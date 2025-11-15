Full list of released, retained, traded players in IPL: KKR have INR 64.3 crore; CSK and MI dump 12 players each
Here's the full list of released, retained and traded players and the updated squads of all 10 franchises for IPL 2026.
As franchises fine-tune their lists ahead of next year’s IPL mini-auction, the league is witnessing one of its most eventful retention cycles in recent seasons. Mini-auctions are typically conservative, guided by the familiar equations of supply versus demand and performance versus price. Yet the trade window produced a headline-grabber: Ravindra Jadeja’s sensational switch from Chennai Super Kings to Rajasthan Royals, with Sanju Samson moving the other way.
CSK also released Matheesha Patheerana and Devon Conway to free up a huge sum.
While the Jadeja trade has overshadowed everything else, several teams are quietly preparing for significant churn. Kolkata Knight Riders released their long-time MVP Andre Russell and Venkatesh Iyer, their ₹23.75 crore buy from the Jeddah mega auction. Iyer managed only 142 runs from 11 games, failing to match the heavyweight price tag.
Mumbai Indians too got into action by releasing as many as nine players but none of them was a big star.
Chennai Super Kings (Purse 43.4 crore)
Released: Rachin Ravindra, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti, Matheesha Pathiran, Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddharth, Devon Conway, Sam Curran (traded out), Ravindra Jadeja (traded out).
Retained: Ruturaj Gaikwad, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, MS Dhoni, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmed, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjanpreet Singh, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary
Trade in: Sanju Samson (from RR)
Kolkata Knight Riders (Purse: 64.3 cr; Slots: 13)
Released: Andre Russell, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock, Moeen Ali, Anrich Nortje, Mayank Markande (traded out), Spencer Johnson, Chetan Sakariya, Rahmanullah Gurbaz, Luvnit Sisodia
Retained: Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Angrish Raghuvanshi, Rovman Powell, Manish Pandey, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Umran Malik.
Trade in: None
Mumbai Indians (Purse: 2.75 cr; Slots: 5)
Released: Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Srijith, Karn Sharma, Arjun Tendulkar (traded out), Bevon Jacobs, Mujeeb Ur Rahman, Lizard Williams, Vignesh Puthir, Charith Assalanka, Jonny Bairstow.
Retained: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Robin Minz, Ryan Rickelton, Hardik Pandya, Naman Dhir, Michell Santner, Will Jacks, Corbin Bosch, Raj Bawa, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Allah Ghazanfar
Traded in: Sherfane Rutherford, Shardul Thakur, Mayank Markande
Rajasthan Royals (Purse: 16.05 cr; Slots: 9)
Released: Sanju Samson (Traded out), Nitish Rana (Traded out), Wanindu Hasaranga and Maheesh Theekshana, Kunal Singh Rathore, Fazhalhaq Farooqi, Akash Madhwal, Ashok Sharma, Kumar Kartikeya.
Retained: Yashasvi Jaiswal, Shimron Hetmyer, Vaibhav Suryavnashi, Shubham Pandey, Lhuan Dre-Pretorius, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma, Yudhvir Singh, Kwena Maphaka, Nandre Burger
Traded in: Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira
Royal Challengers Bengaluru (Purse: 16.4 cr; Slots: 8)
Released: Liam Livingstone, Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Mohit Rathee, Blessing Murazabani
Retained: Virat Kohli, Rajat Patidar, Tim David, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Jacob Bethell, Romario Shepherd, Swapnil Singh, Josh Hazlewood, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Salam, Yash Dayal, Suyash Sharma, Nuwan Thushara, Abhinandan Singh.
Traded in: None
Sunrisers Hyderabad (Purse: 25. cr; SLots: 10)
Released: Mohammed Shami (traded out), Atharva Taide, Abhinav Manohar, Sachin Baby, Wiaan Mulder, Simarjeet Singh, Rahul Chahar, Adam Zampa
Retained: Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Ravichandran Smaran, Zeeshan Ansari.
Traded in: None
Delhi Capitals (Purse 21.8 cr; Slots: 8)
Released: Faf du Plessis, Jake Frasher McGurk, Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande, Donovan Ferreria (Traded out)
Retained: Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Karun Nair, KL Rahul, Abishek Porel, Axar Patel, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera.
Traded in: None
Gujarat Titans (Purse: 12.9 cr; Slots: 5)
Released: Dasun Shanaka, Karim Janat, Sherfane Rutherford (traded out), Mahipal Lomror, Gerald Coetzee, Kulwant Khejroliya.
Retained: Shubman Gill, Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Kumar Kushagra, Jos Buttler, Anuj Rawat, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Glenn Phillips, Jayant Yadav, Nishant Sindhu, Rashid Khan, Mohammed Siraj, Kagiso Rabada, Prasidh Krishna, Sai Kishore, Gurnoor Brar, Arshad Khan, Ishant Sharma, Manav Suthar.
Lucknow Super Giants
Released: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (Traded out), Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph