthak Mahesh, Maharashtra
Krish Gupta, Punjab
Kartik Chaudhary, Rajasthan
Mansha Garg, Haryana
Kritik Jain, Rajasthan
Bura Sai Sharan, Telangana
Vaishnavi Das, Karnataka
Kandagatla Haneesh, Telangana
Harshil Gupta, Rajasthan
Manasvi Kulshrestha, Haryana
Kashvi Dhall, Delhi
Taha Samun Bhatia, Gujarat
Patel Shaurya Bhavesh, Gujarat
Srinika V, Tamil Nadu
Sanidhya Kshitij Dongre, Maharashtra
Ashi Goyal, Punjab
Akshit Kumar Gaur, Gujarat
Prakhar Bansal, Rajasthan
Arnav Lahoti, Maharashtra
Tembhurne Pranav Puranlal, Maharashtra
Raushmit Gupta, Maharashtra
Sabyasachi Laskar, West Bengal
Namala Prerana, Andhra Pradesh
Rudraksha Kochar, Haryana
Andem Sai Charan Reddy, Telangana
Ranveer Kumar, Rajasthan
Satwik Patnaik, Odisha
Aanvi Saxena, Haryana
Mayuk Jayasimha, Telangana
Hiya Jasmin Vasavada, Gujarat
Madhvan Mahajan, Chandigarh (Ut)
Sudar A M, Tamil Nadu
Aryaman Singh Solanki, Madhya Pradesh
Daivik Middha, Rajasthan
Suchita M, Karnataka
Thejas Varun Reddy, Delhi
Arnav Jindal, Punjab
Vanisha Satish, Tamil Nadu
Gunjan, Uttar Pradesh
Patil Soham Nishikant, Maharashtra
Yash, Rajasthan
Ravi Kant Diwakar, Bihar
Bhavika Gupta, Punjab
Saumya Patel, Gujarat
Anushka Choudhary, Rajasthan
Sabaree G N, Tamil Nadu
Hanshika, Delhi
Ankur Kumar, Delhi
Ravikiran Kini, Karnataka
Prakul Garg, Punjab
Diganth B S, Karnataka
Kushagra Mittal, Delhi
Harshul Garg, Chandigarh (Ut)
Sagar Rajesh Karikar, Maharashtra
Vansham Raj Singh, Uttar Pradesh
Johann Job, Karnataka
Samarth Saini, Chandigarh (Ut)
Bhav yaa Gunwal, Rajasthan
Krish Chauhan, Uttar Pradesh
Aditya Kumar, Bihar
Grandhi Haneesh, Andhra Pradesh
R Jaikrishna, Tamil Nadu
Aditya Sharma, Rajasthan
Saumya Badole, Maharashtra
Thanth Khushal Vijaybhai, Gujarat
Divit Jain, Punjab
Amaan Kumar Nayak, Odisha
Mohammad Fawwaz, Delhi
Samvitha P, Tamil Nadu
Kompella Sai Gayathri Tejoarunima, Telangana
Ananya Sinha, Delhi
Thorat Anushri Ajay, Maharashtra
Relangi Jayashanmukhi, Andhra Pradesh
Saurabh Agrawal, Rajasthan
Navithana B, Tamil Nadu
Neeraj B, Kerala
Arya Abhijit Divekar, Maharashtra
Rutumbika Mohanty, Telangana
Nikhil Sivananthan S, Tamil Nadu
Patel Premal, Gujarat
Shreyankh J, Karnataka
Chetanya Kumar, Haryana
Aditya Banerjee, Delhi
Vinayak Garg, Punjab
Daksh Maggu, Haryana
Hadiya Nisar, Jk
Rishit Singla, Punjab
Shukla Dhyan Anand, Gujarat
Nabhya Mohan Mehta, Delhi
Kondreddi Harika Devi Sri Anuhya, Andhra Pradesh
Ekagra Yadav, Uttar Pradesh
Srin Narayan Hari Mishra, Uttar Pradesh
Patwegar Sahim Sadiq, Maharashtra
Arima Jha, Uttar Pradesh
Priyanshu Lamba, Rajasthan
Sampreeth J, Karnataka
Aaradhya Garg, Madhya Pradesh
Himanshu Kumar, Rajasthan
Janani Swethaa D R, Tamil Nadu
Rajdeep Gupta, Rajasthan
Mihir Narendrabhai Patel, Gujarat
Rohit Mathew Rabindrarajan E, Tamil Nadu
Suhan Salim Shaikh, Maharashtra
Shiprak Goyal, Chhattisgarh
Abhiram M, Karnataka
Amir Fidaequaem Varawalla, Maharashtra
Sarthak Pethkar, Maharashtra
Prince Nehra, Rajasthan
Shriwallabha Vishnupant Gawade, Maharashtra
Devesh Shreegopal Agrawal, Telangana
Zaidan Wani, Jk
Vanga Srinivasa Reddy, Andhra Pradesh
Vaddepalli Dushyant, Andhra Pradesh
Panav Sukhija, Haryana
Aakarsh Gupta, Himachal Pradesh
Mayank Kumar Singh, Rajasthan
Panav Saharan, Delhi
Krishna Yadav, Uttar Pradesh
Arsh Chauhan, Uttar Pradesh
Shubh Prasad, Assam
J Jayakrishna, Tamil Nadu
Yash, Haryana
Charvi Agrawal, Chhattisgarh
Gopal Vijay Patil, Maharashtra
Md Ahmadullah Shamim, Delhi