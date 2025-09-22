Search
Mon, Sept 22, 2025
Get premium trolley bags at up to 80% off during Amazon Great Indian Festival

ByShweta Pandey
Published on: Sept 22, 2025 06:00 pm IST

Amazon Great Indian Festival is offering up to 80% off on its great assortment of trolley bags.

Nasher Miles Cannes Hard-Sided Polypropylene Luggage Set of 2 Grey Neon Green Medium & Large Trolley Bags (65 cm & 75 cm) View Details checkDetails

₹11,558

₹11,558
Nasher Miles Polypropylene Spinner Antwerp Hard-Sided Check-in Luggage 28 inch | 75cm TSA Lock 8 Wheels & Expander Large Trolley Bag for Travel | Suitcase (Champagne) View Details checkDetails

amazonLogo
Nasher Miles Istanbul Hard-Sided ABS and PC Check-in Luggage 28 inch | 75cm | 8 Wheels Large Trolley Bag for Travel | Suitcase (Yellow Grey) View Details checkDetails

amazonLogo
Nasher Miles Silicon Valley Hard-Sided Polycarbonate Cabin Luggage Purple 20 inch |55 Trolley Bag View Details checkDetails

₹6,167

₹6,167
MOKOBARA The Transit Luggage Set of 3 | 40L, 65L & 100L Capacity | Polycarbonate Hardshell | Silent Hinomoto Wheels | for All Travel Needs | Black | Money Moves 2.0 View Details checkDetails

amazonLogo
MOKOBARA Polycarbonate The Transit Cabin Overnighter Luggage 58Cms Cabin Size Poly-Carbonate Hard Sided 8 Hinomoto Wheels Suitcase Trolley (We Meet Again Sunray 2.0, Blue) View Details checkDetails

₹6,499

₹6,499
MOKOBARA Iconic Range The Check-in Luggage Medium Size German Makrolon Poly-Carbonate Hard Sided 8 Hinomoto Wheels Suitcase Trolley - Hinomoto Wheels, Black & Yellow (Limited Edition) View Details checkDetails

₹10,999

₹10,999
MOKOBARA Transit Luggage Checkin Large|100 Liters Capacity Polycarbonate Hardshell|8 Hinomoto Wheels TSA Approved Lock|for Extended Trips | Black | Money Moves 2.0 View Details checkDetails

₹7,298

₹7,298
Skybags Set of 3 (Cabin+ Medium+Large) Hard Suitcase (55+67+77 cm) | Luggage Trolley with 8 Spinner Wheels,Light Weight with 5 Years International Warranty (Black) (Green)|Material: Polypropylene (PP) View Details checkDetails

₹8,899

₹8,899
Skybags Stroke Medium Size Hard Luggage (67 cm) | Printed Luggage Trolley with 8 Wheels and in-Built Combination Lock | Unisex View Details checkDetails

₹1,849

₹1,849
Skybags Rubik Polyester 78 Cms Softsided Large check-in luggage View Details checkDetails

amazonLogo
Skybags Polypropylene Spinner Paradise Check-in Trolley Bag 77cm|Large|Hard Luggage|Smooth 8-Wheel Suitcase|Combination Lock with Sturdy Anti-Theft Zipper|5-Year International Warranty-Unisex(Blue) View Details checkDetails

₹5,000

₹5,000
Aristocrat Comet Check-in Trolley Bag 76cm | Large | Hard Luggage| Smooth 8-Wheel Suitcase| Combination Lock with Sturdy Zipper | Full Fabric Convipack | 3-Year International Warranty (Grey) View Details checkDetails

amazonLogo
Aristocrat Bruce Check-in Trolley Bag 64cm | Medium | Hard Luggage | Smooth 8-Wheel Suitcase | Secure Combination Lock with Sturdy Zipper | Full Fabric Convipack | 5-Year Warranty (Orange) View Details checkDetails

₹1,866

₹1,866
Aristocrat Airpro Plus 3 Pc Set Cabin 55Cm(Small) Check-in 66Cm(Medium) Check-in 76Cm(Large) 8 Wheels Trolley Bags for Travel Hard Case Luggage, Lightweight Bag with TSA Lock (Blue) | 7-Year Warranty View Details checkDetails

amazonLogo
Aristocrat Polypropylene Prime Cabin 55 Cm(Small) Spinner 8 Wheels Trolley Bags for Travel Hard Case Luggage, Lightweight Bag & Combination Lock (Green) | 7-Year Warranty View Details checkDetails

₹1,800

₹1,800
American Tourister Upland Sport 79 CM Large Checkin Polypropylene (PP) Hard 4 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag for Travel (Black) View Details checkDetails

amazonLogo
American Tourister Ivy Nxt 79CM Medium 4 Spinner Wheels Hard Luggage Polycarbonate Check-in Trolley Bags for Travel with Mounted TSA Lock for Unisex - Black View Details checkDetails

amazonLogo
American Tourister Polypropylene (PP) Amt Splash Sp66Cm Coral/Teal Multi Color Carry-On Luggage Hard Shell 4 Spinner Wheel Luggage with Tie Down Strap & Complete Lining, H-66 Centimeters,Medium View Details checkDetails

amazonLogo
American Tourister Icor (Large) 82Cms|Soft Spinner Carry On Trolley Bag for Travel|Wet Pocket| Expandable|Polyester Luggage|Combination Lock|4 Wheel Suitcase for Men&Women (Teal)|Light Weight&Durable View Details checkDetails

₹4,899

₹4,899
Kamiliant American Tourister Harrier 78 Cms Large Check-in Polypropylene (Pp) Hard-Sided 4 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag (Iron Grey), Medium View Details checkDetails

₹2,399

₹2,399
Kamiliant KAM Double 8 Spinner Wheels Hard Shell Suitcase Nexus DW 3PC Set Light Gry,Grey, Small, Medium and Large, 79 cm View Details checkDetails

₹5,999

₹5,999
Kamiliant by American Tourister Kam Kojo 69 Cms Medium Check-in Polyester Soft Sided 4 Wheels 360 Degree Rotation Luggage/Speed_Wheel Suitcase/Trolley Bag (Grey), Trolley Bags for Travel View Details checkDetails

₹3,499

₹3,499
American Tourister Kamiliant Set of 3 Trolley Bags 55 cm, 68 cm and 79 cm Small, Medium and Large Hard-Sided Polypropylene 4 Wheeler Spinner Luggage (Slate Grey) View Details checkDetails

₹6,719

₹6,719
Safari Thorium Neo 8 Wheels 66 Cm Medium Check-in Trolley Bag Hard Case Polycarbonate 360 Degree Wheeling System Luggage, Trolley Bags for Travel, Suitcase for Travel, Black View Details checkDetails

₹2,399

₹2,399
Safari Genius Alley 55cm Cabin Trolley Bag Hard Case Polypropylene, 4 Spinner Wheels, 360 Degree Wheeling Carry on Luggage, Travel Bag, Suitcase for Travel, Trolley Bags for Travel, Flintstone View Details checkDetails

₹1,399

₹1,399
Safari Thorium Royale 8 Wheels 66cm Medium Size Trolley Bag Hard Case Checkin Polycarbonate Luggage, TSA Lock, Wet Pouch Organized Interior, Suitcase for Travel, Trolley Bags for Travel, Vanilla Tan View Details checkDetails

₹3,099

₹3,099
Safari Polycarbonate Spinner Stratos 8 Wheels 65Cm Medium Size Check-in Trolley Bag,Hard Case,360º Wheeling Luggage for Men & Women,Travel Bag,Suitcase for Travel,Trolley Bags for Travel,Cloud Grey View Details checkDetails

₹2,399

₹2,399
Amazon Great Indian Festival has already begun for the Amazon Prime members. However, for everyone else, the sale is starting tomorrow, that is on September 23, 2025, giving you a reason to stock up the best trolley bags from the premium brands right away. From reckoned brands like Mokobara, Safari, Aristocrat, American Tourister, to Nasher Miles, Amazon is offering up to 80% off on them and many other brands.

Amazon Sale on luggage
Amazon Sale on luggage

In case, you are a frequent traveller or are planning to travel recently, here are our top 7 premium brands of trolley bags for you:

 

Nasher Miles Trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival:

Upgrade your travel game with Nasher Miles trolley sets, now available at up to 60% off during the Amazon Great Indian Festival. Known for sleek designs, durable build, and lightweight convenience, these trolleys make every trip easier. Don’t miss this chance to own stylish and sturdy luggage at unbeatable prices this festive season.

 

1.

Nasher Miles Cannes Hard-Sided Polypropylene Luggage Set of 2 Grey Neon Green Medium & Large Trolley Bags (65 cm & 75 cm)
2.

Nasher Miles Polypropylene Spinner Antwerp Hard-Sided Check-in Luggage 28 inch | 75cm TSA Lock 8 Wheels & Expander Large Trolley Bag for Travel | Suitcase (Champagne)
3.

Nasher Miles Istanbul Hard-Sided ABS and PC Check-in Luggage 28 inch | 75cm | 8 Wheels Large Trolley Bag for Travel | Suitcase (Yellow Grey)
4.

Nasher Miles Silicon Valley Hard-Sided Polycarbonate Cabin Luggage Purple 20 inch |55 Trolley Bag
Mokobara Trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival

Travel smart with Mokobara trolley sets, offered at up to 60% off in the Amazon Great Indian Festival sale. Engineered for frequent flyers and modern explorers, Mokobara combines premium design with strong functionality. From short getaways to long journeys, grab this festive deal and carry comfort, durability, and elegance wherever you go.

5.

MOKOBARA The Transit Luggage Set of 3 | 40L, 65L & 100L Capacity | Polycarbonate Hardshell | Silent Hinomoto Wheels | for All Travel Needs | Black | Money Moves 2.0
6.

MOKOBARA Polycarbonate The Transit Cabin Overnighter Luggage 58Cms Cabin Size Poly-Carbonate Hard Sided 8 Hinomoto Wheels Suitcase Trolley (We Meet Again Sunray 2.0, Blue)
7.

MOKOBARA Iconic Range The Check-in Luggage Medium Size German Makrolon Poly-Carbonate Hard Sided 8 Hinomoto Wheels Suitcase Trolley - Hinomoto Wheels, Black & Yellow (Limited Edition)
8.

MOKOBARA Transit Luggage Checkin Large|100 Liters Capacity Polycarbonate Hardshell|8 Hinomoto Wheels TSA Approved Lock|for Extended Trips | Black | Money Moves 2.0
Skybags Trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival

Enjoy massive savings of up to 60% on Skybags trolley sets this Amazon Great Indian Festival. Loved for vibrant colors, lightweight quality, and youth-friendly designs, Skybags makes travel stylish and practical. Whether you’re packing for a holiday or a work trip, this festive sale is the best time to grab your perfect travel partner.

9.

Skybags Set of 3 (Cabin+ Medium+Large) Hard Suitcase (55+67+77 cm) | Luggage Trolley with 8 Spinner Wheels,Light Weight with 5 Years International Warranty (Black) (Green)|Material: Polypropylene (PP)
10.

Skybags Stroke Medium Size Hard Luggage (67 cm) | Printed Luggage Trolley with 8 Wheels and in-Built Combination Lock | Unisex
11.

Skybags Rubik Polyester 78 Cms Softsided Large check-in luggage
12.

Skybags Polypropylene Spinner Paradise Check-in Trolley Bag 77cm|Large|Hard Luggage|Smooth 8-Wheel Suitcase|Combination Lock with Sturdy Anti-Theft Zipper|5-Year International Warranty-Unisex(Blue)
Aristocrat Trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival

Get Aristocrat trolley sets at up to 60% off during the Amazon Great Indian Festival. Designed for durability and ease of use, Aristocrat luggage is trusted by frequent travelers across India. With smart compartments and robust wheels, these trolleys bring you comfort and convenience at unbeatable festive prices. Shop today before the deals end!

13.

Aristocrat Comet Check-in Trolley Bag 76cm | Large | Hard Luggage| Smooth 8-Wheel Suitcase| Combination Lock with Sturdy Zipper | Full Fabric Convipack | 3-Year International Warranty (Grey)
14.

Aristocrat Bruce Check-in Trolley Bag 64cm | Medium | Hard Luggage | Smooth 8-Wheel Suitcase | Secure Combination Lock with Sturdy Zipper | Full Fabric Convipack | 5-Year Warranty (Orange)
15.

Aristocrat Airpro Plus 3 Pc Set Cabin 55Cm(Small) Check-in 66Cm(Medium) Check-in 76Cm(Large) 8 Wheels Trolley Bags for Travel Hard Case Luggage, Lightweight Bag with TSA Lock (Blue) | 7-Year Warranty
16.

Aristocrat Polypropylene Prime Cabin 55 Cm(Small) Spinner 8 Wheels Trolley Bags for Travel Hard Case Luggage, Lightweight Bag & Combination Lock (Green) | 7-Year Warranty
American Tourister Trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival

Travel in style with American Tourister trolley sets, now up to 60% off during Amazon Great Indian Festival. Famous for global quality standards, lightweight design, and premium looks, these trolleys are every traveler’s favourite. From business trips to family vacations, upgrade your luggage with unbeatable festive offers that guarantee both reliability and elegance.

17.

American Tourister Upland Sport 79 CM Large Checkin Polypropylene (PP) Hard 4 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag for Travel (Black)
18.

American Tourister Ivy Nxt 79CM Medium 4 Spinner Wheels Hard Luggage Polycarbonate Check-in Trolley Bags for Travel with Mounted TSA Lock for Unisex - Black
19.

American Tourister Polypropylene (PP) Amt Splash Sp66Cm Coral/Teal Multi Color Carry-On Luggage Hard Shell 4 Spinner Wheel Luggage with Tie Down Strap & Complete Lining, H-66 Centimeters,Medium
20.

American Tourister Icor (Large) 82Cms|Soft Spinner Carry On Trolley Bag for Travel|Wet Pocket| Expandable|Polyester Luggage|Combination Lock|4 Wheel Suitcase for Men&Women (Teal)|Light Weight&Durable
Kamiliant Trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival

Make your journeys smoother with Kamiliant trolley sets, available at up to 60% off this Amazon Great Indian Festival. Known for vibrant colours, tough material, and travel-friendly designs, Kamiliant delivers value and style in one. If you’re planning to travel soon, grab this festive deal and carry durable luggage without compromising on affordability.

21.

Kamiliant American Tourister Harrier 78 Cms Large Check-in Polypropylene (Pp) Hard-Sided 4 Wheels Spinner Luggage/Suitcase/Trolley Bag (Iron Grey), Medium
22.

Kamiliant KAM Double 8 Spinner Wheels Hard Shell Suitcase Nexus DW 3PC Set Light Gry,Grey, Small, Medium and Large, 79 cm
23.

Kamiliant by American Tourister Kam Kojo 69 Cms Medium Check-in Polyester Soft Sided 4 Wheels 360 Degree Rotation Luggage/Speed_Wheel Suitcase/Trolley Bag (Grey), Trolley Bags for Travel
24.

American Tourister Kamiliant Set of 3 Trolley Bags 55 cm, 68 cm and 79 cm Small, Medium and Large Hard-Sided Polypropylene 4 Wheeler Spinner Luggage (Slate Grey)
Safari Trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival

Explore festive savings with Safari trolley sets at up to 60% off during Amazon Great Indian Festival. Safari is celebrated for sturdy designs, spacious compartments, and easy manoeuvrability, making it a perfect choice for family and business travel. Upgrade your luggage at incredible prices and start every journey stress-free with these festive offers.

 

26.

Safari Genius Alley 55cm Cabin Trolley Bag Hard Case Polypropylene, 4 Spinner Wheels, 360 Degree Wheeling Carry on Luggage, Travel Bag, Suitcase for Travel, Trolley Bags for Travel, Flintstone
27.

Safari Thorium Royale 8 Wheels 66cm Medium Size Trolley Bag Hard Case Checkin Polycarbonate Luggage, TSA Lock, Wet Pouch Organized Interior, Suitcase for Travel, Trolley Bags for Travel, Vanilla Tan
28.

Safari Polycarbonate Spinner Stratos 8 Wheels 65Cm Medium Size Check-in Trolley Bag,Hard Case,360º Wheeling Luggage for Men & Women,Travel Bag,Suitcase for Travel,Trolley Bags for Travel,Cloud Grey
  • Which size trolley bag is best for travel?

    Cabin/Small (18–22 inches): Ideal for short trips or as carry-on luggage. Medium (23–26 inches): Perfect for 3–5 day trips. Large (28–32 inches): Suitable for long vacations or international travel.

  • What materials are trolley bags made of?

    Trolley bags are commonly made from polycarbonate, ABS, polyester, or nylon. Hard-shell bags (polycarbonate/ABS) are durable and protect fragile items. Soft-shell bags (nylon/polyester) are lightweight and flexible with extra pockets.

  • Are trolley bags allowed as cabin luggage?

    Yes, but the size must meet airline cabin baggage rules (usually up to 7–10 kg weight and around 55 cm height). Always check with your airline before travelling.

  • How do I clean and maintain my trolley bag?

    Use a damp cloth to wipe the exterior. For hard-shell bags, use mild soap and water. For fabric bags, vacuum or use fabric cleaner. Always store in a dry place to prevent mould or rust on zippers.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

