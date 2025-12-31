Search
Wed, Dec 31, 2025
Which are the public holidays in 2026? Full list of important dates and more

Dec 31, 2025

As the new year nears, here’s a complete month-wise list of public holidays in 2026, featuring major festivals, observances and key dates to plan ahead.

The New Year is just around the corner, and people across the country have already begun scanning their calendars to plan travel, work schedules, and family commitments for the year ahead. As we move closer to welcoming 2026, here is a look at public holidays that are likely to be observed across India.

Full public holiday list 2026(PTI)
It is important to note that whether schools, banks, colleges, and offices remain closed on these dates will vary from state to state, depending on official notifications issued by respective state governments and local authorities.

Full list of public holidays in 2026

January

January 1, 2026, Thursday - New Year's Day

January 3, 2026, Saturday - Hazarat Ali's Birthday

January 14, 2026, Wednesday - Pongal

January 14, 2026, Wednesday - Makara Sankranti

January 23, 2026, Friday - Vasant Panchami

January 26, 2026, Monday - Republic Day

February

February 1, 2026, Sunday - Guru Ravidas Jayanti

February 12, 2026, Thursday - Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti

February 15, 2026, Sunday - Maha Shivaratri/Shivaratri

February 17, 2026, Tuesday - Lunar New Year

February 19, 2026, Thursday - Ramadan Start (Tentative Date)

February 19, 2026, Thursday - Shivaji Jayanti

March

March 3, 2026, Tuesday - Holika Dahana

March 4, 2026, Wednesday - Holi

March 19, 2026, Thursday - Ugadi

March 19, 2026, Thursday - Gudi Padwa

March 20, 2026, Friday - Jumat Ul-Vida

March 20, 2026, Friday - March Equinox

March 21, 2026, Saturday - Ramzan Id (Tentative Date)

March 26, 2026, Thursday - Rama Navami

March 31, 2026, Tuesday - Mahavir Jayanti

April

April 2, 2026, Thursday - First Day of Passover

April 3, 2026, Friday - Good Friday

April 5, 2026, Sunday - Easter Day

April 14, 2026, Tuesday - Vaisakhi

April 14, 2026, Tuesday - Ambedkar Jayanti

April 15, 2026, Wednesday - Bahag Bihu/Vaisakhadi

May

May 1, 2026, Friday - International Workers Day

May 1, 2026, Friday - Buddha Purnima/Vaisakhadi

May 9, 2026, Saturday - Birthday of Rabindranath

May 27, 2026, Wednesday - Bakrid (Tentative Date)

June

June 26, 2026, Friday - Muharram/Ashura (Tentative Date)

July

July 16, 2026, Thursday - Rath Yatra

August

August 15, 2026, Saturday - Independence Day

August 26, 2026, Wednesday - Milad Un-Nabi (Tentative Date)

August 26, 2026, Wednesday - Onam

August 28, 2026, Friday - Raksha Bandhan

September

September 4, 2026, Friday - Janmashtami

September 14, 2026, Monday - Ganesh Chaturthi

October

October 2, 2026, Friday - Mahatma Gandhi Jayanti

October 11, 2026, Sunday - First Day of Sharad Navratri

October 17, 2026, Saturday - First Day of Durga Puja Festivities

October 18, 2026, Sunday - Maha Saptami

October 19, 2026, Monday - Maha Ashtami

October 20, 2026, Tuesday - Dussehra

October 26, 2026, Monday - Maharshi Valmiki Jayanti

October 29, 2026, Thursday - Karaka Chaturthi (Karva Chauth)

November

November 8, 2026, Sunday - Naraka Chaturdashi

November 9, 2026, Monday - Govardhan Puja

November 11, 2026, Wednesday - Bhai Dooj

November 15, 2026, Sunday - Chhat Puja

November 24, 2026, Tuesday - Guru Nanak Jayanti

November 24, 2026, Tuesday - Guru Tegh Bahadur's Martyrdom Day

December

December 5, 2026, Saturday - First Day of Hanukkah

December 12, 2026, Saturday - Last Day of Hanukkah

December 22, 2026, Tuesday - December Solstice

December 23, 2026, Wednesday - Hazarat Ali's Birthday

December 25, 2026, Friday - Christmas

