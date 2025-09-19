Amazon Great Indian Festival starts in 3 days: Get the best backpacks at up to 50% off
Published on: Sept 19, 2025 07:00 pm IST
Amazon Great Indian Festival starts on September 23 and is a great chance to get the best backpacks at up to 50% off.
|Product
|Rating
|Price
EUME Helix 28L Backpack Bag For Man, Charcoal Black| 2 Large Compartment office Laptop Backpack | Fits Up to 15.6 Laptop | Vegan Leather | Travel Bag | Laptop Backpack For Men and Women View Details
₹6,999
|
Swiss Military Laptop Backpack: 31L Water-Resistant Bag with USB & Aux Port, Breathable EVA Back, Stylish Travel & Outdoor Backpack for Men & Women - Black View Details
₹2,498
|
Boldfit Laptop Bag for Men Black Office Backpack for Men 15.6Inch 23Ltrs Laptop Backpack for Women with USB Charging Port Water Resistant Business Laptop Bags for Men Smart Laptop Backpack for Women View Details
₹3,499
|
Red Lemon Titan Ultrafit Plus Bange Series 15.6-inch Laptop Bags Backpacks for Men and Women 45L Outdoor and Camping 3in1 Office Bags,Travelling,Backpack (With Bottle Holder), Black View Details
₹3,439
|
GOLDEN WOLF Travel Backpack for Men 44L Heavy Duty Laptop Backpack Expandable Convertible Large Capacity Luggage Backpack Water-resistant for Business Airplane Travel View Details
₹3,134
|
CarryPro HOBO25 V3.0 Roll-Top Zipper Laptop Backpack (25-30L) | Fits 16” Laptop | Removable Camera Box | Water-Resistant + Raincover | 2-Yr Warranty – Backpack for Work, College & Travel (Black) View Details
₹3,896
|
Arctic Hunter Backpack for Men Women 30L Office Travel Laptop Backpack Versatile 15.6-inch Laptop Pocket Multi-pockets Sleek Water-resistant Smart Casual College Backpack with USB Port YKK Zipper View Details
₹3,324
|
American Tourister Valex 28 Ltrs Large 5 Compartment View Details
|
|
MOKOBARA The Kaleido 28L Premium Polyester 15.6 Unisex Multipurpose Laptop Backpack (Seaweed Green) View Details
₹3,999
|
uppercase 26L Ryder Professional Laptop Backpack| upto 15.6 3x More Water Resistant Laptop Bag With Rain-Proof Zippers College Bag/Travel Bag for Men & Women 750 Days Warranty (Black) View Details
₹1,600
|
Fur Jaden 55 LTR Rucksack Travel Backpack Bag View Details
|
|
Wildcraft Nylon 44 Ltrs Casual Backpack (11629-Wolf_Black) View Details
₹1,249
|
Tommy Hilfiger Joshua Polyester Unisex 15 Inch Laptop Backpack - Black View Details
|
|
WALKENT Premium 15.6 Laptop Bag | Anti-Theft | Special Waterproof Fabric & Zipper | Side Pocket | For Office, College - Dia, 25Ltrs, 2 Compartment, 8 Pockets (Black) View Details
₹1,990
|
