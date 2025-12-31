Which are the public holidays in 2026? Full list of important dates and more
As the new year nears, here’s a complete month-wise list of public holidays in 2026, featuring major festivals, observances and key dates to plan ahead.
The New Year is just around the corner, and people across the country have already begun scanning their calendars to plan travel, work schedules, and family commitments for the year ahead. As we move closer to welcoming 2026, here is a look at public holidays that are likely to be observed across India.
It is important to note that whether schools, banks, colleges, and offices remain closed on these dates will vary from state to state, depending on official notifications issued by respective state governments and local authorities.
Full list of public holidays in 2026
January
January 1, 2026, Thursday - New Year's Day
January 3, 2026, Saturday - Hazarat Ali's Birthday
January 14, 2026, Wednesday - Pongal
January 14, 2026, Wednesday - Makara Sankranti
January 23, 2026, Friday - Vasant Panchami
January 26, 2026, Monday - Republic Day
February
February 1, 2026, Sunday - Guru Ravidas Jayanti
February 12, 2026, Thursday - Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti
February 15, 2026, Sunday - Maha Shivaratri/Shivaratri
February 17, 2026, Tuesday - Lunar New Year
February 19, 2026, Thursday - Ramadan Start (Tentative Date)
February 19, 2026, Thursday - Shivaji Jayanti
March
March 3, 2026, Tuesday - Holika Dahana
March 4, 2026, Wednesday - Holi
March 19, 2026, Thursday - Ugadi
March 19, 2026, Thursday - Gudi Padwa
March 20, 2026, Friday - Jumat Ul-Vida
March 20, 2026, Friday - March Equinox
March 21, 2026, Saturday - Ramzan Id (Tentative Date)
March 26, 2026, Thursday - Rama Navami
March 31, 2026, Tuesday - Mahavir Jayanti
April
April 2, 2026, Thursday - First Day of Passover
April 3, 2026, Friday - Good Friday
April 5, 2026, Sunday - Easter Day
April 14, 2026, Tuesday - Vaisakhi
April 14, 2026, Tuesday - Ambedkar Jayanti
April 15, 2026, Wednesday - Bahag Bihu/Vaisakhadi
May
May 1, 2026, Friday - International Workers Day
May 1, 2026, Friday - Buddha Purnima/Vaisakhadi
May 9, 2026, Saturday - Birthday of Rabindranath
May 27, 2026, Wednesday - Bakrid (Tentative Date)
June
June 26, 2026, Friday - Muharram/Ashura (Tentative Date)
July
July 16, 2026, Thursday - Rath Yatra
August
August 15, 2026, Saturday - Independence Day
August 26, 2026, Wednesday - Milad Un-Nabi (Tentative Date)
August 26, 2026, Wednesday - Onam
August 28, 2026, Friday - Raksha Bandhan
September
September 4, 2026, Friday - Janmashtami
September 14, 2026, Monday - Ganesh Chaturthi
October
October 2, 2026, Friday - Mahatma Gandhi Jayanti
October 11, 2026, Sunday - First Day of Sharad Navratri
October 17, 2026, Saturday - First Day of Durga Puja Festivities
October 18, 2026, Sunday - Maha Saptami
October 19, 2026, Monday - Maha Ashtami
October 20, 2026, Tuesday - Dussehra
October 26, 2026, Monday - Maharshi Valmiki Jayanti
October 29, 2026, Thursday - Karaka Chaturthi (Karva Chauth)
November
November 8, 2026, Sunday - Naraka Chaturdashi
November 9, 2026, Monday - Govardhan Puja
November 11, 2026, Wednesday - Bhai Dooj
November 15, 2026, Sunday - Chhat Puja
November 24, 2026, Tuesday - Guru Nanak Jayanti
November 24, 2026, Tuesday - Guru Tegh Bahadur's Martyrdom Day
December
December 5, 2026, Saturday - First Day of Hanukkah
December 12, 2026, Saturday - Last Day of Hanukkah
December 22, 2026, Tuesday - December Solstice
December 23, 2026, Wednesday - Hazarat Ali's Birthday
December 25, 2026, Friday - Christmas