Amazon Great Summer Sale 2026 goes live with discounts across top electronics, gadgets and appliances

Carrier 1.5 Ton 3 Star,New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE3R36W0, White)
IFB 197L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (IFBDC-2235DBSE, Brush Grey, Advanced Inverter Compressor, Extraordinary Storage with Humidity Controller)
LG 8.5 kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine (P8530SRAZ, Burgundy, Roller Jet Pulsator)
Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN
ASUS Vivobook 16, 13th Gen, Intel Core i5-13420H,16GB RAM,512GB SSD,FHD (1920 x 1200) OLED,Win 11,M365 Basic (1Year)*,Backlit Keyboard,Office 2024,Silver,1.88 kg,X1605VA-SH1952WS, Thin & Light Laptop
acer Nitro V 15, AMD Ryzen 7-7445HS, NVIDIA GeForce RTX 4050-6 GB, 16GB DDR5, 512GB SSD, FHD IPS, 15.6/39.62cm, 165Hz, Win 11 Home, Obsidian Black, 2.1KG, ANV15-42, Gaming Laptop
OnePlus Pad 29.49Cm LCD Display, 12Gb Ram,256Gb Storage, Mediatek Dimensity 9000, Android 13.1, 144Hz Refresh Rate, Dolby Vision Atmos, Wi-Fi with Cellular Data Sharing Tablet, Green
Amazfit Balance (Smartchoice) 46mm AMOLED Smart Watch, Body Composition, 14 Days Battery, Dual-Band GPS, BT Calling, VO₂ Max, Aluminium Alloy Frame, Temperature Sensor, AI Zepp Coach(Sunset Grey)
JBL New Launch Tune Beam 2 TWS, ANC Earbuds, 48Hr Playtime,Dual Connect, Ambient Aware, Relax Mode, Customized EQ with Headphones App, 6 Mics for Clear Calls, Spatial Sound, Personi-Fi 3.0 (Black)
Samsung 23 L Grill Microwave Oven (MG23A3515AK/TL, Black, Various Auto Cook Programs, Keep Warm, Quick Defrost, LED Display, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 Year Warranty)
LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)
Hitachi 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC(Copper, Smart View Display, 4 Way Swing,RAS.D318PCD2BS1, White)
Lloyd 1.5 Ton 5 Star, New star rated, Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Even at 52°C, Smart 4 Way Air Swing, Turbo Cool, Anti Corrosion Coating, 100% Copper, White, GLS18I5KWGGW)
Blue Star 1.5 Ton 3 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, 5 in 1 Convertible Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool,Blue Fins (IA318ZXUS, White)
Panasonic 1.5 Ton 5 Star,New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-NU18BKY5WX,White)
Bosch 207 L, 3 star, Direct-Cool Single Door Refrigerator | 18 Hrs Cooling Retention | 2.5X Faster Cooling | Spacious Multi Box | XL Dry Storage | SuperFreeze (2026 model, CST20S23VI, Fine Steel)
LG 251 L, 1 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator with Smart Mode (GLT2516WWPZ, Shiny Steel, Multi Air Flow Cooling with Max Fresh Zone, 2026 Model)
Samsung 189 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21H2G25S8/HL, Silver, Elegant Inox, Single Touch Defrost, 2026 Model)
Whirlpool 235 L 2 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (NEO SP278 PRM LUNAR STEEL(2S, 2026 Model)-Y, 2026 Model)
Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Z Fridge, Silver, Auto Defrost Technology)
Voltas Beko, A Tata Product 14 Kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine (WTT140UPA/GR5KPTD, Grey, Special pulsator and Double waterfall Technology)
LG 8 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T80VBMB4Z, Turbodrum, Auto Prewash, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis, Middle Black)
IFB 7 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL701MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
Samsung 8 Kg, 5 Star, Hygiene Steam, Ecobubble, Quick Wash, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA40F08H2CTL, In-Built Heater, Stainwash, Deep Charcoal)
Samsung 7 kg, 5 Star, Hygiene Steam, Quick Wash, Digital Inverter Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW70FG4S02AXTL, Inox)
Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD
Xiaomi 108 cm (43 inch) A Full HD Smart Google LED TV L43MB-AFIN
Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
Samsung
Samsung Galaxy Book4 15.6 Full HD Screen | Intel Core i5 1335U Processor | 16GB RAM | 512GB SSD | Windows 11 Home | ms-Office | Fingerprint Reader | Intel Iris XE Graphics | NP750XGJ-LG7IN | Grey.View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Acer Aspire One, Intel Core Celeron N4500, Office 2024 + M365 Basic, 12GB LPDDR4X RAM/ 256GB SSD, 14.0/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.3KG, A114-45, Thin and Light LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3, 13th Gen Intel Core i7 13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA IPS, 15.3/38.8cm, Win 11, Office 2024, Top Metal Cover Grey, 1.6Kg, 83K100CJIN/S1IN, Backlit KB, LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
HP 15, Intel Core Ultra 5 125H, 12 Tops (16GB DDR5, 512GB SSD) FHD, IPS, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic* Office24, Silver, 1.65kg, fd1254TU, Intel Graphics, FHD Camera w/Shutter, AI Powered LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x, 512GB SSD) 2K, 14/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0014QU, Light-Weight, Next-Gen AI LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
HP HyperX OMEN 15, AMD Ryzen 7 260, 8GB-RTX 5050, 24GB DDR5 (Upgradeable), 1TB SSD, 180Hz, 2.5K, 500 nits, 3ms resp time, 15.3/38.9cm, Win11, Office24, Black, 2.42kg, gb0038AX, RGB, AI Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Dell G Series, 13th Gen Intel Core i5-13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB DDR5, 512GB SSD, FHD, 15.6/39.62cm, Windows 11, Microsoft Office Home 2024, 2.65KG, G15-5530, Backlit Keyboard, Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
ASUS TUF A15 (2025), AMD Ryzen 7 7445HS,RTX 3050-4GB,75W TGP,16GB DDR5(Upgradeable Upto 64GB) 512GB SSD,FHD,15.6,144Hz,RGB Keyboard,Windows 11,Graphite Black,2.3 Kg FA506NCG-HN199W, Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Lenovo LOQ, AMD Ryzen 5 7235HS, RTX 3050-6GB, 24GB RAM, 512GB SSD, FHD, 15.6/39.6cm, 144Hz, Windows 11, Office Home 2024, Grey, 2.4Kg, 3 Mon. Game Pass, 83JC00EFIN, Gaming LaptopView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
ASUS Gaming V16 (2025), 14th Gen,Intel Core 7 240H Gaming Laptop(RTX 5050-8GB/16GB RAM/512GB SSD/FHD+/16/144Hz/Backlit Keyboard/Windows 11/M365*/Office Home 2024/Matte Black/1.95 Kg) V3607VH-RP038WSView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Samsung Galaxy Tab S9, S Pen in-Box, 27.81 cm (11 inch) Dynamic AMOLED 2X Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi + 5G Tablet, GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 with Pen Plus | 13 Display, 3.5K Resolution, 144Hz Refresh | 8GB, 256GB | Snapdragon 8s Gen 4 | 10200mAh | 4 JBL Speakers| USB 3.0 with DP-Out | Wi-Fi 7 | Luna GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
realme Pad 2 LTE 8 GB RAM 128 GB ROM 11.5 inch (Inspiration Green)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Redmi Pad 2 Wi-Fi, Active Pen Support, 27.94cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite GreyView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, S Pen in-Box, 27.7 cm (13.1 inch) Display, AI Writing, Desktop Mode, Pre Loaded Pro Apps, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97 AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Noise Pro 6R 1.46 AMOLED Smart Watch, 1000 NITS, Powered by AI Pro, Built-in GPS, Strava Integration, Stainless Steel Dial, Video Watch Faces, 3ATM, Emergency SOS, TWS Connectivity (Chrome Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
GARMIN Forerunner 55, GPS Running Watch with Daily Suggested Workouts, Up to 2 Weeks of Battery Life (Black)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Sony WF-C700N Noise Cancellation Bluetooth Earbuds with Mic, TWS, Up to 15Hrs Battery, Adaptive Sound Control- Black Model: YY2968View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Sony WF-C710NSA | Dual Noise Cancellation Wireless Bluetooth in Ear Earbuds | AI Call Quality | 40Hrs Battery W/O ANC | 30Hrs Battery with ANC - BlackView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
realme Buds Air 7 Pro with Ai Live Translation,11mm+6mm Dual-dac Driver,48 Hrs Playtime,53 dB ANC,LHDC,45Ms Low Latency,360° Spatial Audio,IP55 Dust & Water Resistant,BT 5.4(Glory Beige)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Samsung Galaxy Buds3 FE (Black) with Galaxy AI | ANC | 360-Audio | IP54 | 11mm Dynamic DriverView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm GrayView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Voltas Beko, A Tata Product 20L, 700W smart solo Microwave oven (MS20MPW10, White | with Anti bacterial Inner Cavity and Large Turntable)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
iBELL WAVE10 OTG Oven – 10L Compact Design, 1200W Power | Multi-Function Oven, Toaster & Griller with Adjustable Temperature and Timer ControlView Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
Panasonic 25L Solo Microwave Oven (NN-ST310QBFG, Black, 85 Auto Cook Menus)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
LG 20 L Grill Microwave Oven (MH2044DB, Black, Quartz Heater, I-Wave Technology, Indian Cuisine, Auto Cook Menu, Steam Clean, Anti-Bacterial Cavity & Health plus Menu)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
IFB 24L Solo Microwave Oven with 69 Auto Cook Menus (24PM2S, Silver, Mug Recipes, Steam Clean, Auto Reheat, Preset Timer, Power Save, Child Safety Lock, 10 Power Levels)View Details{{#product}}View Details{{/product}}View Details
