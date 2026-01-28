Edit Profile
    8 Farshi salwar suit sets for women: The regal trend makes a modern comeback

    Farshi salwar suits are the perfect blend of heritage and modern elegance. These styles offer comfort, grace, and statement-making appeal for every occasion.

    Updated on: Jan 28, 2026 11:59 AM IST
    By Samarpita Yashaswini
    FAQs

    OSS Women's Cotton Self Kurta with Farshi Salwar| Kurta Set with Salwar Stitched| Ready to Wear (Lavender) (in, Alpha, L, Regular, Lavender)View Details...

    ₹2,399

    CHECK DETAILS

    DEEMAULI ™ Launching New Đěsigner Look top with farshi salwar (MID NIGHT BLUE) (IN, Alpha, 2XL, Regular, Standard, Mid Night Blue)View Details...

    ₹2,499

    CHECK DETAILS

    BAAORI Women Solid Kurta Farshi Salwar Set | Elegant V-Neck Ethnic Outfit for Office, CasualView Details...

    ₹2,599

    CHECK DETAILS

    DEEMAULI Designer Top with Farshi Salwar & Organza Dupatta | Heavy Malay Satin Silk Embroidered Kurti Set Fully Stitched Sky Blue (IN, Alpha, M, Sky Blue)View Details...

    ₹2,599

    CHECK DETAILS

    MANNAT MAKERS Pure Chiffon Georgette Top & Farshi Palazzo with Dupatta Set for Women | Elegant Ethnic Wear Suit Set for Festive, Party & Traditional Occasions (IN, Alpha, M, white)View Details...

    ₹1,749

    CHECK DETAILS
    Once reserved for royal courts and heritage wardrobes, farshi salwar suits are back in the spotlight, and this time, they’re styled for modern women. Known for their dramatic flare, floor-grazing silhouettes, and elegant movement, farshi salwars bring unmatched grace to ethnic wear. Today’s versions blend tradition with comfort, making them perfect for festive events, intimate weddings, office-appropriate ethnic days, and statement everyday wear.

    8 Farshi salwar suits for women: The regal trend makes a modern comeback (Pinterest)
    8 Farshi salwar suits for women: The regal trend makes a modern comeback (Pinterest)

    Farshi salwar suit sets for women:

    This cotton farshi salwar set is perfect for women who love understated elegance. The soft lavender hue feels fresh and soothing, while the self-patterned kurta keeps it minimal and versatile. Lightweight and breathable, this ready-to-wear set works beautifully for day events, office wear, or casual festive gatherings where comfort matters as much as style.

    Deep, dramatic, and effortlessly elegant, this midnight blue farshi salwar set is ideal for evenings and semi-formal occasions. The rich colour elevates the silhouette, while the structured kurta keeps the overall look refined. Pair it with silver jhumkas or statement earrings for a polished ethnic look.

    A solid-toned farshi salwar set with a clean V-neck kurta, this one is designed for versatility. The minimal design makes it office-appropriate while still feeling traditional. It’s a great choice for women who prefer elegant silhouettes without heavy embellishment.

    This is where festive dressing truly shines. Crafted in luxurious Malay satin silk, this fully stitched set features rich embroidery and an organza dupatta that adds softness and drama. Ideal for weddings, receptions, and festive evenings, this farshi salwar suit delivers a regal, high-impact look.

    Lightweight yet elegant, this chiffon-georgette farshi palazzo set is perfect for long celebrations. The flowy fabric allows graceful movement, while the overall silhouette keeps it festive without feeling heavy. Ideal for parties, festive dinners, and traditional celebrations.

    For those who want to mix and match, this traditional cotton farshi salwar is a wardrobe essential. Featuring subtle thread work and a comfortable flare, it pairs well with both short and long kurtas. A great option for daily ethnic wear or understated festive looks.

    Modern prints meet classic silhouettes in this lightweight digital print kurti set. While more contemporary in feel, it retains the elegance associated with farshi-style bottoms. Perfect for women who like traditional forms with a modern twist.

    Farshi salwars stand out for their royal drape, comfort, and timeless appeal. Unlike fitted bottoms, their wide flare allows ease of movement while creating a dramatic silhouette. Whether styled minimally or with heavy embroidery, they flatter all body types and instantly elevate an ethnic outfit.

    Farshi salwar suit sets for women: FAQs
    A farshi salwar is a traditional flared bottom that flows from the waist and often grazes the floor, creating a regal, voluminous look.
    Pair them with fitted or straight kurtas, statement earrings, and dupattas in lighter fabrics to balance the volume of the salwar.
    Minimal, solid-coloured cotton farshi salwar sets are suitable for office and casual ethnic wear.
    Yes. Their wide flare and breathable fabrics like cotton, chiffon, and georgette make them comfortable for extended wear.

    Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

      Samarpita Yashaswini

      Samarpita has been weaving words into style statements for over four years, crafting engaging content across lifestyle, fashion, beauty, travel, and health. With a knack for spotting trends and translating them into everyday wear, she loves sharing practical tips that help readers upgrade their wardrobes with ease. Her goal is to make fashion feel less intimidating and more empowering, helping everyone find their personal style that's not just chic, but unapologetically their own.

