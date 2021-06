Euro 2020 Full Squads: Complete list of players from all 24 teams

From Cristiano Ronaldo-led Portugal to Hugo Lloris-led France to Marcus Rashford-led England - some of the best footballing nations featuring some of the best footballers in the world will come together to participate in the Euro 2020. A total of 24 teams will be vying for the prestigious trophy that will kick off from June 12th with Italy facing off against Turkey in the season-opener.

But the big question is which players made it into the 26-man squad for all the teams and which players missed out?

Here is a look at all the Euro 2020 squads:

GROUP A





Italy

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu

Defenders: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi

Midfielders: Nicolo Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi, Marco Verratti, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa

Forwards: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori.





Turkey

Goalkeepers: Altay Bayındır, Ugurcan Cakır, Mert Gunok

Defenders: Kaan Ayhan, Zeki Celik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meras, Mert Muldur, Caglar Soyuncu, Rıdvan Yılmaz

Midfielders: Taylan Antalyalı, Hakan Calhanoglu, Halil Dervişoglu, Irfan Can Kahveci, Orkun Kokcu, Abdulkadir Omur, Dorukhan Tokoz, Ozan Tufan, Okay Yokuslu

Forwards: Kerem Akturkoglu, Kenan Karaman, Enes Unal,Cengiz Under, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.





Switzerland

Goalkeepers: Yvon Mvogo, Jonas Omlin, Yann Sommer

Defenders: Manuel Akanji, Loris Benito, Eray Coemert, Nico Elvedi, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu, Becir Omeragic, Ricardo Rodriguez, Fabian Schaer, Silvan Widmer

Midfielders: Christian Fassnacht, Edimilson Fernandes, Remo Freuler, Mario Gavranovic, Admir Mehmedi, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Djibril Sow, Ruben Vargas

Forwards: Breel Embolo, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic, Steven Zuber.





Wales

Goalkeepers: Adam Davies, Wayne Hennessey, Danny Ward

Defenders: Ethan Ampadu, Ben Cabango, Ben Davies, Chris Gunter, Tom Lockyer, Chris Mepham, Rhys Norrington-Davies, Connor Roberts, Joe Rodon, Neco Williams

Midfielders: Joe Allen, David Brooks, Rubin Colwill, Daniel James, Dylan Levitt, Joe Morrell, Aaron Ramsey, Matthew Smith, Jonny Williams, Harry Wilson

Forwards: Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts.

GROUP B





Belgium

Goalkeepers: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels

Defenders: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Timothy Castagne, Jason Denayer, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen

Midfielders: Nacer Chadli, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Forwards: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Leandro Trossard.





Russia

Goalkeepers: Yuri Dyupin, Matvei Safonov, Anton Shunin

Defenders: Igor Diveev, Georgi Dzhikiya, Mario Fernandes, Vyacheslav Karavaev, Fedor Kudryashov, Andrei Semenov

Midfielders: Dmitri Barinov, Denis Cheryshev, Daniil Fomin, Aleksandr Golovin, Daler Kuzyaev, Andrei Mostovoy, Maksim Mukhin, Magomed Ozdoev, Rifat Zhemaletdinov, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin

Forwards: Artem Dzyuba, Aleksei Ionov, Denis Makarov, Aleksei Miranchuk, Aleksandr Sobolev, Anton Zabolotny.





Denmark

Goalkeepers: Jonas Lossl, Frederik Ronnow, Kasper Schmeichel

Defenders: Joachim Andersen, Nicolai Boilesen, Andreas Christensen, Mathias Jorgensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Jens Stryger Larsen, Jannik Vestergaard

Midfielders: Anders Christiansen, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Mathias Jensen, Christian Norgaard, Robert Skov, Daniel Wass

Forwards: Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg, Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen, Jonas Wind.





Finland

Goalkeepers: Lukas Hradecky, Anssi Jaakkola, Jesse Joronen

Defenders: Paulus Arajuuri, Robert Ivanov, Thomas Lam, Daniel O'Shaughnessy, Jukka Raitala, Joona Toivio, Jere Uronen, Leo Väisänen Sauli Vaisanen

Midfielders: Nikolai Alho, Fredrik Jensen, Glen Kamara, Joni Kauko, Robin Lod, Rasmus Schuller, Pyry Soiri, Tim Sparv, Robert Taylor, Onni Valakari

Forwards: Marcus Forss, Lassi Lappalainen, Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki.

GROUP C





Netherlands

Goalkeepers: Marco Bizot, Tim Krul, Maarten Stekelenburg

Defenders: Nathan Ake, Daley Blind, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Patrick van Aanholt, Joel Veltman, Owen Wijndal

Midfielders: Frenkie de Jong, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Quincy Promes, Jurriën Timber, Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum

Forwards: Steven Berghuis, Luuk de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst.





Austria

Goalkeepers: Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager

Defenders: David Alaba, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Andreas Ulmer

Midfielders: Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Karim Onisiwo, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schopf, Christopher Trimmel

Forwards: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.





Ukraine

Goalkeepers: Georgiy Bushchan, Andriy Pyatov, Anatolii Trubin

Defenders: Oleksandr Karavaev, Serhiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko, Denys Popov, Eduard Sobol, Oleksandr Tymchyk, Illia Zabarnyi, Oleksandr Zinchenko

Midfielders: Roman Bezus, Yevhen Makarenko, Ruslan Malinovskyi, Marlos, Mykola Shaparenko, Taras Stepanenko, Heorhii Sudakov, Serhiy Sydorchuk, Viktor Tsygankov

Forwards: Artem Besedin, Artem Dovbyk, Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zubkov.





North Macedonia

Goalkeepers: Stole Dimitrievski, Risto Jankov, Damjan Siskovski

Defenders: Egzijan Alioski, Egzon Bejtulai, Visar Musliu, Kire Ristevski, Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Gjoko Zajkov

Midfielders: Arijan Ademi, Enis Bardi, Darko Churlinov, Eljif Elmas, Feran Hasani, Tihomir Kostadinov, Boban Nikolov, Milan Ristovski, Stefan Spirovski

Forwards: Daniel Avramovski, Goran Pandev, Marjan Radeski, Vlatko Stojanovski, Aleksandar Trajkovski, Ivan Tričkovski, Krste Velkovski.

GROUP D





England

Goalkeepers: Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford

Defenders: Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White

Midfielders: Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice

Forwards: Dominic Calvert-Lewin, Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Phil Foden, Jack Grealish,.





Croatia

Goalkeepers: Dominik Livakovic, Lovre Kalinic, Simon Sluga

Defenders: Borna Barisic, Domagoj Bradaric, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Mile Skoric, Domagoj Vida, Sime Vrsaljko

Midfielders: Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Nikola Vlasic, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Mislav Orsic, Luka Ivanusec

Forwards: Josip Brekalo, Ante Budimir, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ante Rebic.





Scotland

Goalkeepers: Craig Gordon, David Marshall, Jon McLaughlin

Defenders: Liam Cooper, Declan Gallagher, Grant Hanley, Jack Hendry, Scott McKenna, Stephen O'Donnell, Nathan Patterson, Andy Robertson, Greg Taylor, Kieran Tierney

Midfielders: Stuart Armstrong, Ryan Christie, John Fleck, James Forrest, Ryan Fraser, Billy Gilmour, John McGinn, Callum McGregor, Scott McTominay, David Turnbull

Forwards: Che Adams, Lyndon Dykes, Kevin Nisbet.





Czech Republic

Goalkeepers: Ales Mandous, Jiri Pavlenka Tomas Vaclik

Defenders: Jan Boril, Jakub Brabec, Ondrej Celustka, Vladimir Coufal, Pavel Kaderabek, Tomas Kalas, Tomas Holes, Ales Mateju, David Zima

Midfielders: Antonin Barak Vladimir Darida, Jakub Jankto, Alex Kral, Lukas Masopust, Jakub Pesek, Michal Sadilek, Petr Sevcik, Tomas Soucek

Forwards: Adam Hlozek, Michael Krmencik, Tomas Pekhart, Patrik Schick, Matej Vydra.

GROUP E





Spain

Goalkeepers: David de Gea, Unai Simon, Robert Sanchez

Defenders: Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta

Midfielders: Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Koke, Marcos Llorente, Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traore

Forwards: Alvaro Morata, Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal, Pedri.





Sweden

Goalkeepers: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen (Everton)

Defenders: Ludwig Augustinsson, Pierre Bengtsson, Marcus Danielson, Andreas Granqvist, Filip Helander, Pontus Jansson, Emil Krafth, Victor Lindelof, Mikael Lustig

Midfielders: Jens-Lys Cajuste, Viktor Claesson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Dejan Kulusevski, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Robin Quaison, Ken Sema, Mattias Svanberg, Gustav Svensson

Forwards: Marcus Berg, Alexander Isak, Jordan Larsson.





Poland

Goalkeepers: Łukasz Fabianski, Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny

Defenders: Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus

Midfielders: Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Kamil Jozwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Piotr Zieliński

Forwards: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Jakub Świerczok.





Slovakia

Goalkeepers: Martin Dubravka, Dusan Kuciak, Marek Rodak

Defenders: David Hancko, Tomas Hubocan, Martin Koscelnik, Peter Pekarik, Lubomir Satka, Milan Skriniar, Martin Valjent, Denis Vavro

Midfielders: Laszlo Benes, Ondrej Duda, Jan Gregus, Marek Hamsik, Lukas Haraslin, Jakub Hromada, Patrik Hrosovsky, Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Tomas Suslov, Vladimir Weiss

Forwards: Robert Bozenik, Michal Duris, Robert Mak, Ivan Schranz.

GROUP F





France

Goalkeepers: Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda

Defenders: Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, Clement Lenglet, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kurt Zouma

Midfielders: Kingsley Coman, N'Golo Kante, Thomas Lemar, Paul Pogba , Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Forwards: Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Marcus Thuram.





Portugal

Goalkeepers: Anthony Lopes, Rui Patricio, Rui Silva

Defenders: Joao Cancelo, Ruben Dias, Jose Fonte, Raphael Guerreiro, Nuno Mendes, Pepe, Nelson Semedo

Midfielders: William Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes, Goncalo Guedes, Joao Moutinho, Ruben Neves, Sergio Oliveira, Joao Palhinha, Pote, Renato Sanches, Bernardo Silva

Forwards: Joao Felix, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Andre Silva, Rafa Silva.





Germany

Goalkeepers: Manuel Neuer, Bernd Leno, Kevin Trapp

Defenders: Emre Can, Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Niklas Sule

Midfielders: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sane

Forwards: Kai Havertz, Thomas Muller, Kevin Volland, Timo Werner.





Hungary

Goalkeepers: Adam Bogdan, Denes Dibusz, Peter Gulacsi

Defenders: Bendeguz Bolla, Endre Botka, Attila Fiola, Akos Kecskes, Adam Lang, Gergo Lovrencsics, Loic Négo, Willi Orban, Attila Szalai

Midfielders: Tamas Cseri, Daniel Gazdag, Laszlo Kleinheisler, Adam Nagy, Andras Schafer, David Siger, Kevin Varga, Roland Varga

Forwards: Janos Hahn, Filip Holender, Nemanja Nikolic, Roland Sallai, Szabolcs Schon, Adam Szalai.