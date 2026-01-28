8 Farshi salwar suit sets for women: The regal trend makes a modern comeback
Farshi salwar suits are the perfect blend of heritage and modern elegance. These styles offer comfort, grace, and statement-making appeal for every occasion.
Our Picks
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
OSS Women's Cotton Self Kurta with Farshi Salwar| Kurta Set with Salwar Stitched| Ready to Wear (Lavender) (in, Alpha, L, Regular, Lavender)View Details
₹2,399
DEEMAULI ™ Launching New Đěsigner Look top with farshi salwar (MID NIGHT BLUE) (IN, Alpha, 2XL, Regular, Standard, Mid Night Blue)View Details
₹2,499
BAAORI Women Solid Kurta Farshi Salwar Set | Elegant V-Neck Ethnic Outfit for Office, CasualView Details
₹2,599
DEEMAULI Designer Top with Farshi Salwar & Organza Dupatta | Heavy Malay Satin Silk Embroidered Kurti Set Fully Stitched Sky Blue (IN, Alpha, M, Sky Blue)View Details
₹2,599
MANNAT MAKERS Pure Chiffon Georgette Top & Farshi Palazzo with Dupatta Set for Women | Elegant Ethnic Wear Suit Set for Festive, Party & Traditional Occasions (IN, Alpha, M, white)View Details
₹1,749
View More