Fri, Sept 19, 2025
Amazon Great Indian Festival starts in 3 days: Get the best backpacks at up to 50% off

Shweta Pandey
Sept 19, 2025 07:00 pm IST

Amazon Great Indian Festival starts on September 23 and is a great chance to get the best backpacks at up to 50% off.

EUME Helix 28L Backpack Bag For Man, Charcoal Black| 2 Large Compartment office Laptop Backpack | Fits Up to 15.6 Laptop | Vegan Leather | Travel Bag | Laptop Backpack For Men and Women View Details checkDetails

₹6,999

Swiss Military Laptop Backpack: 31L Water-Resistant Bag with USB & Aux Port, Breathable EVA Back, Stylish Travel & Outdoor Backpack for Men & Women - Black View Details checkDetails

₹2,498

Boldfit Laptop Bag for Men Black Office Backpack for Men 15.6Inch 23Ltrs Laptop Backpack for Women with USB Charging Port Water Resistant Business Laptop Bags for Men Smart Laptop Backpack for Women View Details checkDetails

₹3,499

Red Lemon Titan Ultrafit Plus Bange Series 15.6-inch Laptop Bags Backpacks for Men and Women 45L Outdoor and Camping 3in1 Office Bags,Travelling,Backpack (With Bottle Holder), Black View Details checkDetails

₹3,439

GOLDEN WOLF Travel Backpack for Men 44L Heavy Duty Laptop Backpack Expandable Convertible Large Capacity Luggage Backpack Water-resistant for Business Airplane Travel View Details checkDetails

₹3,134

CarryPro HOBO25 V3.0 Roll-Top Zipper Laptop Backpack (25-30L) | Fits 16” Laptop | Removable Camera Box | Water-Resistant + Raincover | 2-Yr Warranty – Backpack for Work, College & Travel (Black) View Details checkDetails

₹3,896

Arctic Hunter Backpack for Men Women 30L Office Travel Laptop Backpack Versatile 15.6-inch Laptop Pocket Multi-pockets Sleek Water-resistant Smart Casual College Backpack with USB Port YKK Zipper View Details checkDetails

₹3,324

American Tourister Valex 28 Ltrs Large 5 Compartment View Details checkDetails

MOKOBARA The Kaleido 28L Premium Polyester 15.6 Unisex Multipurpose Laptop Backpack (Seaweed Green) View Details checkDetails

₹3,999

uppercase 26L Ryder Professional Laptop Backpack| upto 15.6 3x More Water Resistant Laptop Bag With Rain-Proof Zippers College Bag/Travel Bag for Men & Women 750 Days Warranty (Black) View Details checkDetails

₹1,600

Fur Jaden 55 LTR Rucksack Travel Backpack Bag View Details checkDetails

Wildcraft Nylon 44 Ltrs Casual Backpack (11629-Wolf_Black) View Details checkDetails

₹1,249

Tommy Hilfiger Joshua Polyester Unisex 15 Inch Laptop Backpack - Black View Details checkDetails

WALKENT Premium 15.6 Laptop Bag | Anti-Theft | Special Waterproof Fabric & Zipper | Side Pocket | For Office, College - Dia, 25Ltrs, 2 Compartment, 8 Pockets (Black) View Details checkDetails

₹1,990

The much anticipated sale of the year, Amazon Great Indian Festival, is beginning September 23 onward, and 24-hour early for the Prime Members. Amazon has already revealed its deals and so, if you are planning to buy a backpack, you can get it at up to 50% off.

Amazon Great Indian Sale on backpacks(Amazon)
Not only this, you can also get 10% instant discounts on all purchases made using the SBI credit or debit cards. Alongside, you can also make the most of the EMI options available. Don't wait long and wishlist your favourite backpacks from the large array of brands available on Amazon right away.

Here our top 8 picks for you

Top Deals for you:

 

1.

Arctic Hunter Backpack for Men Women 30L Office Travel Laptop Backpack Versatile 15.6-inch Laptop Pocket Multi-pockets Sleek Water-resistant Smart Casual College Backpack with USB Port YKK Zipper
The Arctic Hunter Backpack blends style with durability, making it a top choice for professionals and travelers. Designed with multiple compartments, it securely carries laptops, books, and daily essentials while offering water resistance and anti-theft features. Its ergonomic design and padded straps ensure comfort during long commutes or journeys. With a sleek modern look and practical organization, this backpack helps you stay efficient and stylish wherever you go. Choose Arctic Hunter for performance, reliability, and smart storage.

2.

American Tourister Valex 28 Ltrs Large 5 Compartment

The American Tourister Valex 28 Ltrs Backpack offers a perfect mix of spacious design and modern style. Built to protect laptops and gadgets, it provides multiple compartments for organized storage. The durable material withstands daily use, while padded shoulder straps ensure all-day comfort. Ideal for students and working professionals, this backpack keeps essentials safe and accessible. Whether you are heading to college, office, or travel, the Valex combines functionality and brand reliability for a smart carrying solution.

3.

MOKOBARA The Kaleido 28L Premium Polyester 15.6" Unisex Multipurpose Laptop Backpack (Seaweed Green)
The MOKOBARA Kaleido Backpack redefines everyday convenience with premium quality and smart design. Crafted with durable fabric and vibrant aesthetics, it features a laptop compartment, spacious interior, and quick-access pockets. Its padded straps and lightweight build deliver superior comfort for all-day use. Perfect for work, travel, or casual outings, the Kaleido Backpack ensures your essentials remain organized and protected. With its minimalist yet bold look, MOKOBARA combines function and fashion, making it a must-have for modern professionals.

4.

uppercase 26L Ryder Professional Laptop Backpack| upto 15.6'' 3x More Water Resistant Laptop Bag With Rain-Proof Zippers College Bag/Travel Bag for Men & Women 750 Days Warranty (Black)
The uppercase 26 Ltrs Ryder Laptop Backpack is designed for professionals who value efficiency and style. Featuring a dedicated laptop compartment, multiple organizers, and water-resistant fabric, it secures your devices and belongings with ease. The ergonomic structure and padded straps provide comfort during daily commutes or business travel. Lightweight yet durable, this backpack fits seamlessly into professional and casual settings. With Ryder, uppercase delivers a sleek and practical companion that ensures convenience, organization, and reliability every day.

5.

Fur Jaden 55 LTR Rucksack Travel Backpack Bag

The Fur Jaden 55 LTR Rucksack is built for adventure, offering maximum storage and rugged durability. Its spacious design holds clothes, gear, and travel essentials, making it ideal for trekking, hiking, or long trips. Crafted with high-quality material and water-resistant coating, it withstands outdoor challenges with ease. Adjustable straps and cushioned back support provide comfort during extended journeys. With modern aesthetics and reliable performance, this rucksack combines style with functionality, making travel smooth and hassle-free.

6.

Wildcraft Nylon 44 Ltrs Casual Backpack (11629-Wolf_Black)
The Wildcraft Nylon 44 Ltrs Casual Backpack combines robust build with everyday functionality. Designed for students, professionals, and travelers, it offers ample space for books, gadgets, and accessories. The water-resistant nylon fabric ensures protection, while padded straps and ergonomic support enhance comfort. Its multi-compartment structure keeps items organized, making it suitable for both urban and outdoor use. With stylish design and trusted durability, Wildcraft delivers a backpack that helps you carry more with ease and confidence.

7.

Tommy Hilfiger Joshua Polyester Unisex 15 Inch Laptop Backpack - Black
The Tommy Hilfiger Joshua 21 Ltrs Backpack reflects premium design and reliable function. Crafted for professionals, it includes a secure laptop compartment, organized storage sections, and padded straps for comfort. The sleek black finish and signature branding add a touch of sophistication, making it suitable for office, travel, and casual outings. Compact yet spacious, this backpack blends style with practicality, ensuring your essentials stay safe and organized. Elevate your everyday carry with Tommy Hilfiger’s trusted elegance.

8.

WALKENT Premium 15.6" Laptop Bag | Anti-Theft | Special Waterproof Fabric & Zipper | Side Pocket | For Office, College - Dia, 25Ltrs, 2 Compartment, 8 Pockets (Black)
The WALKENT Premium 15.6" Laptop Bag offers a sleek and professional solution for carrying laptops and office essentials. Made with durable fabric and padded compartments, it provides complete protection for devices while maintaining a lightweight design. Multiple pockets ensure organized storage for chargers, documents, and accessories. The adjustable strap enhances comfort, making it ideal for work, meetings, or business travel. With its minimalist look and premium finish, WALKENT combines durability, convenience, and professional appeal in one.

Similar articles for you:


Fetch up to 78% off on trolley bags and luggage bags

Best trolley bags for travel: Top 9 choices to pick from

Skybags luggage: From trolley bags to duffel bags, 10 picks to ease your travel

Best luggage trolleys for travellers: Choose from top 10 spacious and sturdy picks

  • What size backpack should I choose?

    The right size depends on your usage. For daily commuting or school, a 20–30L backpack is usually sufficient. For short weekend trips, a 30–40L backpack works well. If you’re planning longer travel or trekking, opt for 50L or more depending on how much gear you carry.

  • Are backpacks waterproof?

    Not all backpacks are fully waterproof. Many are water-resistant, meaning they can handle light rain or splashes. For heavy rain or trekking, look for waterproof materials (like TPU coating, tarpaulin, or nylon) or use a rain cover for added protection.

  • Can I use a backpack as cabin luggage on flights?

    Yes, most airlines allow backpacks as carry-on or personal items, depending on size. A backpack under 40L usually fits cabin requirements. Always check the airline’s baggage size policy before traveling.

  • How do I clean and maintain my backpack?

    Empty all compartments and shake out debris. Use mild soap and lukewarm water with a soft cloth or brush. Avoid harsh detergents or bleach. Air-dry completely before reuse. For leather trims, use a leather conditioner.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
