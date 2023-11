Bengaluru to face power outages this weekend as maintenance projects underway; Check areas

Bengaluru city is likely to witness scheduled power outages this weekend as power supply companies including the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) and the Karnataka Power Transmission Corporation Limited (KPTCL) have undertaken several maintenance projects.

Bengaluru faces power disruptions on the daily. (REPRESENTATIVE IMAGE)

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

READ | Yediyurappa targets govt over drought situation in Karnataka, CM counters

Here is a day-by-day list of areas that are likely to see power cuts:

November 10, Friday:

Chikkammanni Layout, Jeevan Bheema Nagara, Saraswathi Nagara, Jayanagara, Angavikala Ashakirana Trust, S S Layout A Block, Basavanagudi, Ss Mall, Glass House Area, Shamanur Road, Lakshmi Floor Mill, Siddaveerappa Badavane, Kuvempu Nagara, Mavina Topu, G H Park, Shiramagondanahalli, Naganur, N K Badavane, 6th & 7th Milestone, Hosa & Hale Bisleri, Javalagatta, Banashankari 2nd Block, Belavanur Village, Thurchagatta, Yaragunta, Ashokanagara And Karur Cmc Limit, Chittanahalli, B. Kalapanahalli, Doddabudihalli, Chikkabudihalli, Devaratti, Amruthnagara Village, Mathi, Anjaneya Nagara, Gonivada, Hoovinamadu And Thimmappa Camp, Nagarasahalli And Jadaganalli Village, Yaravanagathihalli, Kaidal, Hadadi, Bhattalakatte, Hosa Nayakanalli, Vadenahalli Village, Kukkawada, Nagarasanahalli, Gollarahalli, Isamudra, Hosahatti, Hullehal, Bastihalli, Yalgodu, Annehal, Godabnahal, Nandipura, Sondekola, Kakkeru, Mahadevanakatte, Vijapura, Laxmisagara, Kittadahatti, Bheemsamudra, Nallikatte, Malali, Kadleguddu, Palya, Turuvanuru, Kadabanakatte, Doddaghatta, Upparahatti, Gundimadu, Agrahara, Kunagali, Mathod G P, Karehalli G P, G N Kere G P, Sirivara, Govindarajapura, Ramegowdanapalya, Thimmegowdanapalya, Rayapura, Bommanahalli, R M Halli, D S Palya And Lingapura.

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

November 11, Saturday:

Bathi Industries, Guddada Camp, Hale Bathi, Doddabathi Village Limit, Basapura, Hale Chikkanahalli, Hosa Chikkanahalli, Obbajihalli, Hosa Kadalebalu, Hale Kadalebalu Village, Yaravanagathihalli, Honnebagi, Machanayakanahalli, Mavinahole, Rajagondanahalli, Bettakadur, Kanchiganahal, Mahadevapura, Goppenahlli, Pennasamudra, Shivakumara Badavane, Nallikatte, Hosadurga Town, Kellodu Panchayath, Hunavinodu Panchayath, Madure Panchayath, Kanguvalli Panchayath, D T Vatti G P, Kainodu G P, Heggere G P, Yaliyuru, Gummanahalli, Junjuramanahalli, Emmerahalli, Hegganahalli, Edigara Dasarahalli, Manangi, Devarahalli, Hanumnathanagara, Forest Office, Rmc, Krishna Nagar, Ksrtc Depot Back, By Pass Pertrol Bunk, Saraswathi Badavane, Maruthi Nagara, Bhutheshwara Nagara, Mudigere, Gajamaranahalli, Hanumanthapura, Chikkanakote, Adaluru, Mushtigarahalli And Kottagate.

November 12, Sunday:

Yaliyuru, Gummanahalli, Junjuramanahalli, Emmerahalli, Hegganahalli, Edigara Dasarahalli, Manangi, Devarahalli, Hanumnathanagara, Forest Office, Rmc, Krishna Nagar, Ksrtc Depot Back, By Pass Pertrol Bunk, Saraswathi Badavane, Maruthi Nagara, Bhutheshwara Nagara, Mudigere, Gajamaranahalli, Hanumanthapura, Chikkanakote, Adaluru, Mushtigarahalli, Kottagate, Subramanya Nagara, Lokikere Road, Goppenahalli, Pennasamudra, Malahala, Bettakadur, Kanchiganahal, Mahadevapura, Goppenahlli, Shivakumara Badavane, Hosadurga Town, Kellodu Panchayath, Hunavinodu Panchayath, Madure Panchayath, Kanguvalli Panchayath, Nallikatte, Gollarahalli, Isamudra, Hosahatti, Annehal, Godabnahal, Nandipura, Sondekola, Kakkeru, Mahadevanakatte, Vijapura, Laxmisagara, Kittadahatti, Bheemsamudra, Malali, Kadleguddu, Gundimadu, Agrahara, Kunagali, Basapura, Malladihalli, R Nulenur Talya, Venkateshapura, Hulikere, Sirivara, Govindarajapura, Ramegowdanapalya, Thimmegowdanapalya, Rayapura, Bommanahalli, R M Halli, D S Palya, Lingapura, Vaderapura, Ballagere Kaval, Hanumanthanagara, S K Palya, Rastepalya, Begur, Yaladahalli And Dasarahalli.

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

Subscribe today by clicking the link and stay updated with the latest news! Exciting news! Hindustan Times is now on WhatsApp ChannelsSubscribe today by clicking the link and stay updated with the latest news! Click here!