After reviewing hundreds of gadgets, these are my top Prime Day picks before the sale ends

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Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 55 inches Crystal UHD 4K Samsung Vision AI Smart TV UA55UE85AHULXLView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QLED Google TV 55T8DView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 139 cms (55 inches) NU87 AI Series Nano 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 55NU870BPLAView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi 138 cm (55 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L55MB-AINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (400W,Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical connectivity)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL Newly Launched Cinema SB560, Dolby Audio Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center Channel for Superior Voice Clarity, HDMI eARC, Bluetooth Connectivity (250W)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sonos Ray | Compact Soundbar for TV and Music - BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Boat Aavante Bar 3600/3500, 500W Signature Sound,5.1CH, Wall Mountable Design, Bass & Treble with Master Remote Control, Bluetooth Sound Bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ZEBRONICS 120 Watts Soundbar, Home Theatre, Dual Racetrack Drivers Soundbar, 13.33cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, USB, Glossy Finish, Wall Mountable, 2.1 Ch (Juke BAR 3910)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI [Smartchoice], S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 Inch) Display, Object Eraser, 90Hz Refresh Rate, IP42 Rating, 6GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi + 5G Tablet, GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage GreenView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab A11+ [Smartchoice], 27.82 cm (11 inch) Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, 90Hz Refresh Rate, AI with Google Gemini, Dolby Atmos, Quad Speakers, Wi-Fi Tablet, GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 128 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo Tab (Smartchoice)| 10.1 Inch Display| Wi-Fi Only| 4GB RAM + 128GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar BlueView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 40mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - M/LView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch6 Classic (Smartchoice) (Silver, 47mm) | Rotating Bezel | Bluetooth | Monitor BP and ECG | Track Sleep and Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Amazfit Active 2 Premium (Smartchoice) 44mm Smart Watch, Sapphire Glass Display, Free Silicon Strap, Built in GPS, 10day Battery, 5ATM, iOS & Android, 2000 Nits, 160+ Sports Mode, Black LeatherView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant IndexView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/MView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL Tune 770NC Wireless Over Ear Headphones with Adaptive Noise Cancellation, Upto 70H Battery, Smart Ambient, Speed Charge, Customized EQ, Google Fast Pair, Multipoint Connect, BT 5.3 - WhiteView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Blue : Model : YY2966View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Noise Airwave Max 5 Wireless Over-Ear Headphones with Adaptive Hybrid ANC (up to 50dB), HFA Tech, 80H Playtime, Dual Pairing(Calm Beige)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Marshall Major V Wireless On Ear Headphones, BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony ULT Wear WH-ULT900N Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Massive Bass, Up to 50Hrs Battery-GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sennheiser ACCENTUM Open True Wireless Earbuds-Smart Touch Controls, Lightweight & Breathable Design, Upto 28H Battery, Quick Charging, IPX4 Splash Resistance-BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Nord Buds 4 TWS Earbuds with 52dB Real-time ANC, Game Sound Spatial Audio, 6-Mic AI Clear Calls, Up to 54hrs Playback, 10 min for 11 hrs Fast Charging, Bluetooth 6.1 - Stellar BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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realme Buds Air 8 Pro TWS Earbuds with 11mm+6mm Dual DAC Drivers| 55dB ANC| 6-Mic VPU| 3D Spatial Audio |50H Playtime| IP55 Rating (Master Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Oppo Enco Air 5 True Wireless Noise Cancelling Earbuds with 52dB Real time ANC,Upto 54Hrs Playtime,Triple-Mic AI Clear Call,Low Latency,Fast Charging.(Lavender Purple)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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