Amazon Great Freedom Sale 2026 goes live with offers on TVs, laptops, appliances, tablets, audio products and more

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Hitachi 1 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, 4 Way Swing, ice Clean, EEV Precision- Higher Performance Cooling, RAS.G312PCDIBS, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Blue Star 1.5 Ton 3 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA318ZXUS, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, 2026 Model, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE3R36W1, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 1.5 Ton 5 Star, Smart Inverter Split AC (100% Copper Condenser, AI Convertible 6in1,VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter, AS-Q19YNZE1,White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Cruise 1.5 Ton 3 Star VarioQool Split AC (New BEE rated, CWCVBM-VQ3D173)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Daikin 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, PM2.5 Filter, MTKL50XV16, White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Godrej 185 L 5 Star View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Godrej 185 L 5 Star View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Godrej 244 LView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 251 LView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 251 LView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 236 LView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 8 Kg, 5 Star, Hygiene Steam, Ecobubble, Quick Wash, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA40F08H2CTL, In-Built Heater, Stainwash, Deep Charcoal)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Whirlpool 8 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN ELT 8.0 GREY 10YMW, Hard Water Wash)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Smart Choice 8 kg, 5 star, Eco Bubble Tech, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL, Light Gray)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Bosch 7 kg 5 Star Front Load Fully-Automatic Washing Machine, Steam Antibacterial Tech, AI ActiveWater, 15 Wash Programs, 53L Large Drum, SoftCare Paddle, White, WAJ24263IN (2026 Model)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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LG 108 cms (43 inches) U8 AI Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 43NU870BPLA 2026View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Xiaomi 108 cm (43 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L43MB-AINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Vu Smartchoice 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DVView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV | 120Hz Refresh Rate | 3GB RAM | Dolby Vision & Atmos | 55T8CView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Acer Smartchoice Aspire One, AMD Ryzen 3-7320U, 8GB LPDDR5 RAM/ 256GB SSD, 14.0/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.48KG, A114-43, Thin and Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor 45 Tops (16GB LPDDR5x, 512GB SSD), 2K 14/35.6cm, Win11, Office24, Silver, 1.29kg, he0014QU, Multi-Day Battery, AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP 14 Smartchoice, Intel Core Ultra 5 125H 12 TOPS, 24GB DDR5 (Upgradeable) 1TB SSD, Anti-Glare, FHD, 14/35.6cm,Win11, M365*Office24, Silver, 1.4kg, ep1180tu, FHD Camera w/Shutter, Backlit AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell 15 SmartChoice (Previously Inspiron), Intel 13th Gen Core i5-1334U, 16GB, 1TB SSD, FHD,15.6/39.62cm, Win 11, MSO24, Silver, 1.62kg, [Dell 15], 12 Month McAfee, Backlit KB, Thin & Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU,16GB RAM,512GB SSD, FHD+,14,60Hz,Windows 11,M365 Basic (1Year)*,Office Home 2024,Cool Silver,1.4 Kg, S3407CA-LY060WS, Metallic Design LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core Ultra 5 322 Next-Gen AI PC (16GB RAM/512GB SSD/15.3 (38.8cm)/WUXGA IPS/Copilot+ PC/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 2024/Backlit Keyboard/Grey/1.6Kg), 83UR009QINView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Alienware 16 Aurora, Intel Core 7 14th Gen-240H, NVIDIA RTX 5060-8GB, 16GB DDR5, 1TB SSD, WQXGA, 16/40.64cm, 120Hz, Windows11, MSO-24, Interstellar Indigo, 2.57Kg, Cryo Chamber Cooling, Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell Alienware 15 Gaming Laptop, AMD Ryzen R5 220 Processor, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.3 WUXGA 300 nits Display, Alienware Backlit Keyboard, Win 11 + Office H&S24, 2.25kgView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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HP Smartchoice Victus, 13th Gen Intel Core i7-13620H, 8GB RTX 5050, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 144Hz, 15.6/39.6cm, Win11, Office24, Mica Silver, 2.3kg, fa2309, Xbox Gamepass*, RGB Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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ASUS TUF A15 (2026),Smartchoice,AMD Ryzen 7 8845HS,RTX 3050-4GB,16GB RAM (Upgradeable),512GB SSD,FHD,15.6(39.6 cm),144Hz,Win 11,M365 Basic(1Y),Office 24,Black,2.3 Kg,FA506NCG-HN192WS,Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Lenovo LOQ 2024, Intel Core i5-13450HX, 13th Gen, NVIDIA RTX 4050-6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 144Hz, 15.6/39.6cm, Windows 11, Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 83DV018JIN, 1Yr ADP Free Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Dell G Series, Intel Core i5-13450HX, 13th Gen, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB, 1TB SSD, FHD, 15.6/39.62cm, Win 11, MSO24, Dark Shadow Grey, 2.65Kg, [G15-5530], Orange Backlit Keyboard, Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab S10 Lite with AI [Smartchoice], S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 Inch) Display, Object Eraser, 90Hz Refresh Rate, IP42 Rating, 6GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi Tablet, GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Pad Go 2, [Smartchoice] | 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, 5G Tablet, 8GB RAM 256 GB Storage, Shadow BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Tab A9 22.10 cm (8.7 inch) Display, RAM 4 GB, ROM 64 GB Expandable, Wi-Fi+4G, Tablet, GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Motorola Pad 60 Neo 11 Inches Display |Wi-Fi |(Blue, 8 GB RAM, 128 GB ROM)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Pad 4, Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Platform, 33.53cm 13.2 3.4K Screen, 144Hz Adaptive, 8 Speakers, AI Powered, PC-Level Productivity, 13,380 mAh Battery, 12GB + 512GB, WiFi,Dune GlowView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony HT-S100F 2.0 Ch Dolby Audio Soundbar with Bass Reflex Speaker for deep Bass, Bluetooth Wireless Audio with LDAC,S-Force Front Sound, HDMI ARC & Optical Connectivity, Slim DesignView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL Newly Launched Cinema SB560, Dolby Audio Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center Channel for Superior Voice Clarity, HDMI eARC, Bluetooth ConnectivityView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Zebronics Juke Bar 9330 500W Soundbar 2026 Launch, 16.51cm Wireless Subwoofer, Triple Drivers, Dolby Audio, 3.1CH, BT v5.3, HDMI ARC, LED Display, Remote Control, Volume/Media Control, Wall MountableView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung 300 W 2.1 ch Soundbar with Dolby Audio | DTS Virtual:X | Bass Boost | 3D surround sound | HDMI ARC | Optical In | Bluetooth | USB Music Playback | Wireless Subwoofer (HW-B45EF/XL, Titan Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (400W,Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical connectivity)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sonos Ray | Compact Soundbar for TV and Music - BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Samsung Galaxy Watch6 Classic (Smartchoice) (Black, 43mm) | Rotating Bezel | Bluetooth | Monitor BP and ECG | Track Sleep and Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Amazfit Bip Max 50mm Smartwatch, 2.07 AMOLED Display, 20 Days of Battery, GPS, 4GB Storage, Offline Maps, Fitness Tracker, Hybrid Training, 150+ Sports, HYROX Mode, 5 ATM for Android & iPhone, SilverView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Amazfit Active Max(Smartchoice) Smart Watch 1.5 AMOLED Display,25-Day Battery,Offline Maps,GPS,4GB Storage,170+Sport Modes,5 ATM,Heart Rate & Sleep Fitness Tracker, Android & iPhone,BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Noise Endeavour Pro (Smartchoice) Outdoor Rugged Military Smart Watch, Dual-Band GPS, 164ft Water Resistance, 28 Days Battery on Standby, AI Companion, for iOS & Android (Carbon Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Noise Alt Watch 1 Smart Watch 1.32” AMOLED Display, Built-in GPS, AI Suite, Functional Rotating Crown, 1000NITS Brightness, Upto 14 Days Battery - Chosen BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sony WH-CH720N, Wireless Over Ear Active Noise Cancellation Headphones with Mic, Up to 50 Hours Playtime, Multi-Point Connection, App Support, AUX & Voice Assistant Support for Mobile Phones (White)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless Over Ear Headphones,German Design,Adaptive ANC,50H Battery,Sound Personalization,Touch Control,Multipoint Connectivity,Clear Calls,10Min Charge = 5H,2Y Warranty,BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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JBL New Launch Tune 780NC Wireless Over Ear Headphones with Adaptive Noise Cancellation, Upto 76 Hrs Battery, Smart Ambient, Spatial Sound, Customized EQ, Google Fast Pair, Dual Pairing, BT 6.0 -BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Marshall Major IV Wireless Bluetooth On Ear Headphone with Mic (Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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Sennheiser HDB 630 Hi-Res Wireless Headphones, 42 mm Drivers, aptX HD Adaptive, ANC, 60h Battery, Parametric EQ & Crossfeed Feature, BTD 700 USB-C DongleView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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CMF BY Nothing Headphone Pro, Hi-Res+LDAC|100hrs Playback|40dB ANC|5min=8hrs Charge|40mm Driver Bluetooth & Wired (Light Green, On The Ear)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
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