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ESPYs 2026 full winners list: Who won Best Athlete and Team awards?

The 2026 ESPY Awards are underway at Lincoln Center in New York City, with Saturday Night Live star Marcello Hernández hosting ESPN's annual celebration.

Updated on: Jul 16, 2026 06:07 AM IST
By Vaishnavi Vaidyanathan
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The 2026 ESPY Awards are underway in New York City. Hosted by Saturday Night Live star Marcello Hernández at Lincoln Center, ESPN's annual awards ceremony celebrates the year's top athletes, teams and most memorable performances across the world of sports.

Complete list of nominees and winners (updated live)

BEST ATHLETE, MEN'S SPORTS

Host Marcello Hernández speaks at the ESPY Awards in the David H. Koch Theater at Lincoln Center Wednesday, July 15, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)
Host Marcello Hernández speaks at the ESPY Awards in the David H. Koch Theater at Lincoln Center Wednesday, July 15, 2026, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Jalen Brunson, New York Knicks

Lionel Messi, Inter Miami CF

Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

Matthew Stafford, Los Angeles Rams

BEST ATHLETE, WOMEN'S SPORTS

Hilary Knight, Hockey

Nelly Korda, Golf

Mikaela Shiffrin, Ski

A’ja Wilson, Las Vegas Aces

BEST BREAKTHROUGH ATHLETE

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Alysa Liu, Figure Skating

Drake Maye, New England Patriots

Fernando Mendoza, Indiana Football

BEST CHAMPIONSHIP PERFORMANCE

Jalen Brunson, New York Knicks

Aerin Frankel, USA Women’s Hockey

Connor Hellebuyck, USA Men’s Hockey

Teagan Kavan, Texas Longhorns Softball

BEST COMEBACK ATHLETE

Anthony Kim, Golf

Savy King, Angel City FC

Christian McCaffrey, San Francisco 49ers

Kyndal Stowers, Texas A&M Volleyball

BEST PLAY

Golden Goal for Gold! – Olympic Women’s Hockey

UConn stuns Duke with Braylon Mullins’ buzzer-beating 3 – NCAA Men’s March Madness

OG Anunoby’s Tip-In – NBA Finals

Caleb Williams Game Tying TD vs. Rams – NFL

BEST TEAM

Las Vegas Aces, WNBA

Los Angeles Dodgers, MLB

Indiana Hoosiers, NCAA Football

Carolina Hurricanes, NHL

New York Knicks, NBA

Texas Longhorns, NCAA Softball

Seattle Seahawks, NFL

Team USA Men's Hockey

Team USA Women’s Hockey

BEST COLLEGE ATHLETE, MEN’S SPORTS

Cameron Boozer, Duke Basketball

Fernando Mendoza, Indiana Football

Mitchell Mesenbrink, Penn State Wrestling

Donavan Phillip, NC State Soccer

BEST COLLEGE ATHLETE, WOMEN’S SPORTS

Olivia Babcock, Pittsburgh Volleyball

Lauren Betts, UCLA Basketball

Madison Taylor, Northwestern Lacrosse

Faith Torrez, Oklahoma Gymnastics

BEST ATHLETE WITH A DISABILITY

Jake Adicoff, Para Nordic-Skiing

Declan Farmer, Para Hockey

Oksana Masters, Para Cross-Country Skiing

Susannah Scaroni, Wheelchair Racing

BEST NFL PLAYER

Myles Garrett, Cleveland Browns

Drake Maye, New England Patriots

Jaxon Smith-Njigba, Seattle Seahawks

Matthew Stafford, Los Angeles Rams

BEST MLB PLAYER

Aaron Judge, New York Yankees

Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

Cal Raleigh, Seattle Mariners

Paul Skenes, Pittsburgh Pirates

BEST NHL PLAYER

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Connor McDavid, Edmonton Oilers

BEST NBA PLAYER

Jalen Brunson, New York Knicks

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

BEST WNBA PLAYER

Napheesa Collier, Minnesota Lynx

Allisha Gray, Atlanta Dream

Alyssa Thomas, Phoenix Mercury

A’ja Wilson, Las Vegas Aces

BEST DRIVER

Kimi Antonelli, F1

Lando Norris, F1

Alex Palou, IndyCar

Tyler Reddick, NASCAR

BEST FIGHTER

Terence Crawford, Boxing

Gabriela Fundora, Boxing

Justin Gaethje, MMA

Claressa Shields, Boxing

BEST SOCCER PLAYER

Temwa Chawinga, KC Current

Ousmane Dembélé, PSG/France

Lionel Messi, Inter Miami CF

Alexia Putellas, Spain/Barcelona

BEST GOLFER

Nelly Korda

Rory McIlroy

Scottie Scheffler

Jeeno Thitikul

BEST TENNIS PLAYER

Carlos Alcaraz

Elena Rybakina

Aryna Sabalenka

Jannik Sinner

 
ABOUT THE AUTHOR
Vaishnavi Vaidyanathan

Vaishnavi Vaidyanathan leads the US Desk at Hindustan Times, where she writes, strategises coverage, and ensures quality across all beats. With eight years of experience covering US news for leading publications, she has reported extensively on politics, entertainment, and sports. Vaishnavi holds a graduate degree in English, Journalism, and Psychology, and completed her PG Diploma in Broadcast Journalism from the Manorama School of Communication, where she was awarded the prestigious Mammen Mappillai Award for Best Outgoing Student. She began her career at the International Business Times (US Edition), covering US breaking news, politics, and entertainment. She later joined Opoyi, reporting across all beats, including US sports and trending stories. Prior to Hindustan Times, she served as World Lead at Times Now News, covering comprehensive world news and events. Vaishnavi has expertise in politics, entertainment, and breaking news, and enjoys tackling stories across a wide range of topics. Beyond the newsroom, she is an avid traveller, a foodie who loves exploring new restaurants, and a pop culture enthusiast who enjoys watching latest shows and films. She also enjoys engaging in debates and discussions on Reddit.

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Catch all the latest Sports News, scores, and highlights in one place. Stay updated with real-time coverage of your favorite games and athletes along with Lionel Messi latest updates.
Home/Sports/Us Sports/ESPYs 2026 full winners list: Who won Best Athlete and Team awards?
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