Tue, Sept 23, 2025
Amazon Sale 2025: Price drop on American Tourister trolley bags, backpacks, duffle bags and more

ByShweta Pandey
Published on: Sept 22, 2025 11:59 pm IST

Amazon Great Indian Festival has begun for Prime Members today, and you can get amazing price drop on American Tourister bags.

Kamiliant by American Tourister 3 Pc Harrier Set 56 cms, 68 cms & 78 cms- Small, Medium & Large Polypropylene (PP) Hard Sided 4 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag (Iron Grey)

American Tourister Large Ivy 2.0-8 Wheel, 79 CM Hard PP Check-in Suitcase for Travel/Trolley Bag for Travel/Travel Bag with Combination Lock & Smooth Sliding Double Wheel - Black

American Tourister Polypropylene 8 Wheels Trolley Bag for Travel | Upland Spinner 79 Cms Hardsided Large Check-in Luggage Bag | Suitcase for Travel | Trolley Bag for Travelling, Formula Red

View Details checkDetails

American Tourister Alcove+ 67 CM Medium Luggage Bag with TSA Lock & 8 Wheels Hard PC Check-in Suitcase/Trolley Bag for Travel/Holiday/Travel Bag with Double Spinne Wheels for Men & Women- Coffee

American Tourister Shaw Large Office Laptop Bag, 23 Ltrs Bag For Men, 5 Compartment School Bag Gift For Unisex Boys Girls Teal, With Internal Organizer, Rugged Zips 17 Inch Laptop Compatible

American Tourister Polyester Harp Duffle Bag 52 Cm Grey, Duffel Bag for Travel, Gym Bag for Men, Women, Durable with Strong Zips, Overnighter

American Tourister Bloom Polyester 45 Cm Duffle Bag (Red, Size_45), 22.86 Centimeters

Amazon Great Indian Festival has already started for prime members today. The sale will begin for non-prime members tomorrow, that is on September 23, 2025. The sale focuses on price drop on American Tourister luggage bags. And if you are planning to buy luggage from this brand, then this is the ideal time. During the sale, you can get up to 70% off on luggage bags like duffle bags, trolley bags, cabin luggage, and more.

Price drop on American Tourister luggage
Price drop on American Tourister luggage

Here are our top 8 picks of American Tourister bags for you:

1.

Kamiliant by American Tourister 3 Pc Harrier Set 56 cms, 68 cms & 78 cms- Small, Medium & Large Polypropylene (PP) Hard Sided 4 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag (Iron Grey)
Upgrade your travel style this Amazon Great Indian Festival with the Kamiliant by American Tourister 3 Pc Harrier Set. Designed with durable material, spacious interiors, and smooth wheels, this luggage set ensures effortless journeys. Enjoy great discounts on this stylish, long-lasting luggage collection and make every trip comfortable, secure, and fashionable.

2.

American Tourister Large Ivy 2.0-8 Wheel, 79 CM Hard PP Check-in Suitcase for Travel/Trolley Bag for Travel/Travel Bag with Combination Lock & Smooth Sliding Double Wheel - Black
Travel smart during the Amazon Great Indian Festival with the American Tourister Ivy 2.0 79 CM Hard PP Check-in Suitcase. Featuring 8 wheels for easy mobility, durable polypropylene build, and ample space, it promises hassle-free packing. Grab exciting festival offers and make your travel stress-free with this premium check-in luggage.

3.

American Tourister Polypropylene 8 Wheels Trolley Bag for Travel | Upland Spinner 79 Cms Hardsided Large Check-in Luggage Bag | Suitcase for Travel | Trolley Bag for Travelling, Formula Red
Get unbeatable deals this Amazon Great Indian Festival on the American Tourister Polypropylene 8 Wheels Trolley Bag. Built for durability with lightweight material and smooth maneuverability, it makes every journey convenient. Its spacious compartments keep your essentials organized, while stylish design adds elegance to your travel. Don’t miss this festival sale!

4.

American Tourister Zipper Brett 3.0 Polyester Men's Backpack (Free Size, Blue)
Carry comfort and style this Amazon Great Indian Festival with the American Tourister Brett 3.0 Polyester Men’s Backpack. Designed with multiple compartments, ergonomic straps, and durable fabric, it is perfect for work, travel, or daily use. Enjoy festival discounts and upgrade your backpack collection with this sleek and practical choice.

Travel securely this Amazon Great Indian Festival with the American Tourister Hard PC Check-in Luggage featuring TSA lock. Crafted with a strong polycarbonate shell, smooth wheels, and ample storage, it keeps belongings safe and organized. Avail exclusive festival offers and bring home a luggage bag that blends security, durability, and style.

6.

American Tourister Shaw Large Office Laptop Bag, 23 Ltrs Bag For Men, 5 Compartment School Bag Gift For Unisex Boys Girls Teal, With Internal Organizer, Rugged Zips 17'' Inch Laptop Compatible
Make workdays stylish with the American Tourister Shaw Large Office Laptop Bag, now at special prices in the Amazon Great Indian Festival. Built with spacious compartments, padded laptop section, and modern design, it ensures convenience and professionalism. Upgrade your office essentials this season and grab unbeatable deals on this versatile laptop bag.

7.

American Tourister Polyester Harp Duffle Bag 52 Cm Grey
Travel light with the American Tourister Polyester Harp Duffle Bag this Amazon Great Indian Festival. Designed with sturdy fabric, roomy compartments, and easy-to-carry handles, it is ideal for short trips or gym needs. Enjoy great discounts this festive season and add a touch of style and utility to your travel essentials.

8.

American Tourister Bloom Polyester 45 Cm Duffle Bag (Red, Size_45), 22.86 Centimeters
Experience hassle-free short trips with the American Tourister Bloom Polyester 45 CM Duffle Bag during the Amazon Great Indian Festival. Compact yet spacious, this durable duffle offers comfort and easy portability. Perfect for weekend getaways or daily use, it’s available at exciting festival discounts, making it a must-buy travel companion this season.

  • Are American Tourister bags durable?

    Yes, American Tourister luggage bags are known for their durability. They are made with high-quality materials such as polycarbonate, ABS, and polyester, designed to withstand frequent travel and rough handling at airports.

  • Are American Tourister suitcases lightweight?

    Yes, the brand offers lightweight options in both hard-sided and soft-sided suitcases, making them easy to carry and move around while traveling.

  • Do the bags have TSA locks?

    Many American Tourister hard-sided luggage models come with TSA-approved locks, which allow airport security officers to inspect the bag without damaging it.

  • Are the wheels smooth and 360-degree?

    Yes, most of their trolley bags are equipped with 360° spinner wheels for smooth movement in all directions.

  • Can I use American Tourister bags as cabin luggage?

    Yes, the brand offers cabin-sized luggage (usually 20–22 inches) that complies with most airline cabin baggage size restrictions. Always check with your specific airline.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Travel / Amazon Sale 2025: Price drop on American Tourister trolley bags, backpacks, duffle bags and more
