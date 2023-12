Telangana Assembly Election Results 2023: The counting of votes for the 119-seat high-stake assembly election in Telangana is underway. The Congress has fielded candidates in 118 constituencies and has allocated one seat to CPI as part of an understanding between the two parties.

Here is a full list of Congress' winning candidates:

Telangana Assembly Election Results 2023: Full list of Congress winning candidates

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

Constituency Candidate Leading / Trailing Mancherial Kokkirala Prem Sagar Rao Ballampalle (SC) Gaddam Vinod Leading Nirmal Kuchadi Srihari Rao Armur Prodduturi Vinay Kumar Reddy Trailing Bodhan P. Sudarshan Reddy Balkonda Sunil Kumar Muthyala Jagtial T. Jeevan Reddy Dharmapuri (SC) Adluri Laxman Kumar Ramagundam M.S. Raj Thakoor Manthani Duddilla Sridhar Babu Peddapalle Chintakunta Vijaya Ramana Rao Vemulawada Aadi Srinivas Manakondur (SC) Dr. Kavvampally Satyanarayana Medak Mynampally Rohit Rao Andole (SC) C. Damodar Rajanarsimha Zahirabad (SC) Agam Chandra Sekhar Sangareddy Thurupu Jagga Reddy Gajwel Thumkunta Narsa Reddy Medchal Thotakura Vajresh Yadav Malkajgiri Mynapally Hanumathrao (Velma) Qutbullapur Kolan Hanmanth Reddy Uppal M. Parameshwar Reddy Chevella (SC) Pamena Bheembharat Pargi T. Ram Mohan Reddy Vicarabad (SC) Gaddam Prasad Kumar Musheerabad Anjan Kumar Yadav Mandadi Malakpet Shaikh Akbar Sanathnagar Dr. Kota Neelima Nampally Mohammed Feroz Khan Karwan Osman Bin Mohammed Al Hajri Goshamahal Mogili Sunitha Chandrayangutta Boya Nagesh (Naresh) Yakutpura K Ravi Raju Bahadurpura Rajesh Kumar Pulipati Secunderabad Adam Santosh Kumar Kodangal Anumula Revanth Reddy Gadwal Saritha Thirupathaiah Alampur (SC) Dr. S.A. Sampath Kumar Trailing Nagarkurnool Dr. Kuchakulla Rajesh Reddy Achampet (SC) Dr. Chikkudu Vamshi Krishna Leading Kalwakurthy Kasireddy Narayan Reddy Shadnagar K. Shankaraiah Kollapur Jupally Krishna Rao Nagarjuna Sagar Jayaveer Kunduru Huzurnagar Nalamada Uttam Kumar Reddy Kodad Nalamada Padmavathi Reddy Nalgonda Komatireddy Venkat Reddy Nakrekal (SC) Vemula Veerasham Alair Beerla Ilaiah Ghanpur (Station) (SC) Singapuram Indira Narsampet Donthi Madhava Reddy Bhupalpalle Gandra Satyanarayana Rao Leading Mulug (ST) Danasari Anasuya Seethakka Madhira (SC) Bhatti Vikramarka Mallu Bhadrachalam (ST) Podem Veeraiah Leading Sirpur Raavi Srinivas Asifabad (ST) Ajmera Shyam Trailing Khanapur (ST) Vedma Bhojju Adilabad Kandi Srinivas Reddy Boath (ST) Ade Gajender Trailing Mudhole Bhosle Narayan Rao Patil Yellareddy K. Madan Mohan Rao Nizamabad (Rural) Dr. Reculapally Bhoopathi Reddy Koratla Juvvadi Narsinga Rao Choppadani (SC) Medipally Satyam Huzurabad Vodithala Pranav Husanabad Ponnam Prabhakar Siddipet Poojala Harikrishna Narsapur Aavula Raji Reddy Dubbak Cheruku Srinivas Reddy Kukatpalle Bandi Ramesh Ibrahimpatnam Malreddy Ranga Reddy Lal Bahadur Nagar Madhu Goud Yaskhi Maheswaram Kichannagari Laxma Reddy Rajendranagar Kasthuri Narendar Serilingampally V. Jagadeeshwar Goud Tandur Buyyani Manohar Reddy Amberpet Rohin Reddy Khairatabad P. Vijaya Reddy Jubilee Hills Mohammed Azharuddin Secunderabad Cantt (SC) Dr. G.V. Venella Narayanpet Dr. Parnika Chittem Reddy Mahbubnagar Yennam Srinivas Reddy Jadcherla J.Anirudh Reddy Devarkadra Gavinolla Madhusudhan Reddy Makthal Vakiti Srihari Wanaparthy Tudi Megha Reddy Devarakonda (ST) Nenavath Balu Naik Munugode K. Rajgopal Reddy Bhongir Kumbam Anil Kumar Reddy Leading Jangoan Kommuri Pratap Reddy Palakurthi Yeshashwani Memidila Mahabubabad (ST) Dr. Murali Naik Parkal Revuri Prakash Reddy Warangal West Naini Rajender Reddy Warangal East Konda Surekha Wardhannapet (SC) K.R. Naga Raju Pinapaka (ST) Payam Venkateswarlu Khammam Tumla Nageshwar Rao Palair Ponguleti Srinivas Reddy Chennur (SC) G Vivekanand Jukkul (SC) Thota Laxmi Kantha Rao Banswada Eanugu Ravinder Reddy Trailing Kamareddy Revanth Reddy Nizamabad – Urban Mohd Shabbir Ali Karimnagar Purumalla Srinivas Sircilla Kondam Karuna Mahender Reddy Narayankhed Patlolla Sanjeev Reddy Patancheru Katta Sreenivas Goud Dornakal (ST) Jatoth Ramachandru Naik Yellandu (ST) Koram Kanakaiah Wyra (ST) Ramdas Maloth Sathupalle (ST) Matta Ragamayee Aswaraopeta (ST) Jare Adhinarayana Leading Charminar Mohd Mujeeb Ullah Shareef Leading Miryalaguda Bathula Laxma Reddy Suryapet Ramreddy Damodar Reddy Thungathurthi (SC) Mandula Samual