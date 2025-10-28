Bureaucratic rejig: 10 district magistrates among 46 IAS officers transferred in UP

In a major bureaucratic reshuffle, the Uttar Pradesh government on Tuesday transferred 46 IAS officers, including ten district magistrates and several senior administrative officials. New district magistrates have been appointed in Rampur, Shravasti, Balrampur, Kaushambi, Chitrakoot, Siddharthnagar, Basti, Sitapur, Lalitpur and Hathras.
Ajay Kumar Dwivedi has been posted as DM, Rampur; Ashwini Kumar Pandey as DM, Shravasti; Vipin Kumar Jain as DM, Balrampur; Amit Pal as DM, Kaushambi; Pulkit Garg as DM, Chitrakoot; Shivasharanappa GN as DM, Siddharthnagar; Kritika Jyotsna as DM, Basti; Rajaganpati R as DM, Sitapur; Satya Prakash as DM, Lalitpur; and Atul Vats as DM, Hathras.
The divisional commissioners of Vindhyachal, Saharanpur and Meerut divisions have also been shifted. Rajesh Prakash has been made divisional commissioner, Vindhyachal; Rupesh Kumar will head Saharanpur division; and Bhanu Chandra Goswami takes charge of Meerut division.
Among other changes, Madhusudan Hulgi has been appointed special secretary in the Chief Minister’s Office. Bal Krishna Tripathi has been made secretary, general administration; while Dhanlaxmi K is the new director general, fisheries department; and Sanjay Kumar, DG, public enterprises, has been given additional charge of the UP State Human Rights Commission. Atal Kumar Rai has been made secretary, home department, while Hrishikesh Bhaskar Yashod has been posted as secretary, revenue department and relief commissioner.
Mayur Maheshwari has been made managing director of Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited and UP Power Transmission Corporation Limited. Secretary, infrastructure and industrial development department, Vijay Kiran Anand has been given additional charge as CEO, UP State Industrial Development Authority, incharge, NIC, and CEO, LIDA.
Rahul Pandey has been made special secretary, state tax department and Amandeep Duli additional commissioner, MNREGA. Himanshu Nagpal has been made municipal commissioner, Varanasi, while Prakhar Kumar Singh has been posted as CDO, Varanasi. Yogendra Kumar has been appointed as CDO and regional food controller of Aligarh. Abhisek Anand has been made special secretary, excise department.
Ravish Gupta has been appointed as managing director, Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam, Meerut, while Isha Duhan has been made DM, UP Cooperative Sugar Mills Association Limited. Kumar Vineet has been appointed as special secretary, youth welfare and sports department, while Purna Vohra has been made special secretary and vice-chairman of Varanasi Development Authority.
Ranvijay Singh has been made CDO, Bijnor, while Akshat Verma has been appointed as special secretary, planning department. Rishi Raj has been made vice-chairman of Prayagraj Development Corporation. Gunjan Dwivedi has been made vice-chairman of Firozabad Municipal Corporation and Firozabad- Shikohabad Development Authority.
While Vanchita Srivastava has been made CDO, Kushinagar, Nand Kishore Kalal has been appointed as vice-chairman of Ghaziabad Development Authority. Mahendra Kumar Singh has been made CDO, Rampur; Pawan Agarwal special secretary, home department; and Akanksha Rana municipal commissioner, Jhansi.
Besides, Devendra Kumar Singh Kushwaha has been appointed as special secretary, silk department; Joginder Singh special secretary, Namami Gange and rural water supply department; Anurag Jain vice-chairman, Ayodhya Development Authority; Gulab Chandra chief development officer, Maharajganj.
Suraj Patel has been made chief executive officer, UP Braj Tirth Development Authority, while Sachin Kumar Singh has been appointed as chief development officer, Amethi.