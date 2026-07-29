Commonwealth Games 2026, July 29: Full India schedule, medal events and key fixtures Day 7

Day 7 of the Commonwealth Games promises to be another important one for India as the contingent looks to build on its medal haul in Glasgow. The country will have an early opportunity to add to its tally with Sanjana competing in the women's 77kg weightlifting event. In para athletics, Devender Kumar, Sagar Thayat, Mohammed Basil M and Dilip Mahadu Gavit will be among the medal contenders, while Suyash Narayan Jadhav and Chaitanya Vishwas Kulkarni will hope to progress from the heats and qualify for the men's 50m freestyle S7 final in para swimming. India will also be in contention in athletics, with several athletes featuring in medal events across the day. Meanwhile, the boxing ring will be packed with Indian action as six pugilists enter the quarterfinal stage. Sakshi Choudhary, Arundhati Choudhary, Sachin Siwach, Ankush Yadav, Narender Berwal and Jaismine Lamboria will all be looking to book semifinal spots and move one step closer to the podium.

Here's India's schedule for Wednesday, July 29, at the 2026 Commonwealth Games:

Tajinderpal Singh Toor will be action on Day 7 (REUTERS)

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2:00 PM: Weightlifting – Women's 77kg Final (Medal Event): Sanjana

3:12 PM: Swimming – Men's 200m Freestyle Heats: Sajan Prakash and Aneesh S. Gowda

3:35 PM: Athletics – Men's Shot Put Qualification: Tajinderpal Singh Toor and Samardeep Singh Gill

3:44 PM: Para Swimming – Men's 50m Freestyle S7 Heats: Suyash Narayan Jadhav and Chaitanya Vishwas Kulkarni

4:02 PM: Athletics – Men's 200m Heats: Animesh Kujur

4:45 PM: Boxing – Women's 51kg Quarterfinal: Sakshi Choudhary vs Caitlin Fryers (Northern Ireland)

5:30 PM: Boxing – Women's 70kg Quarterfinal: Arundhati Choudhary vs Morgan Henderson (New Zealand)

6:15 PM: Boxing – Men's 60kg Quarterfinal: Sachin Siwach vs Treasure Moremi (Botswana)

7:00 PM: Boxing – Men's 80kg Quarterfinal: Ankush Yadav vs Jade Micock (Seychelles)

7:30 PM: Boxing – Men's 90+kg Quarterfinal: Narender Berwal vs Michael Seko (Samoa)

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{{^usCountry}} 8:55 PM: Bowls – Men's Pairs Sectional Play: India (Dinesh Kumar and Navneet Singh) vs Namibia {{/usCountry}}

{{#usCountry}} 8:55 PM: Bowls – Men's Pairs Sectional Play: India (Dinesh Kumar and Navneet Singh) vs Namibia {{/usCountry}}

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11:00 PM: Boxing – Women's 57kg Quarterfinal: Jaismine Lamboria vs Elise Glynn (England)

11:51 PM: Swimming – Men's 200m Freestyle Final (Medal Event, if qualified): Sajan Prakash and Aneesh S. Gowda

11:54 PM: Athletics – Men's Long Jump Final (Medal Event): Sreeshankar Murali and Lokesh Satyanathan

12:03 AM: Athletics – Men's 400m Hurdles Heats: Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan

12:31 AM: Athletics – Women's Shot Put Final (Medal Event): Manpreet Kaur

12:46 AM: Para Swimming – Men's 50m Freestyle S7 Final (Medal Event, if qualified): Suyash Narayan Jadhav and Chaitanya Vishwas Kulkarni

12:55 AM: Para Athletics – Men's Discus Throw F42-44/F61-64 Final (Medal Event): Devender Kumar and Sagar Thayat

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1:10 AM: Bowls – Women's Singles Sectional Play: Nayanmoni Saikia vs Caroline Whitehead (Isle of Man)

1:14 AM: Swimming – Men's 1500m Freestyle Final (Medal Event): Aryan Nehra

1:42 AM: Para Athletics – Men's 100m T47 Final (Medal Event): Mohammed Basil M and Dilip Mahadu Gavit

2:05 AM: Athletics – Women's 3000m Steeplechase Final (Medal Event): Parul Choudhary