Independence Day: Guv to unfurl national flag in Ambala city, CM in Rohtak

Haryana governor Ashim Kumar Ghosh will unfurl the national flag in Ambala city, while chief minister Nayab Singh Saini in Rohtak on the occasion of Independence Day on August 15. Artists perform during full dress rehearsal for 79th Independence Day celebration in Gurugram on Wednesday. (PTI)

According to a revised programme chief secretary Anurag Rastogi has issued for Independence Day, the flag hoisting will be held at 9 am across the state.

Haryana vidhan sabha speaker Harvinder Kalyan will hoist the national flag in Panipat, deputy speaker Krishan Kumar Middha in Karnal, and energy minister Anil Vij in Yamunanagar/Jagadhri.

The development and panchayats minister Krishan Lal Panwar will be in Thanesar (Kurukshetra), industries and commerce minister Rao Narbir Singh in Rewari, school education minister Mahipal Dhanda in Kaithal, and revenue and disaster management minister Vipul Goel in Narnaul.

Cooperation minister Arvind Kumar Sharma will be the chief guest in Sonepat, agriculture minister Shyam Singh Rana in Gurugram, public health engineering minister Ranbir Gangwa in Fatehabad, women and child development minister Shruti Choudhry in Panchkula; and health minister Arti Singh Rao in Nuh.

Rajya Sabha members Kiran Choudhry will unfurl the national flag in Bhiwani, Subhash Barala in Ratia, Kartikeya Sharma in Badli, Ram Chander Jangra in Jhajjar, and Rekha Sharma in Jind.

Lok Sabha MP Naveen Jindal will hoist the national flag in Guhla, a state government spokesperson said in a statement.