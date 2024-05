BC-CRI T20 World Cup Glance,0709 T20 World Cup Glance BC-CRI--T20 World Cup Glance

Caribbean and the United States Group A P W L NR NRR Pts Canada 0 0 0 0 0 0 India 0 0 0 0 0 0 Ireland 0 0 0 0 0 0 Pakistan 0 0 0 0 0 0 USA 0 0 0 0 0 0

Group B P W L NR NRR Pts Australia 0 0 0 0 0 0 England 0 0 0 0 0 0 Namibia 0 0 0 0 0 0 Oman 0 0 0 0 0 0 Scotland 0 0 0 0 0 0

Group C P W L NR NRR Pts Afghanistan 0 0 0 0 0 0 New Zealand 0 0 0 0 0 0 PNG 0 0 0 0 0 0 Uganda 0 0 0 0 0 0 West Indies 0 0 0 0 0 0

Group D P W L NR NRR Pts Bangladesh 0 0 0 0 0 0 Nepal 0 0 0 0 0 0 Netherlands 0 0 0 0 0 0 South Africa 0 0 0 0 0 0 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0

Saturday, Dallas

United States vs. Canada, 0030 GMT Sunday

Sunday, Georgetown, Guyana

West Indies vs. Papua New Guinea, 1430 GMT

Bridgetown, Barbados

Namibia vs. Oman, 0030 GMT Monday<

Monday, Westbury, New York

Sri Lanka vs. South Africa, 1430 GMT

Georgetown, Guyana

Afghanistan vs. Uganda, 0030 GMT Tuesday

Tuesday, Bridgetown, Barbados

England vs. Scotland, 1430 GMT

Dallas

Netherlands vs. Nepal, 1530 GMT

Wednesday, Westbury, New York

India vs. Ireland, 1430 GMT

Georgetown, Guyana

Papua New Guinea vs. Uganda, 2330 GMT

Bridgetown, Barbados

Australia vs. Oman, 0030 GMT Thursday

Thursday, Dallas

United States vs. Pakistan, 1530 GMT

Bridgetown, Barbados

Namibia vs. Scotland, 1900 GMT

Friday, Westbury, New York

Canada vs. Ireland, 1430 GMT

Georgetown, Guyana

Afghanistan vs. New Zealand, 2330 GMT

Dallas

Bangladesh vs. Sri Lanka, 0030 GMT Saturday

Saturday, Westbury, New York

Netherlands vs. South Africa, 1430 GMT

Bridgetown, Barbados

Australia vs. England, 1700 GMT

Georgetown, Guyana

West Indies vs. Uganda, 0030 GMT Sunday

Sunday, Westbury, New York

India vs. Pakistan, 1430 GMT

North Sound, Antigua

Oman vs. Scotland, 1700 GMT

Monday, Westbury, New York

Bangladesh vs. South Africa, 1430 GMT

Tuesday, Westbury, New York

Canada vs. Pakistan, 1430 GMT

Lauderhill, Florida

Nepal vs. Sri Lanka, 2330 GMT

North Sound, Antigua

Australia vs. Namibia, 0030 GMT Wednesday

Wednesday, Westbury, New York

United States vs. India, 1430 GMT

Tarouba, Trinidad and Tobago

West Indies vs. New Zealand, 0030 GMT Thursday

Thursday, Kingstown, Jamaica

Bangladesh vs. Netherlands, 1430 GMT

North Sound, Antigua

England vs. Oman, 1900 GMT

Tarouba, Trinidad and Tobago

Aghanistan vs. Papua New Guinea, 0030 GMT Friday

Friday, Lauderhill, Florida

United States vs. Ireland, 1430 GMT

Kingstown, Jamaica

Nepal vs. South Africa, 2330 GMT

Tarouba, Trinidad and Tobago

New Zealand vs. Uganda, 0030 GMT

Saturday, Lauderhill, Florida

Canada vs. India, 1430 GMT

North Sound, Antigua

England vs. Namibia, 1700 GMT

Gros Islet, Saint Lucia

Australia vs. Scotland, 0030 GMT Sunday

Sunday, Lauderhill, Florida

Ireland vs. Pakistan, 1430 GMT

Kingstown, Jamaica

Bangladesh vs. Nepal, 2330 GMT

Gros Islet, Saint Lucia

Netherlands vs. Sri Lanka, 0030 GMT Monday

Monday, Tarouba, Trinidad and Tobago

New Zealand vs. Papua New Guinea, 1430 GMT

Gros Islet, Saint Lucia

West Indies vs. Afghanistan, 0030 GMT Tuesday

Wednesday, North Sound, Antigua

Super 8s, 1430 GMT

Gros Islet, Saint Lucia

Super 8s, 0030 GMT Thursday

Thursday, Bridgetown, Barbados

Super 8s, 1430 GMT

North Sound, Antigua

Super 8s, 0030 GMT Friday

Friday, Gros Islet, Saint Lucia

Super 8s, 1430 GMT

Bridgetown, Barbados

Super 8s, 0030 GMT

Saturday, North Sound, Antigua

Super 8s, 1430 GMT

Kingstown, Jamaica

Super 8s, 0030 GMT Sunday

Sunday, Bridgetown, Barbados

Super 8s, 1430 GMT

North Sound, Antigua

Super 8s, 0030 GMT Monday

Monday, Gros Islet, Saint Lucia

Super 8s, 1430 GMT

Kingstown, Jamaica

Super 8s, 0030 GMT Tuesday

SEMIFINALS Wednesday, Tarouba, Trinidad and Tobago

Semifinal, 0030 GMT Thursday

Thursday, Georgetown, Guyana

Semifinal, 1430 GMT

FINAL Saturday, Bridgetown, Barbados

Semifinal winners, 1430 GMT

